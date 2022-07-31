Украинские защитники уничтожили два вражеских БТР и три "Урала", - СБУ. ВИДЕО
Спецназовцы СБУ уничтожили ударными дронами два вражеских БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Сидели россияне в кустах и думали, что их никто не найдет… Но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом. Лишь через несколько дней наши спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеские БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе ЦСО "А" СБУ в сотрудничестве с ВСУ "отминусовали" два российских СУ-25.
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Кари, терористам *****, страшної кари!!
Слава Захисникам України!!,