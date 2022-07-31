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Новости Война
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В результате обстрела Николаева погиб известный бизнесмен, владелец "Нибулона" Вадатурский

водатурський

В Николаеве во время массированных обстрелов в воскресенье, 31 июля, погиб известный бизнесмен Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Об этом "Новинам-N" сообщил источник в Николаевском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Указывается, что вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена.

Подробности трагедии пока выясняются.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил заместитель председателя Николаевской ОВА Юрий Гранатуров.

Позже информацию о гибели Вадатурского подтвердила пресс-служба "Слуги народа".

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Впрочем, по официальным данным, при обстреле Николаева один человек погиб, двое ранены.

Отметим, что Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 в селе Бенцари Балтского района Одесской области в семье колхозника.

В 1971 г. окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова, специальность – автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов.

Работал главным инженером трехкратного комбината хлебопродуктов, начальником производственного отдела и заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.

В 1991 году возглавил вновь сельскохозяйственное предприятие "Нибулон".

15 ноября 2007 года был удостоен звания Герой Украины с вручением ордена государства.

В 2012 году журнал "Фокус" разместил бизнесмена в списке 20 самых успешных аграриев Украины, где он вместе с сыном-компаньоном Андреем Вадатурским занял двенадцатое место (земельный банк – 80 000 га).

В рейтинге журнала "НВ" "топ-100 самых богатых украинцев", опубликованном в октябре 2019 года, состояние оценено в $474 млн. (уменьшение на 14% по сравнению с 2018 годом); это 14 место рейтинга.

В июне 2020 года Forbes Украина поместил Вадатурского на 15 место в рейтинге самых богатых украинцев, оценив его капитал в 450 млн долларов.

Нибулон (52) Николаев (2155) обстрел (27351) Вадатурский Алексей (23)


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Топ комментарии
+90
Царство небесне! Хороший був дядько - справжній козак і господар...
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31.07.2022 10:06
+74
Мутна історія на фоні всіх цих зернових договорняків. Схоже дєрьмаки вирішили під шумок ліквідувати і віджати у дітей дуже зараз актуальний бізнес.
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31.07.2022 10:13
+67
Мультимільйонер, власник потужної вітчизняної компанії Олексій Вадатурський не виїхав за кордон, рятуючись від війни.
Він у повну розділив участь свого народу в тяжку годину смертельної битви з рашистською пітьмою, до останнього подиху стоячи на рідній землі.
Слава і вічна пам'ять!
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31.07.2022 10:23
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Страница 2 из 2
миколка-дурачок який ніколи не був в селі. даже не буду пояснювати що твої бредові ідеї про 700 га в одні руки приведут до голоду. ти взагалі хоть логічно думав як з таким банком землі купити хоть один трактор і комбайн джон дір і даже якщо ти його купиш хоть представляєш яка собівартість твого хліба буде????
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31.07.2022 13:44 Ответить
А в чому проблема? 700га мало?)) Ви як рахуєте ?))) типу купив техніку на мільйон у.е. і ставлю ціну хліба щоб з одного урожаю окупити?
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31.07.2022 14:26 Ответить
можеш купити плуг і коня а можеж навіть себе впрягти , зато з такою собівартістю будеш мати найдешевший хліб у світі, Невже ти ніколи логічно не думав чому таких дибільніх норм і законів немає у високорозвинутих країнах???
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31.07.2022 19:35 Ответить
Модель права власності на сільськогосподарські угіддя давно відпрацьована і успішно застосовується у країнах західної Європи.
Обмеження до 700га на одну особу, заборони отримання сг землі у власність іноземцям чи їх афілійованим особам цілком виправдані. У Польщі, до прикладу, такі обмеження ще більш жорсткі.
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01.08.2022 02:49 Ответить
Мутна ситуація нарисовується з обстрілом Миколаєва вночі. Дуже мутна. А правди ніхто не взнає.
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31.07.2022 11:36 Ответить
З'ясувалось сьогодні. Мутності немає, просто орки знищують Миколаїв.
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01.08.2022 14:28 Ответить
Хлібне перемир'я.
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31.07.2022 11:47 Ответить
Це на Нібулоні домовились локалізувати рові кораблі для ВМСУ? Чи то французькі патрульні, чи то британські ракетні катери...
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31.07.2022 11:59 Ответить
Так, саме верфі Нібулуна мали локалізувати виробництво кораблів
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31.07.2022 12:18 Ответить
RIP
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31.07.2022 12:15 Ответить
Жаль. За всіма жаль. Нас знищують.
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31.07.2022 12:30 Ответить
Як мешканець Миколаїва знав цю людину - перший з бізнесменів Миколаїва у 2014 році, при допомоги МО України, створив перший батальон добровольців - Святий Миколай. І багато чого іншого. Оці ****** партії - за життя, наш край, шарія - ось ці суки могли дать координати на його місце знаходження. Аппарат сбу у Миколаїві це все замінники щеленсткого-баканова - це вороги України, як і Херсонсьне сбу.
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31.07.2022 12:36 Ответить
Часть сделки по зерну.
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31.07.2022 13:08 Ответить
ПРЯМЕ влучання в будинок.

@Дмитрий

И ещё раз про случайное совпадение.
Хозяин Нибулон Вадатурский.
Зерновой договорняк Зелемскага/

ВІДЕО наслідків влучання:

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1553678559306194945
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31.07.2022 13:50 Ответить
Вадатурський збирався у Туреччину, щоб вирішувати питання з зерном

«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
https://t.me/spravdi/14501
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31.07.2022 21:54 Ответить
Я думаю, що досить часто коли москалі влучають в цивільний будинок, то вони стріляють або по патріотам або по бізнесменам, які живуть в цих будинках. На жаль, зрадників в Україні до біса, і не думаю що москалі прям завжди стріляють "куди попаде". Ціляться, падлюки.
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31.07.2022 14:09 Ответить
Жалко. Вроде, хороший мужик был.... RIP
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31.07.2022 14:11 Ответить
Оце так росія дозволила зерно вивозити! Що власники зерноторгових компаній гинуть!
Тіпа, будете вивозити, але під нашими ракетними обстрілами.
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31.07.2022 14:22 Ответить
не власть а сборище политических импотентов,за полгода не могут пробить системы ПВО...скольким еще прилетит пока что то в этой стране делаться будет?!
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31.07.2022 15:33 Ответить
Ватный рашистский длбб,город обстреливался дальнобойной артиллерией и рсзо ,какие нах пво,короче ,идешь вопу
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31.07.2022 16:07 Ответить
По-перше, в принципі неможливо придбати СТІЛЬКИ ЗРК, щоб встановити їх біля кожного будинку. По-друге, вірогідність влучання ракети ППО у повітряну ціль (якщо це, звичайно, не "транспортник", або цивільний лайнер) ніде не перевищує 90%. Отже повністю запобігти "прильотам" неможливо за визначенням. Тому у всьому світі ППО прикриває лише стратегічні об'єкти і зосередження військових угрупувань та й то не ідеально. Тому це має працювати дещо інакше: треба мати змогу наносити відплатні удари більшої потужності, а також знищувати російські засоби нанесення авіа і ракетних ударів в місцях їх базуванням. Тож, я на місці влади всіма способами створював підгрунтя для надання нам "томагавків" та навіть "першингів" (А чому б ні?). Та й можна було б подумати про відновлення виготовлення "сатани" (нехай поки що і зі звичайними боєголовками); якщо не в Дніпрі (з відомих обставин), то в когось з наших найближчих союзників. І ще, в західних суспільствах треба пропагандистські поширювати думку, що назва "3 світова війна" не точна, бо це війна світу проти однієї єдиної країни -- РФ, яку навряд чи хто реально підтримає, і що ця війна вже йде, тому єдиним способом її припинення буде її інтенсифікація до рівня, який в короткий термін фізично знищить спроможність росіян з кимось воювати в найближчі 100 років.
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01.08.2022 06:46 Ответить
І шо саме хреново - лошадь ввз була у Египті на початку неділі. Вела перемовини. Египет, відмовив Україні у контракті на поставку зерна пшениці у обїемі 240 тис.тон. Нібулон був у числі тих компаній, котрим відмовили у контракті на поставку. Що це - збіг обставин? Ні. це домовленності *********** зеленского та його офісу.
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31.07.2022 15:42 Ответить
Доказвтельства?
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31.07.2022 20:45 Ответить
єгиптяни пішли на новий контракт, а старий не виконаний, закрили, "пілітик ти наш"
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01.08.2022 08:34 Ответить
У період початку COVID-19 коштом Нібулона відновив (ремонт, дороге обладнання) інфекційну лікарню. Допомогав боронити місто навесні 2020 року. Дуже достойна людина!! Земля рідна хай буде пухом!
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31.07.2022 16:22 Ответить
Власник найбільшої української зерноторгової компанії "Нібулон" Вадатурський і його дружина загинули внаслідок ракетного удару окупантів по Миколаєву
Вадатурський займався розробкою нових маршрутів експорту українського зерна.Навряд чи ракетний удар по його будинку був випадковим
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31.07.2022 16:26 Ответить
Вадатурский был одним из самых мощных аграриев в Украине. У него даже есть свой торговый флот и несколько терминалов на Днепре. Помню как в 2012 году Янукович и его банда хотели отжать компанию "Нибулон" у Вадатурского. Алексей Афанасьевич тогда "отбился". И вот сейчас погиб нелепой смертью в своем доме при странных обстоятельствах как раз сразу после договорняков со вывозом нашего зерна...подозрительно это..
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31.07.2022 16:46 Ответить
а как же миротворческое от русни : мы по мирным не стреляем ????
///
от рашкоговнометки
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31.07.2022 17:37 Ответить
Только этот дом был на территории воинской части,земля находится в ведении Минобороны, а в 2000-х годах горсовет продавал там участки под застройку.Так что удар нанесен по части ВСУ был
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31.07.2022 17:54 Ответить
от видно зразу, хто ворог русні! не зєля, не шмига, не обнімашка рєзніков!
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31.07.2022 20:29 Ответить
Так кацапи уже тарабанять на всіх своїх ресурсах що "убит известный спонсор терраризма" поддерживавший материально нацистские националистические батальйоны"!!!
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01.08.2022 09:44 Ответить
А коли Україна почне знищувати хоча б всіх цих пасічників, пушиліних, стремоусових, балицьких, разом з їхніми прислужниками - адже окупаційні адміністрації це такі ж "дозволені цілі", як і військові розташування? Так само й "офіси" всіх кремлівських пропагандистів і політтехнологів, які приперлися на Херсонщину і на Запоріжжя для організації так званих "референдумів". До біса вже це "лицарське джєентльменство": всі об'єкти, які так чи інакше забезпечують функціонування окупаційного режиму, мають знищуватися разом з їхнім персоналом персоналом на рівні з окупаційними військовими частинами. І байдуже, що там будуть скиглити захарови, сімоньянци, скобєєви та соловьйови про "звірства українських карателів" -- це сприятиме тому, щоб Україна почала наводити жах на москальню (і це буде добре).
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31.07.2022 17:41 Ответить
загадочная смерть...
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31.07.2022 17:47 Ответить
Кому надо тот всё понимает и знает кто был этот дядя.
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31.07.2022 18:21 Ответить
Був на місці трагедії - вісім ракет в, практично, одну ціль. Хто знав, що саме в цьому будинку буде Олексій з дружиною. За нічний обстріл, по речникам голови ВЦА Кіма, загинуло 2 особи, та поранено 3. По словам мєра Миколаїва, такого обстрілу не було з початку війни. І ті, дві особи й були Водатурський та його супруга. А, шей Египет відмовив у кониракті Нібулону. А, щей, як пише політичний "лідер" України, з Одеси готовій вийти конвой кораблів з українським зерном. Я, не вірю у збіг обставин, коли там присутня фашистьска росия.
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31.07.2022 18:48 Ответить
там де рашка і наш лідор - жди біди!
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31.07.2022 20:27 Ответить
Загибель Вадатурського, саме зараз, під час цих мутнякових "зернових домовленностей" з
москалями, скоріш за все не є випадковістю, а схожа на замовне вбивство, тому що ця людина та її унікальне підприємство Нібулон, наразі є в Україні ключовою в сфері організації постачання збіжжя ріками України, через море в інші країни.
Вадатурський один з перших, якщо не єдиний, хто збагнув потенціал річкового транспорту України та, починаючи з 1991 вкладав в розвиток річкових терміналів та портів ті кошти, які йому давали західні банки часто-густо лише під його ім"я, навіть в часи криз та негараздів, коли західні кредити не давали українським підприємствам взагалі, або давали лише під гарантії держави. Згодом Нібулон Вадатурського почав замовляти побудову судів та спеціальних вантажних кранів "ріка-море", які пристосовані для завантаження, перевантаження та доставки зерна з портів на ріках в порти на морі. А ще згодом Нібулон розпочав ВЛАСНУ РОЗРОБКУ ТА БУДУВАННЯ річкових
судів, кранів та судів класу "річка-море" на власній верфі. На початок 2022 р. флот, збудований Вадатурським налічував 81 судно та спеціалізованих плавучих кранів.
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31.07.2022 20:07 Ответить
Царство небесне Герою України.Земля йому пухом.
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31.07.2022 21:26 Ответить
Симоньян и Рожин косвенно подтвердили, что убийство Вадатурского в Николаеве спланировано Россией
Российские пропагандисты радуются смерти украинского бизнесмена Алексея Вадатурского.
Так, Рожин, комментируя в своем Telegram-канале ракетный удар по Николаеву и гибель Вадатурского, пишет, что бизнесмен был "кошельком" пятого президента Украины Петра Порошенко и спонсировал украинские батальоны, воюющие с российскими оккупантами.

"В свое время попал в российские санкционные списки. Этого вычеркиваем", - заявил пропагандист.

В свою очередь, Симоньян назвала смерть Вадатурского "денацификацией в действии".

www.dialog.ua/ukraine/256302_1659280151
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31.07.2022 22:00 Ответить
он про лоббировал сделку, где раше разрешили торговать продовольствием. сняли ещё кучу санкций. бывший схематозник который смог приватизировать имущество. аж слеза наварачивается. кто-то убрал.
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31.07.2022 22:00 Ответить
в схеме Украине разрешили вывезти 15 млн. зерна морем, не упоминается что покупают что покупают российское (в том числе ворованное) зерно около 50 млн. тонн. Ну и выхлоп какой для Украины с вывоза зерна. Сколько ндс надо вернуть?
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31.07.2022 22:04 Ответить
Достойна людина, патріот. Царство небесне йому та дружині. Скорше, це вбивство. Мав достатньо ворогів.
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31.07.2022 23:26 Ответить
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