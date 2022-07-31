Под видом плановой ротации оккупанты отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка, - ГУР МО
После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.
"После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции. Около 40 раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск", - говорится в сообщении.
При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог.
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Бои местного сообщения.
Много раз анонсировали скорое наступление на юге, но не здесь. Хотя глупо достоверно сообщать противнику, где именно оно начнется.
Виходить так що звідти вони відвели сили в Пологи - блище до фронту.
Тут або помилка, або задум рашистів який нам невідомий, або нам не все кажуть речники ЗСУ...
Чи нас просто провіряють на адекватність....
від лінії фронту до Чернігівки принаймні 35 км,
але це ж журналісти і редактори інформаційних відділів купили народ цим своїм дешевим опусом, який уже усі розтиражували,
ну добре, наша репутація від того, що взяли інформацію на віру, підупаде, але ж їхня має бути взагалі знищена від складання і копіпасту таких повідомлень в умовах війни, чи в нашій країні їм це не загрожує
Нікада такова нє била, і вот апъять!