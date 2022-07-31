В результате обстрела Николаева погиб известный бизнесмен, владелец "Нибулона" Вадатурский
В Николаеве во время массированных обстрелов в воскресенье, 31 июля, погиб известный бизнесмен Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.
Об этом "Новинам-N" сообщил источник в Николаевском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
Указывается, что вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена.
Подробности трагедии пока выясняются.
Эту информацию РБК-Украина подтвердил заместитель председателя Николаевской ОВА Юрий Гранатуров.
Позже информацию о гибели Вадатурского подтвердила пресс-служба "Слуги народа".
Впрочем, по официальным данным, при обстреле Николаева один человек погиб, двое ранены.
Отметим, что Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 в селе Бенцари Балтского района Одесской области в семье колхозника.
В 1971 г. окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова, специальность – автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов.
Работал главным инженером трехкратного комбината хлебопродуктов, начальником производственного отдела и заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.
В 1991 году возглавил вновь сельскохозяйственное предприятие "Нибулон".
15 ноября 2007 года был удостоен звания Герой Украины с вручением ордена государства.
В 2012 году журнал "Фокус" разместил бизнесмена в списке 20 самых успешных аграриев Украины, где он вместе с сыном-компаньоном Андреем Вадатурским занял двенадцатое место (земельный банк – 80 000 га).
В рейтинге журнала "НВ" "топ-100 самых богатых украинцев", опубликованном в октябре 2019 года, состояние оценено в $474 млн. (уменьшение на 14% по сравнению с 2018 годом); это 14 место рейтинга.
В июне 2020 года Forbes Украина поместил Вадатурского на 15 место в рейтинге самых богатых украинцев, оценив его капитал в 450 млн долларов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Обмеження до 700га на одну особу, заборони отримання сг землі у власність іноземцям чи їх афілійованим особам цілком виправдані. У Польщі, до прикладу, такі обмеження ще більш жорсткі.
@Дмитрий
И ещё раз про случайное совпадение.
Хозяин Нибулон Вадатурский.
Зерновой договорняк Зелемскага/
ВІДЕО наслідків влучання:
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1553678559306194945
«Я вважаю, що це спланована ліквідація, пов'язана з тією продовольчою кризою, яку росія намагається зробити у світі. Наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини, ми розмовляли з нею», - зазначила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
https://t.me/spravdi/14501
Тіпа, будете вивозити, але під нашими ракетними обстрілами.
Вадатурський займався розробкою нових маршрутів експорту українського зерна.Навряд чи ракетний удар по його будинку був випадковим
///
от рашкоговнометки
москалями, скоріш за все не є випадковістю, а схожа на замовне вбивство, тому що ця людина та її унікальне підприємство Нібулон, наразі є в Україні ключовою в сфері організації постачання збіжжя ріками України, через море в інші країни.
Вадатурський один з перших, якщо не єдиний, хто збагнув потенціал річкового транспорту України та, починаючи з 1991 вкладав в розвиток річкових терміналів та портів ті кошти, які йому давали західні банки часто-густо лише під його ім"я, навіть в часи криз та негараздів, коли західні кредити не давали українським підприємствам взагалі, або давали лише під гарантії держави. Згодом Нібулон Вадатурського почав замовляти побудову судів та спеціальних вантажних кранів "ріка-море", які пристосовані для завантаження, перевантаження та доставки зерна з портів на ріках в порти на морі. А ще згодом Нібулон розпочав ВЛАСНУ РОЗРОБКУ ТА БУДУВАННЯ річкових
судів, кранів та судів класу "річка-море" на власній верфі. На початок 2022 р. флот, збудований Вадатурським налічував 81 судно та спеціалізованих плавучих кранів.
Российские пропагандисты радуются смерти украинского бизнесмена Алексея Вадатурского.
Так, Рожин, комментируя в своем Telegram-канале ракетный удар по Николаеву и гибель Вадатурского, пишет, что бизнесмен был "кошельком" пятого президента Украины Петра Порошенко и спонсировал украинские батальоны, воюющие с российскими оккупантами.
"В свое время попал в российские санкционные списки. Этого вычеркиваем", - заявил пропагандист.
В свою очередь, Симоньян назвала смерть Вадатурского "денацификацией в действии".
www.dialog.ua/ukraine/256302_1659280151