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Тяжелораненых вследствие ракетных обстрелов в Кропивницком стабилизировали, - ОВА
Врачи сражаются за жизнь пострадавших вследствие ракетного удара жителей Кропивницкого.
Об этом сообщают на странице Кировоградской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время состояние здоровья пострадавших вследствие ракетного удара остается стабильным. Врачи констатировали стабилизацию состояния тяжелораненых. Граждане находятся на лечении, под пристальным наблюдением медицинских работников. Жизни пациентов ничего не угрожает.
Напомним, что российские ракеты "Калибр" попали по сооружениям на территории аэропорта в Кропивницком 28 июля. Были госпитализированы 25 пострадавших, из них 10 человек – в тяжелом состоянии. У 15 человек диагностировано повреждения средней степени тяжести.
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Валентин Коваль
показать весь комментарий30.07.2022 16:05 Ответить Мне нравится 1
Павел Иващенко
показать весь комментарий30.07.2022 16:32 Ответить Мне нравится 2
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