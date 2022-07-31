Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Вадатурського та його дружини
Президент України Володимир Зеленський висловлює співчуття у зв'язку із загибеллю генерального директора "Нібулону" Олексія Вадатурського та його дружини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, унаслідок масованого ракетного обстрілу міста Миколаєва з боку російських військ загинув генеральний директор ТОВ СП "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.
"Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, родина Вадатурських попри постійні обстріли міста залишилася в Миколаєві. Напередодні одна з російських ракет влучила у приватний будинок, де мешкало подружжя. Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави", - йдеться у повідомленні.
За даними ОПУ, його компанія "Нібулон", яка є ровесницею незалежної України й налічує близько 7 тис. працівників, розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в країні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання понад 2,25 млн тонн.
Компанія також успішно відроджує судноплавство на Дніпрі та Південному Бузі, повертаючи цим річкам славу найбільших транспортних артерій країни.
"Олексій Вадатурський і його компанія ніколи не боялися викликів і у своїй діяльності керувалися любов'ю до рідного краю. Надихаючись самі, надихали й інших на шлях розвитку та завжди були прикладом для наслідування. За вагомий особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу Олексієві Вадатурському присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави", - зауважили в Офісі Президента.
"Президент Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять. Усі росіяни, причетні до обстрілів цивільних об'єктів на території України, неодмінно отримають справедливе покарання", - резюмують в Офісі Президента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
українське зерно вивезти варіанти знаходяться.
і що про неї думають у пмт Коцюбинське?
https://edr-info.com/ua/person/dushkina-alla-mikolajivna-0dbd04
неужели не понятно, что они для него - НИКТО?
его идеалы находятся в абсолютно другой системе ценностей.....
Підчас зйомок, і між дублями.
Це був національний буржуй, на таких в принципі і тримаються гідні країни - у війні та мире
Наше майбутнє залежить виключно і тільки від ЗСУ! Герої військові повинні бути у всіх на устах, ми повинні знати по прізвищам, впізнавати по фото.
Але для нашої влади військові зовсім не ті герої про яких вони говорять - це просто безіменні люди, які виконують найважчу роботу в світі, бо захищають нас ціною свого життя.
І Лєнкіна фотосєсія в аміріканском журналє типа со Скубрієй по 8 грівень... і роялєм где Зєбєня на роялє чухає...тіпа Мурка в кожаной тужуркє...
Я вам баранам ничего не должен..я ваш приговор...
Хто навів?
Суки продажні у владі , прибирають конкурентів, або просто закрили рота.
Ніколи не повірю в збіг.
Ця продажна влада зелених була, є і буде здавати нашу Державу.
Дай Боже людям розуму, щоб не загубили Україну.
Ковид бабло...гигантомания на стройке..война..шашлыки на 9 мая...войны не будет... Байден и ЦРУ с Борисом Джонсоном сеют панику и убивают нашу экономику...
Я ничего не забыл...Кучмисты...?
Я знаю особисто людей, военних в яких були претензії до Порошенка і вони його не хотіли, але на виборах голосували за нього бо голосували за курс Украї....вони на війні....
Хто ви ?