Россия резко увеличила корабельную группировку, - ОК "Південь"
Россия увеличила корабельную группировку, 14 боевых кораблей маневрируют вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".
"Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.
На дежурстве и наготове четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", - говорится в сообщении.
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Эрдоган их уже не выпустит из этой лужи.
Черноморскому флоту настанет анапа.
Просто интересно.