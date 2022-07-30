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Європа готова до газового шантажу Росії, - американський дипломат Брайза

газ

Європа готова до енергетичного шантажу Росії. В ЄС переконані, що зможуть перетерпіти можливий дискомфорт цієї зими, на тлі погроз повного припинення постачань російського газу.

Про це сказав ексрадник Держсекретаря США, ексдиректор у справах Європи та Євразії у Раді Нацбезпеки США, дипломат Метью Брайза в ефірі телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Зима буде доволі некомфортною для європейців, але некомфортно буде деяким великим підприємствам, а не оселям. Це будуть холодні часи для Європи. Згідно з опитуваннями громадської думки в Німеччині, німці готові на зниження температури в домівках, готові й на певне уповільнення економічного зростання", - наголосив Брайза.

За словами дипломата, справжнім викликом буде зміна думки європейців у розпал зими, якщо буде дуже холодно, і дискомфорт перевищить готовність протистояти РФ.

"Європа демонструє готовність протистояти російському енергетичному шантажу, у разі якого Росії буде завдано нищівного економічного удару. Кремль не буде в змозі продовжувати фінансувати військові дії проти України навесні. Європейці розуміють, що Росію потрібно зупинити на полі бою", - зауважив Брайза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейська економіка не може відмовитись від російського газу за одну ніч, - Боррель

Автор: 

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Особливо це стосується Угорщини та Німеччини...
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30.07.2022 20:40 Відповісти
Європа зараз розплачується за політику таких правителів як Меркель, тому що у свій час її неодноразово попереджували, що газ це політичний інструмент хутіна, вона з піною у рота доказувала протилежне, ну що ж, тепер німці нехай їй подякують за її інфантилізм!
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30.07.2022 20:45 Відповісти
Шольц та ще мразота, при таких прогнозах не тільки не дозволив розконсерувати декілька блоків на існуючих АЕС, щоб частково забрати газ з електрогенерації, але й заявив, що останній блок АЕС виведуть до кінця року, як і планувалось. Хоча технологі на АЕС говорять, що по декілька років як існуючі так і законсервовані блоки ще легко пропрацюють
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30.07.2022 20:53 Відповісти
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сигналізує, що термін експлуатації трьох ядерних станцій країни, які залишилися, можуть продовжити у прагненні зміцнити енергетичну безпеку країни.

Не казав він такого.
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30.07.2022 21:17 Відповісти
А ми розплачуємось за сьогоднішніх політиків. Німеччину то не ********. То кому гірше?
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30.07.2022 21:05 Відповісти
Я вас запевняю, що кацапські потвори так чи так нас бомбили б, ці істоти просто так Україну не відпустять зі своїх лап, нам треба відбитись від ОРДИ, так було завжди.
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30.07.2022 21:15 Відповісти
Це виправдання від зелених.Потрібно було південь прикривати і робити далекобійні ракети.А тепер, всі ви розповідаєте казочки,в інтернеті.
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30.07.2022 22:50 Відповісти
правильно Портников сказал - плевать путлер хотел на газ и европу, нефтью с китаем и индией торнует, золотом с африкой. Пусть европа зимой сама все прочувствует на своем горбу и это справедливо. Приготовились они до шантажа. Зима покажет.
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30.07.2022 20:58 Відповісти
интервью Брайза Антону Борковскому, если кому интересно....
https://youtu.be/CKQjgoU8vQo
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30.07.2022 21:03 Відповісти
 
 