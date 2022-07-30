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Новини Війна
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На залізниці Луганщини попрацювали партизани, - Гайдай

залізниця

Луганські партизани працюють: біля Сватового спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Підвезення залізницею боєприпасів для рашистів на фронт тепер ускладнено

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров. ФОТО

Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового.
Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці.

Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт.
Раніше…

Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі…не щастить окупантам

Дякуємо НАШИМ за спротив!" - розповів Гайдай.

Автор: 

залізниця (1508) партизани (192) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+16
Українським партизанам-черговий респект...
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30.07.2022 20:28
+10
Господи, бережи добрих людей
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30.07.2022 20:42
+10
Так за оборону Лисичанска была ответственна зеленая коммисарша Безмозглая.
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30.07.2022 21:00
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Українським партизанам-черговий респект...
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30.07.2022 20:28 Відповісти
Ех! якби ще й паралельні прямі перетнулись!
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30.07.2022 20:33 Відповісти
Господи, бережи добрих людей
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30.07.2022 20:42 Відповісти
Доповідаю! Позавчора нічого в Сватово не спалили, ніяких складів не зруйнували! чи то їх ППО спрацювал, чи то наші не влучили! Нащо брехати? Так і з Херсоном брешуть?
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30.07.2022 20:50 Відповісти
Звiдки iнфа?
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30.07.2022 20:52 Відповісти
Спалили "шкаф" с аппаратурой управления у жд

Причем тут склады?
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30.07.2022 21:10 Відповісти
Конашенкова наслухалась ?
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30.07.2022 21:57 Відповісти
ахтунг ахтунг!русс стафайс !
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30.07.2022 20:54 Відповісти
Хорошо бы, что бы Гайдай и свою работу выполнял (не имею в виду Серегину молниеносную сдачу Лисичанска), а не только сообщал о коротком замыкании в шкафчике. Хотя конечно сколько там Луганской области осталось....
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30.07.2022 20:57 Відповісти
Так за оборону Лисичанска была ответственна зеленая коммисарша Безмозглая.
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30.07.2022 21:00 Відповісти
Йшли селом, йшли селом партизани ...
...

Їм сумно за Україну
За спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.

Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини...

https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1546224164893347841?s=20&t=Jo_uKiDfPtW6M7Wu2ZbLwg
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30.07.2022 21:26 Відповісти
 
 