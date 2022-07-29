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10 судов с зерном готовы к отправке, - Мининфраструктуры

зерно,порт

В портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружено зерном 17 судов, из них 10 готовы к отправке.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день 17 судов в портах "Одесса" и "Черноморск" уже загружены и 10 из них готовы к отправке. Экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порт из-за начала полномасштабного вторжения России. Рассчитываем оперативно вывезти более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая и начать экспорт нового", – отметил министр.

Смотрите также: Украина готова к экспорту зерна, ждем сигналов от партнеров, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

зерно (1070) Одесская область (3587) порт (737) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+22
якби країною не керував малорос без гонору і честі, то зерно б не відправили доти, поки не звільнили з полону хоча б азовців - Ердоган так і вчинив би..., і Світ, включаючи РФ, виконав би таку вимогу.

Але в нас малорос без гонору і честі
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29.07.2022 21:47
+11
Кацапы ипанут ракетами, а скажут украинские мины.
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29.07.2022 21:44
+10
кацапи брехуни і кацам не можна вірити
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29.07.2022 21:52
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Кацапы ипанут ракетами, а скажут украинские мины.
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29.07.2022 21:44 Ответить
Що би не наврочити, кораблі хоч не з нашого флоту.
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29.07.2022 21:47 Ответить
СМЕРТНИКИ............
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29.07.2022 21:47 Ответить
якби країною не керував малорос без гонору і честі, то зерно б не відправили доти, поки не звільнили з полону хоча б азовців - Ердоган так і вчинив би..., і Світ, включаючи РФ, виконав би таку вимогу.

Але в нас малорос без гонору і честі
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29.07.2022 21:47 Ответить
Сусідній колгосп просить гівно. Дамо, чи самі зїмо? Придурок, зерно, це праця і дохід мільйонів людей, які вклали свою працю і гроші.
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29.07.2022 22:42 Ответить
отрежем себе яйца на зло кацапам? Или как ты предлагаешь кормить людей, военных, зерном??? Доллар по 100 тебя тоже не смущает?
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29.07.2022 23:47 Ответить
Відріж їх собі, бо ти їх і так не маєш, завтра тебе здадуть москалям як Херсон, щоб долар небув по 100, кого тоді будеш годувати. Вивезення зерна, для таких як ти, виявилося дорожчим за життя наших Азовців. Їж необляпайся.....
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30.07.2022 01:04 Ответить
ти саша впевнений шо пуйло злякається невивозу зерна і віддасть усіх полонених? якраз торгівля нашим зерном робила конкуренцію раші. А блокування українських портів усуває конкурента на ринку зерна.
Ну от чому невігласи лізуть коментувати те, про що вони уяви не мають?
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30.07.2022 06:54 Ответить
залишилось лише отримати занепокоїння.
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29.07.2022 21:51 Ответить
кацапи брехуни і кацам не можна вірити
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29.07.2022 21:52 Ответить
а минные тральщики готовы идти впереди???? или все забыли про блуждающие мины напиханные рашкой абыгде.... (если люди на пляжах взрываются...)
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29.07.2022 21:55 Ответить
Вася! "На пляжах" не "люди підриваються", а "долбой*би", яким "закон не писаний", і яким чхать на заборони У прибережній зоні нашими виставлені протидесантні міни Це не ті "страшні рогаті", які виставляються у відкритому морі і реагують на удар об корпус судна Тим мінам, що виставлені коло берега, достатньо того, щоб її плавець рукою зачепив чи до неї доторкнувся борт надувного човна
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30.07.2022 03:54 Ответить
Запах крови не перебьет запах гешефта.
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29.07.2022 22:04 Ответить
Кубраков, ты же прекрасно знаешь, что выйти они пока что физически не могут. "Совещания" по этому поводу с участием твоих зелёных клоунов намечены на следующую неделю.
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29.07.2022 22:12 Ответить
Ха, зараз продадуть зерно, роздірібаннять бабки і знову устануть АТ вайни, підпишуть капітуляцію, здадуть лохів кацапам і на море, життя вдалося, вітаю ви зробили це разом.
П.С. абдристович стайл хавайте.
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29.07.2022 22:19 Ответить
У зерна є господарі, ті, хто орав, сіяв, доглядав і збирав. Ти знаєш, як пшениця рсте? Сама по собі, дуаєш?
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29.07.2022 22:47 Ответить
На сегодня все зерно прошлого урожая принадлежит зернотрейдерам-миллионерам. Фермеры свои деньги давно получили.
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29.07.2022 23:07 Ответить
американець, ти ж вроді не тупий. Якщо ті трейдери не вивезуть своє зерно в пункти продажу згідно їх договорів, то наступний урожай вони закуплять? Думай далі одного ходу думки
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30.07.2022 07:11 Ответить
Не куплять вони, то купить хтось інший, у нас і без війни купляли зерно то звичайні фермери жили заможно? Ні виживали.
Всі кого знаю то кормлять ним худобу зараз і планують бити при перших холодах.
А великі агро підприємства які вирощували культури, ніколи не переймалися за екологію та українців, тому якось абсолютно начхати що буде з їх продукцією. І тільки не розказуйте за валюту, вся валюта яка тримала курс сюди привозилася заробітчанами.
Бо куди не глянь то всі підприємства у нас працюють по документах в мінус собі
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30.07.2022 10:01 Ответить
Пффф дуже мілко плаваєш, я знаю багато чого, навіщо тоді продавати зерно якщо можна продати готовий виріб в 1000% дорожче? + робочі місця.
Не підскажеш чому все так, якщо ти такий "прошарений".
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29.07.2022 23:11 Ответить
прямо в тисячу %? нічого ти не знаєш. Готовий виріб твій покупець не схоче купляти, бо ти невідомий йому виробник. І ти навіть не поцікавився - хто і для виробництва чого купляє яке зерно.
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30.07.2022 07:00 Ответить
Слухай, в барили пару років назад був скандал що нашу сировину використовували, тона пшениці в прошлому році в людей куплялась по 4-8к. І як наприклад в маленькій Італії хватає своєї сировини щоб завалити прилавки всієї Європи?
А на 1000% це легко відповісти зараз нормальний хліб маса якого приблизно 1.2-1.5кг коштує 60грн.
І зараз є ГМО пшениця яка росте на будь якому грунті і має гарну якість, так що ти десь щось почув а сам нічим і не цікавився.
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30.07.2022 09:37 Ответить
Все це плохо закінчиться, знайшли кому повірити.
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29.07.2022 22:28 Ответить
Лєтітє голубі, лєтітє для вас нігдє прєгради нєт, нєсітє, голуби, нєсітє
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29.07.2022 22:42 Ответить
Народам афрікі жратву. Хотя скоро тут есть будет нечего.
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29.07.2022 22:45 Ответить
А що у вас навіть ягель не вродив ?
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29.07.2022 22:56 Ответить
цікаво, за яку цну закуповувати через півроку будемо зерно..
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29.07.2022 22:51 Ответить
До тепер незрозуміло яка вигода Україні від єкспорту зерна крім агробаронів гроші прийдуть в Україну ?
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29.07.2022 22:54 Ответить
Більшість цих агробаронів громадяни ЄС та США і саме тому всі наші західні партнери так вболівають за негрів в Африці, а по факту за гроші, які вони отримають від продажу вирощеного в Україні зерна.
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29.07.2022 23:01 Ответить
На сколько компромисов и потерь мы пошли ради этого кровавого зерна? вы же не забудьте обявить озабоченность когда рашисты расх**ярят эти баржи и скажут что это не они и что вы нам сделаете
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29.07.2022 23:24 Ответить
знову ворожі боти і корисні ідіоти впарюють про шкідливість експорту зерна. Не лізьте в те, в чому ви не розбираєтесь. Це літо - занадто дощове, у багатьох проблеми з сушкою. А тут вже не один раз читав: краще хай воно згниє... Якщо його можна продати удвічі дешевше, то треба продавати хоч за скільки купляють. Якби всі оці недолугі коментатори, та жили за рахунок продажу результатів своєї праці, то вони б не відносилися б так до результатів праці інших. Я впевнений: більшість їх голосували за зелень. А тепер пащекують.
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30.07.2022 07:07 Ответить
Вам йолупам кажуть одне ви виєте друге, да розвезли по областям, частину заховати, запусти на повну маленькі підприємства виготови продукцію дешеву і продай людям, щоб якось перебилися до наступного року.
Чі потім будемо в 3-5 дорого купувати назад своє?
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30.07.2022 09:45 Ответить
 
 