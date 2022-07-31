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Росія різко збільшила корабельне угруповання, - ОК "Південь"

море,рф

Росія збільшила корабельне угруповання, 14 бойових кораблів маневрують вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворог різко збільшив, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракетобезпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи.

На чергуванні і напоготові чотири ракетні та чотири десантні кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено як ракетну загрозу з моря", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ворог переформував корабельне угруповання у Чорному морі, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1613) море (223) росія (65360) флот (331)


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Топ коментарі
+25
Колись "ходили як у себе дома" біля Зміїного А зараз "набралися сміливості" і бовтаються між східним узбережжям Криму та Анапою "Аднака - "дастижение"!" Головне - поза межами досягнення "Нептунів" та "Гарпунів" Бо нікому не хочеться пройти процес "нептунізації" і додать сірководню на дні Чорного моря (там нема кисню і бактерії всю органіку перетворюють у сірководень)
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31.07.2022 06:59
+16
Пора им отправиться вслед за своим флагманов на куй.
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31.07.2022 06:48
+13
Асфальтом?
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31.07.2022 07:19
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Пора им отправиться вслед за своим флагманов на куй.
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31.07.2022 06:48 Відповісти
Колись "ходили як у себе дома" біля Зміїного А зараз "набралися сміливості" і бовтаються між східним узбережжям Криму та Анапою "Аднака - "дастижение"!" Головне - поза межами досягнення "Нептунів" та "Гарпунів" Бо нікому не хочеться пройти процес "нептунізації" і додать сірководню на дні Чорного моря (там нема кисню і бактерії всю органіку перетворюють у сірководень)
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31.07.2022 06:59 Відповісти
Топіть їх!!!!
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31.07.2022 07:09 Відповісти
Асфальтом?
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31.07.2022 07:19 Відповісти
Дай торпеду.
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31.07.2022 07:43 Відповісти
Починають "зернову спеоперацію".
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31.07.2022 07:30 Відповісти
Таки да, у них сьогодні день ВМФ. Остання неділя липня. Колись мене вітали з цим днем, а тепер всьо.
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31.07.2022 07:42 Відповісти
От якби наші дали їм нагоду поплавати в Чорному морі в цій день. Як вони *******, без кораблів.
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31.07.2022 07:57 Відповісти
Топіть свиноту!
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31.07.2022 10:47 Відповісти
Готовятся мразины рашистские , к нападению на Одессу Нужно было условия жестские выставить "голодающим" и их покровителям ************* оон
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31.07.2022 10:53 Відповісти
А ***** все старими бубенцями дзвенить на весь світ, лякає.
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31.07.2022 11:00 Відповісти
Воно в кінці приведе до влади ще більш мерзенну дрібну тварюку.
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31.07.2022 11:19 Відповісти
Без подлодки Курск и крейцера Мацква... путлер в атаку не пойдет..Ze сказал уничтожу КГБиста...я крутой КВНщик...
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31.07.2022 11:19 Відповісти
Корабли лавируют, лавируют, пока не вылавируют - на дно.
Эрдоган их уже не выпустит из этой лужи.
Черноморскому флоту настанет анапа.
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31.07.2022 12:02 Відповісти
Они маневрируют длятся того, что былые их топили. После того как уйдут на свидание с ,, Москвой,, пару фрегатов и пару десантных кораблей у свинособак сразу улучшится настроение. А если бы затопить Москву химкинским водохранилищем, чего так хотел Сталин в 41 , и было бы миллионов 7-8 баранов , или полубаранов- полуобезьян , то это не было бы грехом. Но рекредитив тем как утопить нужно забить в задницу черенок от лопаты и оскопить.
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31.07.2022 13:00 Відповісти
Спартц попереджала. Але наші недоумки знов нічого не хочуть чути.
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31.07.2022 14:47 Відповісти
бовтуються в морі як гівно в ополонці
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31.07.2022 14:53 Відповісти
Яка цікава новина і одразу питання, а звідки кацапи беруть корабельний склад для "увеличения корабельной группировки"? Який профан готував цей ВИСЕР і на кого він разрахований?
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31.07.2022 16:49 Відповісти
Пора испытать гарпуны
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31.07.2022 17:06 Відповісти
А где турецкие подводные лодки ?
Просто интересно.
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31.07.2022 22:04 Відповісти
 
 