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Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы

кличко

Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы.

Он заявил, что считает это признанием героизма всех киевлян и храбрости украинского народа, сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

Церемония состоялась на торжественном заседании городского совета Варшавы, которое проходит ежегодно 31 июля, в день Варшавского восстания. От имени Виталия Кличко отличие получил его брат – Владимир Кличко.

"Искренне благодарен власти и жителям Варшавы за звание почетного гражданина польской столицы. Города, с которыми Киев объединяет многолетняя дружба и сотрудничество. Это большая честь для меня и признание героизма всех киевлян, отваги украинского народа, который противостоит нашествию российских варваров", - заявил Виталий Кличко в видеообращении к польским коллегам и друзьям.

Он отметил, что украинцы сегодня защищают не только свою независимость и европейский выбор, но и демократию, стабильность и безопасность всей Европы.

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"Мы должны победить путинских варваров, которые пытаются уничтожить Украинское государство и совершают геноцид украинского народа. Любое "замораживание" конфликта, любая передышка для армии убийц будет означать, что они придут снова! И аппетиты "империи зла" не ограничатся только Украиной. В мире, к сожалению, не все это понимают. Но поляки понимают очень хорошо. Сегодня Польша играет ведущую роль в усилиях демократического мира в поддержку Украины. Мы вам очень благодарны за ваши заботу и отзывчивость! Мы это ценим и не забудем!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подчеркнул, что Польша и дальше будет помогать Украине. И обе страны останутся свободными и независимыми государствами.

"Мы с вами, и всегда можете на нас рассчитывать!" – заявил мэр Варшавы.

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25587) Кличко Виталий (4646) Польша (8435) Варшава (183) Тшасковский Рафал (13)


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Топ комментарии
+18
... який сказав: "Це нагорода українському народу"

Кличі - молодці !
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31.07.2022 20:27
+16
Вітання пану Кличку, визнав, що це нагорода народна.
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31.07.2022 20:24
+14
Кличко заслуговує цього звання, а от за що боневтіку купу нагород дали...
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31.07.2022 20:24
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для тих кому аблом читати всю статтю )))
підкреслюю - нагородили Віталія, але за нього отримав нагороду Володимир
(не переплутайте !!!)))
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31.07.2022 20:24 Ответить
... який сказав: "Це нагорода українському народу"

Кличі - молодці !
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31.07.2022 20:27 Ответить
Гордість....
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31.07.2022 21:20 Ответить
Вітання пану Кличку, визнав, що це нагорода народна.
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31.07.2022 20:24 Ответить
Кличко заслуговує цього звання, а от за що боневтіку купу нагород дали...
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31.07.2022 20:24 Ответить
брити лоханулись - замість премії Чемберлена дали Боневтіку премію Черчиля
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31.07.2022 20:26 Ответить
замість хронічного сіфілітіка,дали почесного філателіста)))
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31.07.2022 21:05 Ответить
Ипааать ти дурний
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31.07.2022 21:21 Ответить
А скажи йму в писок таке
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31.07.2022 21:22 Ответить
ой ой ******** порвався,кому зелупі нарколижній.а як? зелупа бункерне чмо крутіше *****,сидить з охороною і жде 100500 "замах",тому ****** ***** і не повертайся раб
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31.07.2022 21:41 Ответить
раб а раб як тобі "кінець епохи бідності" "хоть поржав"?
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31.07.2022 21:43 Ответить
Не Боневтику, а Украине. И вручили тому, кто на данный момент Украину представляет. Звание почетного гражданина Варшавы тоже не Володимеру Кличко дали, а его брату. Но вручили Володимеру, который брата на тот момент представлял.
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31.07.2022 20:32 Ответить
Maxim Ak-Murza,,я Вам дуже вдячний за підтримку України! Я не знаю,якої ви національності,але точно маю впевненість - наша людина! Хай щастить Вам,та Вашій родині!
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31.07.2022 20:43 Ответить
Наполовину Киримли, наполовину Украинец. И я не делаю ничего такого особенного, чего не делает сегодня любой нормальный человек. Але приемно, дякую Пану. Вам и Вашим - Селям Алейкум ва-Рахматулля, тобто - Мир Вам и Милость Божья.
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31.07.2022 21:23 Ответить
хай живе Річ Посполита Nova -
спільна союзна держава Польщі, України, Литви та Білорусі
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31.07.2022 20:24 Ответить
Педалік, віддай це звання генералам з військової адміністрації міста, які його врятували, коли ти істеричні інтерв*ю "усьо пропало" давав Associated Press.
Як там, останній дерібан землі так і не відбувся дякуючи фракції ЄС і твої депутани роз*їхались по закордонних курортах. Позорисько!
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31.07.2022 21:22 Ответить
Статуэтка - ракообразное на одной ноге? Ну почему же все помалкивали о войне, ведь знали же твари! Вот в чём вопрос виталька
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31.07.2022 21:41 Ответить
Так він же в ТРО був записався? Дезертирував чи що?
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31.07.2022 22:09 Ответить
 
 