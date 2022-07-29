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10 суден із зерном готові до відправлення, - Мінінфраструктури

зерно,порт

У портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже завантажено зерном 17 суден, із них 10 - готові до відправлення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз 17 суден в портах "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажено та 10 з них готові до відправлення. Експорт зерна розпочнеться з відправки кораблів, які не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення росії. Розраховуємо оперативно вивезти понад 20 млн тон зерна минулорічного врожаю та розпочати експорт нового", - зазначив міністр.

Також читайте: Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

зерно (3121) Одеська область (3235) порт (2050) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+22
якби країною не керував малорос без гонору і честі, то зерно б не відправили доти, поки не звільнили з полону хоча б азовців - Ердоган так і вчинив би..., і Світ, включаючи РФ, виконав би таку вимогу.

Але в нас малорос без гонору і честі
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29.07.2022 21:47
+11
Кацапы ипанут ракетами, а скажут украинские мины.
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29.07.2022 21:44
+10
кацапи брехуни і кацам не можна вірити
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29.07.2022 21:52
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Кацапы ипанут ракетами, а скажут украинские мины.
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29.07.2022 21:44 Відповісти
Що би не наврочити, кораблі хоч не з нашого флоту.
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29.07.2022 21:47 Відповісти
СМЕРТНИКИ............
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29.07.2022 21:47 Відповісти
якби країною не керував малорос без гонору і честі, то зерно б не відправили доти, поки не звільнили з полону хоча б азовців - Ердоган так і вчинив би..., і Світ, включаючи РФ, виконав би таку вимогу.

Але в нас малорос без гонору і честі
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29.07.2022 21:47 Відповісти
Сусідній колгосп просить гівно. Дамо, чи самі зїмо? Придурок, зерно, це праця і дохід мільйонів людей, які вклали свою працю і гроші.
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29.07.2022 22:42 Відповісти
отрежем себе яйца на зло кацапам? Или как ты предлагаешь кормить людей, военных, зерном??? Доллар по 100 тебя тоже не смущает?
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29.07.2022 23:47 Відповісти
Відріж їх собі, бо ти їх і так не маєш, завтра тебе здадуть москалям як Херсон, щоб долар небув по 100, кого тоді будеш годувати. Вивезення зерна, для таких як ти, виявилося дорожчим за життя наших Азовців. Їж необляпайся.....
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30.07.2022 01:04 Відповісти
ти саша впевнений шо пуйло злякається невивозу зерна і віддасть усіх полонених? якраз торгівля нашим зерном робила конкуренцію раші. А блокування українських портів усуває конкурента на ринку зерна.
Ну от чому невігласи лізуть коментувати те, про що вони уяви не мають?
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30.07.2022 06:54 Відповісти
залишилось лише отримати занепокоїння.
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29.07.2022 21:51 Відповісти
кацапи брехуни і кацам не можна вірити
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29.07.2022 21:52 Відповісти
а минные тральщики готовы идти впереди???? или все забыли про блуждающие мины напиханные рашкой абыгде.... (если люди на пляжах взрываются...)
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29.07.2022 21:55 Відповісти
Вася! "На пляжах" не "люди підриваються", а "долбой*би", яким "закон не писаний", і яким чхать на заборони У прибережній зоні нашими виставлені протидесантні міни Це не ті "страшні рогаті", які виставляються у відкритому морі і реагують на удар об корпус судна Тим мінам, що виставлені коло берега, достатньо того, щоб її плавець рукою зачепив чи до неї доторкнувся борт надувного човна
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30.07.2022 03:54 Відповісти
Запах крови не перебьет запах гешефта.
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29.07.2022 22:04 Відповісти
Кубраков, ты же прекрасно знаешь, что выйти они пока что физически не могут. "Совещания" по этому поводу с участием твоих зелёных клоунов намечены на следующую неделю.
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29.07.2022 22:12 Відповісти
Ха, зараз продадуть зерно, роздірібаннять бабки і знову устануть АТ вайни, підпишуть капітуляцію, здадуть лохів кацапам і на море, життя вдалося, вітаю ви зробили це разом.
П.С. абдристович стайл хавайте.
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29.07.2022 22:19 Відповісти
У зерна є господарі, ті, хто орав, сіяв, доглядав і збирав. Ти знаєш, як пшениця рсте? Сама по собі, дуаєш?
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29.07.2022 22:47 Відповісти
На сегодня все зерно прошлого урожая принадлежит зернотрейдерам-миллионерам. Фермеры свои деньги давно получили.
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29.07.2022 23:07 Відповісти
американець, ти ж вроді не тупий. Якщо ті трейдери не вивезуть своє зерно в пункти продажу згідно їх договорів, то наступний урожай вони закуплять? Думай далі одного ходу думки
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30.07.2022 07:11 Відповісти
Не куплять вони, то купить хтось інший, у нас і без війни купляли зерно то звичайні фермери жили заможно? Ні виживали.
Всі кого знаю то кормлять ним худобу зараз і планують бити при перших холодах.
А великі агро підприємства які вирощували культури, ніколи не переймалися за екологію та українців, тому якось абсолютно начхати що буде з їх продукцією. І тільки не розказуйте за валюту, вся валюта яка тримала курс сюди привозилася заробітчанами.
Бо куди не глянь то всі підприємства у нас працюють по документах в мінус собі
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30.07.2022 10:01 Відповісти
Пффф дуже мілко плаваєш, я знаю багато чого, навіщо тоді продавати зерно якщо можна продати готовий виріб в 1000% дорожче? + робочі місця.
Не підскажеш чому все так, якщо ти такий "прошарений".
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29.07.2022 23:11 Відповісти
прямо в тисячу %? нічого ти не знаєш. Готовий виріб твій покупець не схоче купляти, бо ти невідомий йому виробник. І ти навіть не поцікавився - хто і для виробництва чого купляє яке зерно.
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30.07.2022 07:00 Відповісти
Слухай, в барили пару років назад був скандал що нашу сировину використовували, тона пшениці в прошлому році в людей куплялась по 4-8к. І як наприклад в маленькій Італії хватає своєї сировини щоб завалити прилавки всієї Європи?
А на 1000% це легко відповісти зараз нормальний хліб маса якого приблизно 1.2-1.5кг коштує 60грн.
І зараз є ГМО пшениця яка росте на будь якому грунті і має гарну якість, так що ти десь щось почув а сам нічим і не цікавився.
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30.07.2022 09:37 Відповісти
Все це плохо закінчиться, знайшли кому повірити.
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29.07.2022 22:28 Відповісти
Лєтітє голубі, лєтітє для вас нігдє прєгради нєт, нєсітє, голуби, нєсітє
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29.07.2022 22:42 Відповісти
Народам афрікі жратву. Хотя скоро тут есть будет нечего.
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29.07.2022 22:45 Відповісти
А що у вас навіть ягель не вродив ?
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29.07.2022 22:56 Відповісти
цікаво, за яку цну закуповувати через півроку будемо зерно..
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29.07.2022 22:51 Відповісти
До тепер незрозуміло яка вигода Україні від єкспорту зерна крім агробаронів гроші прийдуть в Україну ?
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29.07.2022 22:54 Відповісти
Більшість цих агробаронів громадяни ЄС та США і саме тому всі наші західні партнери так вболівають за негрів в Африці, а по факту за гроші, які вони отримають від продажу вирощеного в Україні зерна.
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29.07.2022 23:01 Відповісти
На сколько компромисов и потерь мы пошли ради этого кровавого зерна? вы же не забудьте обявить озабоченность когда рашисты расх**ярят эти баржи и скажут что это не они и что вы нам сделаете
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29.07.2022 23:24 Відповісти
знову ворожі боти і корисні ідіоти впарюють про шкідливість експорту зерна. Не лізьте в те, в чому ви не розбираєтесь. Це літо - занадто дощове, у багатьох проблеми з сушкою. А тут вже не один раз читав: краще хай воно згниє... Якщо його можна продати удвічі дешевше, то треба продавати хоч за скільки купляють. Якби всі оці недолугі коментатори, та жили за рахунок продажу результатів своєї праці, то вони б не відносилися б так до результатів праці інших. Я впевнений: більшість їх голосували за зелень. А тепер пащекують.
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30.07.2022 07:07 Відповісти
Вам йолупам кажуть одне ви виєте друге, да розвезли по областям, частину заховати, запусти на повну маленькі підприємства виготови продукцію дешеву і продай людям, щоб якось перебилися до наступного року.
Чі потім будемо в 3-5 дорого купувати назад своє?
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30.07.2022 09:45 Відповісти
 
 