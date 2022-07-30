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Тяжелораненых вследствие ракетных обстрелов в Кропивницком стабилизировали, - ОВА

кропивницький

Врачи сражаются за жизнь пострадавших вследствие ракетного удара жителей Кропивницкого.

Об этом сообщают на странице Кировоградской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время состояние здоровья пострадавших вследствие ракетного удара остается стабильным. Врачи констатировали стабилизацию состояния тяжелораненых. Граждане находятся на лечении, под пристальным наблюдением медицинских работников. Жизни пациентов ничего не угрожает.

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Напомним, что российские ракеты "Калибр" попали по сооружениям на территории аэропорта в Кропивницком 28 июля. Были госпитализированы 25 пострадавших, из них 10 человек – в тяжелом состоянии. У 15 человек диагностировано повреждения средней степени тяжести.

Автор: 

Кропивницький (543) крылатые ракеты (881) обстрел (27336)


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вибивают безневинних людеи -- хто ж іх так накрутив -- ідея - гроші
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30.07.2022 16:05 Ответить
путiн - ШОБ ТИ ЗДОХ, НЕЛЮДЬ
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30.07.2022 16:32 Ответить
 
 