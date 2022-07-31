Оккупанты массированно обстреляли Николаев, разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома, в городе вспыхнули пожары, - Сенкевич

Россияне в очередной раз массированно обстреляли Николаев.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Николаев массированно обстреливают. С начала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетных снарядов".

Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков", - говорится в сообщении.

Утром произошел повторный обстрел города: "Снова мощные взрывы раздаются в городе!".

Позже Сенкевич сообщил, что сегодняшний обстрел, наверное, был самым сильным за все время войны.

"Сегодня Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, сильнейшему за все время. Мощные взрывы раздавались после первой ночи и около пяти утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома. На местах прилетов возник ряд пожаров. Работают спасатели. Собираем подробную информацию" , – написал городской голова.

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