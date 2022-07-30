Ситуацию в Гагаузии пытаются дестабилизировать, - президент Молдовы Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в Гагаузии есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию.

"Существуют определенные попытки дестабилизировать ситуацию со стороны определенных лиц и групп в Гагаузии, которые, как мы считаем, работают на иностранные интересы. Это сложно, но наши ведомства пытаются держать ситуацию под контролем, следить за ней и принимать меры, когда это необходимо", - сказала президент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Она отметила, что все же не считает, что от этих людей исходит большой риск.

"Мы слышали от людей в Гагаузии заявления, направленные против Молдовы. Мы считаем, что эти люди работают на Россию, и там есть определенная роль. Но в целом мы не думаем, что существует большой риск, и надеемся, что нам удастся сохранить ситуацию стабильной", - сказала Санду.

Она также отметила, что и в Приднестровье было несколько инцидентов. Но, по мнению Санду, пока серьезных рисков власти не наблюдают.

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"Пока мы считаем, что серьезных рисков нет. Но это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два. Мы внимательно следим за происходящим, мы общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимаются действия, которые поставят под угрозу здоровье и безопасность граждан", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что большое значение в поддержании стабильности в стране играет энергетическая безопасность страны.

"Очень важно, чтобы у нас был запасной план решения на случай, если мы не сможем найти других альтернатив. Потому что речь идет не только о решении энергетической проблемы, но и о поддержании стабильности в Молдове. Это важно для нас, Румынии и Украины", – сказала Санду.