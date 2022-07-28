Ракетний удар по Кропивницькому: 5 людей загинули, 25 - поранені

Унаслідок ракетного удару окупантів по Кропивницькому загинуло 5 людей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, у Кропивницькому загинули 5 людей, ще 25 - отримали поранення.

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