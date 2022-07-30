СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу. ФОТОрепортаж
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали схему по незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста, которые намеревались избежать мобилизации в период военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ в Одесской области.
Установлено, что миграционную деятельность организовали соучредитель одной из благотворительной организации и ее волонтер, их пособник - бывший полицейский. Стоимость своих "услуг" злоумышленники оценили в 9 тыс. долларов США с одного потенциального призывника.
"Злоумышленники использовали удостоверения благотворительного фонда и общественного формирования по охране общественного порядка, а также опознавательные знаки участников терробороны для беспрепятственного прохождения блокпостов. Фактически же организаторы трансграничного трансфера, прикрываясь своими удостоверениями, незаконно переправляли "уклончан" автомобилями на территорию Молдовы в район транзитного участка трассы "Одесса-Рени"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сотрудники СБУ провели обыски по местам жительства фигурантов производства, в ходе которых выявлены и изъяты:
- мобильные телефоны и документы, имеющие доказательное значение;
- денежные средства;
- незарегистрированные устройства травматического действия;
- транспортные средства.
Трем участникам схемы уже сообщено о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.
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Багато з них втратили роботу та способи заробітку.
Якщо вони ще ВПО, то там в принципі повна жопа.
Виїзд до заробітку їм заборонила держава.
Тобто вони заручники????
Непризовні - інваліди.
Всі інші - підлягають мобілізації, як буде потреба.
А поки-виживай як хочеш.
А своїми прямими обов*язками СБУ займатись не може, нє? Сцикотно шпигунів і колаборантів ловити, за лінію фронту ходити, в тилу ворога працювати? То у Люсі візьміть уроки, 33 раз це вам не аби що))
Але полювання на чоловіків продовжується.
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Призовний вік - до 27 років. Військовозобов'язані - до 60 років.
Тобто, вони тільки молодих хлопців переправляли за кордон?
Певно, усім від 28 до 60 років злочинці відмовляли навіть за великі гроші.
Чому така вибірковість?
Дуже дивна новина.