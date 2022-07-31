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Новости Война
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Под видом плановой ротации оккупанты отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка, - ГУР МО

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После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции. Около 40 раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск", - говорится в сообщении.

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При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог.

разведка (4179) Запорожская область (3119)


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Топ комментарии
+7
Отошли на 2-ю, 3-ю линию обороны, потому что люлей получили от нашей арты, и у них на данный момент нет средств ее подавить, но оставили несколько блокпостов, с претензией сохранить контроль над селами, думаю, кто надо, сейчас оценивает, можно ли их расколошматить соответствующим калибром, может потом можно будет продвинутся вперед и обустроить новые позиции, если ресурсы позволят.
Бои местного сообщения.
Много раз анонсировали скорое наступление на юге, но не здесь. Хотя глупо достоверно сообщать противнику, где именно оно начнется.
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31.07.2022 15:12
+6
https://www.youtube.com/watch?v=m65xP7FSbHI
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31.07.2022 14:40
+5
За Урал,********* кацапская.
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31.07.2022 14:48
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Отримали звиздюлину. Далі буде.
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31.07.2022 14:25 Ответить
К сожалению населенные пункты в ближнем тылу и отвод орков не означает освобождение. Напоминает Вторую мировую, когда немцы сидели в крупных центрах, а в небольшие населенные пункты заглядывать боялись. Ибо партизаны.
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31.07.2022 14:28 Ответить
Отошли на 2-ю, 3-ю линию обороны, потому что люлей получили от нашей арты, и у них на данный момент нет средств ее подавить, но оставили несколько блокпостов, с претензией сохранить контроль над селами, думаю, кто надо, сейчас оценивает, можно ли их расколошматить соответствующим калибром, может потом можно будет продвинутся вперед и обустроить новые позиции, если ресурсы позволят.
Бои местного сообщения.
Много раз анонсировали скорое наступление на юге, но не здесь. Хотя глупо достоверно сообщать противнику, где именно оно начнется.
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31.07.2022 15:12 Ответить
значения
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31.07.2022 15:24 Ответить
Ці села знаходяться в дальньому тилу.
Виходить так що звідти вони відвели сили в Пологи - блище до фронту.
Тут або помилка, або задум рашистів який нам невідомий, або нам не все кажуть речники ЗСУ...
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31.07.2022 18:25 Ответить
Це взагалі якась дичина, а не новини, більшість коментаторів, Ви хочаб карту дивилися, перш ніж щось писати.
Чи нас просто провіряють на адекватність....
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31.07.2022 18:47 Ответить
Подивився на карту, точно маячня виходить,
від лінії фронту до Чернігівки принаймні 35 км,
але це ж журналісти і редактори інформаційних відділів купили народ цим своїм дешевим опусом, який уже усі розтиражували,
ну добре, наша репутація від того, що взяли інформацію на віру, підупаде, але ж їхня має бути взагалі знищена від складання і копіпасту таких повідомлень в умовах війни, чи в нашій країні їм це не загрожує
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31.07.2022 19:51 Ответить
Ну так занять надо а потом статьи писать
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31.07.2022 14:33 Ответить
спокуха, новость выкладывается когда уже окопались, подвезли б\к, сухпай и аккумы...
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31.07.2022 15:14 Ответить
Ці села в глибокому тилу орків, і взагалі це якась маячня, а не новини...
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31.07.2022 18:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=m65xP7FSbHI
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31.07.2022 14:40 Ответить
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31.07.2022 17:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=m65xP7FSbHI
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31.07.2022 14:41 Ответить
За Урал,********* кацапская.
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31.07.2022 14:48 Ответить
домбить кацапс 88 лет!
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31.07.2022 15:13 Ответить
Так це ж черговий жесть долгай болі!

Нікада такова нє била, і вот апъять!
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31.07.2022 15:28 Ответить
Ну непогано. До Бердянська вже менше 70 км. Хімери вже достануть...
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31.07.2022 15:29 Ответить
Нужен высокоточный огневой вал для ускорения жеста
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31.07.2022 17:16 Ответить
Очередной жест доброй воли... 😜
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01.08.2022 01:47 Ответить
 
 