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Европа готова к газовому шантажу России, - американский дипломат Брайза

газ

Европа готова к энергетическому шантажу России. В ЕС убеждены, что смогут перетерпеть возможный дискомфорт этой зимой на фоне угроз полного прекращения поставок российского газа.

Об этом сказал экс-советник госсекретаря США, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США, дипломат Мэтью Брайза в эфире телеканала "Эспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Зима будет довольно некомфортной для европейцев, но некомфортно будет некоторым крупным предприятиям, а не домам. Это будут холодные времена для Европы. Согласно опросам общественного мнения в Германии, немцы готовы на снижение температуры в домах, готовы и на некоторое замедление экономического роста", - подчеркнул Брайза.

По словам дипломата, настоящим вызовом будет изменение мнения европейцев в разгар зимы, если будет очень холодно и дискомфорт превысит готовность противостоять РФ.

"Европа демонстрирует готовность противостоять российскому энергетическому шантажу, в случае которого России будет нанесен сокрушительный экономический удар. Кремль не будет в состоянии продолжать финансировать военные действия против Украины весной. Европейцы понимают, что Россию нужно остановить на поле боя", - заметил Брайза.

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Автор: 

Газ (10230) США (26835) шантаж (89)


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Особливо це стосується Угорщини та Німеччини...
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30.07.2022 20:40 Ответить
Європа зараз розплачується за політику таких правителів як Меркель, тому що у свій час її неодноразово попереджували, що газ це політичний інструмент хутіна, вона з піною у рота доказувала протилежне, ну що ж, тепер німці нехай їй подякують за її інфантилізм!
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30.07.2022 20:45 Ответить
Шольц та ще мразота, при таких прогнозах не тільки не дозволив розконсерувати декілька блоків на існуючих АЕС, щоб частково забрати газ з електрогенерації, але й заявив, що останній блок АЕС виведуть до кінця року, як і планувалось. Хоча технологі на АЕС говорять, що по декілька років як існуючі так і законсервовані блоки ще легко пропрацюють
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30.07.2022 20:53 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сигналізує, що термін експлуатації трьох ядерних станцій країни, які залишилися, можуть продовжити у прагненні зміцнити енергетичну безпеку країни.

Не казав він такого.
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30.07.2022 21:17 Ответить
А ми розплачуємось за сьогоднішніх політиків. Німеччину то не ********. То кому гірше?
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30.07.2022 21:05 Ответить
Я вас запевняю, що кацапські потвори так чи так нас бомбили б, ці істоти просто так Україну не відпустять зі своїх лап, нам треба відбитись від ОРДИ, так було завжди.
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30.07.2022 21:15 Ответить
Це виправдання від зелених.Потрібно було південь прикривати і робити далекобійні ракети.А тепер, всі ви розповідаєте казочки,в інтернеті.
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30.07.2022 22:50 Ответить
правильно Портников сказал - плевать путлер хотел на газ и европу, нефтью с китаем и индией торнует, золотом с африкой. Пусть европа зимой сама все прочувствует на своем горбу и это справедливо. Приготовились они до шантажа. Зима покажет.
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30.07.2022 20:58 Ответить
интервью Брайза Антону Борковскому, если кому интересно....
https://youtu.be/CKQjgoU8vQo
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30.07.2022 21:03 Ответить
 
 