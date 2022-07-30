Норвегія передала Україні 14 патрульних бронеавтомобілів IVECO LAV III
Норвегія додатково надала Україні патрульні бронемашини.
Про це повідомляють на сторінці уряду Норвегії, передає Цензор.НЕТ.
Норвегія передала Україні 14 патрульних броньованих автомобілів IVECO LAV III. Ці транспортні засоби мають гарну мобільність і захист. Такої ж моделі авто використовували норвезькі збройні сили в Афганістані.
Як ідеться в повідомленні, автомобілі постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, переносна протиповітряна оборона та бронетранспортери, які Норвегія вже надала українській стороні раніше.
"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії", - каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
как можно было после того как втихаря разминировали границу и саботировали подготовку к обороне этих ********* фсбэшных не арестовать А оставить у власти?народ Украины ты клинический идиот и самоубийца
Я не знаю звідки у Вас інформація щодо назви бронемашин, але це не IVECO LAV III.
Це бронеавтомобілів Iveco LMV (https://uk.wikipedia.org/wiki/Iveco_LMV).
А LAV III - це бронетранспортер (https://uk.wikipedia.org/wiki/LAV_III ).
Виправте, будь ласка.
Дякую!