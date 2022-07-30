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Норвегия передала Украине 14 патрульных бронеавтомобилей IVECO LAV III

норвегія

Норвегия дополнительно предоставила Украине патрульные бронемашины.

Об этом сообщают на странице правительства Норвегии, передает Цензор.НЕТ.

Норвегия передала Украине 14 патрульных бронированных автомобилей IVECO LAV III. Эти транспортные средства обладают хорошей мобильностью и защитой. Такую же модель авто использовали норвежские вооруженные силы в Афганистане.

Как говорится в сообщении, автомобили поставляются в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, переносная противовоздушная оборона и бронетранспортеры, которые Норвегия уже предоставила украинской стороне раньше.

"Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России", - говорит министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

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Автор: 

Норвегия (700) ВСУ (6616)


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Топ комментарии
+7
… передала , а не пзд. що передасть як «лідер» Європи ,
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30.07.2022 14:15
+7
Дякуємо, вікінги!
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30.07.2022 14:22
+6
Щиро дякуємо.
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30.07.2022 14:28
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… передала , а не пзд. що передасть як «лідер» Європи ,
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30.07.2022 14:15 Ответить
Хто це лідер Європи, Шольц?
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30.07.2022 14:18 Ответить
Недарма "лідер" в лапках
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30.07.2022 14:39 Ответить
если Штаты не введут войска то мразь зэ-леная сдаст всю страну -это по азовцам уже видно когда ******* с обменом а потом убили А ******* буданов по приказу ермака объявил что это наемники просто прятали воровство в колонии ...
как можно было после того как втихаря разминировали границу и саботировали подготовку к обороне этих ********* фсбэшных не арестовать А оставить у власти?народ Украины ты клинический идиот и самоубийца
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30.07.2022 14:21 Ответить
Не нагнітайте, не потрібно вводити жодних військ. Самі розберемось.
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30.07.2022 14:42 Ответить
Дякуємо, вікінги!
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30.07.2022 14:22 Ответить
Ну жи ж родичі!
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30.07.2022 14:55 Ответить
Щиро дякуємо.
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30.07.2022 14:28 Ответить
Для меня он не просто Грамм, он Килограмм, даже я бы сказал - Килотонна!
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30.07.2022 15:54 Ответить
Vielen Dank, Vikinger!
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30.07.2022 16:01 Ответить
ДЯКУЕМО , ДРУЗI !
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30.07.2022 16:43 Ответить
Непогана штука! Кулемет на даху, ПТРК в салоні, і екіпаж з десантом - чоловік 5-6
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30.07.2022 17:13 Ответить
Адміністрація Цензор.

Я не знаю звідки у Вас інформація щодо назви бронемашин, але це не IVECO LAV III.

Це бронеавтомобілів Iveco LMV (https://uk.wikipedia.org/wiki/Iveco_LMV).

А LAV III - це бронетранспортер (https://uk.wikipedia.org/wiki/LAV_III ).

Виправте, будь ласка.

Дякую!
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30.07.2022 18:29 Ответить
 
 