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Новости Война
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Оккупанты массированно обстреляли Николаев, один человек погиб, двое ранены, - Ким

війна,обстріл,миколаїв,сєнкевич

Враг ночью дважды обстрелял из артиллерии областной центр.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

В ночь на 31 июля, спустя 1 час ночи и около 5 часов утра, Николаев подвергся массированным обстрелам. По предварительным данным, один человек погиб, два – получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты массированно обстреляли Николаев, разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома, в городе вспыхнули пожары, - Сенкевич

В результате обстрелов повреждены жилые дома и ряд объектов инфраструктуры: гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. На местах взрывов снарядов возникло несколько пожаров – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки.

Тушили локальные пожары работники ГСЧС. Подробная информация о количестве пострадавших и материальном ущербе уточняется.

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Николаев (2155) обстрел (27351) Ким Виталий (243)


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Тримайся, Миколаїв. А взагалі кацавпи просто так зазвичай не обстрілюють. Щось замислили щодо Миколаїв /Одеса, Харкова чи Запоріжжя/Нікополь?
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31.07.2022 09:38 Ответить
Тяжело, Николаев обстреливают каждый день притом есть жертвы, если не освободим Херсон то будет печально...
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31.07.2022 10:24 Ответить
Обязательную эвакуацию нужно,а то как то одна Донецкая кое у кого почему то на уме
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31.07.2022 12:17 Ответить
І ЗНОВУ СТОГНЕ МИКОЛАЇВ

Сьогодні знову ніч як пекло,
Для миколаївців була.
Ракети били тільки смеркло,
Комусь замовлена труна.

Там «МЧС» будинки тушать,
В «швидкі» поранених несуть.
Когось накрити просто мусять,
Та проведуть в останню путь.

Лупили в житлові будинки,
Коли всі спати уляглись.
«Касети» сиплють як сніжинки…
Як тихо тут було колись.

Ще зло бере коли тут чешуть,
Коли тривога - « в укриття».
Бо мало їх, навіщо брешуть?
В квартирах бережуть життя.

Немає чим ракети бити,
Хтось прогуляв, їх не робив.
А як народу в місті жити?
Як ворог кожну ніч бомбив?

Надія тільки вся на військо,
До перемоги шлях - мета…
Щоб знищили усе російське,
Й тут налагодилось життя!

31.07.2022 р.
Анатолій Березанський
Миколаїв
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31.07.2022 09:55 Ответить
Вадатурский погибли
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31.07.2022 10:00 Ответить
Загинув Герой України Вадатурський і його дружина! Пан Кім збрехавши про одного вбитого і не повідомив про смерть людини-легенди, яка в 2014 році не встустила "русский мир" в Миколаїв, яка збудувала річковий флот, зернові термінали... Царство Небесне вбитим і співчуття рідним!
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31.07.2022 10:46 Ответить
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31.07.2022 10:04 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 10:54 Ответить
 
 