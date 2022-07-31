Оккупанты массированно обстреляли Николаев, один человек погиб, двое ранены, - Ким
Враг ночью дважды обстрелял из артиллерии областной центр.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
В ночь на 31 июля, спустя 1 час ночи и около 5 часов утра, Николаев подвергся массированным обстрелам. По предварительным данным, один человек погиб, два – получили ранения.
В результате обстрелов повреждены жилые дома и ряд объектов инфраструктуры: гостиница, спортивный комплекс, два учебных заведения и СТО. На местах взрывов снарядов возникло несколько пожаров – загорелось двухэтажное здание, пристройка к жилому дому, два гаража и два хозяйственных постройки.
Тушили локальные пожары работники ГСЧС. Подробная информация о количестве пострадавших и материальном ущербе уточняется.
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Сьогодні знову ніч як пекло,
Для миколаївців була.
Ракети били тільки смеркло,
Комусь замовлена труна.
Там «МЧС» будинки тушать,
В «швидкі» поранених несуть.
Когось накрити просто мусять,
Та проведуть в останню путь.
Лупили в житлові будинки,
Коли всі спати уляглись.
«Касети» сиплють як сніжинки…
Як тихо тут було колись.
Ще зло бере коли тут чешуть,
Коли тривога - « в укриття».
Бо мало їх, навіщо брешуть?
В квартирах бережуть життя.
Немає чим ракети бити,
Хтось прогуляв, їх не робив.
А як народу в місті жити?
Як ворог кожну ніч бомбив?
Надія тільки вся на військо,
До перемоги шлях - мета…
Щоб знищили усе російське,
Й тут налагодилось життя!
31.07.2022 р.
Анатолій Березанський
Миколаїв