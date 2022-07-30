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Новини Війна Російська агресія
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Понад 30 тисяч добровольців можуть мобілізувати до російської армії, - CNN

рф,орки,окупанти,рашисти

Росія шукає добровольців, щоб відправити їх на війну в складі батальйонів, які зазнали втрат за п'ять місяців бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Повідомляється, що, за оцінками аналітиків, більше 30 000 добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити ряди російських батальйонів на східному Донбасі, куди, ймовірно, відправлять більшість добровольців.

Катерина Степаненко, дослідниця Росії в Інституті вивчення війни у ​​Вашингтоні, вважає, що укомплектовані з добровольців батальйони братимуть участь виключно в бойовій підтримці, посилять бойові підрозділи, які перебувають на фронті.

Читайте також: Росіяни вербують на війну в Україні добровольців з Бурятії та Новосибірську, - ISW

Однак короткострокового навчання не достатньо для того, щоб добровольці без попереднього досвіду стали ефективними солдатами. Частина добровольчих батальйонів уже пройшла полігон Муліно під Нижнім Новгородом, йдеться у тексті. На навчання новачків відводиться близько місяця.

Добровольцям обіцяють значно вищі зарплати, ніж середні в російських регіонах. Наприклад, батальйони, що формуються в Пермі та Кіровській області Західної Росії, пропонують дохід від 300 тисяч рублів на місяць (близько 5 тисяч доларів), а в Башкортостані, біля кордону з Казахстаном, мінімум становить 280 тисяч руб.

Башкирським добровольцям з Башкортостану обіцяють додатково 8 тисяч рублів за день для бойових дій. Середня місячна зарплата в цих районах становить від 30 000 до 45 000 рублів, приблизно десята частина того, що може отримати доброволець, відправляючись на передову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії створюють патріотичні стрілецькі батальйони та направляють їх на війну в Україну, - ГУР

У Пермі та Кірові дітям волонтерів обіцяють пільговий вступ до вузів. Добровольцям обіцяють надавати статус "ветерана бойових дій", щомісячне довічне грошове забезпечення та пільги на житло та транспорт. Оприлюднено шкалу компенсації за втрати на полі бою, в деяких випадках суми виплат становлять більше 3 мільйонів рублів за тяжке поранення. У разі загибелі добровольця їх сім'я отримає 12,4 мільйона рублів з федерального бюджету і 2 мільйони з регіону.

армія рф (17509) мобілізація (3071)


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Топ коментарі
+14
Каким бы борзым не был бык, на банке все-равно написано - «ТУШЕНКА»
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30.07.2022 15:25
+14
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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30.07.2022 15:26
+12
прийдеться усих убить
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30.07.2022 15:09
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прийдеться усих убить
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30.07.2022 15:09 Відповісти
Гадаю буде підірвать гексогеном.
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30.07.2022 15:10 Відповісти
зачем покойникам бабки и особенно поступление в ВУЗ????????????????????
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30.07.2022 15:25 Відповісти
И разорить таким образом бюджет рашки
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30.07.2022 16:06 Відповісти
и єто всьо....30к? из 130-140млн аленей только 30 к упоротые **********,все остальные пердельники завоеватели на диванах)
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30.07.2022 15:10 Відповісти
А ти знаєш, ЩО таке - 30 тисяч чоловіків зі зброєю? Навіть якщо вони про ведення бойових дій мають "приблизне" поняття і тримають в руках лише автомати? Чи ти сам бачив війну тільки по телевізору?
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30.07.2022 15:19 Відповісти
под киевом 70 к стояло и что?в 41 немцев было вообще 600 к при штурме киева
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30.07.2022 15:22 Відповісти
В Красной армии под Киевом было больше миллиона!И чем закончилось?800к пленных?
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30.07.2022 15:36 Відповісти
А скільки лягло наших хлопців під Києвом, коли ці 70 тисяч зупиняли? ТИ - був з ними? Тебе-б, падло, під атобстріл хоч раз кинуть, та ти потім "мул" з штанів повирушував - щоб "дійшло", що там реальні люди гинуть, а не артисти на кіноекрані, "понарошку"! Набачився я на таких як, ти "героїв": поки колона іде - "герой", автомат з плеча звисає, гранати - на "ліфчику", за кільця підвішені Сам на стволі БМП розвалився А як міни засвистіли, стали рваться і хтось кишки по землі потіг - так куди все "геройство" дівається! "Мама!" і голову руками затуляє! Кричиш - "Подай сумку санітарну!", щоб пацана перев"язать, а ВОНО очима переляканими вибалушеними дивиться і не розуміє що від нього хочуть!
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30.07.2022 15:53 Відповісти
яр, ти якось дивно реагуєш на досить нормальний, влучний допис. Ти його (той допис) взагалі зрозумів? що той дописувач хотів сказати то? Чи аби написати, що ти самий крутий патріот і борець й до того ж велика розумашка, а інші не такі і не так ******* Батьківщин? Зупинись і подумай.
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30.07.2022 17:45 Відповісти
Я реагую не "дивно" Просто мене "задрали" всі оці "герої диванних воєн", які не чули запаху порваних кшок і свіжої крові ! Для них загибель людей - "статистика" А те, що там життя закінчувалося і умирали реальні люди - їм насрать!
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30.07.2022 19:08 Відповісти
нормально він реагує. допис був ніпрощо. так, пук в повітря.
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30.07.2022 19:16 Відповісти
Ukraine needs more sunflower seeds.
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30.07.2022 15:11 Відповісти
100%
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30.07.2022 15:13 Відповісти
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30.07.2022 15:12 Відповісти
для них это копейки, европа в день им больше платит за ископаемые. так можно бесконечно воевать...
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30.07.2022 15:17 Відповісти
АлЁ! Яких добровольців? Ви раша змі, що найманців - добровольцями кличете?
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30.07.2022 15:18 Відповісти
ну по сути они на смерть или инвалидство идут добровольно...значит добровольцы.
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30.07.2022 15:19 Відповісти
Ці, напевно, війну теж тільки по телевізорі бачили
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30.07.2022 15:58 Відповісти
скільки ще доведеться перебити
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30.07.2022 15:23 Відповісти
Каким бы борзым не был бык, на банке все-равно написано - «ТУШЕНКА»
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30.07.2022 15:25 Відповісти
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм

Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
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30.07.2022 15:26 Відповісти
Ну Блінкен не проти ж. От я старий. І тому памятаю такий момент. В"єтнамська війна (1955 - 1975 граяча фаза с1965). Тоді "соцлагерь" засуджували американців за участь на боці Сайгону. В той же час союз поставляв ракетні комплекси ПВО, літаки танки, зброю.... СОВЕТНІКОВ, навчав пілотів в своїх училищах..... І от що цікаво це в часи 1961-1962 карібський ЯДЄРНИЙ кризис. Так да? І щось за в"єтнамську ніхто не казав що бояться третьої світової? да? То чого ж зараз, коли терорист рашка повела наступ на саме існування західної демократії, чому зараз так вибачте сРУТЬ. Звісно Дяка Байдену, ветерану В"єтнаму да?), ще більша дяка Джонсону, та й всім хто допомає Україні захистити СВОЮ землю, СВІЙ ДІМ, за допомогу, але це не те , це дуже мало проти російского скаженілого звіра. Це вже кошьувало тисячі життів українців. Скільки ще готові кинути в пащу тій кремлівській тварюці.
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30.07.2022 15:30 Відповісти
Ще десь нулик загубили
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30.07.2022 15:36 Відповісти
мало гробов получают окраины сруси, если у мацквы еще выходит спокусить вечную нищету и алкашню отдавать свою жизнь за призрачное вознаграждение...
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30.07.2022 15:39 Відповісти
пора прекращать собирать тела зажмуренных кацапов и передавать их обратно в башкирские и прочие глубеня. Пропал без вести - нет компенсации. Не будет стимула ехать на войну. Да и лисам нашим будет легче военное время пережить, у них тоже в связи с военными действиями кормовая база нарушена, и многие тоже стали временно переселенными мордами.
Пленных росиян продолжать брать на обмен, пока есть наши в плену. А от мобиков толку мало, на обмен они нахер не нужны, будут всю свою пятнашку сколачивать палеты аж до амнистии в связи с десятилетием победы.
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30.07.2022 15:42 Відповісти
Говорив з єгерями - на Поліссі у лисиць і вовків, у цьому році, виводки у середньому на 30% більші, ніж у минулі роки
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30.07.2022 15:56 Відповісти
Украина не освобождает юг - ждёт когда кацапы орду соберут,чтобы потом сказать то что силы не равны и нужно думать о защите николаева который к тому времени опустеет и который потихоньку сдадут тем более к тому времени сдадут Одессу через зэ-рновые корридоры
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30.07.2022 15:45 Відповісти
не распинайся ты так,зрада зрадная,как бы не пижились твоего кучеряшку не выберут,зеля конечно редкий угарный парниша который мало тянет на роль президент но пинкертон кучерявый с маринкой президентами не станут 100%,время их кануло в лету, за машины спс на фронте но это в политич.плане его не спасет.
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30.07.2022 16:03 Відповісти
дякую, дуже дякую...!
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30.07.2022 16:23 Відповісти
Свіжина на марші.
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30.07.2022 15:53 Відповісти
Наверное, это работа лоббистов от владельцев кладбищ.
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30.07.2022 16:00 Відповісти
Mienso
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30.07.2022 16:02 Відповісти
И весь этот ФАРШ!Будет БЕЗВИСТИ ПРОПАВШИМ))))
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30.07.2022 16:48 Відповісти
И никто никаких выплат не получит!БИБА И БОБА ДВА ДОЛБОЙЙОБА!!!ВСЯ поРаша!!!
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30.07.2022 16:49 Відповісти
Кацапи,здохнете всі. Без варіантів. А бабла не отримаєте, об###***** вас вчергове. Як завжди...
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30.07.2022 17:47 Відповісти
Ми пам"ятаємо різні кацапські побрехеньки. Наприклад:
https://ru.slovoidilo.ua/2022/03/31/novost/mir/smi-rasskazali-kak-idet-nabor-naemnikov-sirii-vojny-rf-ukraine В россии утверждают, что на Ближнем Востоке набралось уже около 16 тысяч добровольцев, которые готовы воевать в Украине на стороне российской армии.

Але ж кацапам вірити - себе не поважати!
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30.07.2022 17:48 Відповісти
всі хочуть білу ладу
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30.07.2022 18:41 Відповісти
Я думаю що Яр холодний розповсюджує паніку тобі треба поміняти пемпрси. 160000 трехсотих орків та більше 40000 двухсотих вже роблять свою справу. Ми вже мали с московитьскими добровольцями справу в чотирнадцятому. Які при першому контактному бою срали в штаны та їхали дудому.
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01.08.2022 02:20 Відповісти
 
 