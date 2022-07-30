Более 30 тысяч добровольцев могут мобилизовать в российскую армию, - CNN

Россия ищет добровольцев, чтобы отправить их на войну в составе батальонов, понесших потери за пять месяцев боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По оценкам аналитиков, более 30 000 добровольцев могут быть мобилизованы, чтобы пополнить ряды российских батальонов на восточном Донбассе, куда, вероятно, отправят большинство добровольцев.

Екатерина Степаненко, исследовательница России в Институте изучения войны в Вашингтоне, считает, что укомплектованные из добровольцев батальоны будут участвовать исключительно в боевой поддержке, усилят находящиеся на фронте боевые подразделения.

Однако краткосрочного обучения недостаточно для того, чтобы добровольцы без предыдущего опыта стали эффективными солдатами. Часть добровольческих батальонов уже прошла полигон Мулино под Нижним Новгородом, говорится в тексте. На обучение новичков отводится около месяца.

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Добровольцам обещают значительно более высокие зарплаты, чем средние в российских регионах. К примеру, батальоны, формируемые в Перми и Кировской области Западной России, предлагают доход от 300 тысяч рублей в месяц (около 5 тысяч долларов), а в Башкортостане, у границы с Казахстаном, минимум составляет 280 тысяч руб.

Башкирским добровольцам из Башкортостана обещают дополнительно 8 тысяч рублей в день боевых действий. Средняя месячная зарплата в этих районах составляет от 30000 до 45000 рублей, примерно десятая часть того, что может получить доброволец, отправляясь на передовую.

В Перми и Кирове детям волонтеров обещают льготное поступление в вузы. Добровольцам обещают предоставлять статус "ветерана боевых действий", ежемесячное пожизненное денежное довольствие и льготы на жилье и транспорт. Обнародована шкала компенсации за потери на поле боя, в некоторых случаях суммы выплат составляют более 3 миллионов рублей за тяжелое ранение. В случае гибели добровольца их семья получит 12,4 миллиона рублей из федерального бюджета и 2 миллиона из региона.