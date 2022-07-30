Норвегія передала Україні 14 патрульних бронеавтомобілів IVECO LAV III

Норвегія додатково надала Україні патрульні бронемашини.

Про це повідомляють на сторінці уряду Норвегії, передає Цензор.НЕТ.

Норвегія передала Україні 14 патрульних броньованих автомобілів IVECO LAV III. Ці транспортні засоби мають гарну мобільність і захист. Такої ж моделі авто використовували норвезькі збройні сили в Афганістані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Норвегії почали збір коштів на Bayraktar для ЗСУ

Як ідеться в повідомленні, автомобілі постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, переносна протиповітряна оборона та бронетранспортери, які Норвегія вже надала українській стороні раніше.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії", - каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Також читайте: Тенісисти України та Польщі зібрали 420 тисяч євро для фонду UNITED24