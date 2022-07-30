Норвегия передала Украине 14 патрульных бронеавтомобилей IVECO LAV III

Норвегия дополнительно предоставила Украине патрульные бронемашины.

Об этом сообщают на странице правительства Норвегии, передает Цензор.НЕТ.

Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных автомобилей IVECO LAV III. Эти транспортные средства обладают хорошей мобильностью и защитой. Такую же модель авто использовали норвежские вооруженные силы в Афганистане.

Как говорится в сообщении, автомобили поставляются в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, переносная противовоздушная оборона и бронетранспортеры, которые Норвегия уже предоставила украинской стороне раньше.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", - говорит министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

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