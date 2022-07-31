ВМС ВСУ о якобы атаке украинского беспилотника на штаб ЧФ РФ в Севастополе: РФ признает недееспособной свою ПВО и ставит под сомнение существование крымского моста
Заявлениями о якобы атаке украинского беспилотника на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе Россия признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
"Рашисты в Крыму боятся ВСУ. Ярким примером этого является новость от российских СМИ! Речь идет о том, что во временно оккупированном врагом Севастополе, якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика. По версии врага неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ РФ и якобы ранил 5 человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается далее, на самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы снова не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных Сил Украины, придумал повод отменить мероприятия по случаю так называемого праздника.
"Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной, и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста. Напоминаем, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся образцы вооружения. Нашими целями являются исключительно военные объекты РФ. Мы не наносим удары по территории РФ. Крым – это Украина", - добавили в ВМС.
Напомним, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это сообщение откровенной провокацией.
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Пристойні організації нічого не коментують
🤣😂😁
Продовжуйте надалі. Бухайте бояру по сараях у замизганих "тєльниках". Тьху на вас слимакі ганебні, нечіпори задріпані.
У тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух на аеродромі
Місцеві жителі підтвердили факт удару по базі рашистів
У Мелітополі сьогодні, 31 липня, пролунав потужний вибух. Про це https://t.me/riamelitopol/63319 повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».
За інформацією видання, яку підтвердили мешканці захопленого міста, вибух стався на аеродромі Мелітополя, де рашистські окупанти облаштували собі базу.
Після вибуху люди спостерігали у небі над аеродромом хмару диму.
Місцеві жителі раніше повідомляли, що через деякий час після попереднього удару по мелітопольському аеродрому окупанти почали відновлювати злітно-посадкову смугу, аби використовувати її для власних літаків. Імовірно, саме туди і був спрямований удар Збройних сил України.
Подивіться Гугл меп👿
але й руснявим там не місце !!!
Знайшли чим хвалитися!
PS: На фото листячко накидане, але вікна з неушкодженими кондишенами стоять. На вікні другого поверху, що праворуч від дерева добре видно що скло ціле.