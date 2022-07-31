В результате обстрела Николаева погиб известный бизнесмен, владелец "Нибулона" Вадатурский

В Николаеве во время массированных обстрелов в воскресенье, 31 июля, погиб известный бизнесмен Герой Украины, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Об этом "Новинам-N" сообщил источник в Николаевском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

Указывается, что вместе с Алексеем Вадатурским погибла его жена.

Подробности трагедии пока выясняются.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил заместитель председателя Николаевской ОВА Юрий Гранатуров.

Позже информацию о гибели Вадатурского подтвердила пресс-служба "Слуги народа".

Также читайте: Оккупанты массированно обстреляли Николаев, разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома, в городе вспыхнули пожары, - Сенкевич

Впрочем, по официальным данным, при обстреле Николаева один человек погиб, двое ранены.

Отметим, что Алексей Вадатурский родился 8 сентября 1947 в селе Бенцари Балтского района Одесской области в семье колхозника.

В 1971 г. окончил Одесский технологический институт им. Ломоносова, специальность – автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов.

Работал главным инженером трехкратного комбината хлебопродуктов, начальником производственного отдела и заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов.

В 1991 году возглавил вновь сельскохозяйственное предприятие "Нибулон".

15 ноября 2007 года был удостоен звания Герой Украины с вручением ордена государства.

В 2012 году журнал "Фокус" разместил бизнесмена в списке 20 самых успешных аграриев Украины, где он вместе с сыном-компаньоном Андреем Вадатурским занял двенадцатое место (земельный банк – 80 000 га).

В рейтинге журнала "НВ" "топ-100 самых богатых украинцев", опубликованном в октябре 2019 года, состояние оценено в $474 млн. (уменьшение на 14% по сравнению с 2018 годом); это 14 место рейтинга.

В июне 2020 года Forbes Украина поместил Вадатурского на 15 место в рейтинге самых богатых украинцев, оценив его капитал в 450 млн долларов.