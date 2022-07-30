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Новости Война Российская агрессия
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Более 30 тысяч добровольцев могут мобилизовать в российскую армию, - CNN

рф,орки,окупанти,рашисти

Россия ищет добровольцев, чтобы отправить их на войну в составе батальонов, понесших потери за пять месяцев боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По оценкам аналитиков, более 30 000 добровольцев могут быть мобилизованы, чтобы пополнить ряды российских батальонов на восточном Донбассе, куда, вероятно, отправят большинство добровольцев.

Екатерина Степаненко, исследовательница России в Институте изучения войны в Вашингтоне, считает, что укомплектованные из добровольцев батальоны будут участвовать исключительно в боевой поддержке, усилят находящиеся на фронте боевые подразделения.

Однако краткосрочного обучения недостаточно для того, чтобы добровольцы без предыдущего опыта стали эффективными солдатами. Часть добровольческих батальонов уже прошла полигон Мулино под Нижним Новгородом, говорится в тексте. На обучение новичков отводится около месяца.

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Добровольцам обещают значительно более высокие зарплаты, чем средние в российских регионах. К примеру, батальоны, формируемые в Перми и Кировской области Западной России, предлагают доход от 300 тысяч рублей в месяц (около 5 тысяч долларов), а в Башкортостане, у границы с Казахстаном, минимум составляет 280 тысяч руб.

Башкирским добровольцам из Башкортостана обещают дополнительно 8 тысяч рублей в день боевых действий. Средняя месячная зарплата в этих районах составляет от 30000 до 45000 рублей, примерно десятая часть того, что может получить доброволец, отправляясь на передовую.

В Перми и Кирове детям волонтеров обещают льготное поступление в вузы. Добровольцам обещают предоставлять статус "ветерана боевых действий", ежемесячное пожизненное денежное довольствие и льготы на жилье и транспорт. Обнародована шкала компенсации за потери на поле боя, в некоторых случаях суммы выплат составляют более 3 миллионов рублей за тяжелое ранение. В случае гибели добровольца их семья получит 12,4 миллиона рублей из федерального бюджета и 2 миллиона из региона.

Автор: 

армия РФ (19358) мобилизация (2777)


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Топ комментарии
+14
Каким бы борзым не был бык, на банке все-равно написано - «ТУШЕНКА»
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30.07.2022 15:25
+14
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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30.07.2022 15:26
+12
прийдеться усих убить
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30.07.2022 15:09
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прийдеться усих убить
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30.07.2022 15:09 Ответить
Гадаю буде підірвать гексогеном.
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30.07.2022 15:10 Ответить
зачем покойникам бабки и особенно поступление в ВУЗ????????????????????
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30.07.2022 15:25 Ответить
И разорить таким образом бюджет рашки
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30.07.2022 16:06 Ответить
и єто всьо....30к? из 130-140млн аленей только 30 к упоротые **********,все остальные пердельники завоеватели на диванах)
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30.07.2022 15:10 Ответить
А ти знаєш, ЩО таке - 30 тисяч чоловіків зі зброєю? Навіть якщо вони про ведення бойових дій мають "приблизне" поняття і тримають в руках лише автомати? Чи ти сам бачив війну тільки по телевізору?
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30.07.2022 15:19 Ответить
под киевом 70 к стояло и что?в 41 немцев было вообще 600 к при штурме киева
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30.07.2022 15:22 Ответить
В Красной армии под Киевом было больше миллиона!И чем закончилось?800к пленных?
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30.07.2022 15:36 Ответить
А скільки лягло наших хлопців під Києвом, коли ці 70 тисяч зупиняли? ТИ - був з ними? Тебе-б, падло, під атобстріл хоч раз кинуть, та ти потім "мул" з штанів повирушував - щоб "дійшло", що там реальні люди гинуть, а не артисти на кіноекрані, "понарошку"! Набачився я на таких як, ти "героїв": поки колона іде - "герой", автомат з плеча звисає, гранати - на "ліфчику", за кільця підвішені Сам на стволі БМП розвалився А як міни засвистіли, стали рваться і хтось кишки по землі потіг - так куди все "геройство" дівається! "Мама!" і голову руками затуляє! Кричиш - "Подай сумку санітарну!", щоб пацана перев"язать, а ВОНО очима переляканими вибалушеними дивиться і не розуміє що від нього хочуть!
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30.07.2022 15:53 Ответить
яр, ти якось дивно реагуєш на досить нормальний, влучний допис. Ти його (той допис) взагалі зрозумів? що той дописувач хотів сказати то? Чи аби написати, що ти самий крутий патріот і борець й до того ж велика розумашка, а інші не такі і не так ******* Батьківщин? Зупинись і подумай.
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30.07.2022 17:45 Ответить
Я реагую не "дивно" Просто мене "задрали" всі оці "герої диванних воєн", які не чули запаху порваних кшок і свіжої крові ! Для них загибель людей - "статистика" А те, що там життя закінчувалося і умирали реальні люди - їм насрать!
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30.07.2022 19:08 Ответить
нормально він реагує. допис був ніпрощо. так, пук в повітря.
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30.07.2022 19:16 Ответить
Ukraine needs more sunflower seeds.
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30.07.2022 15:11 Ответить
100%
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30.07.2022 15:13 Ответить
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30.07.2022 15:12 Ответить
для них это копейки, европа в день им больше платит за ископаемые. так можно бесконечно воевать...
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30.07.2022 15:17 Ответить
АлЁ! Яких добровольців? Ви раша змі, що найманців - добровольцями кличете?
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30.07.2022 15:18 Ответить
ну по сути они на смерть или инвалидство идут добровольно...значит добровольцы.
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30.07.2022 15:19 Ответить
Ці, напевно, війну теж тільки по телевізорі бачили
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30.07.2022 15:58 Ответить
скільки ще доведеться перебити
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30.07.2022 15:23 Ответить
Каким бы борзым не был бык, на банке все-равно написано - «ТУШЕНКА»
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30.07.2022 15:25 Ответить
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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30.07.2022 15:26 Ответить
Ну Блінкен не проти ж. От я старий. І тому памятаю такий момент. В"єтнамська війна (1955 - 1975 граяча фаза с1965). Тоді "соцлагерь" засуджували американців за участь на боці Сайгону. В той же час союз поставляв ракетні комплекси ПВО, літаки танки, зброю.... СОВЕТНІКОВ, навчав пілотів в своїх училищах..... І от що цікаво це в часи 1961-1962 карібський ЯДЄРНИЙ кризис. Так да? І щось за в"єтнамську ніхто не казав що бояться третьої світової? да? То чого ж зараз, коли терорист рашка повела наступ на саме існування західної демократії, чому зараз так вибачте сРУТЬ. Звісно Дяка Байдену, ветерану В"єтнаму да?), ще більша дяка Джонсону, та й всім хто допомає Україні захистити СВОЮ землю, СВІЙ ДІМ, за допомогу, але це не те , це дуже мало проти російского скаженілого звіра. Це вже кошьувало тисячі життів українців. Скільки ще готові кинути в пащу тій кремлівській тварюці.
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30.07.2022 15:30 Ответить
Ще десь нулик загубили
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30.07.2022 15:36 Ответить
мало гробов получают окраины сруси, если у мацквы еще выходит спокусить вечную нищету и алкашню отдавать свою жизнь за призрачное вознаграждение...
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30.07.2022 15:39 Ответить
пора прекращать собирать тела зажмуренных кацапов и передавать их обратно в башкирские и прочие глубеня. Пропал без вести - нет компенсации. Не будет стимула ехать на войну. Да и лисам нашим будет легче военное время пережить, у них тоже в связи с военными действиями кормовая база нарушена, и многие тоже стали временно переселенными мордами.
Пленных росиян продолжать брать на обмен, пока есть наши в плену. А от мобиков толку мало, на обмен они нахер не нужны, будут всю свою пятнашку сколачивать палеты аж до амнистии в связи с десятилетием победы.
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30.07.2022 15:42 Ответить
Говорив з єгерями - на Поліссі у лисиць і вовків, у цьому році, виводки у середньому на 30% більші, ніж у минулі роки
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30.07.2022 15:56 Ответить
Украина не освобождает юг - ждёт когда кацапы орду соберут,чтобы потом сказать то что силы не равны и нужно думать о защите николаева который к тому времени опустеет и который потихоньку сдадут тем более к тому времени сдадут Одессу через зэ-рновые корридоры
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30.07.2022 15:45 Ответить
не распинайся ты так,зрада зрадная,как бы не пижились твоего кучеряшку не выберут,зеля конечно редкий угарный парниша который мало тянет на роль президент но пинкертон кучерявый с маринкой президентами не станут 100%,время их кануло в лету, за машины спс на фронте но это в политич.плане его не спасет.
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30.07.2022 16:03 Ответить
дякую, дуже дякую...!
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30.07.2022 16:23 Ответить
Свіжина на марші.
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30.07.2022 15:53 Ответить
Наверное, это работа лоббистов от владельцев кладбищ.
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30.07.2022 16:00 Ответить
Mienso
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30.07.2022 16:02 Ответить
И весь этот ФАРШ!Будет БЕЗВИСТИ ПРОПАВШИМ))))
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30.07.2022 16:48 Ответить
И никто никаких выплат не получит!БИБА И БОБА ДВА ДОЛБОЙЙОБА!!!ВСЯ поРаша!!!
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30.07.2022 16:49 Ответить
Кацапи,здохнете всі. Без варіантів. А бабла не отримаєте, об###***** вас вчергове. Як завжди...
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30.07.2022 17:47 Ответить
Ми пам"ятаємо різні кацапські побрехеньки. Наприклад:
https://ru.slovoidilo.ua/2022/03/31/novost/mir/smi-rasskazali-kak-idet-nabor-naemnikov-sirii-vojny-rf-ukraine В россии утверждают, что на Ближнем Востоке набралось уже около 16 тысяч добровольцев, которые готовы воевать в Украине на стороне российской армии.

Але ж кацапам вірити - себе не поважати!
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30.07.2022 17:48 Ответить
всі хочуть білу ладу
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30.07.2022 18:41 Ответить
Я думаю що Яр холодний розповсюджує паніку тобі треба поміняти пемпрси. 160000 трехсотих орків та більше 40000 двухсотих вже роблять свою справу. Ми вже мали с московитьскими добровольцями справу в чотирнадцятому. Які при першому контактному бою срали в штаны та їхали дудому.
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01.08.2022 02:20 Ответить
 
 