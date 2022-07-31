Внаслідок обстрілу Миколаєва загинув відомий бізнесмен, власник "Нібулону" Вадатурський
У Миколаєві під час масованих обстрілів у неділю, 31 липня, загинув відомий бізнесмен Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.
Про це "Новинам-N" повідомило джерело у Миколаївській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.
Вказується, що разом з Олексієм Вадатурським загинула його дружина.
Подробиці трагедії поки що з'ясовуються.
Цю інформацію РБК-Україна підтвердив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.
Пізніше інформацію про загибель Вадатурського підтвердила пресслужба "Слуги народу".
Втім, за офіційними даними, під час обстрілу Миколаєва одна людина загинула, двоє поранені.
Зауважимо, що Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у селі Бенцарі Балтського району Одеської області у родині колгоспника.
У 1971 р. закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова, спеціальність - автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів.
Працював головним інженером Трикратського комбінату хлібопродуктів, начальником виробничого відділу та заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.
У 1991 році очолив новостворене сільськогосподарське підприємство "Нібулон".
15 листопада 2007 року був удостоєний Звання Герой України з врученням ордена Держави.
У 2012 році журнал "Фокус" розмістив бізнесмена у списку 20 найуспішніших аграріїв України, де він разом із сином-компаньйоном Андрієм Вадатурським посів дванадцяте місце (земельний банк - 80 000 га).
У рейтингу журналу "НВ" "топ-100 найбагатших українців", опублікованому у жовтні 2019 року, статки оцінено у $474 млн. (зменшення на 14 % порівняно із 2018 роком); це 14 місце рейтингу.
У червні 2020 року Forbes Україна помістив Вадатурського на 15 місце у рейтингу найбагатших українців, оцінивши його капітал в 450 млн доларів.
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Обмеження до 700га на одну особу, заборони отримання сг землі у власність іноземцям чи їх афілійованим особам цілком виправдані. У Польщі, до прикладу, такі обмеження ще більш жорсткі.
@Дмитрий
И ещё раз про случайное совпадение.
Хозяин Нибулон Вадатурский.
Зерновой договорняк Зелемскага/
ВІДЕО наслідків влучання:
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1553678559306194945
«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
https://t.me/spravdi/14501
Тіпа, будете вивозити, але під нашими ракетними обстрілами.
Вадатурський займався розробкою нових маршрутів експорту українського зерна.Навряд чи ракетний удар по його будинку був випадковим
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от рашкоговнометки
москалями, скоріш за все не є випадковістю, а схожа на замовне вбивство, тому що ця людина та її унікальне підприємство Нібулон, наразі є в Україні ключовою в сфері організації постачання збіжжя ріками України, через море в інші країни.
Вадатурський один з перших, якщо не єдиний, хто збагнув потенціал річкового транспорту України та, починаючи з 1991 вкладав в розвиток річкових терміналів та портів ті кошти, які йому давали західні банки часто-густо лише під його ім"я, навіть в часи криз та негараздів, коли західні кредити не давали українським підприємствам взагалі, або давали лише під гарантії держави. Згодом Нібулон Вадатурського почав замовляти побудову судів та спеціальних вантажних кранів "ріка-море", які пристосовані для завантаження, перевантаження та доставки зерна з портів на ріках в порти на морі. А ще згодом Нібулон розпочав ВЛАСНУ РОЗРОБКУ ТА БУДУВАННЯ річкових
судів, кранів та судів класу "річка-море" на власній верфі. На початок 2022 р. флот, збудований Вадатурським налічував 81 судно та спеціалізованих плавучих кранів.
Российские пропагандисты радуются смерти украинского бизнесмена Алексея Вадатурского.
Так, Рожин, комментируя в своем Telegram-канале ракетный удар по Николаеву и гибель Вадатурского, пишет, что бизнесмен был "кошельком" пятого президента Украины Петра Порошенко и спонсировал украинские батальоны, воюющие с российскими оккупантами.
"В свое время попал в российские санкционные списки. Этого вычеркиваем", - заявил пропагандист.
В свою очередь, Симоньян назвала смерть Вадатурского "денацификацией в действии".
www.dialog.ua/ukraine/256302_1659280151