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Норвегія передала Україні 14 патрульних бронеавтомобілів IVECO LAV III

норвегія

Норвегія додатково надала Україні патрульні бронемашини.

Про це повідомляють на сторінці уряду Норвегії, передає Цензор.НЕТ.

Норвегія передала Україні 14 патрульних броньованих автомобілів IVECO LAV III. Ці транспортні засоби мають гарну мобільність і захист. Такої ж моделі авто використовували норвезькі збройні сили в Афганістані.

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Як ідеться в повідомленні, автомобілі постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, переносна протиповітряна оборона та бронетранспортери, які Норвегія вже надала українській стороні раніше.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії", - каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Також читайте: Тенісисти України та Польщі зібрали 420 тисяч євро для фонду UNITED24

Норвегія (768) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+7
… передала , а не пзд. що передасть як «лідер» Європи ,
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30.07.2022 14:15
+7
Дякуємо, вікінги!
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30.07.2022 14:22
+6
Щиро дякуємо.
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30.07.2022 14:28
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… передала , а не пзд. що передасть як «лідер» Європи ,
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30.07.2022 14:15 Відповісти
Хто це лідер Європи, Шольц?
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30.07.2022 14:18 Відповісти
Недарма "лідер" в лапках
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30.07.2022 14:39 Відповісти
если Штаты не введут войска то мразь зэ-леная сдаст всю страну -это по азовцам уже видно когда ******* с обменом а потом убили А ******* буданов по приказу ермака объявил что это наемники просто прятали воровство в колонии ...
как можно было после того как втихаря разминировали границу и саботировали подготовку к обороне этих ********* фсбэшных не арестовать А оставить у власти?народ Украины ты клинический идиот и самоубийца
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30.07.2022 14:21 Відповісти
Не нагнітайте, не потрібно вводити жодних військ. Самі розберемось.
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30.07.2022 14:42 Відповісти
Дякуємо, вікінги!
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30.07.2022 14:22 Відповісти
Ну жи ж родичі!
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30.07.2022 14:55 Відповісти
Щиро дякуємо.
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30.07.2022 14:28 Відповісти
Для меня он не просто Грамм, он Килограмм, даже я бы сказал - Килотонна!
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30.07.2022 15:54 Відповісти
Vielen Dank, Vikinger!
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30.07.2022 16:01 Відповісти
ДЯКУЕМО , ДРУЗI !
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30.07.2022 16:43 Відповісти
Непогана штука! Кулемет на даху, ПТРК в салоні, і екіпаж з десантом - чоловік 5-6
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30.07.2022 17:13 Відповісти
Адміністрація Цензор.

Я не знаю звідки у Вас інформація щодо назви бронемашин, але це не IVECO LAV III.

Це бронеавтомобілів Iveco LMV (https://uk.wikipedia.org/wiki/Iveco_LMV).

А LAV III - це бронетранспортер (https://uk.wikipedia.org/wiki/LAV_III ).

Виправте, будь ласка.

Дякую!
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30.07.2022 18:29 Відповісти
 
 