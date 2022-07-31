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Новости Война
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Враг продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки российские оккупационные войска продолжили обстреливать украинское пограничье. Враг нанес огненное поражение с применением РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Под вражеским огнем оказались Великописаревская, Миропольская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская громады Сумщины и Новгород-Северская и Городнянская громады Черниговщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как отмечается, во второй половине дня противник со стороны российского населенного пункта из 122-мм САУ совершил обстрел Великописаревской громады, насчитано 12 прилетов.

"Позже враг в двух случаях накрыл минометным огнем территорию Белопольской громады, всего 25 приходов. Впоследствии, по этой же громаде оккупант применил 122-мм САУ, насчитано около десятка прилетов. Огонь велся со стороны российского населенного пункта Теткино", - идет речь.

Из ствольной артиллерии россияне совершили обстрел Новослободской громады, зафиксировано около десятка взрывов.

"Почти полсотни минометных мин 120 мм калибра разорвалось на территории Середино-Будской громады. Один человек из местных получил ранения, незначительные повреждения получила гражданская инфраструктура. Окраина одного из сел Городнянской громады вчера была обстреляна врагом дважды. Как отмечается, во второй половине дня противник со стороны российского населенного пункта со 122-мм САУ совершил обстрел. Россияне вели минометный огонь со стороны российского населенного пункта Черноземный городок. Зафиксировано более 20 взрывов", – говорится в сообщении.

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Около четырех десятков снарядов РСЗО и САУ выпустили россияне со стороны населенного пункта Погар по территории Новгород-Северской громады.

Сегодня утром, 31 июля, оккупанты с применением 120-мм минометов и 122-мм САУ обстреляли территорию Миропольской громады, 30 и 20 приходов соответственно. Огонь велся со стороны российских населённых пунктов Плехово и Горналь.

армия РФ (19365) Госпогранслужба (6471) обстрел (27351) Сумская область (3169) Черниговщина (1485)


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Зебилам,а по кацапам дать нашей армии ******* в ответ никак? Главное зерном торговать? Дорог уже настроили.
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31.07.2022 12:03 Ответить
Армия сейчас на "внезапных" фронтах занята. Если вы в приграничных районах Сумской или Черниговской, то терпИте.
А зерно надо продавать, потому что надо покупать удобрения, технику, топливо, семенной материал... Да и наверное курс 47 никто не хочет увидеть. А без продаж зерна и подсолнечника это вполне возможно.
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31.07.2022 12:45 Ответить
Да сейчас не до этого. Дайте зерно вывезти, бо скоро его хранить при таких обстрелах будет просто негде. А нам вместо дальних ракет и РЗСО предлагают Африку кормить.Там по зерну уже и власть и Эрдоган гешефт считает, а вы тут с обстрелами лезете. А если без сарказма, больно видеть как козломордые планомерно уничтожают страну, а озабоченная Европа через Газпромбанк финансирует орковскую армию.
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31.07.2022 12:06 Ответить
Якщо не відповідати на обстріли, то спочатку "боляче бачити як козломорді планомірно знищують країну", а потім боляче бачити руїни міст з вікна поїзда, що їде до Європи
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31.07.2022 13:03 Ответить
Эвакуация не" обязательна",в Одесской,Николаевской,Харьковской?
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31.07.2022 12:06 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 13:21 Ответить
толку про це писати якщо відповідь не дають
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31.07.2022 19:20 Ответить
 
 