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Ситуацію в Гагаузії намагаються дестабілізувати, - президентка Молдови Санду

молдова,санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила розповіла, що у Гагаузії є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові та працюють на Росію.

"Існують певні спроби дестабілізувати ситуацію з боку певних осіб та груп у Гагаузії, які, як ми вважаємо, працюють на іноземні інтереси. Це складно, але наші відомства намагаються тримати ситуацію під контролем, стежити за нею та вживати заходів, коли це необхідно", - сказала президентка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Вона зазначила, що все ж таки не вважає, що від цих людей виходить великий ризик.

"Ми чули від людей у ​​Гагаузії заяви, спрямовані проти Молдови. Ми вважаємо, що ці люди працюють на Росію, і там є певна роль. Але загалом ми не думаємо, що існує великий ризик і сподіваємося, що нам вдасться зберегти ситуацію стабільною", — сказала Санду.

Вона також зазначила, що і у Придністров'ї було кілька інцидентів. Але, на думку Санду, поки що серйозних ризиків влада не спостерігає.

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"Наразі ми вважаємо, що серйозних ризиків немає. Але це не означає, що ситуація не може змінитися за місяць чи два. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається, ми спілкуємося з місцевим режимом, щоб переконатися, що там не вживають дій, які поставлять під загрозу здоров'я та безпеку громадян", - сказала Санду.

Вона наголосила, що велике значення у підтримці стабільності в країні відіграє енергетична безпека країни.

"Дуже важливо, щоб ми мали запасний план рішення на випадок, якщо ми не зможемо знайти інших альтернатив. Тому що йдеться не лише про вирішення енергетичної проблеми, а й про підтримку стабільності у Молдові. Це важливо для нас, Румунії та України", — сказала Санду.

Автор: 

Молдова (2075) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+21
Автономия в составе Молдовы. Как у вас был Крым. Гагаузы начали войну типа за независимость одновременно с Приднестровьем, то есть в начале 90-х по общему кремлёвскому плану. Их удалось успокоить малой кровью и автономией. Контингент хуже чем в Приднестровье. Если ПМР все же имеет молдавско-украинские вкрапления, то недотурки почти мононациональны , с небольшими вкраплениями русских и болгар.
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30.07.2022 19:40
+19
Якби рашисти мали доступ до придністров'я то молдова вже ввійшла б в склад кацапії, ви існуєте рівно до того моменту поки стоїть Україна.
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30.07.2022 19:19
+17
Гагаузы и в Одесской области в значительной части 5-я колонна Параши. Урод Марадона пример.
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30.07.2022 19:31
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Так припиніть стятись нарешті та почніть щось робити...
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30.07.2022 19:15 Відповісти
вони не сцються, вони "роблять": співпрацюють з т.з. придністров'ям у сфері економіки як мінімум. це замість того, щоби повісити "залізний занавіс" з недореспублікою. підтримують власну економіку... бо ж блокувати економічно прокремлівський анклав -- значно дорожче собі, аніж просто поскиглити. а там, дивись но, хтось і поспівчуває...
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30.07.2022 19:38 Відповісти
Сэсэсэр очень предусмотрительно ГРЭС построил на левой стороне Днестра, так что Молдова изначально была в сложном положении. Так что да, приходилось покупать у ПМР электроэнергию. Иначе бы её просто не было. Это насчёт блокировки, если что. Да и блокировать было сложно, ибо все внешние связи с РФ ПМР прекрасно проводила и через Украину. Криминальные. Структуры что Молдовы, что Украины очень ценят приднестровье
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30.07.2022 19:51 Відповісти
Об''єднуйтес з Румунією, забирайте придністров'я і все буде окей.
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30.07.2022 19:59 Відповісти
Историческая граница Румынии по Днестру. Приднестровье это советский довесок, созданный специально для усложнения возможных угроз выхода республик из состава СССР. По совку много таких анклавов делалось. Далее - послевоенная депортация, массовый ввоз переселенцев из России, денационализации и уничтожение национального языка. Результат такой же, как и на всем постсовке - огромный процент ваты, ожидающей русского мира. Нужно это дерьмо Румынии?
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30.07.2022 20:14 Відповісти
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Молдаванів там майже не залишилося, т.з. "русскіє" - то русифіковані українці, так записані свого часу по їхній т.з. "переписі". Етнічні кацапи звідти уже давно драпанули . Перша же спроба Румунії до "аншлюсу" Молдавії миттю встановить кордон по Дністру, де він, власне уже і проходить, і має проходити.
Щодо "нужно лі єто дєрьмо Руминії?" - питання можна сформулювати і по-іншому, але то семантика...
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30.07.2022 21:08 Відповісти
Аншлюс от кого? От унылого немца Йоханниса, в котором от румына ноль целых ноль десятых?) Антонеску не воскреснет и второго стального маршала в ближайшее время не ожидается.
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30.07.2022 21:36 Відповісти
Я вже довго мешкаю в т.з. "місцях компактного проживання". І маю дуже сер"йозні занепокоєння долею Молдови і молдаванів. Справа в тому, що, навіть якщо стануться т.з. "референдуми про возз"єднання" обабіч Прута, то це всеодно буде "аншлюс" Румуніїю Молдови. Молдова втратить свою державність, а молдавани національну ідентичність і вони і їх діти будуть ще довго піддаватися дискримінації до повної асиміляції.
Ставлення (негласне, звісно ж, бо ж у ЄС і НАТО...0 Румунів до молдаванів таке ж , як ставлення кацапів до українців - немає їх, як окремої нації, немає як окремої держави, не існує окремої мови, культури, історії як суверенної держави.
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31.07.2022 14:49 Відповісти
зараз всі занепокояться..ООН якусь резолюцю нашкрябає..головний коняка рф скаже, що то не вони..і все
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30.07.2022 19:15 Відповісти
Дубинами шатателей, а не поможет - автоматами. Это должно быть уничтожено в корне и сразу. Потом будет поздно.
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30.07.2022 19:18 Відповісти
Якби рашисти мали доступ до придністров'я то молдова вже ввійшла б в склад кацапії, ви існуєте рівно до того моменту поки стоїть Україна.
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30.07.2022 19:19 Відповісти
Дура, проси помощи у соседей чтобы уничтожили раковую опухоль у тебя в стране. Не думай что если закрывать глаза то рашисты тебя обойдут стороной
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30.07.2022 19:22 Відповісти
Ця пОце фистка,маючи підтримку країни НАТО,Румунії,сциться навіть думати про це.
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30.07.2022 19:39 Відповісти
Я вот противник Санду. Даже не столько ее лично, сколько ее непрофессиональной команды. Но и выбора у нее большого не было. Набирала по политическим взглядам, лишь бы не были повязаны с плахотнюковско-додоновским криминалитетом. Но Санду далеко не глупа и мужества ей не занимать, судя хотя бы по уголовным делам на дадоновскую клику. Пока что она пытается маневрировать
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30.07.2022 20:01 Відповісти
Як сміливо,ФТФТ, президента країни і назвав "дурою".Напевне маєш залізні яйця,або ********.Друге значно ближче Був такий же Володимир Вольфович,так він у свою партію набирав тільки через ліжко.В основному "голубих".Гагаузи,на хвилиночку,мусульмани,а війна релігій сама страшна,яку очікує світ.Кацапи не рахуються-це дибіли з лишньою хромосомою від народження...
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30.07.2022 20:39 Відповісти
Ви, пане, не в темі. Гагаузи - христіяне, православні. Це гірша сітуація, ніж з ісламом. Тут московський патрахат топчється...
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30.07.2022 22:44 Відповісти
Гагаузы и в Одесской области в значительной части 5-я колонна Параши. Урод Марадона пример.
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30.07.2022 19:31 Відповісти
******* на таирова это чучело выбрали депутатом
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30.07.2022 21:52 Відповісти
Вы бы видели как они ватного Лещенко на Левитана вместе с этим поцем встречали...
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30.07.2022 22:44 Відповісти
а шо цей поц гагауз ?
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30.07.2022 23:26 Відповісти
Таки да. И поц, и гагауз. Марадона-Марчело-Шестой.
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31.07.2022 05:57 Відповісти
Якої ще "Гаагаузії"?! Відкрив мапу світу,не знайшов такої країни.Сандуха зі своїм придністрів'ям та відмовою боротись за свої землію,почала вигадувати нам нові "народни руспубліки"?!Цій ,як і її поодружці по духу Тихановскій,до Дали Грібаускайте,як до Київа рачки.
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30.07.2022 19:32 Відповісти
Автономия в составе Молдовы. Как у вас был Крым. Гагаузы начали войну типа за независимость одновременно с Приднестровьем, то есть в начале 90-х по общему кремлёвскому плану. Их удалось успокоить малой кровью и автономией. Контингент хуже чем в Приднестровье. Если ПМР все же имеет молдавско-украинские вкрапления, то недотурки почти мононациональны , с небольшими вкраплениями русских и болгар.
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30.07.2022 19:40 Відповісти
Добре хочь пояснили,я вже почав хвилюватись ,шо вона в складі України ціх вигадує...Доречі,усі ці"автономії",з дурнуватим сусідом рашкой,це відкладені війни.Параша їх так і використовує.Тому з цим треба завершати.
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30.07.2022 19:46 Відповісти
Зря вы иронизируете. Гагаузия она и есть Гагаузия. Это все равно, что в отношении Крыма сказать, что нет такой страны на карте. Есть автономия, и она очень проблемная. Электорат дадона
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30.07.2022 19:53 Відповісти
При чому гагаузи (здебільшого) навіть мови своєї не знають Особливо ті, що живуть поза межами їх компактного розселення Скільки знав гагаузів у Криму чи на Одещині - ніхто рідною мовою говорить не умів Говорили лише російською! Дехто знає трохи молдавську
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30.07.2022 20:16 Відповісти
Русскоязычные почти поголовно. Знаю, что турки много вкладывались, чтобы их отуречить хотя бы... Колледжи, школы, стипендии в Турции для студентов. Но без толку. Русскоязычие тяжело выбивается. А уж вата вообще неистребима
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30.07.2022 20:26 Відповісти
параша перед розвалом совка это гавно автономное высрала -они там все время за кацапов горло драли
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30.07.2022 21:54 Відповісти
Пані Президент давайте, рухайтесь, не стопчіться на місці, бо буде біда! Це тільки початок. Вас розхитують будьта пильними
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30.07.2022 19:38 Відповісти
гагаузи це родичі турків -- ше Турція влізе
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30.07.2022 19:40 Відповісти
Турки вважають гагаузів продажними за те, що ті прийняли християнство. Так воно є і було: гагаузи "хоробрі" лише за чужими спинами. Якщо росія матиме військові успіхи на молдавському напрямку- молдаванам варто опасатися удару у спину. Якщо москалів прогонять (українці) - гагаузи позалізають у свої нори, кущі і очерет, як робили це століттями.
Після т.з. "визволення" Бесарабії та Півдня Одещини болгарів і гагаузів навіть не мобілізували до Червоної Армії з мотивації "склонны к предательству"
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30.07.2022 20:11 Відповісти
Яким боком Турція влізе?Через Румунію?Чи через Одеську обл.?
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30.07.2022 23:47 Відповісти
Корисні ідіоти і агенти пуйла навалюють на Санду, бажаючи приходу до влади додона.
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30.07.2022 19:45 Відповісти
В мене гагауз перекликаеться з Петрушею,це коли гагаузи спалили під час прутського походу буджацький степ, і Петруша здався в полон разом із сімейством . Віддав всю казну за волю. Ось що значить порушення логістики. А ***** до цього не дочитався. Рубати голови на лобному місці, катувати на дибі, це вони огого. А донос "Слово і Дело" тут їх і кормити не потрібно, зразу ж стукають у двері і на Колиму.
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30.07.2022 23:34 Відповісти
У Молдовы один выход- обьединение с Румынией на правах полной автономии. Я там долгое время жил. Молдоване - не хозяева в своей стране ( с древней историей и культурой), они на правах второго сорта у свинособак. Объединяться за один день ( предлог - спасение нации) и пи@дить свинособак , депортировать пачками в Вятку.
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31.07.2022 09:03 Відповісти
 
 