Обсяг українського врожаю цьогоріч може бути вдвічі меншим, - Зеленський
Цього року існує загроза того, що обсяг українського врожаю буде вдвічі меншим, ніж зазвичай.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Український урожай цього року під загрозою бути вдвічі меншим. Наша головна мета - запобігти світовій продовольчій кризі, викликаній російським вторгненням", - констатував він. За словами Зеленського, Київ знаходить альтернативні шляхи доставки зерна.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.
26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.
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- Вовочка! Ти знову лізеш сюди з своєю «політикою»! Президент Зеленський до приматів не відноситься!
А можє наша головна мета набити пику рашистам і подумати за власний народ бо зима близько і вона буде дуже важкою
"Не так страшні московські воші як українські гниди".
А валяем дурака.
С колокольни х машем,
Разгоняем облака.
Кінець епохи бідності
вкрадиз'їж-все на війну спишуть.
Нифига себе цель... А освободить Украину какая по счету цель зеледента? 95-я?
таки терміново треба міняти оточення зеленського і серед них міняти й спічрайтерів ( чи як їх там обзивають). Бо у всіх українців головна мета - перемога над рашою і отримання виплати контрибуцій з репараціями. А в нього - запобігти кризі.
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Так давай быстрее продавай Азии и Африке зерно, которое уже есть.
Чтобы потом скиглить, что есть нечего и как следствие потом покупать у тех же стран свое же зерно, но вдвое дороже.
Джерело:
Чия "ваша"?!
Мета українців вистояти в кривавій бійні, яку веде пуйло, якому ти заглядав в усі отвори замість зміцнення армії.
На фоні його діяльності ніяких сумнівів бути не може, що .уйло не хотів його прибрати. Найкращого свого генерала і вбити? зеВалодька вже напрацював на медальку Оркостану.
А ми? Чому не кажеш про нас, українців? Ми повинні останній хрін без солі їсти? Чи за буханку хліба 50 гривень вже будемо платити?
це звідти цитата. так зелена шобла розважала українське насєлєніє.
шоп я недождала...
і щоб ви розуміли, друзі, це зерно належить якимсь ділкам, його продають за копійки, держава отримає ще дрібніші копійки, зате зекоманда нагріється.
і ще не факт, що його вдасться вивезти, параша ж обов'язково зробить диверсію!