Внаслідок обстрілу Миколаєва загинув відомий бізнесмен, власник "Нібулону" Вадатурський

У Миколаєві під час масованих обстрілів у неділю, 31 липня, загинув відомий бізнесмен Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.

Про це "Новинам-N" повідомило джерело у Миколаївській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

Вказується, що разом з Олексієм Вадатурським загинула його дружина.

Подробиці трагедії поки що з'ясовуються.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.

Пізніше інформацію про загибель Вадатурського підтвердила пресслужба "Слуги народу".

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Втім, за офіційними даними, під час обстрілу Миколаєва одна людина загинула, двоє поранені.

Зауважимо, що Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 року у селі Бенцарі Балтського району Одеської області у родині колгоспника.

У 1971 р. закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова, спеціальність - автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів.

Працював головним інженером Трикратського комбінату хлібопродуктів, начальником виробничого відділу та заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.

У 1991 році очолив новостворене сільськогосподарське підприємство "Нібулон".

15 листопада 2007 року був удостоєний Звання Герой України з врученням ордена Держави.

У 2012 році журнал "Фокус" розмістив бізнесмена у списку 20 найуспішніших аграріїв України, де він разом із сином-компаньйоном Андрієм Вадатурським посів дванадцяте місце (земельний банк - 80 000 га).

У рейтингу журналу "НВ" "топ-100 найбагатших українців", опублікованому у жовтні 2019 року, статки оцінено у $474 млн. (зменшення на 14 % порівняно із 2018 роком); це 14 місце рейтингу.

У червні 2020 року Forbes Україна помістив Вадатурського на 15 місце у рейтингу найбагатших українців, оцінивши його капітал в 450 млн доларів.