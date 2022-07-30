УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6735 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 795 91

Україна починає обов’язкову евакуацію людей з Донеччини, - Верещук

верещук

Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини. За її словами, Кабмін ухвалив рішення про створення штабу 29 липня.

За словами віцепрем'єрки, до уряду звернувся керівник ОВА Донеччини Павло Кириленко, щоб такий штаб був створений на державному рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верещук: Евакуйованим з Донецької області держава гарантує захист і підтримку

Верещук наголосила, що якщо хтось відмовиться від евакуації – змушений буде підписати бланк відмови, що вона розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.

"33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкова. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї", - наголосила вона.

Автор: 

евакуація (2318) Донецька область (8558) Верещук Ірина (683)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
до этого она:

1. Хвалила путина

2. занималась разминированием чонгара

3. занималась "эвакуацией" Азова в плен

4. лила дерьмо на Спартц
показати весь коментар
30.07.2022 19:10
+32
Та від таких діячів, як верещук, можна очікувати й здачі території!
показати весь коментар
30.07.2022 19:06
+27
І куди ви їх евакуюєте? В Конча-заспу?
показати весь коментар
30.07.2022 19:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будем звільнять територію?
показати весь коментар
30.07.2022 19:02 Відповісти
ну може тут таке - наші вільну територію потім разом з орками розхріначать..можна ж буде лупити чим завгодно..
показати весь коментар
30.07.2022 19:04 Відповісти
Та від таких діячів, як верещук, можна очікувати й здачі території!
показати весь коментар
30.07.2022 19:06 Відповісти
Ще можна очiкувати й здачi самой верещук...
показати весь коментар
30.07.2022 20:31 Відповісти
Це не звільнення, це здача. ......
показати весь коментар
30.07.2022 19:50 Відповісти
бляха..Кодекс..а де ця лярва була раніше...
показати весь коментар
30.07.2022 19:02 Відповісти
В кінці лютого можна було починати. Жінок і дітей в евакуацію. Чоловіків у мобілізацію - з хорошими сержантами вони б на третій тиждень вже співали "батько наш Бандера". А так все проспали.
показати весь коментар
30.07.2022 20:07 Відповісти
"просрали"
показати весь коментар
30.07.2022 20:10 Відповісти
І куди ви їх евакуюєте? В Конча-заспу?
показати весь коментар
30.07.2022 19:03 Відповісти
В хатинцi самоi верещук тисяч зо 20-ть з валiзами розмiститься без проблем..
показати весь коментар
30.07.2022 20:35 Відповісти
Бо зараз покажуть що таке "бімбілі бамбас" насправді.
показати весь коментар
30.07.2022 19:04 Відповісти
пусть за слова свои отвечают, раз бомбили их
показати весь коментар
30.07.2022 20:41 Відповісти
А вони приїжджають сюди та ще й клянуть Україну що всі їм винні.
показати весь коментар
30.07.2022 19:04 Відповісти
Я давно кажу що всі нормальні виїхали давно. Залишилася вата.
показати весь коментар
30.07.2022 19:05 Відповісти
получает если некуда ехать и я не уезжаю, то я вата? Интересная гипотеза, а жители Николаева и Харькова, которые под регулярными обстрелами кто тогда? Почему же их не эвакуируют?
показати весь коментар
30.07.2022 19:39 Відповісти
когда ты и твоя семья имеют неилюзорный шанс умереть - твой аргумент - чушь собачья. ты либо думаеш что росияне тебя не убьют, либо глупо веришь что не попадеш ни под какой обстрел. убьют и так и так - в первом случае может потому что твое лицо не понравилось когда ты ишел в магазин купить еду, а во втором случае - запросто для картинки в сми, что бы обвинить ЗСУ в обстреле мирных.
показати весь коментар
30.07.2022 19:50 Відповісти
Вранье и манипуляция, тот же Покровск далеко от линии фронта, там не гибнут люди почти каждую неделю как в том же Харькове. Так почему одни должны эвакуироваться, а другие, до которых долетают арт снаряды и грады - нет? Или ради картинок в сми люди должны бросить работу, жилье, которое улучшали годами и сдохнуть где-нибудь бомжуя по стране? А может это проблема 73 процентов зебилов которые за козла наголосовали и он не захотел готовится к войне и из-за этого возникла такая ситуация? Может проблема в губернаторе Кириленко, чей брат сотрудник мгб днр а вся родня живет в Макеевке? Губернатора назначил кстати ЗЕ, так может быть 73 процента зебилов разделят ответственность за это все?
показати весь коментар
30.07.2022 19:55 Відповісти
тебя дурака предупредили, что ****** из всего что есть. а твое дело либо уехать, либо не *******. чем ты все это время занимался то ? не верил в происходящее и то что тебя это как то затронет ? может партизанил, может координаты по жпс сливал всу ? не ? сидел ничего не делал ? чего ждал ?
показати весь коментар
30.07.2022 19:58 Відповісти
какие координаты, дядя? У нас русскими тут и не пахнет, ближайшие в Донецке, так они уже 8 лет там сидят, благодаря целым укрепрайонам, которые построил вокруг него ненавистный зелени Порошенко. Ты хоть карту открой посмотри где и что находится. Тут дело не в обстрелах даже а в отсутствии газа на территории области, зима будет без централизованного отопления. Хоть суть вопроса изучи прежде чем потоки своего бреда изрыгать. А газа нет потому что зеленый губернатор Кириленко запретил даже трубу с Днепропетровской области подкинуть к админ. границе, здесь от Днепра до Покровского района два шага
показати весь коментар
30.07.2022 20:08 Відповісти
Ну тебя предупредили что хату развалить могут даже чисто случайно, а твое дело самостоятельно решить что делать дальше. Тебе никто ничем не обязан, никакой абстрактный Микола с западной, который 8 лет воевал с русней недалеко от твоего дома, ни государство, которому ты (возможно 30 лет) налоги не платишь. Делай на свой страх и риск все что хочешь, это твое личное дело.
показати весь коментар
30.07.2022 20:14 Відповісти
Ракеты летают по всей стране, случайно и к тебе в хату в окно может влететь, эвакуируйся!
показати весь коментар
30.07.2022 20:29 Відповісти
сбивал с ружья ракеты? мы ведь говорим об обстрелах в том числе ракетных, которые могут прилететь как в Покровск так и к тебе, поэтому нужно эвакуироваться. Причем здесь ружье вообще? Логика где? Если ты предлагаешь внести вклад в борьбу у себя дома, то тут нужен минимум стингер чтобы эти ракеты сбивать.
показати весь коментар
30.07.2022 20:49 Відповісти
Кого я там сбивал и откуда - то уже не для широкой общественности разговор. Разговор уже о том, что ты возмущаешся, а у меня возник вопрос - что сделал лично ты, что бы непроизошло того, что тебя возмущает. И подчеркиваю - тебе никто ничем не обязан, все в твоих руках.
показати весь коментар
30.07.2022 20:53 Відповісти
Ви гоните собі чи що??? Може Ви просто такий везунчик що Вам трапляються такі люди, а може трепло яке нікому в житті не допомогло але багато про то знає. В будь-якому разу не треба всіх під одну гребінку, бо станете москалем
показати весь коментар
30.07.2022 19:29 Відповісти
вот из-за такого отношения мы и не хочем к вам ехать, поэтому Верещук придумала принудительную эвакуацию
показати весь коментар
30.07.2022 19:37 Відповісти
Так їдти за кордон, ніхто не заважає.
показати весь коментар
30.07.2022 19:51 Відповісти
так он сказал что ему некуда. видите ли ему ОБЯЗАНЫ и дом построить и денег дать, а то не поедет никуда.
показати весь коментар
30.07.2022 19:53 Відповісти
Побачим що він скаже коли йому яйця відірве після чергового обстрілу.
показати весь коментар
30.07.2022 19:56 Відповісти
выезжаешь из Донецкой области в апреле - клятые москали донецкие куда вы понаехали, валите к себе (столкнулся лично с таким отношением, хотя вообще никак не провоцировал, просто сказал откуда). Не выезжаешь из Донецкой области - ты вата и ждешь русню! Да что с вами люди вообще не так
показати весь коментар
30.07.2022 20:15 Відповісти
К киевлянам которые будучи здоровыми жлобинами, которыми как тараном стены пробивать можно, но взяли и ********* встрахе расталкивая женщин и детей локтями, что бы залезть в эвакуационный поезд - такое же отношение было. И правильно. Почему кто то должен защищать твой дом, если ты сам не хочешь ?
показати весь коментар
30.07.2022 20:22 Відповісти
а тьі не задумьівался. почему к вам (не лично к тебе, а к ,,народу" дамбаса) такое отношение?
показати весь коментар
30.07.2022 20:43 Відповісти
+если шо, я с Дзержинска
показати весь коментар
30.07.2022 20:44 Відповісти
Немає ніякого дзержинська, є Торецьк.
показати весь коментар
30.07.2022 21:18 Відповісти
Так,нема. Але я звідти родом.
показати весь коментар
31.07.2022 08:29 Відповісти
Я бачу третiй варiант- ти троляка з обiсраноi лугандонii, i всi твоi "веселые истории" е iнсинуацii i 3.14здiж...Онучами смердить за версту...
показати весь коментар
30.07.2022 20:46 Відповісти
Без понятия что такое онучи, но посмотрим что вы запоете когда весь Покровский район эвакуируется, а некоторые центральные области будут сидеть без отопления, которые покупают уголек, который добывается с самой большой шахты Украины, которая внезапно находится в Покровском районе (ПАТ ШУ Покровское и другие шахты), а некоторые заводы без этого ресурса и вовсе остановятся.
показати весь коментар
30.07.2022 20:54 Відповісти
Онучи это портянки, как правило вонючие, отсюда и название.
показати весь коментар
30.07.2022 22:32 Відповісти
вас тоже никто не хочет
показати весь коментар
30.07.2022 20:43 Відповісти
Не бреши!
показати весь коментар
30.07.2022 20:24 Відповісти
Жлоб тимохін продажний запорізький до тебе ніхто не збирається з них, спи спокійно, згадай радянську армію і дембель у 80-х і як ти прогинався перед радянською владою в армії
показати весь коментар
30.07.2022 20:26 Відповісти
Твоя фіга у твоєму аватарі означає що жлоб останній і на армію навіть сраних 5 копійок не дав вовк ганебний
показати весь коментар
30.07.2022 20:30 Відповісти
Для мародерів настають золоті часи.
показати весь коментар
30.07.2022 19:04 Відповісти
***** призначив, треба відроблять
показати весь коментар
30.07.2022 19:06 Відповісти
Себе евакуюй кудись подалі дурепа.
показати весь коментар
30.07.2022 19:06 Відповісти
Кожному евакуйованому парасолька.
показати весь коментар
30.07.2022 19:07 Відповісти
блт! а как же шашлыки???
показати весь коментар
30.07.2022 19:07 Відповісти
Шашлики ще в травні Боневтік з'їв.
показати весь коментар
30.07.2022 19:10 Відповісти
Как раз и новые дороги с *бошой стройки* пригодятся чтобы по ним вывозить людей
показати весь коментар
30.07.2022 19:08 Відповісти
зеля - протеже *****
всі висновки
показати весь коментар
30.07.2022 19:10 Відповісти
...В масовій культурі традиційними є образи підступної брюнетки і хорошої блондинки. Як у Діснея: є Білосніжка - і є королева-мачуха, такий, вважати, ще фольклорний образ жінки-маніпуляторки, яка задумує зло і втілює обманом і підступом. Саме з цього архетипу в європейському романі 19 століття розвинулися «негативні героїні» - Беккі Шарп у «Ярмарку марноти» Теккерея, леді Вінтер у «Трьох мушкетерах» Дюма та ін. В кінці їх чекає неминуча розплата. Проблема в тому, що в осмисленні теми жіночого зла ******* цивілізація загалом так і лишилася на рівні дискурсів 19 століття, і фемінізм цієї традиції не переломив. Навіть Донна Анна у «Камінному господарі» нашої Лариси Петрівни так і не прочитана по-справжньому, хоча це, мабуть, перший у європейській культурі образ жінки-політика «тимошенківського» типу - холодної, «розрахованої» гедоністки-соціопатки, яка мріє бачити себе на вершині, а внизу щоб убивались за неї на смерть «лицарі і коні». І це не Дон Жуан потрапляє до неї в тенета, а вона до нього - хоч він цього впритул не бачить, і глядачі, що характерно, не бачать… «Гібридна війна» - це великою мірою «жіноча війна», де затуманити мізки важливіше, ніж розстріляти бомбами й гарматами «живу силу противника», - а це якраз та територія, де жінки дадуть чоловікам фору. Я ж недарма казала ще в 2010-му році, що 21 століття буде століттям жіночих фашизмів. Треба бути до цього готовими - і розуміти, що жінка є людина, а отже здатна на все, на весь спектр людських вчинків, емоцій. https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs https://zbruc.eu/node/86306?fbclid=IwAR2ZzXRP_xeolVcELT_6O-z_JILYru_KpzO9LxIkri_20ZNViplrq-59YJs

показати весь коментар
30.07.2022 19:10 Відповісти
до этого она:

1. Хвалила путина

2. занималась разминированием чонгара

3. занималась "эвакуацией" Азова в плен

4. лила дерьмо на Спартц
показати весь коментар
30.07.2022 19:10 Відповісти
Вы нам всех инвесторов распугаете своей эвакуацией и экономику разрушите. Кстати куда эвакуировать весь дамбас собираетесь если по всей Украине может быть жопа зимой. Вы же абсолютно ничего не сделали для утепления домов. Вся надежда у вас на газ, который рашисты обязательно взорвут
показати весь коментар
30.07.2022 19:12 Відповісти
Донбасса тут уже осталось 240 тысяч в лице оставшейся под контролем Донецкой области.
показати весь коментар
30.07.2022 19:40 Відповісти
Зачем им его взрывать ?
Проще закрыть кран
показати весь коментар
30.07.2022 22:50 Відповісти
верещук, тварина ти медведчуковська, тобі мало здачі в полон і зради Азовців, а Zeскотина?!
показати весь коментар
30.07.2022 19:12 Відповісти
Мы ещё не начинали бидбам гатить.
показати весь коментар
30.07.2022 19:15 Відповісти
верещук, нічого не очолюй і нічого не роби. літай на зонтіку.
показати весь коментар
30.07.2022 19:19 Відповісти
зеля соловьев жириновский логическая цепочка
показати весь коментар
30.07.2022 19:20 Відповісти
де їх розмістять? кончі на всіх буде замало..оплатить всі готелі Києва з бюджету??
показати весь коментар
30.07.2022 19:22 Відповісти
...а я вже подумав : перед контрнаступом...
показати весь коментар
30.07.2022 19:28 Відповісти
В ОТСТАВКУ!! Верещучка - спец по эвакуации. Особенно в начале войны трупы эвакуированных ею по всей Киивщине валялись, а Азовцы до сих пор в плену у кацапов отхаркивают её старания по эвакуации
показати весь коментар
30.07.2022 19:31 Відповісти
Как вижу рожу Верещук, так сразу за ней мерещится поганое рыло Куйла.
показати весь коментар
30.07.2022 19:32 Відповісти
Тільки не вірте цій ФСБешній суці - БРЕШЕ! Надійтесь тільки на себе і на простих українців!!!
показати весь коментар
30.07.2022 19:33 Відповісти
Чорнорота ********* вилізла з нори - чекай біди.
показати весь коментар
30.07.2022 19:34 Відповісти
як жаба літала
показати весь коментар
30.07.2022 19:35 Відповісти
Обов'язкову чи примусову?Вата добровільно не захоче їхати-вони не пропустять того моменту,коли будуть зустрічати "своїх" з квітами та хлібом-сіллю,адже ***** спеціально саме до них ішов.
показати весь коментар
30.07.2022 19:37 Відповісти
короче...., почитал я комментарии и ничего хорошего, или нового о Верещук не узнал..... )
показати весь коментар
30.07.2022 19:43 Відповісти
аналогічно
показати весь коментар
30.07.2022 20:19 Відповісти
Шось воно как-то...Пока русня на Донбасе продвигалась, обязательной эвакуации не было нужно. А как только ЗСУ более-менее остановили русню - вдруг понадобилась. Не срастается.
показати весь коментар
30.07.2022 19:43 Відповісти
А я думала, що тільки у путлера є закон про примусову евакуацію. Ні, ти диви, у верещучки є такий самий. Ні тобі громадських прав, ні компенсації, ні достовірних соціальних гарантій.
показати весь коментар
30.07.2022 19:47 Відповісти
Зачем? Приготовились сдать её как юг нашей Украины?
показати весь коментар
30.07.2022 19:49 Відповісти
Это как называется, разделяй и властвуй? С какого перепугу какая-то дама обязывает подписывать непонятную бумагу? В германии в войну требовали евреев тоже идентифицировать себя. Это похоже на фильтрацию. Как они планируют поступать с людьми с бумажкой?
показати весь коментар
30.07.2022 19:51 Відповісти
это что бы каждого предателя зафиксировать и знать куда направляется,. А то жили прислуживали оккупантам, паспорта нахватали и теперь можно по всей стране свой вонючий кацапский "мир" разносить.
показати весь коментар
30.07.2022 21:41 Відповісти
Донбас зливають.
показати весь коментар
30.07.2022 19:56 Відповісти
Ух ти! А так можна було? То якого дідька ще в лютому не почали евакуацію?
показати весь коментар
30.07.2022 20:11 Відповісти
Чтобы не разводить панику, допускалось вывозить только родичей элиты
показати весь коментар
30.07.2022 22:54 Відповісти
Це, типу, ватанів напхати і ми будемо "им должни"? Чесно, тириторію потрібно відвойовувати, а той шмельц і нахер тут потрібен...
показати весь коментар
30.07.2022 20:18 Відповісти
Обов'язкову, -
визначае для ней обов'язкову, що вона забов'язана це зробити.. овця.
показати весь коментар
30.07.2022 20:25 Відповісти
Навіщо цих даунбасів евакуювати? Щоб вони отримували грошову допомогу і бухали за дармові гроші? У мене коло дому прямо зараз бухать "біженці". Поруч авто, номер - місто Славянськ. Віддайте його оркам. Хай повбивають усіх хто там залишився. Тут своїх алкашів пруд пруди.
показати весь коментар
30.07.2022 20:50 Відповісти
никого не нужно эвакуировать,. Лагерей нет фильтрационных для предателей ждунов хитросделанных. Разносят сепаратизм стране, и так хватает.
показати весь коментар
30.07.2022 21:08 Відповісти
І хаос вже нікого не лякає? Та невже? А шо Данілов сказав? В якому він костюмі та якого кольору?
показати весь коментар
30.07.2022 21:42 Відповісти
Справа тут не в тому, хто вата, а хто ждун. Якщо держава не може забезпечити евакуюваним людям житло та роботу (а вона таки не може), то про примусову евакуацію не повинна йти річ. Кожен вирішує сам за себе, виходячи із своїх переконань та можливостей. Але потім і звинувачувати за свої рішення можна тільки себе.
показати весь коментар
30.07.2022 22:29 Відповісти
Про Верещучку
показати весь коментар
30.07.2022 22:56 Відповісти
срати на неї і на то, що вона хоче з ВИСОКОГО ГОРБА!
показати весь коментар
31.07.2022 01:31 Відповісти
 
 