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Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Вадатурського та його дружини

вадатурський

Президент України Володимир Зеленський висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю генерального директора "Нібулону" Олексія Вадатурського та його дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

 Як зазначається, унаслідок масованого ракетного обстрілу міста Миколаєва з боку російських військ загинув генеральний директор ТОВ СП "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

"Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, родина Вадатурських попри постійні обстріли міста залишилася в Миколаєві. Напередодні одна з російських ракет влучила у приватний будинок, де мешкало подружжя. Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави", - йдеться у повідомленні.

За даними ОПУ, його компанія "Нібулон", яка є ровесницею незалежної України й налічує близько 7 тис. працівників, розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в країні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання понад 2,25 млн тонн.

Компанія також успішно відроджує судноплавство на Дніпрі та Південному Бузі, повертаючи цим річкам славу найбільших транспортних артерій країни.

Читайте також: Внаслідок обстрілу Миколаєва загинув відомий бізнесмен, власник "Нібулону" Вадатурський

"Олексій Вадатурський і його компанія ніколи не боялися викликів і у своїй діяльності керувалися любов'ю до рідного краю. Надихаючись самі, надихали й інших на шлях розвитку та завжди були прикладом для наслідування. За вагомий особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу Олексієві Вадатурському присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави", - зауважили в Офісі Президента.

"Президент Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять. Усі росіяни, причетні до обстрілів цивільних об'єктів на території України, неодмінно отримають справедливе покарання", - резюмують в Офісі Президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) Миколаїв (1810) співчуття (67) Вадатурський Олексій (41)


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Топ коментарі
+68
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31.07.2022 15:25
+42
Не для цього довбоЗЕби віддавали наших героїв у полон на неминучу смерть, щоб потім за ними оголошувати жалобу.
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31.07.2022 15:40
+41
Краще б мовчав вже. Що з Азовцями, ***** зелене?
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31.07.2022 15:30
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31.07.2022 15:25 Відповісти
Не для цього довбоЗЕби віддавали наших героїв у полон на неминучу смерть, щоб потім за ними оголошувати жалобу.
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31.07.2022 15:40 Відповісти
а яки були варіанти на ваш погляд? на мій, або плен, або смерть в тій сітуації..
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31.07.2022 16:06 Відповісти
Варианты были умереть в бою и забрать с собой пару сотен касапов. А остальные варианты вы в 2019 про...ли
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31.07.2022 16:21 Відповісти
ну-ну, не варто так не дооцінювати, коли треба
українське зерно вивезти варіанти знаходяться.
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31.07.2022 16:38 Відповісти
Без наводки не обійшлося. 100%.
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31.07.2022 15:42 Відповісти
потому что военные - враги зеленского

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31.07.2022 15:45 Відповісти
ну, і де новина?
і що про неї думають у пмт Коцюбинське?
https://edr-info.com/ua/person/dushkina-alla-mikolajivna-0dbd04
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31.07.2022 19:31 Відповісти
А чому їх умовили піти у полон під якісь примарні гарантії? Як це могло статися що Маріуполь взагалі опинився в оточенні?
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31.07.2022 16:04 Відповісти
а які були варіанти? б/к немає, медикаментів немає, їжи не має! доставити немаж можливості.. які варінти на вашу думку? звільнити території теж немає можливості не на той час не зараз. що треба було робити?
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31.07.2022 16:10 Відповісти
2,5 года нужно было не заглядывать в глаз ***** ,не сдавать позиции , заявляя : "нужно только перестать стрелять ",а наших воинов русня РАССТРЕЛИВАЛИ , как в тире ,вспомните Героя Журавля ……………Готовится и производить своё оружие , а не асфальтировать для оккупантов ДОРОГИ🤡👹🤢
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31.07.2022 16:20 Відповісти
Зебил, хватит в дурочку играть. Марик окружили без боя, мосты разминировали, подходы тоже. Как и Херсон. Так что не нужно тут про варианты втирать. Они закончили в 2019.
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31.07.2022 16:22 Відповісти
Варіантів безліч, наприклад, завчасно відвести війська, не допускаючи оточення, або дати команду прориватися з боєм, коли вже про**ли момент на вчасний відхід. Ще можна було посилити оборону півдня і не розміновувати Чонгар, а всі мости і шляхопроводи навпаки, замінувати .В армії у кожного військослужбовця є свій прямий командир, який за все відповідає. Їх же звинувати в тому, що мовляв самі у всьому винуваті.
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31.07.2022 16:29 Відповісти
Зеля пропонував Азову вийти з напівоточення, проте Азов відмовився - про це розповідав і Калина і Редис вже у Азовсталі
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31.07.2022 17:11 Відповісти
В полон здатись не відмовились, бо наказ. Виходити наказу не було.
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31.07.2022 22:31 Відповісти
А Глібу Бабичу?
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31.07.2022 15:26 Відповісти
Доля нам чітко показує з якого ге наша влада.
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31.07.2022 15:30 Відповісти
Жаль тех , кто не голосовал за мерзского прихлебателя ***** :"заберите меня , хоть за долги", "повстанцы", "та сторона"Знали амебы 73%, что голосуете за 0 без палочки ,, теперь должны страдать все вместе
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31.07.2022 16:25 Відповісти
А всім іншим співчуття?
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31.07.2022 15:30 Відповісти
Краще б мовчав вже. Що з Азовцями, ***** зелене?
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31.07.2022 15:30 Відповісти
Його смерть була не випадковістю , ракета залетіла прямо в те крило будівлі де була спальня . У подружжя не було шансів вижити . І все це на фоні договорняків з рашистами про зерно . Тобто він мішав якимсь чином рашистам і нашим зрадникам які і навели ракету
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31.07.2022 15:32 Відповісти
хто проросійський комуніст і корупціонер? Як можна таке писати, щоб тільки догодити Боневтіку. Вадатурський зупинив створення в 2014 році в Миколаєві "МНР". За свої кошти по периметру збудував блокпости, завіз техніку і матеріально підтримував добровольчі формування по захисту міста. І чомусь "проросійський" мав спільне підприємтсов з англічанами?
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31.07.2022 15:48 Відповісти
Це нові методички подляковські підвезли.
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31.07.2022 16:20 Відповісти
НиколаевБудапештЛондон - НИБУЛОН
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31.07.2022 21:03 Відповісти
кацапи самі до такого не додумалися - це хтось із зелені підказав і підсвітив їм ціль - бо інакше модифікована С-300 так точно би не попала
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31.07.2022 15:42 Відповісти
Тут навіть нема сумніву.
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31.07.2022 16:22 Відповісти
Не уявляю що треба модернізувати у с300 аби той точно влучив у будинок, це ти зі своїм коменраем потрапив перстом у власну дупу...
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31.07.2022 20:00 Відповісти
тут навіть немає сумніву, що здали місцеві і представники влади. На міжнароденому рівні вирішується питання вивезення зерна з України, не виключено що зерносховища "Нібулон" заповнені і це дуже велика кількість зерна, яке може дістатися тваринам, які в темі і при владі. А ще Вадатурський фінансував тероборону і це могли знати тільки посалові особи і багато чого іншого чого ми не знаємо, але є передчуття, що за ним слідкували і дали точні координати для знищення і це не прості люди, а при владі.
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31.07.2022 21:43 Відповісти
Нібулон контролював 75% експорту зерна, має купу елеваторів і флот річка-море - тож думаю хтось (мабуть, дєрмак і ко) вирішили загарбати цей бізнес - якраз про експорт зерна домовились.
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31.07.2022 18:19 Відповісти
нда..
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31.07.2022 15:33 Відповісти
Бачив місце удару, знали куди наводити.
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31.07.2022 15:37 Відповісти
ребята, прекращайте! "а Азовцам?", "а Бабичу?".....
неужели не понятно, что они для него - НИКТО?
его идеалы находятся в абсолютно другой системе ценностей.....
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31.07.2022 15:39 Відповісти
Буча.
Підчас зйомок, і між дублями.
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31.07.2022 15:43 Відповісти
Ну так професійний актор же...
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31.07.2022 15:45 Відповісти
не такий вже і професійний, у Порошенка краще виходило.
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31.07.2022 16:40 Відповісти
рашисти цілеспрямовано вбили одного з небагатьох багатих етнічних українців, який вкладався і душею і грошима в Україну, і який не втік за бугор і відпрацьовував альтернативні шляхи експорту продукції до Європи (не морем).

Це був національний буржуй, на таких в принципі і тримаються гідні країни - у війні та мире

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31.07.2022 15:48 Відповісти
Соболезнование семье 🙏Царство небесное‼️❤️💙💛очень жаль
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31.07.2022 16:29 Відповісти
говорят ермак заказал шоб забраты його зерно
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31.07.2022 16:34 Відповісти
Арахламидия в Николаеве раньше ошивался , знал ,что Вадатурский патриот Украины ,очень успешный аграрий …… интересы д'Ерьмака и его спрута пересеклись и100% нет никакого сомнения в заказе
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31.07.2022 17:38 Відповісти
ЗПНХ! Оставил город без ПВО-ПРО, поставил во главе военной администрации недалекого Кима, который только что и умеет как пиариться и лыбиться. Глава СБУ области Дмитро Нєвєдров, назначенный "хероем" обороны Киева Баклановым, явно не справляется с задачами безопасности города и области. И сегодняшние прямые попадание тому подтверждение
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31.07.2022 15:59 Відповісти
В стамбульском сортире с Шойгой разве не об этом договорились?
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31.07.2022 16:00 Відповісти
загиблий висловив співчуття дегенератові зєльонкіну
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31.07.2022 16:01 Відповісти
Загибель будь-якого громадянина нашої країни - це трагедія в першу чергу для рідних, але виділяти президентові когось - це не дуже коректно, якщо він не військовий. Зараз гинуть ті, хто воює захищаючи всіх нас і цивільні в в зоні обстрілів.
Наше майбутнє залежить виключно і тільки від ЗСУ! Герої військові повинні бути у всіх на устах, ми повинні знати по прізвищам, впізнавати по фото.
Але для нашої влади військові зовсім не ті герої про яких вони говорять - це просто безіменні люди, які виконують найважчу роботу в світі, бо захищають нас ціною свого життя.
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31.07.2022 16:01 Відповісти
Гундосікі відосікі гарна справа...
І Лєнкіна фотосєсія в аміріканском журналє типа со Скубрієй по 8 грівень... і роялєм где Зєбєня на роялє чухає...тіпа Мурка в кожаной тужуркє...
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31.07.2022 16:02 Відповісти
Все гарно. Аби не Порошенко..хуже не будет..
Я вам баранам ничего не должен..я ваш приговор...
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31.07.2022 16:08 Відповісти
Мені здається дивним коли - влада = зерно ,ракета в будинок Вадатурських, які були лідерами по експорту зерна.
Хто навів?
Суки продажні у владі , прибирають конкурентів, або просто закрили рота.
Ніколи не повірю в збіг.
Ця продажна влада зелених була, є і буде здавати нашу Державу.
Дай Боже людям розуму, щоб не загубили Україну.
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31.07.2022 16:14 Відповісти
Если бы Ермака уложили,то сразу обьявил бы трехдневный траур,для Зе это невосполнимая потеря..
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31.07.2022 16:16 Відповісти
І ще кожний місяць або тиждень були поминки, а на марафоні - години мовчання)))
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31.07.2022 16:26 Відповісти
а когда Киев в последний раз обстреливали? Киев и Черновцы сейчас самые безопасные города Украины. В Черновцах из-за мальяр, а в Киеве что?
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31.07.2022 16:27 Відповісти
Я только одному удивляюсь , почему Залужный не протестует ,против диктата и вмешательства д'Ерьмака , который по должности не имеет допуска к гос . тайне , не компетентен АБСОЛЮТНО и ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В РАБОТЕ НА РАШИСТОВ, а Залужный делает с ним фотосессии и позволяет безуглой шестерке д'Ерьмака находится на передовой ⁉️Как это возможно и почему военные патриоты ,отдающие свою жизнь в борьбе с террористами не зададут Генштабу вопросы
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31.07.2022 16:42 Відповісти
Щоб не зняли і не поставили Татарова командувати армією.
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31.07.2022 22:39 Відповісти
ЗелеМойские Кучмисты живут в параллельной реальности...
Ковид бабло...гигантомания на стройке..война..шашлыки на 9 мая...войны не будет... Байден и ЦРУ с Борисом Джонсоном сеют панику и убивают нашу экономику...
Я ничего не забыл...Кучмисты...?
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31.07.2022 16:32 Відповісти
Людина була мабуть патріотична раз не виїхала до іншого більш безпечного міста, хоча була досить і заможня) . На відміну тих порохоботів , що срачом закидають усіх , за тридцять серебряників кто проти Петі ліцемера)
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31.07.2022 16:43 Відповісти
Зейло в преступлениях против Украины давно заработал 111 статью
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31.07.2022 16:44 Відповісти
Український лохторат йому ще мєдальку повісить на груди. Боневтік!
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31.07.2022 16:53 Відповісти
Дивує одне, невже у нач. Генштабу та його заступників не виникають питання з приводу того, що творить ця зелена тварюка в країні? Чи у "великих зірок" як у жукова, нескінченний людський ресурс, чи їм подобається таке ставлення Верховного Клоуна до наших полонених і взагалі до армії!
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31.07.2022 16:56 Відповісти
ти ще траур оголоси в країні.ти на колінах повинен стояти і просити пробачення в народу за азовців.за всих то погиб.твої спані відосіки і обіцянки уже дістали.і коли наважишся і наберешся сміливості просити вибачення-постав поруч з собою оту мадам верещучку...яка тринділа що все домовлено..а потім обоє давіться шашликами.поки не нажеретесь.і кавртал погодуйте бо суки пухнуть з голоду що пики в екран невлазять.
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31.07.2022 17:28 Відповісти
Я радів, якщо би він стояв на колінах перед чурбаком з відрубленою головою.
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31.07.2022 17:32 Відповісти
А вы зі зброєю....
Я знаю особисто людей, военних в яких були претензії до Порошенка і вони його не хотіли, але на виборах голосували за нього бо голосували за курс Украї....вони на війні....
Хто ви ?
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31.07.2022 20:36 Відповісти
 
 