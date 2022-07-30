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Новости Война
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Ситуацию в Гагаузии пытаются дестабилизировать, - президент Молдовы Санду

молдова,санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в Гагаузии есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию.

"Существуют определенные попытки дестабилизировать ситуацию со стороны определенных лиц и групп в Гагаузии, которые, как мы считаем, работают на иностранные интересы. Это сложно, но наши ведомства пытаются держать ситуацию под контролем, следить за ней и принимать меры, когда это необходимо", - сказала президент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Она отметила, что все же не считает, что от этих людей исходит большой риск.

"Мы слышали от людей в Гагаузии заявления, направленные против Молдовы. Мы считаем, что эти люди работают на Россию, и там есть определенная роль. Но в целом мы не думаем, что существует большой риск, и надеемся, что нам удастся сохранить ситуацию стабильной", - сказала Санду.

Она также отметила, что и в Приднестровье было несколько инцидентов. Но, по мнению Санду, пока серьезных рисков власти не наблюдают.

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"Пока мы считаем, что серьезных рисков нет. Но это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два. Мы внимательно следим за происходящим, мы общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимаются действия, которые поставят под угрозу здоровье и безопасность граждан", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что большое значение в поддержании стабильности в стране играет энергетическая безопасность страны.

"Очень важно, чтобы у нас был запасной план решения на случай, если мы не сможем найти других альтернатив. Потому что речь идет не только о решении энергетической проблемы, но и о поддержании стабильности в Молдове. Это важно для нас, Румынии и Украины", – сказала Санду.

Автор: 

Молдова (1876) Мая Санду (213)


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Топ комментарии
+21
Автономия в составе Молдовы. Как у вас был Крым. Гагаузы начали войну типа за независимость одновременно с Приднестровьем, то есть в начале 90-х по общему кремлёвскому плану. Их удалось успокоить малой кровью и автономией. Контингент хуже чем в Приднестровье. Если ПМР все же имеет молдавско-украинские вкрапления, то недотурки почти мононациональны , с небольшими вкраплениями русских и болгар.
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30.07.2022 19:40
+19
Якби рашисти мали доступ до придністров'я то молдова вже ввійшла б в склад кацапії, ви існуєте рівно до того моменту поки стоїть Україна.
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30.07.2022 19:19
+17
Гагаузы и в Одесской области в значительной части 5-я колонна Параши. Урод Марадона пример.
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30.07.2022 19:31
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Так припиніть стятись нарешті та почніть щось робити...
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30.07.2022 19:15 Ответить
вони не сцються, вони "роблять": співпрацюють з т.з. придністров'ям у сфері економіки як мінімум. це замість того, щоби повісити "залізний занавіс" з недореспублікою. підтримують власну економіку... бо ж блокувати економічно прокремлівський анклав -- значно дорожче собі, аніж просто поскиглити. а там, дивись но, хтось і поспівчуває...
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30.07.2022 19:38 Ответить
Сэсэсэр очень предусмотрительно ГРЭС построил на левой стороне Днестра, так что Молдова изначально была в сложном положении. Так что да, приходилось покупать у ПМР электроэнергию. Иначе бы её просто не было. Это насчёт блокировки, если что. Да и блокировать было сложно, ибо все внешние связи с РФ ПМР прекрасно проводила и через Украину. Криминальные. Структуры что Молдовы, что Украины очень ценят приднестровье
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30.07.2022 19:51 Ответить
Об''єднуйтес з Румунією, забирайте придністров'я і все буде окей.
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30.07.2022 19:59 Ответить
Историческая граница Румынии по Днестру. Приднестровье это советский довесок, созданный специально для усложнения возможных угроз выхода республик из состава СССР. По совку много таких анклавов делалось. Далее - послевоенная депортация, массовый ввоз переселенцев из России, денационализации и уничтожение национального языка. Результат такой же, как и на всем постсовке - огромный процент ваты, ожидающей русского мира. Нужно это дерьмо Румынии?
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30.07.2022 20:14 Ответить
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Молдаванів там майже не залишилося, т.з. "русскіє" - то русифіковані українці, так записані свого часу по їхній т.з. "переписі". Етнічні кацапи звідти уже давно драпанули . Перша же спроба Румунії до "аншлюсу" Молдавії миттю встановить кордон по Дністру, де він, власне уже і проходить, і має проходити.
Щодо "нужно лі єто дєрьмо Руминії?" - питання можна сформулювати і по-іншому, але то семантика...
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30.07.2022 21:08 Ответить
Аншлюс от кого? От унылого немца Йоханниса, в котором от румына ноль целых ноль десятых?) Антонеску не воскреснет и второго стального маршала в ближайшее время не ожидается.
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30.07.2022 21:36 Ответить
Я вже довго мешкаю в т.з. "місцях компактного проживання". І маю дуже сер"йозні занепокоєння долею Молдови і молдаванів. Справа в тому, що, навіть якщо стануться т.з. "референдуми про возз"єднання" обабіч Прута, то це всеодно буде "аншлюс" Румуніїю Молдови. Молдова втратить свою державність, а молдавани національну ідентичність і вони і їх діти будуть ще довго піддаватися дискримінації до повної асиміляції.
Ставлення (негласне, звісно ж, бо ж у ЄС і НАТО...0 Румунів до молдаванів таке ж , як ставлення кацапів до українців - немає їх, як окремої нації, немає як окремої держави, не існує окремої мови, культури, історії як суверенної держави.
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31.07.2022 14:49 Ответить
зараз всі занепокояться..ООН якусь резолюцю нашкрябає..головний коняка рф скаже, що то не вони..і все
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30.07.2022 19:15 Ответить
Дубинами шатателей, а не поможет - автоматами. Это должно быть уничтожено в корне и сразу. Потом будет поздно.
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30.07.2022 19:18 Ответить
Якби рашисти мали доступ до придністров'я то молдова вже ввійшла б в склад кацапії, ви існуєте рівно до того моменту поки стоїть Україна.
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30.07.2022 19:19 Ответить
Дура, проси помощи у соседей чтобы уничтожили раковую опухоль у тебя в стране. Не думай что если закрывать глаза то рашисты тебя обойдут стороной
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30.07.2022 19:22 Ответить
Ця пОце фистка,маючи підтримку країни НАТО,Румунії,сциться навіть думати про це.
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30.07.2022 19:39 Ответить
Я вот противник Санду. Даже не столько ее лично, сколько ее непрофессиональной команды. Но и выбора у нее большого не было. Набирала по политическим взглядам, лишь бы не были повязаны с плахотнюковско-додоновским криминалитетом. Но Санду далеко не глупа и мужества ей не занимать, судя хотя бы по уголовным делам на дадоновскую клику. Пока что она пытается маневрировать
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30.07.2022 20:01 Ответить
Як сміливо,ФТФТ, президента країни і назвав "дурою".Напевне маєш залізні яйця,або ********.Друге значно ближче Був такий же Володимир Вольфович,так він у свою партію набирав тільки через ліжко.В основному "голубих".Гагаузи,на хвилиночку,мусульмани,а війна релігій сама страшна,яку очікує світ.Кацапи не рахуються-це дибіли з лишньою хромосомою від народження...
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30.07.2022 20:39 Ответить
Ви, пане, не в темі. Гагаузи - христіяне, православні. Це гірша сітуація, ніж з ісламом. Тут московський патрахат топчється...
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30.07.2022 22:44 Ответить
Гагаузы и в Одесской области в значительной части 5-я колонна Параши. Урод Марадона пример.
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30.07.2022 19:31 Ответить
******* на таирова это чучело выбрали депутатом
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30.07.2022 21:52 Ответить
Вы бы видели как они ватного Лещенко на Левитана вместе с этим поцем встречали...
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30.07.2022 22:44 Ответить
а шо цей поц гагауз ?
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30.07.2022 23:26 Ответить
Таки да. И поц, и гагауз. Марадона-Марчело-Шестой.
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31.07.2022 05:57 Ответить
Якої ще "Гаагаузії"?! Відкрив мапу світу,не знайшов такої країни.Сандуха зі своїм придністрів'ям та відмовою боротись за свої землію,почала вигадувати нам нові "народни руспубліки"?!Цій ,як і її поодружці по духу Тихановскій,до Дали Грібаускайте,як до Київа рачки.
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30.07.2022 19:32 Ответить
Автономия в составе Молдовы. Как у вас был Крым. Гагаузы начали войну типа за независимость одновременно с Приднестровьем, то есть в начале 90-х по общему кремлёвскому плану. Их удалось успокоить малой кровью и автономией. Контингент хуже чем в Приднестровье. Если ПМР все же имеет молдавско-украинские вкрапления, то недотурки почти мононациональны , с небольшими вкраплениями русских и болгар.
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30.07.2022 19:40 Ответить
Добре хочь пояснили,я вже почав хвилюватись ,шо вона в складі України ціх вигадує...Доречі,усі ці"автономії",з дурнуватим сусідом рашкой,це відкладені війни.Параша їх так і використовує.Тому з цим треба завершати.
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30.07.2022 19:46 Ответить
Зря вы иронизируете. Гагаузия она и есть Гагаузия. Это все равно, что в отношении Крыма сказать, что нет такой страны на карте. Есть автономия, и она очень проблемная. Электорат дадона
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30.07.2022 19:53 Ответить
При чому гагаузи (здебільшого) навіть мови своєї не знають Особливо ті, що живуть поза межами їх компактного розселення Скільки знав гагаузів у Криму чи на Одещині - ніхто рідною мовою говорить не умів Говорили лише російською! Дехто знає трохи молдавську
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30.07.2022 20:16 Ответить
Русскоязычные почти поголовно. Знаю, что турки много вкладывались, чтобы их отуречить хотя бы... Колледжи, школы, стипендии в Турции для студентов. Но без толку. Русскоязычие тяжело выбивается. А уж вата вообще неистребима
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30.07.2022 20:26 Ответить
параша перед розвалом совка это гавно автономное высрала -они там все время за кацапов горло драли
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30.07.2022 21:54 Ответить
Пані Президент давайте, рухайтесь, не стопчіться на місці, бо буде біда! Це тільки початок. Вас розхитують будьта пильними
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30.07.2022 19:38 Ответить
гагаузи це родичі турків -- ше Турція влізе
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30.07.2022 19:40 Ответить
Турки вважають гагаузів продажними за те, що ті прийняли християнство. Так воно є і було: гагаузи "хоробрі" лише за чужими спинами. Якщо росія матиме військові успіхи на молдавському напрямку- молдаванам варто опасатися удару у спину. Якщо москалів прогонять (українці) - гагаузи позалізають у свої нори, кущі і очерет, як робили це століттями.
Після т.з. "визволення" Бесарабії та Півдня Одещини болгарів і гагаузів навіть не мобілізували до Червоної Армії з мотивації "склонны к предательству"
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30.07.2022 20:11 Ответить
Яким боком Турція влізе?Через Румунію?Чи через Одеську обл.?
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30.07.2022 23:47 Ответить
Корисні ідіоти і агенти пуйла навалюють на Санду, бажаючи приходу до влади додона.
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30.07.2022 19:45 Ответить
В мене гагауз перекликаеться з Петрушею,це коли гагаузи спалили під час прутського походу буджацький степ, і Петруша здався в полон разом із сімейством . Віддав всю казну за волю. Ось що значить порушення логістики. А ***** до цього не дочитався. Рубати голови на лобному місці, катувати на дибі, це вони огого. А донос "Слово і Дело" тут їх і кормити не потрібно, зразу ж стукають у двері і на Колиму.
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30.07.2022 23:34 Ответить
У Молдовы один выход- обьединение с Румынией на правах полной автономии. Я там долгое время жил. Молдоване - не хозяева в своей стране ( с древней историей и культурой), они на правах второго сорта у свинособак. Объединяться за один день ( предлог - спасение нации) и пи@дить свинособак , депортировать пачками в Вятку.
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31.07.2022 09:03 Ответить
 
 