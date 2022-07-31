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Новости Война
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Объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше, - Зеленский

зерно

В этом году существует угроза того, что объем украинского урожая будет вдвое меньше обычного.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньшим. Наша главная цель - предотвратить мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением", - констатировал он. По словам Зеленского, Киев находит альтернативные пути доставки зерна.

Объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше, - Зеленский 01

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

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Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.

Зеленский Владимир (20493) зерно (1070) урожай (210) экспорт (878)


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Топ комментарии
+38
А цей довпойоп не хоче зізнатися, що саме завдяки йому цьогорічний врожай буде у два рази менший, бо замість підготовки до оборони України він готувався до шашликів?
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31.07.2022 13:06
+29
Тобі придурку вже ніхто , ніщо і ніякий відосик не допоможе . Н
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31.07.2022 13:02
+27
Шо тварь, не успел сдать кроме Херсонской и Запорожской областей - ещё и Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую области. Преследуемые этой падалью Украинцы Корбан и Марчело не дали, вместе с Украинским народом. Сдохни падаль!
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31.07.2022 13:05
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Тобі придурку вже ніхто , ніщо і ніякий відосик не допоможе . Н
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31.07.2022 13:02 Ответить
- Діти! Сьогодні на уроці ми будемо вивчать ряд плацентарних ссавців, що включає, зокрема, мавп і людину Скажіть - які види вам відомі?
- горила!
-Шимпанзе!
- Орангутан!
 - Павіан!
- Зелена макака!
- Вовочка! Ти знову лізеш сюди з своєю «політикою»! Президент Зеленський до приматів не відноситься!
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31.07.2022 14:20 Ответить
брехня, до примітивних при матах- відноситься...
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31.07.2022 14:31 Ответить
Справа в тому,що дерьмак що хоче те і робить, може вже і продав його. Це десь так, як при сталіні начальник штабу червоної армії - син бормана. А сталін йому довіряє. Дико, але логічно.
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31.07.2022 14:28 Ответить
Так Єрмак нічого не приймає а передає скрумбіюносцю . Рішення приймають його куратори з
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31.07.2022 15:08 Ответить
Вова, тобі сказати, хто у цьому винен, чи сам здогадаєшся?
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31.07.2022 13:03 Ответить
Невже .уйло ? Чи це зелені обстрілюють ракетами та снарядами Україну ? Чи зараз знову послухаємо нестаріючу шоколадну методичку, що асфальт в усьому винен, зокрема у врожаї цього року ?
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31.07.2022 13:26 Ответить
Наверное человек говорил о расстановке приоритетов. Конечно, асфальт очень нужен. Но в условиях угрозы войны в приоритете оборона, не? А о том, что война будет, было ясно с 2014
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31.07.2022 13:36 Ответить
Боте, не треба наводити тінь на плетінь.Кожна здравомисляча людина розуміє, що якби половину коштів витрачених на так зване велике будівництво було направлено на виробництво нептунів вільх, громів, богдан, Стугн, безпілотників, то і хід бойових дій був би інший. І не захопили б орки наші поля. Безумовно. погода зіграла свою роль. але шашличники теж цьому посприяли.
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31.07.2022 13:44 Ответить
Боте, а шо ж улюблений сивочолий гетьман за 5 років правління не наклепав наших ракет та безпілотників ? А тут вам тільки ненависний Зе в усьому винний ? А коли до війни по гарним дорогам зі справною ходовою швидко до інших міст доїзжали, то мовчали і за асфальт, і за ракети. А тепер вас, ботів, навилазило з цим асфальтом.
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31.07.2022 14:25 Ответить
нехай мені пробачать 1чи 2 Олександра, але - це не ім'я, а різновид діагностичної блювоти.
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31.07.2022 14:34 Ответить
«Візія Повітряних Сил - 2035», опублікованій у травні 2020 р., придбання 36-40 комплексів NASAMS (або їм подібних) визначалось як пріоритет у модернізації зенітних ракетних військ України. але потрібно було на неї всього-навсього 50 млрд гривень…Запитання?Скільки разів можна було б закрити небо України , за вартість асвальту ,щоб рашисту і в дурному сні не снилося обстрілювати Україну ракетами , а за одно не спалювати український хліб і блокувати порти?
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31.07.2022 13:56 Ответить
Найвеличніший агроном відкрив Гамерику.
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31.07.2022 13:03 Ответить
Найвеличніший гном
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31.07.2022 13:53 Ответить
Шо тварь, не успел сдать кроме Херсонской и Запорожской областей - ещё и Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую области. Преследуемые этой падалью Украинцы Корбан и Марчело не дали, вместе с Украинским народом. Сдохни падаль!
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31.07.2022 13:05 Ответить
А цей довпойоп не хоче зізнатися, що саме завдяки йому цьогорічний врожай буде у два рази менший, бо замість підготовки до оборони України він готувався до шашликів?
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31.07.2022 13:06 Ответить
Наслідки правління жидобільшовиків-мільйони біженців,десятки тисяч загиблих та поранених,тисячі пограбованих та згвалтованих,наступне що нас очікує-голод та холод,але прибирати їх не на часі...
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31.07.2022 13:06 Ответить
В следующем году вообще урожая никакого не будет если такими темпами будем освобождать Херсон, или скорее сдавать нашу землю
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31.07.2022 13:06 Ответить
сойдемся па сиридине...........
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31.07.2022 13:09 Ответить
Ну, судя по новостям от Аферистовича, освобождение Херсона откладывается на хз сколько, а там - рехверендум и ядерный зонтик от паРаши, после чего освободить будет крайне проблематично.
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31.07.2022 13:20 Ответить
Абдрыстовыч сам намекал что в обмен на вывоз зерна Рашка требует остановить наступление на Херсон. И что мы сейчас видим? Зерно договорились вывозить а освобождение Херсона остановлено. К тому же уже наша власть почему то замолчала куда рассосалость окружение около тысячи рашистов нашими войсками западнее Херсона. Совпадение? Не думаю
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31.07.2022 14:18 Ответить
Кстати, да. Очень странное "совпадение".
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31.07.2022 14:41 Ответить
він там як, вже вийшов з усіх перемовин з терористами, як обіцяв? чи зробив скрайній ступінь стурбованності? під себе.
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31.07.2022 13:06 Ответить
Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, Джерело:
А можє наша головна мета набити пику рашистам і подумати за власний народ бо зима близько і вона буде дуже важкою
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31.07.2022 13:06 Ответить
То мета патріотів, а зеВалодька таке ж .уйло як і .уйло із пісні, тільки як на мене значно гірше, бо
"Не так страшні московські воші як українські гниди".
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31.07.2022 13:33 Ответить
як українські zhиди...
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31.07.2022 14:39 Ответить
зато с рф-ии часть санкций сняли, так Ze? - мы не сеем и не пашем, а воруем и продаем. а ты и твоя #ОПА им подыгрывают.
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31.07.2022 13:10 Ответить
Что то напомнило Остапа Бендера который тоже о сиротах думал. . Так и этот, о голодающих детях африки думает, аж кушать не может. В договорняке по зерну участвуют и кошелек путина Абамович и другие личности. И все это разумеется не просто так. Дерьмак с Хламидией за эту сделку и за то что отмазали Абрамовича от санкций хороший куш получат. За такие деньги они и весь Азов ***** простят и Херсон с Мариуполем отдадут
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31.07.2022 13:23 Ответить
Мы не сеем и не пашем,
А валяем дурака.
С колокольни х машем,
Разгоняем облака.
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31.07.2022 13:28 Ответить
А ЩО ВИ ХОТЄЛІ -
Кінець епохи бідності
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31.07.2022 13:11 Ответить
Это значит, что мыши в Госрезерве будут вдвое худее.
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31.07.2022 13:13 Ответить
Зараз для цих "мишей" зоряний час-скільки не вкради з'їж-все на війну спишуть.
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31.07.2022 14:00 Ответить
ГЕНИАЛЬНО !!!!! Єтот анализ был сделан великим агрономом, выдающимся политиком всех времен и народов, отличником трускаветского университета популизма и видосиков, ..................
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31.07.2022 13:13 Ответить
пііііідером вЗесвіту, не варто забувати усі регалії.
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31.07.2022 14:41 Ответить
Вольдемар,что с дорогами?
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31.07.2022 13:15 Ответить
По них швидко їздять Хаймарси, гаубиці, гради та інша техніка, що підвозить ********** та інше забезпечення нашим бійцям.
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31.07.2022 13:32 Ответить
"Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі" а ми то околпачені телемаровонью коломойского думали що головна мета влади зеленоухих це - сберегти життя населення України і наших воїнів, виграти війну, звільнити наші територіі, відбудувати города і села для життя мирних мешканців, а насправді зерно і зняття санкцій з кошелька путіна Абрамовича і звісно ж збагачення коломойског чиї фінананси при керованим ним зеленським ростуть як на дрожах
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31.07.2022 13:16 Ответить
Наша главная цель - Украину освободить, *******! А не негритосов кормить в ущерб себе!
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31.07.2022 13:17 Ответить
"Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням"
Нифига себе цель... А освободить Украину какая по счету цель зеледента? 95-я?
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31.07.2022 13:19 Ответить
Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - констатував він. Джерело:
таки терміново треба міняти оточення зеленського і серед них міняти й спічрайтерів ( чи як їх там обзивають). Бо у всіх українців головна мета - перемога над рашою і отримання виплати контрибуцій з репараціями. А в нього - запобігти кризі.
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31.07.2022 13:20 Ответить
Обсяг українського врожаю цьогоріч може бути вдвічі меншим, - Зеленський
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Так давай быстрее продавай Азии и Африке зерно, которое уже есть.
Чтобы потом скиглить, что есть нечего и как следствие потом покупать у тех же стран свое же зерно, но вдвое дороже.
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31.07.2022 13:20 Ответить
А головне, що така оборудка не потребує вивозу зерна. Зерно де лежало, там і лежить, але тепер воно нібито куплене в іноземної компанії. А гроші - тю-тю на офшорний рахунок. І гроші - з бюджету, бо це ж для "ґаладающево насєлєнія".
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31.07.2022 13:29 Ответить
боже, яке ганьбище((( шо воно меле(((
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31.07.2022 13:21 Ответить
А говорят евреи Тору изучают. А там есть про Иосифа и семь тучных и семь худых коров... И про запасы на случай голода. Если мне не изменяет память, Иосиф не сильно озадачивался проблемами всей Африки, ему главное было своих накормить
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31.07.2022 13:25 Ответить
"Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням."

Джерело:

Чия "ваша"?!
Мета українців вистояти в кривавій бійні, яку веде пуйло, якому ти заглядав в усі отвори замість зміцнення армії.
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31.07.2022 13:27 Ответить
А если бы на его месте был какой-нибудь дурачок?
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31.07.2022 13:29 Ответить
Обсяг українського врожаю цьогоріч може бути вдвічі меншим, - Зеленський - але я все одно даю гарантію, що продам всьо до чого дотягнусь!

На фоні його діяльності ніяких сумнівів бути не може, що .уйло не хотів його прибрати. Найкращого свого генерала і вбити? зеВалодька вже напрацював на медальку Оркостану.
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31.07.2022 13:29 Ответить
То есть, теперь все зерно - туркам и уголькам, а украинцам -
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31.07.2022 13:36 Ответить
Запобігти світовій кризі...... Не дамо вмерти з голоду африканцям....
А ми? Чому не кажеш про нас, українців? Ми повинні останній хрін без солі їсти? Чи за буханку хліба 50 гривень вже будемо платити?
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31.07.2022 13:38 Ответить
Нам самим хватит. А то что африканцьі недоедят да снова полезут в Германию, так пусть Германия и разруливает, раз стратегически наперед не в состоянии мьіслить.
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31.07.2022 13:42 Ответить
их лавров накормит
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31.07.2022 13:47 Ответить
Якби ж африканці полізли тільки в Німеччину, але вони вже прилізли в Україну, воюючи на стороні мордору, наприклад воює проти нас цілий підрозділ з Зімбабве, є також з Нігерії та ряду других країн Африки + з Сирії. Ми їм хліб, а вони нам кулю в лоба!
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31.07.2022 14:10 Ответить
Не треба перебільшувати. Я досі бачив тільки тіла сірійських арабів. Та й тих не багато. Великої кількості бажаючих загинути в справжній війні десь далеко від дому, хтозна за що - нема і бути не може. Кількість хочуть намалювати московити, роблячи вигляд що їх підтримує міжнародна спільнота.
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31.07.2022 14:18 Ответить
конечно..73% процента слепили из говна пулю....народная мудрость.
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31.07.2022 13:54 Ответить
Голодомор 2023 жде нас с таким "кормчим"....
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31.07.2022 13:55 Ответить
А як там справи із почесним званням "сеньор ґолодомор"?
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31.07.2022 14:00 Ответить
я не синьор і до слів не чипайся як лопух до споднів...Я не кацап-фашист а лемко з львівщини..
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31.07.2022 14:03 Ответить
зразу видно, лемку, що ти не дивився 95 квартал)
це звідти цитата. так зелена шобла розважала українське насєлєніє.
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31.07.2022 14:10 Ответить
Дійсно, саме так і розважало. Збільшувало поголів'я "ново-" та "малоросів".
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31.07.2022 14:16 Ответить
а це означа що?вірно,тре вивозити те що є,бо дуже хліб "дешевий"
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31.07.2022 13:57 Ответить
Олія он в честь чого пішла в ціні? Чиновники крадуть і жирують а ти дурний лемку чухайся в дупу бо 73% придурків знайшлось вибрати це лайно..
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31.07.2022 13:57 Ответить
" Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі ".
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31.07.2022 14:00 Ответить
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31.07.2022 14:49 Ответить
Я місяць по тому говорив, що можливо і хлібні картки незабаром введуть.
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31.07.2022 14:00 Ответить
...в 33 году кацапы уже уморили голодомом миллионы украинцев, вывезли все зерно, а люди пухли от голода и умирали просто на улицах.....ели смолу с деревьев и херню всякую...
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31.07.2022 14:01 Ответить
Блін! Його хвилює "світова криза"! А внутрішня криза яка насовується на Україну його не хвилює?!!! Аби зимою не довелося ходити по світу з протягнутою рукою випрошуючи хліб, який зараз розпродуємо. Приклад зі зброєю нічого не навчив! Хоча напевне в них такий план!
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31.07.2022 14:08 Ответить
Кажется Зел еще не совсем уверен что идет война. Он расчитывал на большой урожай. И теперь говорит что большого урожая не получится. Кто скажет адекватен ли данный субьект?
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31.07.2022 14:12 Ответить
А чи адекватні його виборці?
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31.07.2022 14:40 Ответить
Це він негодуе чи хизуется
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31.07.2022 14:14 Ответить
залежить від того, котрою мовою ви написали? хизуЄться... гидуЄ... негода- українською.
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31.07.2022 15:03 Ответить
довелося й мені йти на той Твіттер і висловитися там
шоп я недождала...

і щоб ви розуміли, друзі, це зерно належить якимсь ділкам, його продають за копійки, держава отримає ще дрібніші копійки, зате зекоманда нагріється.
і ще не факт, що його вдасться вивезти, параша ж обов'язково зробить диверсію!
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31.07.2022 14:15 Ответить
Це вже днище громадяне. Нагодувати афріку для нього важливіше оборони країни.
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31.07.2022 14:15 Ответить
ЧОМУ НЕ ОГОЛОШЕННО ПО КРАЇНІ ТРАУР ПО ЗАКАТОВАНИХ РАШОФАШИСТАМИ ГЕРОЇВ АЗОВА ? Через неділю всі забудуть.
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31.07.2022 14:27 Ответить
Нажаль для Вавачки наші воїни таке саме м'ясо, як і для ***** своє м'ясо. І для генералів, і для командирів так само. Єдиний герой в цій війні - це звичайний військовий ЗСУ, саме йому ми вдячні, ті хто залишається жити і саме від нього залежить яке буде майбутнє нашої країни і чи взагалі воно буде.
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31.07.2022 15:13 Ответить
У цього врожаю агроном хріновий!
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31.07.2022 14:43 Ответить
У дебіла війна в країні, а воно про пшеничку. Вчиться, 73%уйобків, як треба людей дурити і при цьому залишатися при владі.
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31.07.2022 15:06 Ответить
Главне, щоб скумбрія в магазинах була!
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31.07.2022 20:54 Ответить
 
 