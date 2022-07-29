10 судов с зерном готовы к отправке, - Мининфраструктуры
В портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружено зерном 17 судов, из них 10 готовы к отправке.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшний день 17 судов в портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружены и 10 из них готовы к отправке. Экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порт из-за начала полномасштабного вторжения России. Рассчитываем оперативно вывезти более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая и начать экспорт нового", – отметил министр.
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Але в нас малорос без гонору і честі
Ну от чому невігласи лізуть коментувати те, про що вони уяви не мають?
П.С. абдристович стайл хавайте.
Всі кого знаю то кормлять ним худобу зараз і планують бити при перших холодах.
А великі агро підприємства які вирощували культури, ніколи не переймалися за екологію та українців, тому якось абсолютно начхати що буде з їх продукцією. І тільки не розказуйте за валюту, вся валюта яка тримала курс сюди привозилася заробітчанами.
Бо куди не глянь то всі підприємства у нас працюють по документах в мінус собі
Не підскажеш чому все так, якщо ти такий "прошарений".
А на 1000% це легко відповісти зараз нормальний хліб маса якого приблизно 1.2-1.5кг коштує 60грн.
І зараз є ГМО пшениця яка росте на будь якому грунті і має гарну якість, так що ти десь щось почув а сам нічим і не цікавився.
Чі потім будемо в 3-5 дорого купувати назад своє?