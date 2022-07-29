10 суден із зерном готові до відправлення, - Мінінфраструктури

У портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже завантажено зерном 17 суден, із них 10 - готові до відправлення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз 17 суден в портах "Одеса" та "Чорноморськ" уже завантажено та 10 з них готові до відправлення. Експорт зерна розпочнеться з відправки кораблів, які не змогли покинути порт через початок повномасштабного вторгнення росії. Розраховуємо оперативно вивезти понад 20 млн тон зерна минулорічного врожаю та розпочати експорт нового", - зазначив міністр.

Також читайте: Україна готова до експорту зерна, чекаємо сигналів від партнерів, - Зеленський. ФОТОрепортаж