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Россия резко увеличила корабельную группировку, - ОК "Південь"

море,рф

Россия увеличила корабельную группировку, 14 боевых кораблей маневрируют вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Південь".

"Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

На дежурстве и наготове четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российские "власти" Крыма заявили об атаке с беспилотника штаба ЧФ в Севастополе

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Топ комментарии
+25
Колись "ходили як у себе дома" біля Зміїного А зараз "набралися сміливості" і бовтаються між східним узбережжям Криму та Анапою "Аднака - "дастижение"!" Головне - поза межами досягнення "Нептунів" та "Гарпунів" Бо нікому не хочеться пройти процес "нептунізації" і додать сірководню на дні Чорного моря (там нема кисню і бактерії всю органіку перетворюють у сірководень)
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31.07.2022 06:59
+16
Пора им отправиться вслед за своим флагманов на куй.
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31.07.2022 06:48
+13
Асфальтом?
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31.07.2022 07:19
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Пора им отправиться вслед за своим флагманов на куй.
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31.07.2022 06:48 Ответить
Колись "ходили як у себе дома" біля Зміїного А зараз "набралися сміливості" і бовтаються між східним узбережжям Криму та Анапою "Аднака - "дастижение"!" Головне - поза межами досягнення "Нептунів" та "Гарпунів" Бо нікому не хочеться пройти процес "нептунізації" і додать сірководню на дні Чорного моря (там нема кисню і бактерії всю органіку перетворюють у сірководень)
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31.07.2022 06:59 Ответить
Топіть їх!!!!
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31.07.2022 07:09 Ответить
Асфальтом?
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31.07.2022 07:19 Ответить
Дай торпеду.
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31.07.2022 07:43 Ответить
Починають "зернову спеоперацію".
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31.07.2022 07:30 Ответить
Таки да, у них сьогодні день ВМФ. Остання неділя липня. Колись мене вітали з цим днем, а тепер всьо.
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31.07.2022 07:42 Ответить
От якби наші дали їм нагоду поплавати в Чорному морі в цій день. Як вони *******, без кораблів.
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31.07.2022 07:57 Ответить
Топіть свиноту!
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31.07.2022 10:47 Ответить
Готовятся мразины рашистские , к нападению на Одессу Нужно было условия жестские выставить "голодающим" и их покровителям ************* оон
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31.07.2022 10:53 Ответить
А ***** все старими бубенцями дзвенить на весь світ, лякає.
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31.07.2022 11:00 Ответить
Воно в кінці приведе до влади ще більш мерзенну дрібну тварюку.
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31.07.2022 11:19 Ответить
Без подлодки Курск и крейцера Мацква... путлер в атаку не пойдет..Ze сказал уничтожу КГБиста...я крутой КВНщик...
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31.07.2022 11:19 Ответить
Корабли лавируют, лавируют, пока не вылавируют - на дно.
Эрдоган их уже не выпустит из этой лужи.
Черноморскому флоту настанет анапа.
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31.07.2022 12:02 Ответить
Они маневрируют длятся того, что былые их топили. После того как уйдут на свидание с ,, Москвой,, пару фрегатов и пару десантных кораблей у свинособак сразу улучшится настроение. А если бы затопить Москву химкинским водохранилищем, чего так хотел Сталин в 41 , и было бы миллионов 7-8 баранов , или полубаранов- полуобезьян , то это не было бы грехом. Но рекредитив тем как утопить нужно забить в задницу черенок от лопаты и оскопить.
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31.07.2022 13:00 Ответить
Спартц попереджала. Але наші недоумки знов нічого не хочуть чути.
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31.07.2022 14:47 Ответить
бовтуються в морі як гівно в ополонці
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31.07.2022 14:53 Ответить
Яка цікава новина і одразу питання, а звідки кацапи беруть корабельний склад для "увеличения корабельной группировки"? Який профан готував цей ВИСЕР і на кого він разрахований?
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31.07.2022 16:49 Ответить
Пора испытать гарпуны
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31.07.2022 17:06 Ответить
А где турецкие подводные лодки ?
Просто интересно.
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31.07.2022 22:04 Ответить
 
 