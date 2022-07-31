УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5069 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 367 89

Обсяг українського врожаю цьогоріч може бути вдвічі меншим, - Зеленський

зерно

Цього року існує загроза того, що обсяг українського врожаю буде вдвічі меншим, ніж зазвичай.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - констатував він. За словами Зеленського, Київ знаходить альтернативні шляхи доставки зерна.

Обсяг українського врожаю цьогоріч може бути вдвічі меншим, - Зеленський 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший караван з українським зерном, що складатиметься із 16 суден, може прибути до Стамбула вже 3 серпня, - турецькі ЗМІ

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Також читайте: Якщо Росія й далі битиме ракетами по портах, процес вивезення зерна відбуватиметься дуже повільно, - міністр агрополітики Сольський

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) зерно (3121) урожай (588) експорт (4483)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
А цей довпойоп не хоче зізнатися, що саме завдяки йому цьогорічний врожай буде у два рази менший, бо замість підготовки до оборони України він готувався до шашликів?
показати весь коментар
31.07.2022 13:06
+29
Тобі придурку вже ніхто , ніщо і ніякий відосик не допоможе . Н
показати весь коментар
31.07.2022 13:02
+27
Шо тварь, не успел сдать кроме Херсонской и Запорожской областей - ещё и Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую области. Преследуемые этой падалью Украинцы Корбан и Марчело не дали, вместе с Украинским народом. Сдохни падаль!
показати весь коментар
31.07.2022 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобі придурку вже ніхто , ніщо і ніякий відосик не допоможе . Н
показати весь коментар
31.07.2022 13:02 Відповісти
- Діти! Сьогодні на уроці ми будемо вивчать ряд плацентарних ссавців, що включає, зокрема, мавп і людину Скажіть - які види вам відомі?
- горила!
-Шимпанзе!
- Орангутан!
 - Павіан!
- Зелена макака!
- Вовочка! Ти знову лізеш сюди з своєю «політикою»! Президент Зеленський до приматів не відноситься!
показати весь коментар
31.07.2022 14:20 Відповісти
брехня, до примітивних при матах- відноситься...
показати весь коментар
31.07.2022 14:31 Відповісти
Справа в тому,що дерьмак що хоче те і робить, може вже і продав його. Це десь так, як при сталіні начальник штабу червоної армії - син бормана. А сталін йому довіряє. Дико, але логічно.
показати весь коментар
31.07.2022 14:28 Відповісти
Так Єрмак нічого не приймає а передає скрумбіюносцю . Рішення приймають його куратори з
показати весь коментар
31.07.2022 15:08 Відповісти
Вова, тобі сказати, хто у цьому винен, чи сам здогадаєшся?
показати весь коментар
31.07.2022 13:03 Відповісти
Невже .уйло ? Чи це зелені обстрілюють ракетами та снарядами Україну ? Чи зараз знову послухаємо нестаріючу шоколадну методичку, що асфальт в усьому винен, зокрема у врожаї цього року ?
показати весь коментар
31.07.2022 13:26 Відповісти
Наверное человек говорил о расстановке приоритетов. Конечно, асфальт очень нужен. Но в условиях угрозы войны в приоритете оборона, не? А о том, что война будет, было ясно с 2014
показати весь коментар
31.07.2022 13:36 Відповісти
Боте, не треба наводити тінь на плетінь.Кожна здравомисляча людина розуміє, що якби половину коштів витрачених на так зване велике будівництво було направлено на виробництво нептунів вільх, громів, богдан, Стугн, безпілотників, то і хід бойових дій був би інший. І не захопили б орки наші поля. Безумовно. погода зіграла свою роль. але шашличники теж цьому посприяли.
показати весь коментар
31.07.2022 13:44 Відповісти
Боте, а шо ж улюблений сивочолий гетьман за 5 років правління не наклепав наших ракет та безпілотників ? А тут вам тільки ненависний Зе в усьому винний ? А коли до війни по гарним дорогам зі справною ходовою швидко до інших міст доїзжали, то мовчали і за асфальт, і за ракети. А тепер вас, ботів, навилазило з цим асфальтом.
показати весь коментар
31.07.2022 14:25 Відповісти
нехай мені пробачать 1чи 2 Олександра, але - це не ім'я, а різновид діагностичної блювоти.
показати весь коментар
31.07.2022 14:34 Відповісти
«Візія Повітряних Сил - 2035», опублікованій у травні 2020 р., придбання 36-40 комплексів NASAMS (або їм подібних) визначалось як пріоритет у модернізації зенітних ракетних військ України. але потрібно було на неї всього-навсього 50 млрд гривень…Запитання?Скільки разів можна було б закрити небо України , за вартість асвальту ,щоб рашисту і в дурному сні не снилося обстрілювати Україну ракетами , а за одно не спалювати український хліб і блокувати порти?
показати весь коментар
31.07.2022 13:56 Відповісти
Найвеличніший агроном відкрив Гамерику.
показати весь коментар
31.07.2022 13:03 Відповісти
Найвеличніший гном
показати весь коментар
31.07.2022 13:53 Відповісти
Шо тварь, не успел сдать кроме Херсонской и Запорожской областей - ещё и Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую области. Преследуемые этой падалью Украинцы Корбан и Марчело не дали, вместе с Украинским народом. Сдохни падаль!
показати весь коментар
31.07.2022 13:05 Відповісти
А цей довпойоп не хоче зізнатися, що саме завдяки йому цьогорічний врожай буде у два рази менший, бо замість підготовки до оборони України він готувався до шашликів?
показати весь коментар
31.07.2022 13:06 Відповісти
Наслідки правління жидобільшовиків-мільйони біженців,десятки тисяч загиблих та поранених,тисячі пограбованих та згвалтованих,наступне що нас очікує-голод та холод,але прибирати їх не на часі...
показати весь коментар
31.07.2022 13:06 Відповісти
В следующем году вообще урожая никакого не будет если такими темпами будем освобождать Херсон, или скорее сдавать нашу землю
показати весь коментар
31.07.2022 13:06 Відповісти
сойдемся па сиридине...........
показати весь коментар
31.07.2022 13:09 Відповісти
Ну, судя по новостям от Аферистовича, освобождение Херсона откладывается на хз сколько, а там - рехверендум и ядерный зонтик от паРаши, после чего освободить будет крайне проблематично.
показати весь коментар
31.07.2022 13:20 Відповісти
Абдрыстовыч сам намекал что в обмен на вывоз зерна Рашка требует остановить наступление на Херсон. И что мы сейчас видим? Зерно договорились вывозить а освобождение Херсона остановлено. К тому же уже наша власть почему то замолчала куда рассосалость окружение около тысячи рашистов нашими войсками западнее Херсона. Совпадение? Не думаю
показати весь коментар
31.07.2022 14:18 Відповісти
Кстати, да. Очень странное "совпадение".
показати весь коментар
31.07.2022 14:41 Відповісти
він там як, вже вийшов з усіх перемовин з терористами, як обіцяв? чи зробив скрайній ступінь стурбованності? під себе.
показати весь коментар
31.07.2022 13:06 Відповісти
Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, Джерело:
А можє наша головна мета набити пику рашистам і подумати за власний народ бо зима близько і вона буде дуже важкою
показати весь коментар
31.07.2022 13:06 Відповісти
То мета патріотів, а зеВалодька таке ж .уйло як і .уйло із пісні, тільки як на мене значно гірше, бо
"Не так страшні московські воші як українські гниди".
показати весь коментар
31.07.2022 13:33 Відповісти
як українські zhиди...
показати весь коментар
31.07.2022 14:39 Відповісти
зато с рф-ии часть санкций сняли, так Ze? - мы не сеем и не пашем, а воруем и продаем. а ты и твоя #ОПА им подыгрывают.
показати весь коментар
31.07.2022 13:10 Відповісти
Что то напомнило Остапа Бендера который тоже о сиротах думал. . Так и этот, о голодающих детях африки думает, аж кушать не может. В договорняке по зерну участвуют и кошелек путина Абамович и другие личности. И все это разумеется не просто так. Дерьмак с Хламидией за эту сделку и за то что отмазали Абрамовича от санкций хороший куш получат. За такие деньги они и весь Азов ***** простят и Херсон с Мариуполем отдадут
показати весь коментар
31.07.2022 13:23 Відповісти
Мы не сеем и не пашем,
А валяем дурака.
С колокольни х машем,
Разгоняем облака.
показати весь коментар
31.07.2022 13:28 Відповісти
А ЩО ВИ ХОТЄЛІ -
Кінець епохи бідності
показати весь коментар
31.07.2022 13:11 Відповісти
Это значит, что мыши в Госрезерве будут вдвое худее.
показати весь коментар
31.07.2022 13:13 Відповісти
Зараз для цих "мишей" зоряний час-скільки не вкради з'їж-все на війну спишуть.
показати весь коментар
31.07.2022 14:00 Відповісти
ГЕНИАЛЬНО !!!!! Єтот анализ был сделан великим агрономом, выдающимся политиком всех времен и народов, отличником трускаветского университета популизма и видосиков, ..................
показати весь коментар
31.07.2022 13:13 Відповісти
пііііідером вЗесвіту, не варто забувати усі регалії.
показати весь коментар
31.07.2022 14:41 Відповісти
Вольдемар,что с дорогами?
показати весь коментар
31.07.2022 13:15 Відповісти
По них швидко їздять Хаймарси, гаубиці, гради та інша техніка, що підвозить ********** та інше забезпечення нашим бійцям.
показати весь коментар
31.07.2022 13:32 Відповісти
"Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі" а ми то околпачені телемаровонью коломойского думали що головна мета влади зеленоухих це - сберегти життя населення України і наших воїнів, виграти війну, звільнити наші територіі, відбудувати города і села для життя мирних мешканців, а насправді зерно і зняття санкцій з кошелька путіна Абрамовича і звісно ж збагачення коломойског чиї фінананси при керованим ним зеленським ростуть як на дрожах
показати весь коментар
31.07.2022 13:16 Відповісти
Наша главная цель - Украину освободить, *******! А не негритосов кормить в ущерб себе!
показати весь коментар
31.07.2022 13:17 Відповісти
"Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням"
Нифига себе цель... А освободить Украину какая по счету цель зеледента? 95-я?
показати весь коментар
31.07.2022 13:19 Відповісти
Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - констатував він. Джерело:
таки терміново треба міняти оточення зеленського і серед них міняти й спічрайтерів ( чи як їх там обзивають). Бо у всіх українців головна мета - перемога над рашою і отримання виплати контрибуцій з репараціями. А в нього - запобігти кризі.
показати весь коментар
31.07.2022 13:20 Відповісти
Обсяг українського врожаю цьогоріч може бути вдвічі меншим, - Зеленський
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Так давай быстрее продавай Азии и Африке зерно, которое уже есть.
Чтобы потом скиглить, что есть нечего и как следствие потом покупать у тех же стран свое же зерно, но вдвое дороже.
показати весь коментар
31.07.2022 13:20 Відповісти
А головне, що така оборудка не потребує вивозу зерна. Зерно де лежало, там і лежить, але тепер воно нібито куплене в іноземної компанії. А гроші - тю-тю на офшорний рахунок. І гроші - з бюджету, бо це ж для "ґаладающево насєлєнія".
показати весь коментар
31.07.2022 13:29 Відповісти
боже, яке ганьбище((( шо воно меле(((
показати весь коментар
31.07.2022 13:21 Відповісти
А говорят евреи Тору изучают. А там есть про Иосифа и семь тучных и семь худых коров... И про запасы на случай голода. Если мне не изменяет память, Иосиф не сильно озадачивался проблемами всей Африки, ему главное было своих накормить
показати весь коментар
31.07.2022 13:25 Відповісти
"Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням."

Джерело:

Чия "ваша"?!
Мета українців вистояти в кривавій бійні, яку веде пуйло, якому ти заглядав в усі отвори замість зміцнення армії.
показати весь коментар
31.07.2022 13:27 Відповісти
А если бы на его месте был какой-нибудь дурачок?
показати весь коментар
31.07.2022 13:29 Відповісти
Обсяг українського врожаю цьогоріч може бути вдвічі меншим, - Зеленський - але я все одно даю гарантію, що продам всьо до чого дотягнусь!

На фоні його діяльності ніяких сумнівів бути не може, що .уйло не хотів його прибрати. Найкращого свого генерала і вбити? зеВалодька вже напрацював на медальку Оркостану.
показати весь коментар
31.07.2022 13:29 Відповісти
То есть, теперь все зерно - туркам и уголькам, а украинцам -
показати весь коментар
31.07.2022 13:36 Відповісти
Запобігти світовій кризі...... Не дамо вмерти з голоду африканцям....
А ми? Чому не кажеш про нас, українців? Ми повинні останній хрін без солі їсти? Чи за буханку хліба 50 гривень вже будемо платити?
показати весь коментар
31.07.2022 13:38 Відповісти
Нам самим хватит. А то что африканцьі недоедят да снова полезут в Германию, так пусть Германия и разруливает, раз стратегически наперед не в состоянии мьіслить.
показати весь коментар
31.07.2022 13:42 Відповісти
их лавров накормит
показати весь коментар
31.07.2022 13:47 Відповісти
Якби ж африканці полізли тільки в Німеччину, але вони вже прилізли в Україну, воюючи на стороні мордору, наприклад воює проти нас цілий підрозділ з Зімбабве, є також з Нігерії та ряду других країн Африки + з Сирії. Ми їм хліб, а вони нам кулю в лоба!
показати весь коментар
31.07.2022 14:10 Відповісти
Не треба перебільшувати. Я досі бачив тільки тіла сірійських арабів. Та й тих не багато. Великої кількості бажаючих загинути в справжній війні десь далеко від дому, хтозна за що - нема і бути не може. Кількість хочуть намалювати московити, роблячи вигляд що їх підтримує міжнародна спільнота.
показати весь коментар
31.07.2022 14:18 Відповісти
конечно..73% процента слепили из говна пулю....народная мудрость.
показати весь коментар
31.07.2022 13:54 Відповісти
Голодомор 2023 жде нас с таким "кормчим"....
показати весь коментар
31.07.2022 13:55 Відповісти
А як там справи із почесним званням "сеньор ґолодомор"?
показати весь коментар
31.07.2022 14:00 Відповісти
я не синьор і до слів не чипайся як лопух до споднів...Я не кацап-фашист а лемко з львівщини..
показати весь коментар
31.07.2022 14:03 Відповісти
зразу видно, лемку, що ти не дивився 95 квартал)
це звідти цитата. так зелена шобла розважала українське насєлєніє.
показати весь коментар
31.07.2022 14:10 Відповісти
Дійсно, саме так і розважало. Збільшувало поголів'я "ново-" та "малоросів".
показати весь коментар
31.07.2022 14:16 Відповісти
а це означа що?вірно,тре вивозити те що є,бо дуже хліб "дешевий"
показати весь коментар
31.07.2022 13:57 Відповісти
Олія он в честь чого пішла в ціні? Чиновники крадуть і жирують а ти дурний лемку чухайся в дупу бо 73% придурків знайшлось вибрати це лайно..
показати весь коментар
31.07.2022 13:57 Відповісти
" Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі ".
показати весь коментар
31.07.2022 14:00 Відповісти
показати весь коментар
31.07.2022 14:49 Відповісти
Я місяць по тому говорив, що можливо і хлібні картки незабаром введуть.
показати весь коментар
31.07.2022 14:00 Відповісти
...в 33 году кацапы уже уморили голодомом миллионы украинцев, вывезли все зерно, а люди пухли от голода и умирали просто на улицах.....ели смолу с деревьев и херню всякую...
показати весь коментар
31.07.2022 14:01 Відповісти
Блін! Його хвилює "світова криза"! А внутрішня криза яка насовується на Україну його не хвилює?!!! Аби зимою не довелося ходити по світу з протягнутою рукою випрошуючи хліб, який зараз розпродуємо. Приклад зі зброєю нічого не навчив! Хоча напевне в них такий план!
показати весь коментар
31.07.2022 14:08 Відповісти
Кажется Зел еще не совсем уверен что идет война. Он расчитывал на большой урожай. И теперь говорит что большого урожая не получится. Кто скажет адекватен ли данный субьект?
показати весь коментар
31.07.2022 14:12 Відповісти
А чи адекватні його виборці?
показати весь коментар
31.07.2022 14:40 Відповісти
Це він негодуе чи хизуется
показати весь коментар
31.07.2022 14:14 Відповісти
залежить від того, котрою мовою ви написали? хизуЄться... гидуЄ... негода- українською.
показати весь коментар
31.07.2022 15:03 Відповісти
довелося й мені йти на той Твіттер і висловитися там
шоп я недождала...

і щоб ви розуміли, друзі, це зерно належить якимсь ділкам, його продають за копійки, держава отримає ще дрібніші копійки, зате зекоманда нагріється.
і ще не факт, що його вдасться вивезти, параша ж обов'язково зробить диверсію!
показати весь коментар
31.07.2022 14:15 Відповісти
Це вже днище громадяне. Нагодувати афріку для нього важливіше оборони країни.
показати весь коментар
31.07.2022 14:15 Відповісти
ЧОМУ НЕ ОГОЛОШЕННО ПО КРАЇНІ ТРАУР ПО ЗАКАТОВАНИХ РАШОФАШИСТАМИ ГЕРОЇВ АЗОВА ? Через неділю всі забудуть.
показати весь коментар
31.07.2022 14:27 Відповісти
Нажаль для Вавачки наші воїни таке саме м'ясо, як і для ***** своє м'ясо. І для генералів, і для командирів так само. Єдиний герой в цій війні - це звичайний військовий ЗСУ, саме йому ми вдячні, ті хто залишається жити і саме від нього залежить яке буде майбутнє нашої країни і чи взагалі воно буде.
показати весь коментар
31.07.2022 15:13 Відповісти
У цього врожаю агроном хріновий!
показати весь коментар
31.07.2022 14:43 Відповісти
У дебіла війна в країні, а воно про пшеничку. Вчиться, 73%уйобків, як треба людей дурити і при цьому залишатися при владі.
показати весь коментар
31.07.2022 15:06 Відповісти
Главне, щоб скумбрія в магазинах була!
показати весь коментар
31.07.2022 20:54 Відповісти
 
 