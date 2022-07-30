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Новости Война
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На железной дороге Луганщины поработали партизаны, - Гайдай

залізниця

Луганские партизаны работают - возле Сватова сожгли распределительную коробку управления железной дорогой

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Подвоз железной дорогой боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен.

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Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железной дорогой возле оккупированного Сватова.
Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги.

Раньше орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт.
Раньше…

Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме… не везет оккупантам

Спасибо НАШИМ за сопротивление!" - рассказал Гайдай.

Автор: 

железная дорога (1412) партизаны (179) Гайдай ЛОГА (716)


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Топ комментарии
+16
Українським партизанам-черговий респект...
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30.07.2022 20:28
+10
Господи, бережи добрих людей
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30.07.2022 20:42
+10
Так за оборону Лисичанска была ответственна зеленая коммисарша Безмозглая.
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30.07.2022 21:00
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Українським партизанам-черговий респект...
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30.07.2022 20:28 Ответить
Ех! якби ще й паралельні прямі перетнулись!
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30.07.2022 20:33 Ответить
Господи, бережи добрих людей
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30.07.2022 20:42 Ответить
Доповідаю! Позавчора нічого в Сватово не спалили, ніяких складів не зруйнували! чи то їх ППО спрацювал, чи то наші не влучили! Нащо брехати? Так і з Херсоном брешуть?
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30.07.2022 20:50 Ответить
Звiдки iнфа?
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30.07.2022 20:52 Ответить
Спалили "шкаф" с аппаратурой управления у жд

Причем тут склады?
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30.07.2022 21:10 Ответить
Конашенкова наслухалась ?
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30.07.2022 21:57 Ответить
ахтунг ахтунг!русс стафайс !
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30.07.2022 20:54 Ответить
Хорошо бы, что бы Гайдай и свою работу выполнял (не имею в виду Серегину молниеносную сдачу Лисичанска), а не только сообщал о коротком замыкании в шкафчике. Хотя конечно сколько там Луганской области осталось....
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30.07.2022 20:57 Ответить
Так за оборону Лисичанска была ответственна зеленая коммисарша Безмозглая.
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30.07.2022 21:00 Ответить
Йшли селом, йшли селом партизани ...
...

Їм сумно за Україну
За спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.

Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини...

https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1546224164893347841?s=20&t=Jo_uKiDfPtW6M7Wu2ZbLwg
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30.07.2022 21:26 Ответить
 
 