УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4934 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 825 7

Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області, - Держприкордонслужба

Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати українське прикордоння. Ворог завдав вогневого ураження із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Миропільська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська громади Сумщини та Новгород-Сіверська і Городнянська громади Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Як зазначається, у другій половині дня противник з боку російського населеного пункту із 122-мм САУ здійснив обстріл Великописарівської громади, нараховано 12 прильотів.

"Пізніше ворог у двох випадках накрив мінометним вогнем територію Білопільської громади, всього 25 приходів. Згодом, по цій же громаді окупант застосував 122-мм САУ, нараховано біля десятка прильотів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Тьоткіно", - йдеться у повідомленні.

Зі ствольної артилерії росіяни здійснили обстріл Новослобідської громади, зафіксовано біля десятка вибухів.

"Майже пів сотні мінометних мін 120 мм калібру розірвалося на території Середино-Будської громади. Одна людина з-поміж місцевого населення отримала поранення, незначних пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Околиця одного із сіл Городнянської громади учора була обстріляна ворогом двічі. Росіяни вели мінометний вогонь з боку російського населеного пункту Чорноземний городок. Зафіксовано понад 20 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти понад 50 разів з мінометів обстріляли Сумщину та Чернігівщину, - ДПСУ. ФОТО

Близько чотирьох десятків снарядів РСЗВ та САУ випустили росіяни з боку населеного пункту Погар по території Новгород-Сіверської громади.

Сьогодні вранці, 31 липня, окупанти із застосуванням 120-мм мінометів та 122-мм САУ обстріляли територію Миропільської громади, 30 та 20 приходів відповідно. Вогонь вівся з боку російських населених пунктів Плєхово та Горналь.

Автор: 

армія рф (17516) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) обстріл (28672) Сумська область (3718) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебилам,а по кацапам дать нашей армии ******* в ответ никак? Главное зерном торговать? Дорог уже настроили.
показати весь коментар
31.07.2022 12:03 Відповісти
Армия сейчас на "внезапных" фронтах занята. Если вы в приграничных районах Сумской или Черниговской, то терпИте.
А зерно надо продавать, потому что надо покупать удобрения, технику, топливо, семенной материал... Да и наверное курс 47 никто не хочет увидеть. А без продаж зерна и подсолнечника это вполне возможно.
показати весь коментар
31.07.2022 12:45 Відповісти
Да сейчас не до этого. Дайте зерно вывезти, бо скоро его хранить при таких обстрелах будет просто негде. А нам вместо дальних ракет и РЗСО предлагают Африку кормить.Там по зерну уже и власть и Эрдоган гешефт считает, а вы тут с обстрелами лезете. А если без сарказма, больно видеть как козломордые планомерно уничтожают страну, а озабоченная Европа через Газпромбанк финансирует орковскую армию.
показати весь коментар
31.07.2022 12:06 Відповісти
Якщо не відповідати на обстріли, то спочатку "боляче бачити як козломорді планомірно знищують країну", а потім боляче бачити руїни міст з вікна поїзда, що їде до Європи
показати весь коментар
31.07.2022 13:03 Відповісти
Эвакуация не" обязательна",в Одесской,Николаевской,Харьковской?
показати весь коментар
31.07.2022 12:06 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
31.07.2022 13:21 Відповісти
толку про це писати якщо відповідь не дають
показати весь коментар
31.07.2022 19:20 Відповісти
 
 