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Новости
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Латвия с августа приостанавливает упрощенный режим поездок для жителей приграничных регионов РФ

латвія

С 1 августа Латвия приостанавливает упрощенный режим поездок для жителей приграничных регионов России. Соответствующее решение было принято правительством Латвии в середине июля.

В Риге пояснили, что соглашение о местном приграничном движении между Латвией и Россией было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных районов. В то же время, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, 24 февраля, была приостановлена выдача виз, в том числе пограничных, российским гражданам во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. 

В связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове, выдача пограничных разрешений больше невозможна, поскольку это было единственное дипломатическое и консульское представительство Латвии за рубежом, выдававшее такие разрешения гражданам России.

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Правительство Латвии также ввело санкции против российских граждан и компаний, МИД страны призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Россию.

Автор: 

граница (5273) Латвия (1338) россия (95687)


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ізоляція ватної клоаки триває і посилюється
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31.07.2022 20:01 Ответить
Нехай рюзкі тепер насолоджуються своїм рюzzкім міром.
Їх взагалі потрібно не пускати на територію Європи.
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31.07.2022 22:02 Ответить
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31.07.2022 20:07 Ответить
так і повинно бути для неадекватів -- довбдню ім в плечі
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31.07.2022 20:11 Ответить
Sher gut!
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31.07.2022 20:15 Ответить
Шо там по Нанотолию? чайок, с полонием в прикуску?
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31.07.2022 20:24 Ответить
О латиші молодці! Рубають з плеча без цяцькання!
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31.07.2022 20:40 Ответить
всі прибалти наши справжні друзі. за ці 5 місяців війни у європі виявилось хто друг, а хто ворог (мадьяри)
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31.07.2022 20:49 Ответить
Какой ещё упрощённый режим. Они там в своём уме ?
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31.07.2022 21:40 Ответить
 
 