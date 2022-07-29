10 суден із зерном готові до відправлення, - Мінінфраструктури
У портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже завантажено зерном 17 суден, із них 10 - готові до відправлення.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз 17 суден в портах "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажено та 10 з них готові до відправлення. Експорт зерна розпочнеться з відправки кораблів, які не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення росії. Розраховуємо оперативно вивезти понад 20 млн тон зерна минулорічного врожаю та розпочати експорт нового", - зазначив міністр.
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Але в нас малорос без гонору і честі
Ну от чому невігласи лізуть коментувати те, про що вони уяви не мають?
П.С. абдристович стайл хавайте.
Всі кого знаю то кормлять ним худобу зараз і планують бити при перших холодах.
А великі агро підприємства які вирощували культури, ніколи не переймалися за екологію та українців, тому якось абсолютно начхати що буде з їх продукцією. І тільки не розказуйте за валюту, вся валюта яка тримала курс сюди привозилася заробітчанами.
Бо куди не глянь то всі підприємства у нас працюють по документах в мінус собі
Не підскажеш чому все так, якщо ти такий "прошарений".
А на 1000% це легко відповісти зараз нормальний хліб маса якого приблизно 1.2-1.5кг коштує 60грн.
І зараз є ГМО пшениця яка росте на будь якому грунті і має гарну якість, так що ти десь щось почув а сам нічим і не цікавився.
Чі потім будемо в 3-5 дорого купувати назад своє?