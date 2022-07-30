Понад 30 тисяч добровольців можуть мобілізувати до російської армії, - CNN

Росія шукає добровольців, щоб відправити їх на війну в складі батальйонів, які зазнали втрат за п'ять місяців бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Повідомляється, що, за оцінками аналітиків, більше 30 000 добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити ряди російських батальйонів на східному Донбасі, куди, ймовірно, відправлять більшість добровольців.

Катерина Степаненко, дослідниця Росії в Інституті вивчення війни у ​​Вашингтоні, вважає, що укомплектовані з добровольців батальйони братимуть участь виключно в бойовій підтримці, посилять бойові підрозділи, які перебувають на фронті.

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Однак короткострокового навчання не достатньо для того, щоб добровольці без попереднього досвіду стали ефективними солдатами. Частина добровольчих батальйонів уже пройшла полігон Муліно під Нижнім Новгородом, йдеться у тексті. На навчання новачків відводиться близько місяця.

Добровольцям обіцяють значно вищі зарплати, ніж середні в російських регіонах. Наприклад, батальйони, що формуються в Пермі та Кіровській області Західної Росії, пропонують дохід від 300 тисяч рублів на місяць (близько 5 тисяч доларів), а в Башкортостані, біля кордону з Казахстаном, мінімум становить 280 тисяч руб.

Башкирським добровольцям з Башкортостану обіцяють додатково 8 тисяч рублів за день для бойових дій. Середня місячна зарплата в цих районах становить від 30 000 до 45 000 рублів, приблизно десята частина того, що може отримати доброволець, відправляючись на передову.

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У Пермі та Кірові дітям волонтерів обіцяють пільговий вступ до вузів. Добровольцям обіцяють надавати статус "ветерана бойових дій", щомісячне довічне грошове забезпечення та пільги на житло та транспорт. Оприлюднено шкалу компенсації за втрати на полі бою, в деяких випадках суми виплат становлять більше 3 мільйонів рублів за тяжке поранення. У разі загибелі добровольця їх сім'я отримає 12,4 мільйона рублів з федерального бюджету і 2 мільйони з регіону.