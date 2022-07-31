Под видом плановой ротации оккупанты отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка, - ГУР МО

После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции. Около 40 раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск", - говорится в сообщении.

Также читайте: Объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше, - Зеленский

При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог.