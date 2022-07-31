Объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше, - Зеленский

В этом году существует угроза того, что объем украинского урожая будет вдвое меньше обычного.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньшим. Наша главная цель - предотвратить мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением", - констатировал он. По словам Зеленского, Киев находит альтернативные пути доставки зерна.

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

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Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.