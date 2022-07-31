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Новости Война
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ВМС ВСУ о якобы атаке украинского беспилотника на штаб ЧФ РФ в Севастополе: РФ признает недееспособной свою ПВО и ставит под сомнение существование крымского моста

чф,рф

Заявлениями о якобы атаке украинского беспилотника на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе Россия признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"Рашисты в Крыму боятся ВСУ. Ярким примером этого является новость от российских СМИ! Речь идет о том, что во временно оккупированном врагом Севастополе, якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика. По версии врага неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ РФ и якобы ранил 5 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается далее, на самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы снова не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод отменить мероприятия по случаю так называемого праздника.

"Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной, и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста. Напоминаем, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся образцы вооружения. Нашими целями являются исключительно военные объекты РФ. Мы не наносим удары по территории РФ. Крым – это Украина", - добавили в ВМС.

Напомним, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это сообщение откровенной провокацией.

Читайте: Враг продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области, - Госпогранслужба

армия РФ (19365) беспилотник (3641) ВМС (1473) ВМФ РФ (180) Крым (26411) город Севастополь (1761) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+39
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31.07.2022 13:03
+21
Почту свою сраную проверьте.
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31.07.2022 13:17
+20
Навіщо це взагалі обговорювати? Хай ссуться що у будь-який момент може прилетіти та їх "аналоговнєт" ніяк не допоможе
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31.07.2022 13:00
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо це взагалі обговорювати? Хай ссуться що у будь-який момент може прилетіти та їх "аналоговнєт" ніяк не допоможе
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31.07.2022 13:00 Ответить
Саме так!

Пристойні організації нічого не коментують
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31.07.2022 13:38 Ответить
І як вони не гидують разом з ****** плавати, навіть із гумовим?
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31.07.2022 13:24 Ответить
скоро ******** по желанию насрать Украине очередным фэйком сбросят по ошибке атомную бомбу на Москву Севастополь Белгород или еще куда.....смотрите ******** кривожопые у вас все ***** из жопы произрастает и половой орган и мозг и все остальное а Душа ваша это говно что вы дефекацируете по утрам...
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31.07.2022 13:27 Ответить
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31.07.2022 13:51 Ответить
Не подгорай,сёмён.)
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31.07.2022 13:04 Ответить
Если бы они хотели разрушить полностью пролет, то так бы и сделали.
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31.07.2022 13:07 Ответить
Та не пояснюйте ви йому, це ж орча ботяра, сидить десь в Криму, сциться і самозаспокоєнням займається. Тільки тут є факт, їхнє диряве ПВ/РО Хімарс збити не може, так що залишились тільки ракети підходящі і бахнемо.
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31.07.2022 13:12 Ответить
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31.07.2022 13:03 Ответить
а Рашистомор 1.0 вже настав
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31.07.2022 13:19 Ответить
Так на цьому тракторці кацапські ******** в трьох в пекло і заїхали.
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31.07.2022 13:37 Ответить
Щоб один маленький дрон поставив раком флот першої мародерної армії світу?!?!
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31.07.2022 13:09 Ответить
це сігнал кримській ваті, уйо..йте поки міст цілий
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31.07.2022 13:11 Ответить
РабZZeянское гоффно во все стороны равно...ПВОПво...какое ты дерьмо

🤣😂😁
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31.07.2022 13:12 Ответить
похоже, что кто то неудачно кусты подстригал
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31.07.2022 13:14 Ответить
😛советское ПВО немецкий летчик Матиас Руст обосрал на день погранца савецкага 28 мая кажись 1986 года...сев прямо у Мавзолея чЛенина...
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31.07.2022 13:17 Ответить
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31.07.2022 13:40 Ответить
При совку "граніца на замкє", от тоді ми і прикалувались однокурсників, тих хто служили в ПВ, типу дужка у замку дуже велика от літак, і проскочив.
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01.08.2022 07:31 Ответить
В 1987 році. Тоді саме в ППО і служив, в Головному штабі. Колдунова зняли, поставили Третьяка, хохла із міста Хорола. Герой ралянського союзу та Герой соціалістичної праці. Стиль управління його був на рівні голови колгоспу.
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31.07.2022 14:08 Ответить
Почту свою сраную проверьте.
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31.07.2022 13:17 Ответить
Не розумію, навіщо наши весь час виправдовуються? Ми в'їбали, не ми, мовчки робимо свою справу, бо маємо право.
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31.07.2022 13:20 Ответить
Кацапури самі себе відтрахали, та й самі обісралися!
Продовжуйте надалі. Бухайте бояру по сараях у замизганих "тєльниках". Тьху на вас слимакі ганебні, нечіпори задріпані.
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31.07.2022 13:25 Ответить
писав щойно про італійські диверсійні підводні човни компанії DRASS. Підійшли б і для мосту, і для бухти де флот, і для протичовнової боротьби. А у рф 5 човнів шо калібри можуть нести.
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31.07.2022 13:27 Ответить
https://mil.in.ua/uk/blogs/italiyski-pidvodni-chovny-seriyi-dg/ Малі підводні човни італійської фірми DRASS

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31.07.2022 14:30 Ответить
"Такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту. Нагадуємо, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Нашими цілями є винятково військові об'єкти РФ. Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим - це Україна", - додали в ВМС. В цьому і е паскудство бо вони за день вбивають десятки мирних жителів руйнують десятки нашіх домівок а ми тільки считаемо жертви, кажемо що уух як вони нас бояться і ніхххххххххххххххххххххххххххера не робимо тіки считем і пиз.им в соцмережах
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31.07.2022 13:29 Ответить
///
У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух на аеродромі



Місцеві жителі підтвердили факт удару по базі рашистів
У Мелітополі сьогодні, 31 липня, пролунав потужний вибух. Про це https://t.me/riamelitopol/63319 повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».
За інформацією видання, яку підтвердили мешканці захопленого міста, вибух стався на аеродромі Мелітополя, де рашистські окупанти облаштували собі базу.
Після вибуху люди спостерігали у небі над аеродромом хмару диму.
Місцеві жителі раніше повідомляли, що через деякий час після попереднього удару по мелітопольському аеродрому окупанти почали відновлювати злітно-посадкову смугу, аби використовувати її для власних літаків. Імовірно, саме туди і був спрямований удар Збройних сил України.
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31.07.2022 13:34 Ответить
На цьому аеродромі просрано півтора десятки українських Іл-76

Подивіться Гугл меп👿
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31.07.2022 13:42 Ответить
А що вони не відлетіли?
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31.07.2022 14:11 Ответить
нажаль...
але й руснявим там не місце !!!
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31.07.2022 14:12 Ответить
Надо очистить полуостров от мрази . И нашей , и рашисткой .
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31.07.2022 13:50 Ответить
Не "полуостров" а всю Україну.
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31.07.2022 14:30 Ответить
А потом и весь говностан!
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31.07.2022 15:11 Ответить
Крим = УКРАЇНА ....МІСТ - Н А Й У Х !
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31.07.2022 14:13 Ответить
В кремль нужно нло послать на кремлевского ************........................................
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31.07.2022 14:13 Ответить
Это заявление уже получше...
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31.07.2022 14:15 Ответить
3 пункт ? )
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31.07.2022 14:16 Ответить
що за херню ти тут виставив
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31.07.2022 15:01 Ответить
Анонсовану заздалегідь згідно інструкції фсбшну провакацію під 3 ціллю став Севастополь
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31.07.2022 15:16 Ответить
Як в таких випадках кажуть самі кацапи "нас там нет". Можуть вважати що це прилітав НЛО. І ця версія для них найкраща, бо не так соромно за їхню ППО яке все проспало.....чи просрало.
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31.07.2022 14:27 Ответить
«Ми не завдаємо ударів по території РФ»
Знайшли чим хвалитися!
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31.07.2022 14:45 Ответить
Заяви заявами а от ШТАБ, ВМС України,треба ВЖЕ перенести в інше місце.
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31.07.2022 15:14 Ответить
заїбца!молодца!літайте ще!👍😄
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31.07.2022 15:35 Ответить
Сплошные "якобы", туда должно прилетать каждый час а не раз в четыре месяца.
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31.07.2022 16:23 Ответить
"Невпізнаний літальний об'єкт"- це ж мабуть НЛО, я так розумію. Ура, тобто нарешті вперше у світі з'явилось НЛО, яке нанесло реальне ураження росії. Мабуть зараз росія почне ще й міжгалактичну війну своїми ВКС, найсильнішими у світі!!! Дебіли, бл@ть!!!Тобто коли рашистським імбіцилам немає чого сказати- то вони морозять всяку ахінею.
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31.07.2022 19:49 Ответить
Кацапи вирішили самі себе відтрахати в дупу тому, що дуже забзділи виводити свої кораблі на сьгоднішній парад ВМФ щоби ми їх раптом не послали по всім відомому курсу вслід за "Москвою"

PS: На фото листячко накидане, але вікна з неушкодженими кондишенами стоять. На вікні другого поверху, що праворуч від дерева добре видно що скло ціле.
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31.07.2022 23:00 Ответить
душа радуется когда неопознанные летательные обекты #башат орков...
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31.07.2022 23:30 Ответить
клепать и клепать эту мерзоту.
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01.08.2022 07:43 Ответить
 
 