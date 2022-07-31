Окупанти масовано обстріляли Миколаїв, одна людина загинула, двоє поранені, - Кім

Ворог вночі двічі обстріляв з артилерії обласний центр.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

В ніч на 31 липня, опісля 1-ї години ночі та близько 5-ї години ранку, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. За попередніми даними, одна людина загинула, дві – отримали поранення.

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Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та ряд об’єктів інфраструктури: готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. На місцях вибухів снарядів виникло кілька пожеж – загорілася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі та дві господарчі споруди.

Гасили локальні пожежі працівники ДСНС. Детальна інформація щодо кількості потерпілих та матеріальних збитків уточнюється.

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