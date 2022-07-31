Оккупанты массированно обстреляли Николаев, один человек погиб, двое ранены, - Ким

Враг ночью дважды обстрелял из артиллерии областной центр.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

В ночь на 31 июля, спустя 1 час ночи и около 5 часов утра, Николаев подвергся массированным обстрелам. По предварительным данным, один человек погиб, два – получили ранения.

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В результате обстрелов повреждены жилые дома и ряд объектов инфраструктуры: гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. На местах взрывов снарядов возникло несколько пожаров – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки.

Тушили локальные пожары работники ГСЧС. Подробная информация о количестве пострадавших и материальном ущербе уточняется.

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