Ситуацию в Гагаузии пытаются дестабилизировать, - президент Молдовы Санду
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в Гагаузии есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию.
"Существуют определенные попытки дестабилизировать ситуацию со стороны определенных лиц и групп в Гагаузии, которые, как мы считаем, работают на иностранные интересы. Это сложно, но наши ведомства пытаются держать ситуацию под контролем, следить за ней и принимать меры, когда это необходимо", - сказала президент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Она отметила, что все же не считает, что от этих людей исходит большой риск.
"Мы слышали от людей в Гагаузии заявления, направленные против Молдовы. Мы считаем, что эти люди работают на Россию, и там есть определенная роль. Но в целом мы не думаем, что существует большой риск, и надеемся, что нам удастся сохранить ситуацию стабильной", - сказала Санду.
Она также отметила, что и в Приднестровье было несколько инцидентов. Но, по мнению Санду, пока серьезных рисков власти не наблюдают.
"Пока мы считаем, что серьезных рисков нет. Но это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два. Мы внимательно следим за происходящим, мы общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимаются действия, которые поставят под угрозу здоровье и безопасность граждан", - сказала Санду.
Она подчеркнула, что большое значение в поддержании стабильности в стране играет энергетическая безопасность страны.
"Очень важно, чтобы у нас был запасной план решения на случай, если мы не сможем найти других альтернатив. Потому что речь идет не только о решении энергетической проблемы, но и о поддержании стабильности в Молдове. Это важно для нас, Румынии и Украины", – сказала Санду.
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