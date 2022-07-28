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Кропивницький (338) ракети (3928) Райкович Андрій (28)

Ракетний удар по Кропивницькому: 5 людей загинули, 25 - поранені

ракета,обстріл

Унаслідок ракетного удару окупантів по Кропивницькому загинуло 5 людей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, у Кропивницькому загинули 5 людей, ще 25 - отримали поранення.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому (оновлено)

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Топ коментарі
+19
Бо носяться із ними як дурень з торбою,карати потрібно,так щоб тремтіли від страху паскуди!
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28.07.2022 15:49
+6
Зрадники скрізь... ((
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28.07.2022 15:46
+5
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28.07.2022 16:33
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Зрадники скрізь... ((
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28.07.2022 15:46 Відповісти
Бо носяться із ними як дурень з торбою,карати потрібно,так щоб тремтіли від страху паскуди!
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28.07.2022 15:49 Відповісти
По законам военного времени ,а не смехотворные условные сроки как меру города Южного ,что на харьковщине
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28.07.2022 15:58 Відповісти
скоріш за все у головному кабінеті міста
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28.07.2022 15:55 Відповісти
Починаючи з самого верху. А зрадник зраднику око..... отож.
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28.07.2022 16:20 Відповісти
наводчики біснуюця -- шо ж це за люди такі без роду племені
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28.07.2022 15:58 Відповісти
То не люди, то нелюдь.
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28.07.2022 16:10 Відповісти
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28.07.2022 16:33 Відповісти
НЕЩАДНО КАРАТИ ЗРАДНИКІВ\ШПИГУНІВ ЗА ЗАКОНАМИ ВОЄННОГО ЧАСУ !!! Мінімум - пожиттєве. максимум- розстріл на місці без суда і слідства !
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28.07.2022 17:28 Відповісти
Під час тривоги у Кропивницькому дітей не пустили в укриття церкви УПЦ МП

КРОПИВНИЦЬКИЙ , ЧЕТВЕР 28 ЛИПНЯ 2

Під час повітряної тривоги у Кропивницькому сталася неприємна історія. Дітей, які перебували на заняттях у Гончаренко Центр, не пустили в Укриття в церкві Московського патріархату.

Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко в https://t.me/oleksiihoncharenko/22876 Telegram.

"Хочу розповісти неприємну історію. У Кропивницькому знаходиться Гончаренко Центр. І коли прозвучала повітряна тривога, то в самому центрі перебували діти на заняттях. Адміністратор зібрала дітей і пішла з ними в сусідню церкву, там є підвал і там можна сховатися. Люди з церкви не пустили адміністратора з дітьми в підвал", - повідомив нардеп.

Він зазначив, що співробітники Центру швидко обдзвонили всіх батьків і вони забрали своїх дітей. І з'ясувалося, що церква - московського патріархату.

"Як ви думаєте, потрібно писати якого патріархату була церква чи ви самі здогадалися? Цей пост є моїм офіційним зверненням до голови військово-цивільної адміністрації Кіровоградської області - Райковича Андрія. Прохання розібратися з даною ситуацією", - додав Олексій Гончаренко.

У коментарях жителі Кропивницького зазначили, що це не єдиний випадок, коли в Укриття в церкві відмовляються пускати людей під час повітряної тривоги.

А також назвали саму церкву - мова, ймовірно, йде про соборний храм Благовіщення Пресвятої Богородиці УПЦ МП.

На сторінці Гончаренко Центру в https://www.instagram.com/goncharenkocentrekrop/ Instagram з'явилося повідомлення, що всі заняття з дітьми та підлітками змушені скасувати до перемоги.

Заходи для дорослих від 18 років проводити будуть, але під час тривоги потрібно буде негайно покинути приміщення і піти в найближче укриття.

У Гончаренко Центрі для дітей та дорослих щодня та безкоштовно проводили майстер-класи та художні заняття з малювання, музики та танців. А також викладали англійську мову.
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28.07.2022 18:48 Відповісти
перевірити тре той підвал і церкву , може там дрг і зброю ховають..
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28.07.2022 20:07 Відповісти
 
 