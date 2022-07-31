Окупанти масовано обстріляли Миколаїв, одна людина загинула, двоє поранені, - Кім
Ворог вночі двічі обстріляв з артилерії обласний центр.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
В ніч на 31 липня, опісля 1-ї години ночі та близько 5-ї години ранку, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. За попередніми даними, одна людина загинула, дві – отримали поранення.
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та ряд об’єктів інфраструктури: готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. На місцях вибухів снарядів виникло кілька пожеж – загорілася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.
Гасили локальні пожежі працівники ДСНС. Детальна інформація щодо кількості потерпілих та матеріальних збитків уточнюється.
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Сьогодні знову ніч як пекло,
Для миколаївців була.
Ракети били тільки смеркло,
Комусь замовлена труна.
Там «МЧС» будинки тушать,
В «швидкі» поранених несуть.
Когось накрити просто мусять,
Та проведуть в останню путь.
Лупили в житлові будинки,
Коли всі спати уляглись.
«Касети» сиплють як сніжинки…
Як тихо тут було колись.
Ще зло бере коли тут чешуть,
Коли тривога - « в укриття».
Бо мало їх, навіщо брешуть?
В квартирах бережуть життя.
Немає чим ракети бити,
Хтось прогуляв, їх не робив.
А як народу в місті жити?
Як ворог кожну ніч бомбив?
Надія тільки вся на військо,
До перемоги шлях - мета…
Щоб знищили усе російське,
Й тут налагодилось життя!
31.07.2022 р.
Анатолій Березанський
Миколаїв