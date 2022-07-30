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Новости Война
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Украина начинает обязательную эвакуацию людей с Донетчины, - Верещук

верещук

Правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министер по реинтеграции ВОТ Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донетчины. По ее словам, Кабмин принял решение о создании штаба 29 июля.

По словам вице-премьера, к правительству обратился руководитель ОВА Донетчины Павел Кириленко, чтобы такой штаб был создан на государственном уровне.

Читайте также: Кабмин создал штаб по эвакуации жителей Донетчины: его возглавила Верещук

Верещук подчеркнула, что если кто-то откажется от эвакуации, то вынужден будет подписать бланк отказа, что он понимает все последствия и несет ответственность за свою жизнь.

"33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит о такой форме эвакуации, как обязательна. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи", - подчеркнула она.

Автор: 

эвакуация (2078) Донецкая область (9746) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+40
до этого она:

1. Хвалила путина

2. занималась разминированием чонгара

3. занималась "эвакуацией" Азова в плен

4. лила дерьмо на Спартц
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30.07.2022 19:10
+32
Та від таких діячів, як верещук, можна очікувати й здачі території!
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30.07.2022 19:06
+27
І куди ви їх евакуюєте? В Конча-заспу?
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30.07.2022 19:03
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Правила форума Совет форумчан
будем звільнять територію?
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30.07.2022 19:02 Ответить
ну може тут таке - наші вільну територію потім разом з орками розхріначать..можна ж буде лупити чим завгодно..
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30.07.2022 19:04 Ответить
Та від таких діячів, як верещук, можна очікувати й здачі території!
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30.07.2022 19:06 Ответить
Ще можна очiкувати й здачi самой верещук...
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30.07.2022 20:31 Ответить
Це не звільнення, це здача. ......
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30.07.2022 19:50 Ответить
бляха..Кодекс..а де ця лярва була раніше...
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30.07.2022 19:02 Ответить
В кінці лютого можна було починати. Жінок і дітей в евакуацію. Чоловіків у мобілізацію - з хорошими сержантами вони б на третій тиждень вже співали "батько наш Бандера". А так все проспали.
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30.07.2022 20:07 Ответить
"просрали"
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30.07.2022 20:10 Ответить
І куди ви їх евакуюєте? В Конча-заспу?
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30.07.2022 19:03 Ответить
В хатинцi самоi верещук тисяч зо 20-ть з валiзами розмiститься без проблем..
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30.07.2022 20:35 Ответить
Бо зараз покажуть що таке "бімбілі бамбас" насправді.
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30.07.2022 19:04 Ответить
пусть за слова свои отвечают, раз бомбили их
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30.07.2022 20:41 Ответить
А вони приїжджають сюди та ще й клянуть Україну що всі їм винні.
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30.07.2022 19:04 Ответить
Я давно кажу що всі нормальні виїхали давно. Залишилася вата.
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30.07.2022 19:05 Ответить
получает если некуда ехать и я не уезжаю, то я вата? Интересная гипотеза, а жители Николаева и Харькова, которые под регулярными обстрелами кто тогда? Почему же их не эвакуируют?
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30.07.2022 19:39 Ответить
когда ты и твоя семья имеют неилюзорный шанс умереть - твой аргумент - чушь собачья. ты либо думаеш что росияне тебя не убьют, либо глупо веришь что не попадеш ни под какой обстрел. убьют и так и так - в первом случае может потому что твое лицо не понравилось когда ты ишел в магазин купить еду, а во втором случае - запросто для картинки в сми, что бы обвинить ЗСУ в обстреле мирных.
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30.07.2022 19:50 Ответить
Вранье и манипуляция, тот же Покровск далеко от линии фронта, там не гибнут люди почти каждую неделю как в том же Харькове. Так почему одни должны эвакуироваться, а другие, до которых долетают арт снаряды и грады - нет? Или ради картинок в сми люди должны бросить работу, жилье, которое улучшали годами и сдохнуть где-нибудь бомжуя по стране? А может это проблема 73 процентов зебилов которые за козла наголосовали и он не захотел готовится к войне и из-за этого возникла такая ситуация? Может проблема в губернаторе Кириленко, чей брат сотрудник мгб днр а вся родня живет в Макеевке? Губернатора назначил кстати ЗЕ, так может быть 73 процента зебилов разделят ответственность за это все?
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30.07.2022 19:55 Ответить
тебя дурака предупредили, что ****** из всего что есть. а твое дело либо уехать, либо не *******. чем ты все это время занимался то ? не верил в происходящее и то что тебя это как то затронет ? может партизанил, может координаты по жпс сливал всу ? не ? сидел ничего не делал ? чего ждал ?
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30.07.2022 19:58 Ответить
какие координаты, дядя? У нас русскими тут и не пахнет, ближайшие в Донецке, так они уже 8 лет там сидят, благодаря целым укрепрайонам, которые построил вокруг него ненавистный зелени Порошенко. Ты хоть карту открой посмотри где и что находится. Тут дело не в обстрелах даже а в отсутствии газа на территории области, зима будет без централизованного отопления. Хоть суть вопроса изучи прежде чем потоки своего бреда изрыгать. А газа нет потому что зеленый губернатор Кириленко запретил даже трубу с Днепропетровской области подкинуть к админ. границе, здесь от Днепра до Покровского района два шага
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30.07.2022 20:08 Ответить
Ну тебя предупредили что хату развалить могут даже чисто случайно, а твое дело самостоятельно решить что делать дальше. Тебе никто ничем не обязан, никакой абстрактный Микола с западной, который 8 лет воевал с русней недалеко от твоего дома, ни государство, которому ты (возможно 30 лет) налоги не платишь. Делай на свой страх и риск все что хочешь, это твое личное дело.
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30.07.2022 20:14 Ответить
Ракеты летают по всей стране, случайно и к тебе в хату в окно может влететь, эвакуируйся!
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30.07.2022 20:29 Ответить
сбивал с ружья ракеты? мы ведь говорим об обстрелах в том числе ракетных, которые могут прилететь как в Покровск так и к тебе, поэтому нужно эвакуироваться. Причем здесь ружье вообще? Логика где? Если ты предлагаешь внести вклад в борьбу у себя дома, то тут нужен минимум стингер чтобы эти ракеты сбивать.
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30.07.2022 20:49 Ответить
Кого я там сбивал и откуда - то уже не для широкой общественности разговор. Разговор уже о том, что ты возмущаешся, а у меня возник вопрос - что сделал лично ты, что бы непроизошло того, что тебя возмущает. И подчеркиваю - тебе никто ничем не обязан, все в твоих руках.
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30.07.2022 20:53 Ответить
Ви гоните собі чи що??? Може Ви просто такий везунчик що Вам трапляються такі люди, а може трепло яке нікому в житті не допомогло але багато про то знає. В будь-якому разу не треба всіх під одну гребінку, бо станете москалем
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30.07.2022 19:29 Ответить
вот из-за такого отношения мы и не хочем к вам ехать, поэтому Верещук придумала принудительную эвакуацию
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30.07.2022 19:37 Ответить
Так їдти за кордон, ніхто не заважає.
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30.07.2022 19:51 Ответить
так он сказал что ему некуда. видите ли ему ОБЯЗАНЫ и дом построить и денег дать, а то не поедет никуда.
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30.07.2022 19:53 Ответить
Побачим що він скаже коли йому яйця відірве після чергового обстрілу.
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30.07.2022 19:56 Ответить
выезжаешь из Донецкой области в апреле - клятые москали донецкие куда вы понаехали, валите к себе (столкнулся лично с таким отношением, хотя вообще никак не провоцировал, просто сказал откуда). Не выезжаешь из Донецкой области - ты вата и ждешь русню! Да что с вами люди вообще не так
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30.07.2022 20:15 Ответить
К киевлянам которые будучи здоровыми жлобинами, которыми как тараном стены пробивать можно, но взяли и ********* встрахе расталкивая женщин и детей локтями, что бы залезть в эвакуационный поезд - такое же отношение было. И правильно. Почему кто то должен защищать твой дом, если ты сам не хочешь ?
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30.07.2022 20:22 Ответить
а тьі не задумьівался. почему к вам (не лично к тебе, а к ,,народу" дамбаса) такое отношение?
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30.07.2022 20:43 Ответить
+если шо, я с Дзержинска
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30.07.2022 20:44 Ответить
Немає ніякого дзержинська, є Торецьк.
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30.07.2022 21:18 Ответить
Так,нема. Але я звідти родом.
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31.07.2022 08:29 Ответить
Я бачу третiй варiант- ти троляка з обiсраноi лугандонii, i всi твоi "веселые истории" е iнсинуацii i 3.14здiж...Онучами смердить за версту...
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30.07.2022 20:46 Ответить
Без понятия что такое онучи, но посмотрим что вы запоете когда весь Покровский район эвакуируется, а некоторые центральные области будут сидеть без отопления, которые покупают уголек, который добывается с самой большой шахты Украины, которая внезапно находится в Покровском районе (ПАТ ШУ Покровское и другие шахты), а некоторые заводы без этого ресурса и вовсе остановятся.
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30.07.2022 20:54 Ответить
Онучи это портянки, как правило вонючие, отсюда и название.
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30.07.2022 22:32 Ответить
вас тоже никто не хочет
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30.07.2022 20:43 Ответить
Не бреши!
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30.07.2022 20:24 Ответить
Жлоб тимохін продажний запорізький до тебе ніхто не збирається з них, спи спокійно, згадай радянську армію і дембель у 80-х і як ти прогинався перед радянською владою в армії
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30.07.2022 20:26 Ответить
Твоя фіга у твоєму аватарі означає що жлоб останній і на армію навіть сраних 5 копійок не дав вовк ганебний
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30.07.2022 20:30 Ответить
Для мародерів настають золоті часи.
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30.07.2022 19:04 Ответить
***** призначив, треба відроблять
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30.07.2022 19:06 Ответить
Себе евакуюй кудись подалі дурепа.
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30.07.2022 19:06 Ответить
Кожному евакуйованому парасолька.
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30.07.2022 19:07 Ответить
блт! а как же шашлыки???
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30.07.2022 19:07 Ответить
Шашлики ще в травні Боневтік з'їв.
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30.07.2022 19:10 Ответить
Как раз и новые дороги с *бошой стройки* пригодятся чтобы по ним вывозить людей
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30.07.2022 19:08 Ответить
зеля - протеже *****
всі висновки
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30.07.2022 19:10 Ответить
...В масовій культурі традиційними є образи підступної брюнетки і хорошої блондинки. Як у Діснея: є Білосніжка - і є королева-мачуха, такий, вважати, ще фольклорний образ жінки-маніпуляторки, яка задумує зло і втілює обманом і підступом. Саме з цього архетипу в європейському романі 19 століття розвинулися «негативні героїні» - Беккі Шарп у «Ярмарку марноти» Теккерея, леді Вінтер у «Трьох мушкетерах» Дюма та ін. В кінці їх чекає неминуча розплата. Проблема в тому, що в осмисленні теми жіночого зла ******* цивілізація загалом так і лишилася на рівні дискурсів 19 століття, і фемінізм цієї традиції не переломив. Навіть Донна Анна у «Камінному господарі» нашої Лариси Петрівни так і не прочитана по-справжньому, хоча це, мабуть, перший у європейській культурі образ жінки-політика «тимошенківського» типу - холодної, «розрахованої» гедоністки-соціопатки, яка мріє бачити себе на вершині, а внизу щоб убивались за неї на смерть «лицарі і коні». І це не Дон Жуан потрапляє до неї в тенета, а вона до нього - хоч він цього впритул не бачить, і глядачі, що характерно, не бачать… «Гібридна війна» - це великою мірою «жіноча війна», де затуманити мізки важливіше, ніж розстріляти бомбами й гарматами «живу силу противника», - а це якраз та територія, де жінки дадуть чоловікам фору. Я ж недарма казала ще в 2010-му році, що 21 століття буде століттям жіночих фашизмів. Треба бути до цього готовими - і розуміти, що жінка є людина, а отже здатна на все, на весь спектр людських вчинків, емоцій. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs

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30.07.2022 19:10 Ответить
до этого она:

1. Хвалила путина

2. занималась разминированием чонгара

3. занималась "эвакуацией" Азова в плен

4. лила дерьмо на Спартц
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30.07.2022 19:10 Ответить
Вы нам всех инвесторов распугаете своей эвакуацией и экономику разрушите. Кстати куда эвакуировать весь дамбас собираетесь если по всей Украине может быть жопа зимой. Вы же абсолютно ничего не сделали для утепления домов. Вся надежда у вас на газ, который рашисты обязательно взорвут
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30.07.2022 19:12 Ответить
Донбасса тут уже осталось 240 тысяч в лице оставшейся под контролем Донецкой области.
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30.07.2022 19:40 Ответить
Зачем им его взрывать ?
Проще закрыть кран
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30.07.2022 22:50 Ответить
верещук, тварина ти медведчуковська, тобі мало здачі в полон і зради Азовців, а Zeскотина?!
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30.07.2022 19:12 Ответить
Мы ещё не начинали бидбам гатить.
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30.07.2022 19:15 Ответить
верещук, нічого не очолюй і нічого не роби. літай на зонтіку.
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30.07.2022 19:19 Ответить
зеля соловьев жириновский логическая цепочка
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30.07.2022 19:20 Ответить
де їх розмістять? кончі на всіх буде замало..оплатить всі готелі Києва з бюджету??
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30.07.2022 19:22 Ответить
...а я вже подумав : перед контрнаступом...
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30.07.2022 19:28 Ответить
В ОТСТАВКУ!! Верещучка - спец по эвакуации. Особенно в начале войны трупы эвакуированных ею по всей Киивщине валялись, а Азовцы до сих пор в плену у кацапов отхаркивают её старания по эвакуации
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30.07.2022 19:31 Ответить
Как вижу рожу Верещук, так сразу за ней мерещится поганое рыло Куйла.
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30.07.2022 19:32 Ответить
Тільки не вірте цій ФСБешній суці - БРЕШЕ! Надійтесь тільки на себе і на простих українців!!!
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30.07.2022 19:33 Ответить
Чорнорота ********* вилізла з нори - чекай біди.
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30.07.2022 19:34 Ответить
як жаба літала
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30.07.2022 19:35 Ответить
Обов'язкову чи примусову?Вата добровільно не захоче їхати-вони не пропустять того моменту,коли будуть зустрічати "своїх" з квітами та хлібом-сіллю,адже ***** спеціально саме до них ішов.
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30.07.2022 19:37 Ответить
короче...., почитал я комментарии и ничего хорошего, или нового о Верещук не узнал..... )
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30.07.2022 19:43 Ответить
аналогічно
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30.07.2022 20:19 Ответить
Шось воно как-то...Пока русня на Донбасе продвигалась, обязательной эвакуации не было нужно. А как только ЗСУ более-менее остановили русню - вдруг понадобилась. Не срастается.
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30.07.2022 19:43 Ответить
А я думала, що тільки у путлера є закон про примусову евакуацію. Ні, ти диви, у верещучки є такий самий. Ні тобі громадських прав, ні компенсації, ні достовірних соціальних гарантій.
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30.07.2022 19:47 Ответить
Зачем? Приготовились сдать её как юг нашей Украины?
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30.07.2022 19:49 Ответить
Это как называется, разделяй и властвуй? С какого перепугу какая-то дама обязывает подписывать непонятную бумагу? В германии в войну требовали евреев тоже идентифицировать себя. Это похоже на фильтрацию. Как они планируют поступать с людьми с бумажкой?
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30.07.2022 19:51 Ответить
это что бы каждого предателя зафиксировать и знать куда направляется,. А то жили прислуживали оккупантам, паспорта нахватали и теперь можно по всей стране свой вонючий кацапский "мир" разносить.
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30.07.2022 21:41 Ответить
Донбас зливають.
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30.07.2022 19:56 Ответить
Ух ти! А так можна було? То якого дідька ще в лютому не почали евакуацію?
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30.07.2022 20:11 Ответить
Чтобы не разводить панику, допускалось вывозить только родичей элиты
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30.07.2022 22:54 Ответить
Це, типу, ватанів напхати і ми будемо "им должни"? Чесно, тириторію потрібно відвойовувати, а той шмельц і нахер тут потрібен...
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30.07.2022 20:18 Ответить
Обов'язкову, -
визначае для ней обов'язкову, що вона забов'язана це зробити.. овця.
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30.07.2022 20:25 Ответить
Навіщо цих даунбасів евакуювати? Щоб вони отримували грошову допомогу і бухали за дармові гроші? У мене коло дому прямо зараз бухать "біженці". Поруч авто, номер - місто Славянськ. Віддайте його оркам. Хай повбивають усіх хто там залишився. Тут своїх алкашів пруд пруди.
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30.07.2022 20:50 Ответить
никого не нужно эвакуировать,. Лагерей нет фильтрационных для предателей ждунов хитросделанных. Разносят сепаратизм стране, и так хватает.
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30.07.2022 21:08 Ответить
І хаос вже нікого не лякає? Та невже? А шо Данілов сказав? В якому він костюмі та якого кольору?
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30.07.2022 21:42 Ответить
Справа тут не в тому, хто вата, а хто ждун. Якщо держава не може забезпечити евакуюваним людям житло та роботу (а вона таки не може), то про примусову евакуацію не повинна йти річ. Кожен вирішує сам за себе, виходячи із своїх переконань та можливостей. Але потім і звинувачувати за свої рішення можна тільки себе.
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30.07.2022 22:29 Ответить
Про Верещучку
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30.07.2022 22:56 Ответить
срати на неї і на то, що вона хоче з ВИСОКОГО ГОРБА!
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31.07.2022 01:31 Ответить
 
 