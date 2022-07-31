Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області, - Держприкордонслужба

Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати українське прикордоння. Ворог завдав вогневого ураження із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Миропільська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська громади Сумщини та Новгород-Сіверська і Городнянська громади Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Як зазначається, у другій половині дня противник з боку російського населеного пункту із 122-мм САУ здійснив обстріл Великописарівської громади, нараховано 12 прильотів.

"Пізніше ворог у двох випадках накрив мінометним вогнем територію Білопільської громади, всього 25 приходів. Згодом, по цій же громаді окупант застосував 122-мм САУ, нараховано біля десятка прильотів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Тьоткіно", - йдеться у повідомленні.

Зі ствольної артилерії росіяни здійснили обстріл Новослобідської громади, зафіксовано біля десятка вибухів.

"Майже пів сотні мінометних мін 120 мм калібру розірвалося на території Середино-Будської громади. Одна людина з-поміж місцевого населення отримала поранення, незначних пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Околиця одного із сіл Городнянської громади учора була обстріляна ворогом двічі. Росіяни вели мінометний вогонь з боку російського населеного пункту Чорноземний городок. Зафіксовано понад 20 вибухів", - йдеться у повідомленні.

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Близько чотирьох десятків снарядів РСЗВ та САУ випустили росіяни з боку населеного пункту Погар по території Новгород-Сіверської громади.

Сьогодні вранці, 31 липня, окупанти із застосуванням 120-мм мінометів та 122-мм САУ обстріляли територію Миропільської громади, 30 та 20 приходів відповідно. Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Плєхово та Горналь.