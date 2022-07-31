ВМС ВСУ о якобы атаке украинского беспилотника на штаб ЧФ РФ в Севастополе: РФ признает недееспособной свою ПВО и ставит под сомнение существование крымского моста

Заявлениями о якобы атаке украинского беспилотника на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе Россия признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"Рашисты в Крыму боятся ВСУ. Ярким примером этого является новость от российских СМИ! Речь идет о том, что во временно оккупированном врагом Севастополе, якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика. По версии врага неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ РФ и якобы ранил 5 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается далее, на самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы снова не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод отменить мероприятия по случаю так называемого праздника.

"Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной, и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста. Напоминаем, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся образцы вооружения. Нашими целями являются исключительно военные объекты РФ. Мы не наносим удары по территории РФ. Крым – это Украина", - добавили в ВМС.

Напомним, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это сообщение откровенной провокацией.

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