Латвия с августа приостанавливает упрощенный режим поездок для жителей приграничных регионов РФ

С 1 августа Латвия приостанавливает упрощенный режим поездок для жителей приграничных регионов России. Соответствующее решение было принято правительством Латвии в середине июля.

В Риге пояснили, что соглашение о местном приграничном движении между Латвией и Россией было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных районов. В то же время, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, 24 февраля, была приостановлена выдача виз, в том числе пограничных, российским гражданам во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове, выдача пограничных разрешений больше невозможна, поскольку это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за рубежом, выдававшее такие разрешения гражданам России.

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Правительство Латвии также ввело санкции против российских граждан и компаний, МИД страны призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Россию.