Ракетный удар по Кропивницкому: 5 человек погибли, 25 – ранены
В результате ракетного удара оккупантов по Кропивницкому погибли 5 человек.
Об этом сообщил сегодня на брифинге глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
По его словам, в Кропивницком погибли 5 человек, еще 25 получили ранения.
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КРОПИВНИЦЬКИЙ , ЧЕТВЕР 28 ЛИПНЯ 2
Під час повітряної тривоги у Кропивницькому сталася неприємна історія. Дітей, які перебували на заняттях у Гончаренко Центр, не пустили в Укриття в церкві Московського патріархату.
Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко в https://t.me/oleksiihoncharenko/22876 Telegram.
"Хочу розповісти неприємну історію. У Кропивницькому знаходиться Гончаренко Центр. І коли прозвучала повітряна тривога, то в самому центрі перебували діти на заняттях. Адміністратор зібрала дітей і пішла з ними в сусідню церкву, там є підвал і там можна сховатися. Люди з церкви не пустили адміністратора з дітьми в підвал", - повідомив нардеп.
Він зазначив, що співробітники Центру швидко обдзвонили всіх батьків і вони забрали своїх дітей. І з'ясувалося, що церква - московського патріархату.
"Як ви думаєте, потрібно писати якого патріархату була церква чи ви самі здогадалися? Цей пост є моїм офіційним зверненням до голови військово-цивільної адміністрації Кіровоградської області - Райковича Андрія. Прохання розібратися з даною ситуацією", - додав Олексій Гончаренко.
У коментарях жителі Кропивницького зазначили, що це не єдиний випадок, коли в Укриття в церкві відмовляються пускати людей під час повітряної тривоги.
А також назвали саму церкву - мова, ймовірно, йде про соборний храм Благовіщення Пресвятої Богородиці УПЦ МП.
На сторінці Гончаренко Центру в https://www.instagram.com/goncharenkocentrekrop/ Instagram з'явилося повідомлення, що всі заняття з дітьми та підлітками змушені скасувати до перемоги.
Заходи для дорослих від 18 років проводити будуть, але під час тривоги потрібно буде негайно покинути приміщення і піти в найближче укриття.
У Гончаренко Центрі для дітей та дорослих щодня та безкоштовно проводили майстер-класи та художні заняття з малювання, музики та танців. А також викладали англійську мову.