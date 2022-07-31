Объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше, - Зеленский
В этом году существует угроза того, что объем украинского урожая будет вдвое меньше обычного.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский урожай в этом году под угрозой быть вдвое меньшим. Наша главная цель - предотвратить мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением", - констатировал он. По словам Зеленского, Киев находит альтернативные пути доставки зерна.
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.
Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.
26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.
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- Вовочка! Ти знову лізеш сюди з своєю «політикою»! Президент Зеленський до приматів не відноситься!
А можє наша головна мета набити пику рашистам і подумати за власний народ бо зима близько і вона буде дуже важкою
"Не так страшні московські воші як українські гниди".
А валяем дурака.
С колокольни х машем,
Разгоняем облака.
Кінець епохи бідності
вкрадиз'їж-все на війну спишуть.
Нифига себе цель... А освободить Украину какая по счету цель зеледента? 95-я?
таки терміново треба міняти оточення зеленського і серед них міняти й спічрайтерів ( чи як їх там обзивають). Бо у всіх українців головна мета - перемога над рашою і отримання виплати контрибуцій з репараціями. А в нього - запобігти кризі.
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Так давай быстрее продавай Азии и Африке зерно, которое уже есть.
Чтобы потом скиглить, что есть нечего и как следствие потом покупать у тех же стран свое же зерно, но вдвое дороже.
Джерело:
Чия "ваша"?!
Мета українців вистояти в кривавій бійні, яку веде пуйло, якому ти заглядав в усі отвори замість зміцнення армії.
На фоні його діяльності ніяких сумнівів бути не може, що .уйло не хотів його прибрати. Найкращого свого генерала і вбити? зеВалодька вже напрацював на медальку Оркостану.
А ми? Чому не кажеш про нас, українців? Ми повинні останній хрін без солі їсти? Чи за буханку хліба 50 гривень вже будемо платити?
це звідти цитата. так зелена шобла розважала українське насєлєніє.
шоп я недождала...
і щоб ви розуміли, друзі, це зерно належить якимсь ділкам, його продають за копійки, держава отримає ще дрібніші копійки, зате зекоманда нагріється.
і ще не факт, що його вдасться вивезти, параша ж обов'язково зробить диверсію!