10 судов с зерном готовы к отправке, - Мининфраструктуры

В портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружено зерном 17 судов, из них 10 готовы к отправке.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день 17 судов в портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружены и 10 из них готовы к отправке. Экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порт из-за начала полномасштабного вторжения России. Рассчитываем оперативно вывезти более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая и начать экспорт нового", – отметил министр.

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