Украина начинает обязательную эвакуацию людей с Донетчины, - Верещук
Правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.
Об этом сообщила вице-премьер-министр, министер по реинтеграции ВОТ Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донетчины. По ее словам, Кабмин принял решение о создании штаба 29 июля.
По словам вице-премьера, к правительству обратился руководитель ОВА Донетчины Павел Кириленко, чтобы такой штаб был создан на государственном уровне.
Верещук подчеркнула, что если кто-то откажется от эвакуации, то вынужден будет подписать бланк отказа, что он понимает все последствия и несет ответственность за свою жизнь.
"33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит о такой форме эвакуации, как обязательна. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи", - подчеркнула она.
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всі висновки
1. Хвалила путина
2. занималась разминированием чонгара
3. занималась "эвакуацией" Азова в плен
4. лила дерьмо на Спартц
Проще закрыть кран
визначае для ней обов'язкову, що вона забов'язана це зробити.. овця.