Украинские защитники уничтожили два вражеских БТР и три "Урала", - СБУ. ВИДЕО

Спецназовцы СБУ уничтожили ударными дронами два вражеских БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сидели россияне в кустах и ​​думали, что их никто не найдет… Но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом. Лишь через несколько дней наши спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеские БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокировала очередной канал переправки призывников через границу. ФОТОрепортаж

Напомним, на прошлой неделе ЦСО "А" СБУ в сотрудничестве с ВСУ "отминусовали" два российских СУ-25.