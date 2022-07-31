Россия резко увеличила корабельную группировку, - ОК "Південь"

Россия увеличила корабельную группировку, 14 боевых кораблей маневрируют вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

На дежурстве и наготове четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", - говорится в сообщении.

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