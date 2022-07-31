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Новости Война
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Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью Вадатурского и его супруги

вадатурський

Президент Украины Владимир Зеленский выражает соболезнования в связи с гибелью генерального директора "Нибулона" Алексея Вадатурского и его супруги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, в результате массированного ракетного обстрела города Николаева со стороны российских войск погиб генеральный директор ООО СП "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

"Когда началась полномасштабная война России против Украины, семья Вадатурских, несмотря на постоянные обстрелы города, осталась в Николаеве. Накануне одна из российских ракет попала в частный дом, где жили супруги. Это большая потеря для Николаевщины и всей Украины. Алексей Вадатурский за более 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства", - говорится в сообщении.

По данным ОПУ, его компания "Нибулон", которая является ровесницей независимой Украины и насчитывает около 7 тыс. работников, строила современный цивилизованный рынок зерна в стране, создав мощнейшую развитую сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов с общим объемом одновременного хранения более 2,2 тонн.

Компания также успешно возрождает судоходство на Днепре и Южном Буге, возвращая этим рекам славу самых крупных транспортных артерий страны.

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"Алексей Вадатурский и его компания никогда не боялись вызовов и в своей деятельности руководствовались любовью к родному краю. Вдохновляясь сами, вдохновляли и других на путь развития и всегда были примером для подражания. За весомый личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса Алексею Вадатурскому присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства", - отметили в Офисе Президента.

"Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная память. Все россияне, причастные к обстрелам гражданских объектов на территории Украины, непременно получат справедливое наказание", – резюмируют в Офисе Президента.

Зеленский Владимир (20500) Николаев (2155) соболезнование (94) Вадатурский Алексей (23)


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Топ комментарии
+68
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31.07.2022 15:25
+42
Не для цього довбоЗЕби віддавали наших героїв у полон на неминучу смерть, щоб потім за ними оголошувати жалобу.
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31.07.2022 15:40
+41
Краще б мовчав вже. Що з Азовцями, ***** зелене?
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31.07.2022 15:30
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31.07.2022 15:25 Ответить
Не для цього довбоЗЕби віддавали наших героїв у полон на неминучу смерть, щоб потім за ними оголошувати жалобу.
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31.07.2022 15:40 Ответить
а яки були варіанти на ваш погляд? на мій, або плен, або смерть в тій сітуації..
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31.07.2022 16:06 Ответить
Варианты были умереть в бою и забрать с собой пару сотен касапов. А остальные варианты вы в 2019 про...ли
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31.07.2022 16:21 Ответить
ну-ну, не варто так не дооцінювати, коли треба
українське зерно вивезти варіанти знаходяться.
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31.07.2022 16:38 Ответить
Без наводки не обійшлося. 100%.
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31.07.2022 15:42 Ответить
потому что военные - враги зеленского

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31.07.2022 15:45 Ответить
ну, і де новина?
і що про неї думають у пмт Коцюбинське?
https://edr-info.com/ua/person/dushkina-alla-mikolajivna-0dbd04
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31.07.2022 19:31 Ответить
А чому їх умовили піти у полон під якісь примарні гарантії? Як це могло статися що Маріуполь взагалі опинився в оточенні?
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31.07.2022 16:04 Ответить
а які були варіанти? б/к немає, медикаментів немає, їжи не має! доставити немаж можливості.. які варінти на вашу думку? звільнити території теж немає можливості не на той час не зараз. що треба було робити?
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31.07.2022 16:10 Ответить
2,5 года нужно было не заглядывать в глаз ***** ,не сдавать позиции , заявляя : "нужно только перестать стрелять ",а наших воинов русня РАССТРЕЛИВАЛИ , как в тире ,вспомните Героя Журавля ……………Готовится и производить своё оружие , а не асфальтировать для оккупантов ДОРОГИ🤡👹🤢
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31.07.2022 16:20 Ответить
Зебил, хватит в дурочку играть. Марик окружили без боя, мосты разминировали, подходы тоже. Как и Херсон. Так что не нужно тут про варианты втирать. Они закончили в 2019.
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31.07.2022 16:22 Ответить
Варіантів безліч, наприклад, завчасно відвести війська, не допускаючи оточення, або дати команду прориватися з боєм, коли вже про**ли момент на вчасний відхід. Ще можна було посилити оборону півдня і не розміновувати Чонгар, а всі мости і шляхопроводи навпаки, замінувати .В армії у кожного військослужбовця є свій прямий командир, який за все відповідає. Їх же звинувати в тому, що мовляв самі у всьому винуваті.
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31.07.2022 16:29 Ответить
Зеля пропонував Азову вийти з напівоточення, проте Азов відмовився - про це розповідав і Калина і Редис вже у Азовсталі
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31.07.2022 17:11 Ответить
В полон здатись не відмовились, бо наказ. Виходити наказу не було.
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31.07.2022 22:31 Ответить
А Глібу Бабичу?
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31.07.2022 15:26 Ответить
Доля нам чітко показує з якого ге наша влада.
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31.07.2022 15:30 Ответить
Жаль тех , кто не голосовал за мерзского прихлебателя ***** :"заберите меня , хоть за долги", "повстанцы", "та сторона"Знали амебы 73%, что голосуете за 0 без палочки ,, теперь должны страдать все вместе
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31.07.2022 16:25 Ответить
А всім іншим співчуття?
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31.07.2022 15:30 Ответить
Краще б мовчав вже. Що з Азовцями, ***** зелене?
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31.07.2022 15:30 Ответить
Його смерть була не випадковістю , ракета залетіла прямо в те крило будівлі де була спальня . У подружжя не було шансів вижити . І все це на фоні договорняків з рашистами про зерно . Тобто він мішав якимсь чином рашистам і нашим зрадникам які і навели ракету
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31.07.2022 15:32 Ответить
хто проросійський комуніст і корупціонер? Як можна таке писати, щоб тільки догодити Боневтіку. Вадатурський зупинив створення в 2014 році в Миколаєві "МНР". За свої кошти по периметру збудував блокпости, завіз техніку і матеріально підтримував добровольчі формування по захисту міста. І чомусь "проросійський" мав спільне підприємтсов з англічанами?
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31.07.2022 15:48 Ответить
Це нові методички подляковські підвезли.
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31.07.2022 16:20 Ответить
НиколаевБудапештЛондон - НИБУЛОН
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31.07.2022 21:03 Ответить
кацапи самі до такого не додумалися - це хтось із зелені підказав і підсвітив їм ціль - бо інакше модифікована С-300 так точно би не попала
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31.07.2022 15:42 Ответить
Тут навіть нема сумніву.
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31.07.2022 16:22 Ответить
Не уявляю що треба модернізувати у с300 аби той точно влучив у будинок, це ти зі своїм коменраем потрапив перстом у власну дупу...
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31.07.2022 20:00 Ответить
тут навіть немає сумніву, що здали місцеві і представники влади. На міжнароденому рівні вирішується питання вивезення зерна з України, не виключено що зерносховища "Нібулон" заповнені і це дуже велика кількість зерна, яке може дістатися тваринам, які в темі і при владі. А ще Вадатурський фінансував тероборону і це могли знати тільки посалові особи і багато чого іншого чого ми не знаємо, але є передчуття, що за ним слідкували і дали точні координати для знищення і це не прості люди, а при владі.
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31.07.2022 21:43 Ответить
Нібулон контролював 75% експорту зерна, має купу елеваторів і флот річка-море - тож думаю хтось (мабуть, дєрмак і ко) вирішили загарбати цей бізнес - якраз про експорт зерна домовились.
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31.07.2022 18:19 Ответить
нда..
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31.07.2022 15:33 Ответить
Бачив місце удару, знали куди наводити.
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31.07.2022 15:37 Ответить
ребята, прекращайте! "а Азовцам?", "а Бабичу?".....
неужели не понятно, что они для него - НИКТО?
его идеалы находятся в абсолютно другой системе ценностей.....
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31.07.2022 15:39 Ответить
Буча.
Підчас зйомок, і між дублями.
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31.07.2022 15:43 Ответить
Ну так професійний актор же...
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31.07.2022 15:45 Ответить
не такий вже і професійний, у Порошенка краще виходило.
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31.07.2022 16:40 Ответить
рашисти цілеспрямовано вбили одного з небагатьох багатих етнічних українців, який вкладався і душею і грошима в Україну, і який не втік за бугор і відпрацьовував альтернативні шляхи експорту продукції до Європи (не морем).

Це був національний буржуй, на таких в принципі і тримаються гідні країни - у війні та мире

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31.07.2022 15:48 Ответить
Соболезнование семье 🙏Царство небесное‼️❤️💙💛очень жаль
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31.07.2022 16:29 Ответить
говорят ермак заказал шоб забраты його зерно
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31.07.2022 16:34 Ответить
Арахламидия в Николаеве раньше ошивался , знал ,что Вадатурский патриот Украины ,очень успешный аграрий …… интересы д'Ерьмака и его спрута пересеклись и100% нет никакого сомнения в заказе
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31.07.2022 17:38 Ответить
ЗПНХ! Оставил город без ПВО-ПРО, поставил во главе военной администрации недалекого Кима, который только что и умеет как пиариться и лыбиться. Глава СБУ области Дмитро Нєвєдров, назначенный "хероем" обороны Киева Баклановым, явно не справляется с задачами безопасности города и области. И сегодняшние прямые попадание тому подтверждение
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31.07.2022 15:59 Ответить
В стамбульском сортире с Шойгой разве не об этом договорились?
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31.07.2022 16:00 Ответить
загиблий висловив співчуття дегенератові зєльонкіну
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31.07.2022 16:01 Ответить
Загибель будь-якого громадянина нашої країни - це трагедія в першу чергу для рідних, але виділяти президентові когось - це не дуже коректно, якщо він не військовий. Зараз гинуть ті, хто воює захищаючи всіх нас і цивільні в в зоні обстрілів.
Наше майбутнє залежить виключно і тільки від ЗСУ! Герої військові повинні бути у всіх на устах, ми повинні знати по прізвищам, впізнавати по фото.
Але для нашої влади військові зовсім не ті герої про яких вони говорять - це просто безіменні люди, які виконують найважчу роботу в світі, бо захищають нас ціною свого життя.
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31.07.2022 16:01 Ответить
Гундосікі відосікі гарна справа...
І Лєнкіна фотосєсія в аміріканском журналє типа со Скубрієй по 8 грівень... і роялєм где Зєбєня на роялє чухає...тіпа Мурка в кожаной тужуркє...
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31.07.2022 16:02 Ответить
Все гарно. Аби не Порошенко..хуже не будет..
Я вам баранам ничего не должен..я ваш приговор...
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31.07.2022 16:08 Ответить
Мені здається дивним коли - влада = зерно ,ракета в будинок Вадатурських, які були лідерами по експорту зерна.
Хто навів?
Суки продажні у владі , прибирають конкурентів, або просто закрили рота.
Ніколи не повірю в збіг.
Ця продажна влада зелених була, є і буде здавати нашу Державу.
Дай Боже людям розуму, щоб не загубили Україну.
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31.07.2022 16:14 Ответить
Если бы Ермака уложили,то сразу обьявил бы трехдневный траур,для Зе это невосполнимая потеря..
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31.07.2022 16:16 Ответить
І ще кожний місяць або тиждень були поминки, а на марафоні - години мовчання)))
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31.07.2022 16:26 Ответить
а когда Киев в последний раз обстреливали? Киев и Черновцы сейчас самые безопасные города Украины. В Черновцах из-за мальяр, а в Киеве что?
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31.07.2022 16:27 Ответить
Я только одному удивляюсь , почему Залужный не протестует ,против диктата и вмешательства д'Ерьмака , который по должности не имеет допуска к гос . тайне , не компетентен АБСОЛЮТНО и ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В РАБОТЕ НА РАШИСТОВ, а Залужный делает с ним фотосессии и позволяет безуглой шестерке д'Ерьмака находится на передовой ⁉️Как это возможно и почему военные патриоты ,отдающие свою жизнь в борьбе с террористами не зададут Генштабу вопросы
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31.07.2022 16:42 Ответить
Щоб не зняли і не поставили Татарова командувати армією.
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31.07.2022 22:39 Ответить
ЗелеМойские Кучмисты живут в параллельной реальности...
Ковид бабло...гигантомания на стройке..война..шашлыки на 9 мая...войны не будет... Байден и ЦРУ с Борисом Джонсоном сеют панику и убивают нашу экономику...
Я ничего не забыл...Кучмисты...?
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31.07.2022 16:32 Ответить
Людина була мабуть патріотична раз не виїхала до іншого більш безпечного міста, хоча була досить і заможня) . На відміну тих порохоботів , що срачом закидають усіх , за тридцять серебряників кто проти Петі ліцемера)
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31.07.2022 16:43 Ответить
Зейло в преступлениях против Украины давно заработал 111 статью
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31.07.2022 16:44 Ответить
Український лохторат йому ще мєдальку повісить на груди. Боневтік!
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31.07.2022 16:53 Ответить
Дивує одне, невже у нач. Генштабу та його заступників не виникають питання з приводу того, що творить ця зелена тварюка в країні? Чи у "великих зірок" як у жукова, нескінченний людський ресурс, чи їм подобається таке ставлення Верховного Клоуна до наших полонених і взагалі до армії!
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31.07.2022 16:56 Ответить
ти ще траур оголоси в країні.ти на колінах повинен стояти і просити пробачення в народу за азовців.за всих то погиб.твої спані відосіки і обіцянки уже дістали.і коли наважишся і наберешся сміливості просити вибачення-постав поруч з собою оту мадам верещучку...яка тринділа що все домовлено..а потім обоє давіться шашликами.поки не нажеретесь.і кавртал погодуйте бо суки пухнуть з голоду що пики в екран невлазять.
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31.07.2022 17:28 Ответить
Я радів, якщо би він стояв на колінах перед чурбаком з відрубленою головою.
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31.07.2022 17:32 Ответить
А вы зі зброєю....
Я знаю особисто людей, военних в яких були претензії до Порошенка і вони його не хотіли, але на виборах голосували за нього бо голосували за курс Украї....вони на війні....
Хто ви ?
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31.07.2022 20:36 Ответить
 
 