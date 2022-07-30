Україна починає обов’язкову евакуацію людей з Донеччини, - Верещук

Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини. За її словами, Кабмін ухвалив рішення про створення штабу 29 липня.

За словами віцепрем'єрки, до уряду звернувся керівник ОВА Донеччини Павло Кириленко, щоб такий штаб був створений на державному рівні.

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Верещук наголосила, що якщо хтось відмовиться від евакуації – змушений буде підписати бланк відмови, що вона розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.

"33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкова. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї", - наголосила вона.