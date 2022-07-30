Украина начинает обязательную эвакуацию людей с Донетчины, - Верещук

Правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министер по реинтеграции ВОТ Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донетчины. По ее словам, Кабмин принял решение о создании штаба 29 июля.

По словам вице-премьера, к правительству обратился руководитель ОВА Донетчины Павел Кириленко, чтобы такой штаб был создан на государственном уровне.

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Верещук подчеркнула, что если кто-то откажется от эвакуации, то вынужден будет подписать бланк отказа, что он понимает все последствия и несет ответственность за свою жизнь.

"33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит о такой форме эвакуации, как обязательна. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи", - подчеркнула она.