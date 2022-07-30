На залізниці Луганщини попрацювали партизани, - Гайдай
Луганські партизани працюють: біля Сватового спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Підвезення залізницею боєприпасів для рашистів на фронт тепер ускладнено
Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового.
Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці.
Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт.
Раніше…
Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі…не щастить окупантам
Дякуємо НАШИМ за спротив!" - розповів Гайдай.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.07.2022 20:28
+10 Чайка Київ
показати весь коментар30.07.2022 20:42
+10 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар30.07.2022 21:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Причем тут склады?
...
Їм сумно за Україну
За спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.
Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини...
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1546224164893347841?s=20&t=Jo_uKiDfPtW6M7Wu2ZbLwg