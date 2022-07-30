На железной дороге Луганщины поработали партизаны, - Гайдай

Луганские партизаны работают - возле Сватова сожгли распределительную коробку управления железной дорогой

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Подвоз железной дорогой боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен.

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Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железной дорогой возле оккупированного Сватова.

Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги.

Раньше орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт.

Раньше…

Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме… не везет оккупантам

Спасибо НАШИМ за сопротивление!" - рассказал Гайдай.