Під виглядом планової ротації окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка, - ГУР МО
Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції. Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ", - йдеться у повідомленні.
Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг.
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Бои местного сообщения.
Много раз анонсировали скорое наступление на юге, но не здесь. Хотя глупо достоверно сообщать противнику, где именно оно начнется.
Виходить так що звідти вони відвели сили в Пологи - блище до фронту.
Тут або помилка, або задум рашистів який нам невідомий, або нам не все кажуть речники ЗСУ...
Чи нас просто провіряють на адекватність....
від лінії фронту до Чернігівки принаймні 35 км,
але це ж журналісти і редактори інформаційних відділів купили народ цим своїм дешевим опусом, який уже усі розтиражували,
ну добре, наша репутація від того, що взяли інформацію на віру, підупаде, але ж їхня має бути взагалі знищена від складання і копіпасту таких повідомлень в умовах війни, чи в нашій країні їм це не загрожує
Нікада такова нє била, і вот апъять!