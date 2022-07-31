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Новини Війна
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Під виглядом планової ротації окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка, - ГУР МО

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Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції. Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ", - йдеться у повідомленні.

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Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг.

розвідка (3866) Запорізька область (3648)


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Топ коментарі
+7
Отошли на 2-ю, 3-ю линию обороны, потому что люлей получили от нашей арты, и у них на данный момент нет средств ее подавить, но оставили несколько блокпостов, с претензией сохранить контроль над селами, думаю, кто надо, сейчас оценивает, можно ли их расколошматить соответствующим калибром, может потом можно будет продвинутся вперед и обустроить новые позиции, если ресурсы позволят.
Бои местного сообщения.
Много раз анонсировали скорое наступление на юге, но не здесь. Хотя глупо достоверно сообщать противнику, где именно оно начнется.
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31.07.2022 15:12
+6
https://www.youtube.com/watch?v=m65xP7FSbHI
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31.07.2022 14:40
+5
За Урал,********* кацапская.
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31.07.2022 14:48
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Отримали звиздюлину. Далі буде.
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31.07.2022 14:25 Відповісти
К сожалению населенные пункты в ближнем тылу и отвод орков не означает освобождение. Напоминает Вторую мировую, когда немцы сидели в крупных центрах, а в небольшие населенные пункты заглядывать боялись. Ибо партизаны.
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31.07.2022 14:28 Відповісти
Отошли на 2-ю, 3-ю линию обороны, потому что люлей получили от нашей арты, и у них на данный момент нет средств ее подавить, но оставили несколько блокпостов, с претензией сохранить контроль над селами, думаю, кто надо, сейчас оценивает, можно ли их расколошматить соответствующим калибром, может потом можно будет продвинутся вперед и обустроить новые позиции, если ресурсы позволят.
Бои местного сообщения.
Много раз анонсировали скорое наступление на юге, но не здесь. Хотя глупо достоверно сообщать противнику, где именно оно начнется.
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31.07.2022 15:12 Відповісти
значения
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31.07.2022 15:24 Відповісти
Ці села знаходяться в дальньому тилу.
Виходить так що звідти вони відвели сили в Пологи - блище до фронту.
Тут або помилка, або задум рашистів який нам невідомий, або нам не все кажуть речники ЗСУ...
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31.07.2022 18:25 Відповісти
Це взагалі якась дичина, а не новини, більшість коментаторів, Ви хочаб карту дивилися, перш ніж щось писати.
Чи нас просто провіряють на адекватність....
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31.07.2022 18:47 Відповісти
Подивився на карту, точно маячня виходить,
від лінії фронту до Чернігівки принаймні 35 км,
але це ж журналісти і редактори інформаційних відділів купили народ цим своїм дешевим опусом, який уже усі розтиражували,
ну добре, наша репутація від того, що взяли інформацію на віру, підупаде, але ж їхня має бути взагалі знищена від складання і копіпасту таких повідомлень в умовах війни, чи в нашій країні їм це не загрожує
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31.07.2022 19:51 Відповісти
Ну так занять надо а потом статьи писать
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31.07.2022 14:33 Відповісти
спокуха, новость выкладывается когда уже окопались, подвезли б\к, сухпай и аккумы...
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31.07.2022 15:14 Відповісти
Ці села в глибокому тилу орків, і взагалі це якась маячня, а не новини...
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31.07.2022 18:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m65xP7FSbHI
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31.07.2022 14:40 Відповісти
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31.07.2022 17:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m65xP7FSbHI
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31.07.2022 14:41 Відповісти
За Урал,********* кацапская.
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31.07.2022 14:48 Відповісти
домбить кацапс 88 лет!
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31.07.2022 15:13 Відповісти
Так це ж черговий жесть долгай болі!

Нікада такова нє била, і вот апъять!
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31.07.2022 15:28 Відповісти
Ну непогано. До Бердянська вже менше 70 км. Хімери вже достануть...
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31.07.2022 15:29 Відповісти
Нужен высокоточный огневой вал для ускорения жеста
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31.07.2022 17:16 Відповісти
Очередной жест доброй воли... 😜
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01.08.2022 01:47 Відповісти
 
 