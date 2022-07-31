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Росія різко збільшила корабельне угруповання, - ОК "Південь"
Росія збільшила корабельне угруповання, 14 бойових кораблів маневрують вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракетобезпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.
На чергуванні і напоготові чотири ракетні та чотири десантні кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено як ракетну загрозу з моря", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Яр Холодний
показати весь коментар31.07.2022 06:59
+16 Бенина Мама
показати весь коментар31.07.2022 06:48
+13 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар31.07.2022 07:19
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Эрдоган их уже не выпустит из этой лужи.
Черноморскому флоту настанет анапа.
Просто интересно.