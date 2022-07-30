На железной дороге Луганщины поработали партизаны, - Гайдай
Луганские партизаны работают - возле Сватова сожгли распределительную коробку управления железной дорогой
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Подвоз железной дорогой боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен.
Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железной дорогой возле оккупированного Сватова.
Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги.
Раньше орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт.
Раньше…
Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме… не везет оккупантам
Спасибо НАШИМ за сопротивление!" - рассказал Гайдай.
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Причем тут склады?
...
Їм сумно за Україну
За спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.
Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини...
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