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СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу. ФОТОрепортаж

сбу,ухилянти

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему по незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста, которые намеревались избежать мобилизации в период военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области.

Установлено, что миграционную деятельность организовали соучредитель одной из благотворительной организации и ее волонтер, их пособник - бывший полицейский. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценили в 9 тыс. долларов США с одного потенциального призывника.

"Злоумышленники использовали удостоверения благотворительного фонда и общественного формирования по охране общественного порядка, а также опознавательные знаки участников терробороны для беспрепятственного прохождения блокпостов. Фактически же организаторы трансграничного трансфера, прикрываясь своими удостоверениями, незаконно переправляли "уклончан" автомобилями на территорию Молдовы в район транзитного участка трассы "Одесса-Рени"", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сотрудники СБУ провели обыски по местам жительства фигурантов производства, в ходе которых выявлены и изъяты:

  • мобильные телефоны и документы, имеющие доказательное значение;
  • денежные средства;
  • незарегистрированные устройства травматического действия;
  • транспортные средства.

Трем участникам схемы уже сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.

СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу 01
СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу 02
СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу 03
СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу 04
СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу 05
СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу 06
СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу 07

Автор: 

граница (5273) СБУ (19924) мобилизация (2777)


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Топ комментарии
+15
В країні десятки тисяч чоловіків, які не потрібні армії за віком та станом здоров'я, хоча ще не інваліди.
Багато з них втратили роботу та способи заробітку.
Якщо вони ще ВПО, то там в принципі повна жопа.
Виїзд до заробітку їм заборонила держава.
Тобто вони заручники????
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30.07.2022 14:57
+8
Я бачу, що наші керманичі, нічого кращого не придумали, а чоловіками, як гарматним м'ясом воювати. Подібно, як в москалів. За перемоги, не розповідайте, бо всюди тотальна зрада.Взагалі то технікою потрібно воювати, я це з 14 року кажу.
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30.07.2022 15:12
+7
Ага. Ї де це написано?
Непризовні - інваліди.
Всі інші - підлягають мобілізації, як буде потреба.
А поки-виживай як хочеш.
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30.07.2022 15:23
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Правила форума Совет форумчан
А смысл? Напечатайте билеты наружу в 10тыс. долларов. И каждый желающий пусть покупает. Только безналом. Смысл гоняться за всем этим добром, когда и более важных дел предостаточно.
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30.07.2022 14:44 Ответить
Типа,платить выкуп как террористам ,или покупать себе вольную как при крепостном праве?Тарасу Шевченко эта идея очень бы понравилась.
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30.07.2022 14:51 Ответить
В країні десятки тисяч чоловіків, які не потрібні армії за віком та станом здоров'я, хоча ще не інваліди.
Багато з них втратили роботу та способи заробітку.
Якщо вони ще ВПО, то там в принципі повна жопа.
Виїзд до заробітку їм заборонила держава.
Тобто вони заручники????
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30.07.2022 14:57 Ответить
Ті, що не потрібні за віком та станом здоров"я, можуть виїхати.
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30.07.2022 15:02 Ответить
Ага. Ї де це написано?
Непризовні - інваліди.
Всі інші - підлягають мобілізації, як буде потреба.
А поки-виживай як хочеш.
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30.07.2022 15:23 Ответить
Досить брехати. Інваліди легко виїжджають, як і виїжджають 60+.
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30.07.2022 18:06 Ответить
Чукча-письменник, не читач... Ти хоч початок посту прочитав, а якщо прочитав то зрозумів про що людина каже? Перед тим, як когось назвати "брехуном" подумай що городити, щоб не бути "п***дуном"
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30.07.2022 18:22 Ответить
Щоб зазря не сперечатись, подивіться реєстр судових рішень, де інваліди оскаржують дії прикорд.служби.
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30.07.2022 19:41 Ответить
В ЗСУ зарплати від 30 тис в тилу і 120+ тис на фронті. Чи ти більше заробляєш у польщі миттям туалетів?
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30.07.2022 18:07 Ответить
Кацапе, ти не повіриш, українці заробляють в Польщі не тільки миттям унітазів. Хотя розумію, унітаз для росіянина-то штука сакральна )))
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30.07.2022 20:46 Ответить
Вони не призовники. В нас як в совєцкому союзі зробили. Такого в тому є Ізраїлі немає.
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30.07.2022 15:07 Ответить
Бакланова прибрали, шапіто продовжується. А який парк автівок біля їх управлінь - мрія фронту.
А своїми прямими обов*язками СБУ займатись не може, нє? Сцикотно шпигунів і колаборантів ловити, за лінію фронту ходити, в тилу ворога працювати? То у Люсі візьміть уроки, 33 раз це вам не аби що))
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30.07.2022 15:09 Ответить
Согласен мильйон%!Сцыкуны они идти на ФРОНТ!им по месту мёдом намазано!!!
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30.07.2022 15:16 Ответить
Я бачу, що наші керманичі, нічого кращого не придумали, а чоловіками, як гарматним м'ясом воювати. Подібно, як в москалів. За перемоги, не розповідайте, бо всюди тотальна зрада.Взагалі то технікою потрібно воювати, я це з 14 року кажу.
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30.07.2022 15:12 Ответить
Добре що в нас хоч в останій час припинили разгоняти репортажі про полювання на чоловіків та насильницькі мобілізації в лугандоні,мабуть щоб уникнути незручних аналогій...
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30.07.2022 15:19 Ответить
Репортажів може й нема.
Але полювання на чоловіків продовжується.
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30.07.2022 15:25 Ответить
Лисого впіймали?
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30.07.2022 15:46 Ответить
черговий канал переправлення призовників через кордон Джерело:
************
Призовний вік - до 27 років. Військовозобов'язані - до 60 років.
Тобто, вони тільки молодих хлопців переправляли за кордон?
Певно, усім від 28 до 60 років злочинці відмовляли навіть за великі гроші.
Чому така вибірковість?
Дуже дивна новина.
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30.07.2022 17:56 Ответить
На Закарпатті в перший місяць війни, тисячі кабєлєй на мажорних авто виїхали без проблем закордон і не покарано жодного митника. Тому всі ці відосіки СБУ більше схоже на боротьбу з конкурентами, щоб білети купляли в одній касі і кеш йшов на верх.
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30.07.2022 18:11 Ответить
Вы правы на 1000%.
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31.07.2022 21:44 Ответить
Я вважаю що після 55 можна відпускати. Які вояки після 55 з купою хвороб?
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30.07.2022 19:01 Ответить
Є і в 30 з купою хвороб. Справа не у віці, а в доцільності такої заборони. Вона крім ненависті до держави-рабовласника нічого не викликає
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31.07.2022 15:09 Ответить
Ще призирство.
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31.07.2022 21:45 Ответить
Краще б зминили закон про перетин кордону та дозволяли морякам перетин кордону а не розводили коррупцийIнI схем
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31.07.2022 20:31 Ответить
Вы б краще зловили тих людей яки квартири біженцям здають у тридирога, але чомусь ні одної такої новини не було. А ви ловите тих людей яки дають можливість чоловікам вибрати свое майбутне! Що за брєд🤦Ми відстоюємо прова демократії і право на вибір Україн, насильно відбираючи у людини вибір????
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02.08.2022 03:58 Ответить
Рощин, Телегин, Толстой ..... В ФСБ слабенько з креативом
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11.01.2023 12:41 Ответить
 
 