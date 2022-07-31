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Новини Війна
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Окупанти масовано обстріляли Миколаїв, одна людина загинула, двоє поранені, - Кім

війна,обстріл,миколаїв,сєнкевич

Ворог вночі двічі обстріляв з артилерії обласний центр.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

В ніч на 31 липня, опісля 1-ї години ночі та близько 5-ї години ранку, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. За попередніми даними, одна людина загинула, дві – отримали поранення.

Читайте також: Ворог вночі обстріляв Миколаїв, одна людина загинула, шестеро поранені, - Кім

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та ряд об’єктів інфраструктури: готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. На місцях вибухів снарядів виникло кілька пожеж – загорілася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.

Гасили локальні пожежі працівники ДСНС. Детальна інформація щодо кількості потерпілих та матеріальних збитків уточнюється.

Читайте також: Окупанти масовано обстріляли Миколаїв, зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки, у місті спалахнули пожежі, - Сєнкевич

Миколаїв (1809) обстріл (28672) Кім Віталій (471)


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Тримайся, Миколаїв. А взагалі кацавпи просто так зазвичай не обстрілюють. Щось замислили щодо Миколаїв /Одеса, Харкова чи Запоріжжя/Нікополь?
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31.07.2022 09:38 Відповісти
Тяжело, Николаев обстреливают каждый день притом есть жертвы, если не освободим Херсон то будет печально...
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31.07.2022 10:24 Відповісти
Обязательную эвакуацию нужно,а то как то одна Донецкая кое у кого почему то на уме
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31.07.2022 12:17 Відповісти
І ЗНОВУ СТОГНЕ МИКОЛАЇВ

Сьогодні знову ніч як пекло,
Для миколаївців була.
Ракети били тільки смеркло,
Комусь замовлена труна.

Там «МЧС» будинки тушать,
В «швидкі» поранених несуть.
Когось накрити просто мусять,
Та проведуть в останню путь.

Лупили в житлові будинки,
Коли всі спати уляглись.
«Касети» сиплють як сніжинки…
Як тихо тут було колись.

Ще зло бере коли тут чешуть,
Коли тривога - « в укриття».
Бо мало їх, навіщо брешуть?
В квартирах бережуть життя.

Немає чим ракети бити,
Хтось прогуляв, їх не робив.
А як народу в місті жити?
Як ворог кожну ніч бомбив?

Надія тільки вся на військо,
До перемоги шлях - мета…
Щоб знищили усе російське,
Й тут налагодилось життя!

31.07.2022 р.
Анатолій Березанський
Миколаїв
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31.07.2022 09:55 Відповісти
Вадатурский погибли
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31.07.2022 10:00 Відповісти
Загинув Герой України Вадатурський і його дружина! Пан Кім збрехавши про одного вбитого і не повідомив про смерть людини-легенди, яка в 2014 році не встустила "русский мир" в Миколаїв, яка збудувала річковий флот, зернові термінали... Царство Небесне вбитим і співчуття рідним!
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31.07.2022 10:46 Відповісти
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31.07.2022 10:04 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 10:54 Відповісти
 
 