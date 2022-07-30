На залізниці Луганщини попрацювали партизани, - Гайдай

Луганські партизани працюють: біля Сватового спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Підвезення залізницею боєприпасів для рашистів на фронт тепер ускладнено

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Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового.

Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці.



Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт.

Раніше…



Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі…не щастить окупантам



Дякуємо НАШИМ за спротив!" - розповів Гайдай.