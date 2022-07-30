СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему по незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста, которые намеревались избежать мобилизации в период военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области.

Установлено, что миграционную деятельность организовали соучредитель одной из благотворительной организации и ее волонтер, их пособник - бывший полицейский. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценили в 9 тыс. долларов США с одного потенциального призывника.

"Злоумышленники использовали удостоверения благотворительного фонда и общественного формирования по охране общественного порядка, а также опознавательные знаки участников терробороны для беспрепятственного прохождения блокпостов. Фактически же организаторы трансграничного трансфера, прикрываясь своими удостоверениями, незаконно переправляли "уклончан" автомобилями на территорию Молдовы в район транзитного участка трассы "Одесса-Рени"", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сотрудники СБУ провели обыски по местам жительства фигурантов производства, в ходе которых выявлены и изъяты:

мобильные телефоны и документы, имеющие доказательное значение;

денежные средства;

незарегистрированные устройства травматического действия;

транспортные средства.

Трем участникам схемы уже сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.













