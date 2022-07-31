Оккупанты массированно обстреляли Николаев, разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома, в городе вспыхнули пожары, - Сенкевич
Россияне в очередной раз массированно обстреляли Николаев.
Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов".
Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков", - говорится в сообщении.
Утром произошел повторный обстрел города: "Снова мощные взрывы раздаются в городе!".
Позже Сенкевич сообщил, что сегодняшний обстрел, наверное, был самым сильным за все время войны.
"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, сильнейшему за все время. Мощные взрывы раздавались после первой ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели. Собираем подробную информацию" , – написал городской голова.
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бідний Харків, бідний Нікополь, такий жах((
Людям, а "визволителі" прийшли осінню забравши з собою частину чоловіків на штурм Дніпра, прийшлося копати землянки і жити в них цілу зиму. Землянка - не наш винахід, це від північних народів. Наступні роки відбувалося відновлення житла на тих же "фундаментах" навколо часто вцілілої печі. Допомагаючи другу другу люди так-сяк відбудувалися. А вже в 1955-1956 роках частину хат прийшлось розбирати через переселення в голий степ, бо бачте хрущову захотілося воду в Крим подати. Так нам дорого обійшовся той Крим, що й не сказати. Під рукотворним морем зникла наша історія, зникла наша пам'ять про спочилих родичів у затоплених морем кладовищах. А стільки вже землі те море забрало собі, ви й не уявляєте.
І все це горе принесла не фашистська германія, а москва. Яка й продовжує нести горе всім що не хочуть ставати москалями. Але б коли б навіть ми стали москалями, як багато хто з наших раніше, то все одно б щастя не бачили. Бо війна була б то там, то сям. москва не може жити без війни. спитайте хоча б у "воїнів-інтернаціоналістів" яких в Україні ще багато серед живих. Їх бачте теж вважають учасниками бойових дій. Але захищали вони не рідну землю а імперські амбіції сатаністів.
Два чергових дурника чи трольки-провокатори?
"орки достают по Николаеву в те места, в которые раньше не могли достать"
Брехня.
Не відомо солодукій парочці, що в Миколаєв прилітає не тільки з правого берега, а в основному з лівого, Криму, кораблів та літаків?
У паРашки поки що достатньо заліза навіть щоб обстрілювати з Волги та Каспійського моря.
А про обстріли Вінниці, Хмельницького взагалі не чули?
Може час переходити до чебурнета, до братів по "розуму" та "писанию" тупих коментів від
вЯліких прАХВесіоналів.
"що от от візьмем Херсон, що там когось окружили?"
"Херсон блокований"
Це ТВОЇ байки, в офіційних джерелах такої інформації не було.
"Кривий Ріг обстрілюють - із засобів дальністю до 40км"
Це тобі особисто доповіли, недолуге? А про обстріли Кривого Рогу, наприклад з Криму, не чуло?
Для особливо обдарованних - макс. дальність РСЗВ:
"Град" - 42 км,
"Ураган" - 35+ км,
"Смерч" - 70 км, окремими видами БП до 90 км, але їх майже нема.
"Чи може люди карту не мають щоб самому подивитись?"
Мабудь саме ти не вмієш користуватися картою чи не знаєш де лінія фронту.
"Знавець" диванний, якщо чогось не знаєш - мовчки проходь далі, за розумника зійдеш.
"Абдристович постійно говорив"
Слухайте далі Абдристовича, ще можна по парашистьським Інтернет смітникам помандрувати, майже теж саме.
"Наскільки я розумію вона б'є до 75 км., а це з Херсонської області"
так відкрий карту і побачиш, що 75 км це вже лівобережжя Херсонської області з легким постачанням техніки і бк з Криму.
Про "Смерч" я вже писав вище.
Для кращого розуміння - пан не експерт, але дещо знає, має офіцерське звання і оперує достовірною інформацією, і з місць також, і дуже не любить недолугих диванних експерДів, на кшталт , які навіть в Мережі не можуть щось знайти та вивчити, але дуже ********** строчити тупі коменти про те, в чому вони ні в зуб ногою.
Навіщо взагалі цей комент, аби щось написати?
Кожного разу при обстрілі адмінбудівель Миколаєва він знаходив причину своєї відсутності на місці удару при загибелі своїх же співвітчизників.
Очень хотелось бы. чтобы они все вместе с главным распорядителем и виновником всех событий
обмочились бы от страха при взрывах, без постановочных эффектов?! без показухи и видосиков!
Вспомнили и вернули Марченко, когда от Николаева остались руины, когда надо себя убогого выгородить от последствий, когда надо на кого то свалить вину!
Доколе эта зелёная слизь будет мучать народ? НЕ можешь - уходи на хрен! И ермака захвати!