Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью Вадатурского и его супруги

Президент Украины Владимир Зеленский выражает соболезнования в связи с гибелью генерального директора "Нибулона" Алексея Вадатурского и его супруги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, в результате массированного ракетного обстрела города Николаева со стороны российских войск погиб генеральный директор ООО СП "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

"Когда началась полномасштабная война России против Украины, семья Вадатурских, несмотря на постоянные обстрелы города, осталась в Николаеве. Накануне одна из российских ракет попала в частный дом, где жили супруги. Это большая потеря для Николаевщины и всей Украины. Алексей Вадатурский за более 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства", - говорится в сообщении.

По данным ОПУ, его компания "Нибулон", которая является ровесницей независимой Украины и насчитывает около 7 тыс. работников, строила современный цивилизованный рынок зерна в стране, создав мощнейшую развитую сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов с общим объемом одновременного хранения более 2,2 тонн.

Компания также успешно возрождает судоходство на Днепре и Южном Буге, возвращая этим рекам славу самых крупных транспортных артерий страны.

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"Алексей Вадатурский и его компания никогда не боялись вызовов и в своей деятельности руководствовались любовью к родному краю. Вдохновляясь сами, вдохновляли и других на путь развития и всегда были примером для подражания. За весомый личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса Алексею Вадатурскому присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства", - отметили в Офисе Президента.

"Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная память. Все россияне, причастные к обстрелам гражданских объектов на территории Украины, непременно получат справедливое наказание", – резюмируют в Офисе Президента.