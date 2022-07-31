УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4934 відвідувача онлайн
Новини Війна
65 385 147

Внаслідок обстрілу Миколаєва загинув відомий бізнесмен, власник "Нібулону" Вадатурський

водатурський

У Миколаєві під час масованих обстрілів у неділю, 31 липня, загинув відомий бізнесмен Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Про це "Новинам-N" повідомило джерело у Миколаївській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

Вказується, що разом з Олексієм Вадатурським загинула його дружина.

Подробиці трагедії поки що з'ясовуються.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.

Пізніше інформацію про загибель Вадатурського підтвердила пресслужба "Слуги народу".

Читайте також: Окупанти масовано обстріляли Миколаїв, зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки, у місті спалахнули пожежі, - Сєнкевич

Втім, за офіційними даними, під час обстрілу Миколаєва одна людина загинула, двоє поранені.

Зауважимо, що Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у селі Бенцарі Балтського району Одеської області у родині колгоспника.

У 1971 р. закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова, спеціальність - автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів.

Працював головним інженером Трикратського комбінату хлібопродуктів, начальником виробничого відділу та заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.

У 1991 році очолив новостворене сільськогосподарське підприємство "Нібулон".

15 листопада 2007 року був удостоєний Звання Герой України з врученням ордена Держави.

У 2012 році журнал "Фокус" розмістив бізнесмена у списку 20 найуспішніших аграріїв України, де він разом із сином-компаньйоном Андрієм Вадатурським посів дванадцяте місце (земельний банк - 80 000 га).

У рейтингу журналу "НВ" "топ-100 найбагатших українців", опублікованому у жовтні 2019 року, статки оцінено у $474 млн. (зменшення на 14 % порівняно із 2018 роком); це 14 місце рейтингу.

У червні 2020 року Forbes Україна помістив Вадатурського на 15 місце у рейтингу найбагатших українців, оцінивши його капітал в 450 млн доларів.

Автор: 

Нібулон (73) Миколаїв (1809) обстріл (28672) Вадатурський Олексій (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+90
Царство небесне! Хороший був дядько - справжній козак і господар...
показати весь коментар
31.07.2022 10:06
+74
Мутна історія на фоні всіх цих зернових договорняків. Схоже дєрьмаки вирішили під шумок ліквідувати і віджати у дітей дуже зараз актуальний бізнес.
показати весь коментар
31.07.2022 10:13
+67
Мультимільйонер, власник потужної вітчизняної компанії Олексій Вадатурський не виїхав за кордон, рятуючись від війни.
Він у повну розділив участь свого народу в тяжку годину смертельної битви з рашистською пітьмою, до останнього подиху стоячи на рідній землі.
Слава і вічна пам'ять!
показати весь коментар
31.07.2022 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
миколка-дурачок який ніколи не був в селі. даже не буду пояснювати що твої бредові ідеї про 700 га в одні руки приведут до голоду. ти взагалі хоть логічно думав як з таким банком землі купити хоть один трактор і комбайн джон дір і даже якщо ти його купиш хоть представляєш яка собівартість твого хліба буде????
показати весь коментар
31.07.2022 13:44 Відповісти
А в чому проблема? 700га мало?)) Ви як рахуєте ?))) типу купив техніку на мільйон у.е. і ставлю ціну хліба щоб з одного урожаю окупити?
показати весь коментар
31.07.2022 14:26 Відповісти
можеш купити плуг і коня а можеж навіть себе впрягти , зато з такою собівартістю будеш мати найдешевший хліб у світі, Невже ти ніколи логічно не думав чому таких дибільніх норм і законів немає у високорозвинутих країнах???
показати весь коментар
31.07.2022 19:35 Відповісти
Модель права власності на сільськогосподарські угіддя давно відпрацьована і успішно застосовується у країнах західної Європи.
Обмеження до 700га на одну особу, заборони отримання сг землі у власність іноземцям чи їх афілійованим особам цілком виправдані. У Польщі, до прикладу, такі обмеження ще більш жорсткі.
показати весь коментар
01.08.2022 02:49 Відповісти
Мутна ситуація нарисовується з обстрілом Миколаєва вночі. Дуже мутна. А правди ніхто не взнає.
показати весь коментар
31.07.2022 11:36 Відповісти
З'ясувалось сьогодні. Мутності немає, просто орки знищують Миколаїв.
показати весь коментар
01.08.2022 14:28 Відповісти
Хлібне перемир'я.
показати весь коментар
31.07.2022 11:47 Відповісти
Це на Нібулоні домовились локалізувати рові кораблі для ВМСУ? Чи то французькі патрульні, чи то британські ракетні катери...
показати весь коментар
31.07.2022 11:59 Відповісти
Так, саме верфі Нібулуна мали локалізувати виробництво кораблів
показати весь коментар
31.07.2022 12:18 Відповісти
RIP
показати весь коментар
31.07.2022 12:15 Відповісти
Жаль. За всіма жаль. Нас знищують.
показати весь коментар
31.07.2022 12:30 Відповісти
Як мешканець Миколаїва знав цю людину - перший з бізнесменів Миколаїва у 2014 році, при допомоги МО України, створив перший батальон добровольців - Святий Миколай. І багато чого іншого. Оці ****** партії - за життя, наш край, шарія - ось ці суки могли дать координати на його місце знаходження. Аппарат сбу у Миколаїві це все замінники щеленсткого-баканова - це вороги України, як і Херсонсьне сбу.
показати весь коментар
31.07.2022 12:36 Відповісти
Часть сделки по зерну.
показати весь коментар
31.07.2022 13:08 Відповісти
ПРЯМЕ влучання в будинок.

@Дмитрий

И ещё раз про случайное совпадение.
Хозяин Нибулон Вадатурский.
Зерновой договорняк Зелемскага/

ВІДЕО наслідків влучання:

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1553678559306194945
показати весь коментар
31.07.2022 13:50 Відповісти
Вадатурський збирався у Туреччину, щоб вирішувати питання з зерном

«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
https://t.me/spravdi/14501
показати весь коментар
31.07.2022 21:54 Відповісти
Я думаю, що досить часто коли москалі влучають в цивільний будинок, то вони стріляють або по патріотам або по бізнесменам, які живуть в цих будинках. На жаль, зрадників в Україні до біса, і не думаю що москалі прям завжди стріляють "куди попаде". Ціляться, падлюки.
показати весь коментар
31.07.2022 14:09 Відповісти
Жалко. Вроде, хороший мужик был.... RIP
показати весь коментар
31.07.2022 14:11 Відповісти
Оце так росія дозволила зерно вивозити! Що власники зерноторгових компаній гинуть!
Тіпа, будете вивозити, але під нашими ракетними обстрілами.
показати весь коментар
31.07.2022 14:22 Відповісти
не власть а сборище политических импотентов,за полгода не могут пробить системы ПВО...скольким еще прилетит пока что то в этой стране делаться будет?!
показати весь коментар
31.07.2022 15:33 Відповісти
Ватный рашистский длбб,город обстреливался дальнобойной артиллерией и рсзо ,какие нах пво,короче ,идешь вопу
показати весь коментар
31.07.2022 16:07 Відповісти
По-перше, в принципі неможливо придбати СТІЛЬКИ ЗРК, щоб встановити їх біля кожного будинку. По-друге, вірогідність влучання ракети ППО у повітряну ціль (якщо це, звичайно, не "транспортник", або цивільний лайнер) ніде не перевищує 90%. Отже повністю запобігти "прильотам" неможливо за визначенням. Тому у всьому світі ППО прикриває лише стратегічні об'єкти і зосередження військових угрупувань та й то не ідеально. Тому це має працювати дещо інакше: треба мати змогу наносити відплатні удари більшої потужності, а також знищувати російські засоби нанесення авіа і ракетних ударів в місцях їх базуванням. Тож, я на місці влади всіма способами створював підгрунтя для надання нам "томагавків" та навіть "першингів" (А чому б ні?). Та й можна було б подумати про відновлення виготовлення "сатани" (нехай поки що і зі звичайними боєголовками); якщо не в Дніпрі (з відомих обставин), то в когось з наших найближчих союзників. І ще, в західних суспільствах треба пропагандистські поширювати думку, що назва "3 світова війна" не точна, бо це війна світу проти однієї єдиної країни -- РФ, яку навряд чи хто реально підтримає, і що ця війна вже йде, тому єдиним способом її припинення буде її інтенсифікація до рівня, який в короткий термін фізично знищить спроможність росіян з кимось воювати в найближчі 100 років.
показати весь коментар
01.08.2022 06:46 Відповісти
І шо саме хреново - лошадь ввз була у Египті на початку неділі. Вела перемовини. Египет, відмовив Україні у контракті на поставку зерна пшениці у обїемі 240 тис.тон. Нібулон був у числі тих компаній, котрим відмовили у контракті на поставку. Що це - збіг обставин? Ні. це домовленності *********** зеленского та його офісу.
показати весь коментар
31.07.2022 15:42 Відповісти
Доказвтельства?
показати весь коментар
31.07.2022 20:45 Відповісти
єгиптяни пішли на новий контракт, а старий не виконаний, закрили, "пілітик ти наш"
показати весь коментар
01.08.2022 08:34 Відповісти
У період початку COVID-19 коштом Нібулона відновив (ремонт, дороге обладнання) інфекційну лікарню. Допомогав боронити місто навесні 2020 року. Дуже достойна людина!! Земля рідна хай буде пухом!
показати весь коментар
31.07.2022 16:22 Відповісти
Власник найбільшої української зерноторгової компанії "Нібулон" Вадатурський і його дружина загинули внаслідок ракетного удару окупантів по Миколаєву
Вадатурський займався розробкою нових маршрутів експорту українського зерна.Навряд чи ракетний удар по його будинку був випадковим
показати весь коментар
31.07.2022 16:26 Відповісти
Вадатурский был одним из самых мощных аграриев в Украине. У него даже есть свой торговый флот и несколько терминалов на Днепре. Помню как в 2012 году Янукович и его банда хотели отжать компанию "Нибулон" у Вадатурского. Алексей Афанасьевич тогда "отбился". И вот сейчас погиб нелепой смертью в своем доме при странных обстоятельствах как раз сразу после договорняков со вывозом нашего зерна...подозрительно это..
показати весь коментар
31.07.2022 16:46 Відповісти
а как же миротворческое от русни : мы по мирным не стреляем ????
///
от рашкоговнометки
показати весь коментар
31.07.2022 17:37 Відповісти
Только этот дом был на территории воинской части,земля находится в ведении Минобороны, а в 2000-х годах горсовет продавал там участки под застройку.Так что удар нанесен по части ВСУ был
показати весь коментар
31.07.2022 17:54 Відповісти
от видно зразу, хто ворог русні! не зєля, не шмига, не обнімашка рєзніков!
показати весь коментар
31.07.2022 20:29 Відповісти
Так кацапи уже тарабанять на всіх своїх ресурсах що "убит известный спонсор терраризма" поддерживавший материально нацистские националистические батальйоны"!!!
показати весь коментар
01.08.2022 09:44 Відповісти
А коли Україна почне знищувати хоча б всіх цих пасічників, пушиліних, стремоусових, балицьких, разом з їхніми прислужниками - адже окупаційні адміністрації це такі ж "дозволені цілі", як і військові розташування? Так само й "офіси" всіх кремлівських пропагандистів і політтехнологів, які приперлися на Херсонщину і на Запоріжжя для організації так званих "референдумів". До біса вже це "лицарське джєентльменство": всі об'єкти, які так чи інакше забезпечують функціонування окупаційного режиму, мають знищуватися разом з їхнім персоналом персоналом на рівні з окупаційними військовими частинами. І байдуже, що там будуть скиглити захарови, сімоньянци, скобєєви та соловьйови про "звірства українських карателів" -- це сприятиме тому, щоб Україна почала наводити жах на москальню (і це буде добре).
показати весь коментар
31.07.2022 17:41 Відповісти
загадочная смерть...
показати весь коментар
31.07.2022 17:47 Відповісти
Кому надо тот всё понимает и знает кто был этот дядя.
показати весь коментар
31.07.2022 18:21 Відповісти
Був на місці трагедії - вісім ракет в, практично, одну ціль. Хто знав, що саме в цьому будинку буде Олексій з дружиною. За нічний обстріл, по речникам голови ВЦА Кіма, загинуло 2 особи, та поранено 3. По словам мєра Миколаїва, такого обстрілу не було з початку війни. І ті, дві особи й були Водатурський та його супруга. А, шей Египет відмовив у кониракті Нібулону. А, щей, як пише політичний "лідер" України, з Одеси готовій вийти конвой кораблів з українським зерном. Я, не вірю у збіг обставин, коли там присутня фашистьска росия.
показати весь коментар
31.07.2022 18:48 Відповісти
там де рашка і наш лідор - жди біди!
показати весь коментар
31.07.2022 20:27 Відповісти
Загибель Вадатурського, саме зараз, під час цих мутнякових "зернових домовленностей" з
москалями, скоріш за все не є випадковістю, а схожа на замовне вбивство, тому що ця людина та її унікальне підприємство Нібулон, наразі є в Україні ключовою в сфері організації постачання збіжжя ріками України, через море в інші країни.
Вадатурський один з перших, якщо не єдиний, хто збагнув потенціал річкового транспорту України та, починаючи з 1991 вкладав в розвиток річкових терміналів та портів ті кошти, які йому давали західні банки часто-густо лише під його ім"я, навіть в часи криз та негараздів, коли західні кредити не давали українським підприємствам взагалі, або давали лише під гарантії держави. Згодом Нібулон Вадатурського почав замовляти побудову судів та спеціальних вантажних кранів "ріка-море", які пристосовані для завантаження, перевантаження та доставки зерна з портів на ріках в порти на морі. А ще згодом Нібулон розпочав ВЛАСНУ РОЗРОБКУ ТА БУДУВАННЯ річкових
судів, кранів та судів класу "річка-море" на власній верфі. На початок 2022 р. флот, збудований Вадатурським налічував 81 судно та спеціалізованих плавучих кранів.
показати весь коментар
31.07.2022 20:07 Відповісти
Царство небесне Герою України.Земля йому пухом.
показати весь коментар
31.07.2022 21:26 Відповісти
Симоньян и Рожин косвенно подтвердили, что убийство Вадатурского в Николаеве спланировано Россией
Российские пропагандисты радуются смерти украинского бизнесмена Алексея Вадатурского.
Так, Рожин, комментируя в своем Telegram-канале ракетный удар по Николаеву и гибель Вадатурского, пишет, что бизнесмен был "кошельком" пятого президента Украины Петра Порошенко и спонсировал украинские батальоны, воюющие с российскими оккупантами.

"В свое время попал в российские санкционные списки. Этого вычеркиваем", - заявил пропагандист.

В свою очередь, Симоньян назвала смерть Вадатурского "денацификацией в действии".

www.dialog.ua/ukraine/256302_1659280151
показати весь коментар
31.07.2022 22:00 Відповісти
он про лоббировал сделку, где раше разрешили торговать продовольствием. сняли ещё кучу санкций. бывший схематозник который смог приватизировать имущество. аж слеза наварачивается. кто-то убрал.
показати весь коментар
31.07.2022 22:00 Відповісти
в схеме Украине разрешили вывезти 15 млн. зерна морем, не упоминается что покупают что покупают российское (в том числе ворованное) зерно около 50 млн. тонн. Ну и выхлоп какой для Украины с вывоза зерна. Сколько ндс надо вернуть?
показати весь коментар
31.07.2022 22:04 Відповісти
Достойна людина, патріот. Царство небесне йому та дружині. Скорше, це вбивство. Мав достатньо ворогів.
показати весь коментар
31.07.2022 23:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 