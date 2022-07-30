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Новини Війна Російська агресія
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Тяжкопоранених внаслідок ракетного обстрілу в Кропивницькому стабілізували, - ОВА

кропивницький

Лікарі борються за життя кропивничан, що постраждали у результаті ракетного удару.

Про це повідомляють на сторінці Кіровоградської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Наразі стан здоров'я потерпілих внаслідок ракетного удару залишається стабільним. Лікарі констатували стабілізацію стану тяжкопоранених. Громадяни знаходяться на лікуванні, під пильним наглядом медичних працівників. Життю пацієнтів нічого не загрожує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Кропивницькому: 5 людей загинули, 25 - поранені

Нагадаємо, що російські ракети "Калібр" поцілили по спорудах на території аеропорту у Кропивницькому 28 липня. Було госпіталізовано 25 потерпілих, з них 10 осіб – в тяжкому стані. У 15 осіб діагностовано ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Кропивницький (346) крилаті ракети (1073) обстріл (28657)


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вибивают безневинних людеи -- хто ж іх так накрутив -- ідея - гроші
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30.07.2022 16:05 Відповісти
путiн - ШОБ ТИ ЗДОХ, НЕЛЮДЬ
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30.07.2022 16:32 Відповісти
 
 