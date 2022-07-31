Враг продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки российские оккупационные войска продолжили обстреливать украинское пограничье. Враг нанес огненное поражение с применением РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Под вражеским огнем оказались Великописаревская, Миропольская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская громады Сумщины и Новгород-Северская и Городнянская громады Черниговщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как отмечается, во второй половине дня противник со стороны российского населенного пункта из 122-мм САУ совершил обстрел Великописаревской громады, насчитано 12 прилетов.

"Позже враг в двух случаях накрыл минометным огнем территорию Белопольской громады, всего 25 приходов. Впоследствии, по этой же громаде оккупант применил 122-мм САУ, насчитано около десятка прилетов. Огонь велся со стороны российского населенного пункта Теткино", - идет речь.

Из ствольной артиллерии россияне совершили обстрел Новослободской громады, зафиксировано около десятка взрывов.

"Почти полсотни минометных мин 120 мм калибра разорвалось на территории Середино-Будской громады. Один человек из местных получил ранения, незначительные повреждения получила гражданская инфраструктура. Окраина одного из сел Городнянской громады вчера была обстреляна врагом дважды. Как отмечается, во второй половине дня противник со стороны российского населенного пункта со 122-мм САУ совершил обстрел. Россияне вели минометный огонь со стороны российского населенного пункта Черноземный городок. Зафиксировано более 20 взрывов", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили два вражеских БТР и три "Урала", - СБУ. ВИДЕО

Около четырех десятков снарядов РСЗО и САУ выпустили россияне со стороны населенного пункта Погар по территории Новгород-Северской громады.

Сегодня утром, 31 июля, оккупанты с применением 120-мм минометов и 122-мм САУ обстреляли территорию Миропольской громады, 30 и 20 приходов соответственно. Огонь велся со стороны российских населённых пунктов Плехово и Горналь.