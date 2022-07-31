Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью Вадатурского и его супруги
Президент Украины Владимир Зеленский выражает соболезнования в связи с гибелью генерального директора "Нибулона" Алексея Вадатурского и его супруги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, в результате массированного ракетного обстрела города Николаева со стороны российских войск погиб генеральный директор ООО СП "Нибулон", Герой Украины Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.
"Когда началась полномасштабная война России против Украины, семья Вадатурских, несмотря на постоянные обстрелы города, осталась в Николаеве. Накануне одна из российских ракет попала в частный дом, где жили супруги. Это большая потеря для Николаевщины и всей Украины. Алексей Вадатурский за более 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства", - говорится в сообщении.
По данным ОПУ, его компания "Нибулон", которая является ровесницей независимой Украины и насчитывает около 7 тыс. работников, строила современный цивилизованный рынок зерна в стране, создав мощнейшую развитую сеть элеваторов и речных перегрузочных терминалов с общим объемом одновременного хранения более 2,2 тонн.
Компания также успешно возрождает судоходство на Днепре и Южном Буге, возвращая этим рекам славу самых крупных транспортных артерий страны.
"Алексей Вадатурский и его компания никогда не боялись вызовов и в своей деятельности руководствовались любовью к родному краю. Вдохновляясь сами, вдохновляли и других на путь развития и всегда были примером для подражания. За весомый личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса Алексею Вадатурскому присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Государства", - отметили в Офисе Президента.
"Президент Владимир Зеленский выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная память. Все россияне, причастные к обстрелам гражданских объектов на территории Украины, непременно получат справедливое наказание", – резюмируют в Офисе Президента.
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українське зерно вивезти варіанти знаходяться.
і що про неї думають у пмт Коцюбинське?
https://edr-info.com/ua/person/dushkina-alla-mikolajivna-0dbd04
неужели не понятно, что они для него - НИКТО?
его идеалы находятся в абсолютно другой системе ценностей.....
Підчас зйомок, і між дублями.
Це був національний буржуй, на таких в принципі і тримаються гідні країни - у війні та мире
Наше майбутнє залежить виключно і тільки від ЗСУ! Герої військові повинні бути у всіх на устах, ми повинні знати по прізвищам, впізнавати по фото.
Але для нашої влади військові зовсім не ті герої про яких вони говорять - це просто безіменні люди, які виконують найважчу роботу в світі, бо захищають нас ціною свого життя.
І Лєнкіна фотосєсія в аміріканском журналє типа со Скубрієй по 8 грівень... і роялєм где Зєбєня на роялє чухає...тіпа Мурка в кожаной тужуркє...
Я вам баранам ничего не должен..я ваш приговор...
Хто навів?
Суки продажні у владі , прибирають конкурентів, або просто закрили рота.
Ніколи не повірю в збіг.
Ця продажна влада зелених була, є і буде здавати нашу Державу.
Дай Боже людям розуму, щоб не загубили Україну.
Ковид бабло...гигантомания на стройке..война..шашлыки на 9 мая...войны не будет... Байден и ЦРУ с Борисом Джонсоном сеют панику и убивают нашу экономику...
Я ничего не забыл...Кучмисты...?
Я знаю особисто людей, военних в яких були претензії до Порошенка і вони його не хотіли, але на виборах голосували за нього бо голосували за курс Украї....вони на війні....
Хто ви ?