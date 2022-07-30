Тяжкопоранених внаслідок ракетного обстрілу в Кропивницькому стабілізували, - ОВА

Лікарі борються за життя кропивничан, що постраждали у результаті ракетного удару.

Про це повідомляють на сторінці Кіровоградської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Наразі стан здоров'я потерпілих внаслідок ракетного удару залишається стабільним. Лікарі констатували стабілізацію стану тяжкопоранених. Громадяни знаходяться на лікуванні, під пильним наглядом медичних працівників. Життю пацієнтів нічого не загрожує.

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Нагадаємо, що російські ракети "Калібр" поцілили по спорудах на території аеропорту у Кропивницькому 28 липня. Було госпіталізовано 25 потерпілих, з них 10 осіб – в тяжкому стані. У 15 осіб діагностовано ушкодження середнього ступеню тяжкості.