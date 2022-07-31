Росія різко збільшила корабельне угруповання, - ОК "Південь"

Росія збільшила корабельне угруповання, 14 бойових кораблів маневрують вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракетобезпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

На чергуванні і напоготові чотири ракетні та чотири десантні кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено як ракетну загрозу з моря", - йдеться в повідомленні.

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