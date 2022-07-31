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Украинские защитники уничтожили два вражеских БТР и три "Урала", - СБУ. ВИДЕО

Спецназовцы СБУ уничтожили ударными дронами два вражеских БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сидели россияне в кустах и ​​думали, что их никто не найдет… Но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ эти оккупанты теперь точно слились с ландшафтом. Лишь через несколько дней наши спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеские БТР, три "Урала", а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов", - говорится в сообщении.

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Напомним, на прошлой неделе ЦСО "А" СБУ в сотрудничестве с ВСУ "отминусовали" два российских СУ-25.

армия РФ (19365) СБУ (19928) спецназ (617) техника (1738) дроны (3974)


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Топ комментарии
+13
Красівоє
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31.07.2022 11:34
+12
Музыкальное сопровождение - огонь !!!
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31.07.2022 11:48
+8
Вот так бы смотрел и смотрел...
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31.07.2022 11:57
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Красівоє
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31.07.2022 11:34 Ответить
красивое было бы если бы спецы СБУ калмыка ликвидировали,а не заменяли пехоту
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01.08.2022 22:27 Ответить
Портнова не знищили ?
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31.07.2022 11:34 Ответить
Так він же утік з України. Зе випустив.
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31.07.2022 11:42 Ответить
Музыкальное сопровождение - огонь !!!
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31.07.2022 11:48 Ответить
Навіть загуглив
https://www.youtube.com/watch?v=-8jL_eUq69U
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31.07.2022 12:05 Ответить
Чудова пісенька! Є чим витісняти російську попсу з нашого простору. Хоч я і попсу взагалі не дуже...
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31.07.2022 11:50 Ответить
А тут відеокліп https://youtu.be/lV9q901vS6o
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31.07.2022 13:37 Ответить
Вот так бы смотрел и смотрел...
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31.07.2022 11:57 Ответить
Уже скоро ВСУ будет громит агрессора перед Украинской территорией. СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.07.2022 12:04 Ответить
👌👍просто свято якесь) Бравоооо,котики!
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31.07.2022 12:02 Ответить
даааа,шедевр,Слава ВСУ,а уж точно ванька встанька всё пи ...ец!
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31.07.2022 12:17 Ответить
Зараз виступає Дикии і говорит шо треба поменше ура - патріотизму
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31.07.2022 12:28 Ответить
Красунчики наші, бережи вас Господь
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31.07.2022 13:15 Ответить
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31.07.2022 14:33 Ответить
Палити терористів ***** за горе, яке вони принесли в Україну!!
Кари, терористам *****, страшної кари!!
Слава Захисникам України!!,
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31.07.2022 16:52 Ответить
Мені більше всього подобається використання старезних РГК-3 в якості кумулятивних ПТАБ! Вони ж ще в часи Сталіна почали розробляться! Але бронепробиття у них хороше - близько 150 мм броні І морочиться не треба з переобладнанням - просто чіпляється хвостове оперення на рукоять
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01.08.2022 11:49 Ответить
 
 