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Кличко отримав звання почесного громадянина Варшави

кличко

Віталій Кличко отримав звання почесного громадянина Варшави.

Він заявив, що вважає це визнанням героїзму всіх киян та відваги українського народу, повідомляє сайт КМДА, передає Цензор.НЕТ.

Церемонія відбулася на урочистому засіданні міської ради Варшави, яке проходить щороку 31 липня, в день Варшавського повстання. Від імені Віталія Кличка відзнаку отримав його брат – Володимир Кличко.

"Щиро дякую владі та мешканцям Варшави за звання почесного громадянина польської столиці. Міста, з яким Київ об’єднує багаторічна дружба та співробітництво. Це велика честь для мене і визнання героїзму всіх киян, відваги українського народу, який протистоїть навалі російських варварів", - заявив Віталій Кличко у відеозверненні до польських колег і друзів.

Він наголосив, що українці сьогодні захищають не тільки свою незалежність та європейський вибір, а й демократію, стабільність та безпеку всієї Європи.

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"Ми повинні перемогти путінських варварів, які намагаються знищити Українську державу та чинять геноцид українського народу. І повинні повністю відновити територіальну цілісність України. Будь-яке "замороження" конфлікту, будь-яка передишка для армії вбивць означатиме, що вони прийдуть знову! І апетити імперії зла не обмежаться тільки Україною. У світі, на жаль, не всі це розуміють. Але поляки розуміють дуже добре. Сьогодні Польща відіграє провідну роль в зусиллях демократичного світу на підтримку України. Ми вам дуже вдячні за ваші піклування та чуйність! Ми це цінуємо і не забудемо!" – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Варшави Рафал Тшасковський підкреслив, що Польща і надалі допомагатиме Україні. Й обидві країни залишаться вільними і незалежними державами. "Ми з вами і завжди можете на нас розраховувати!", – заявив мер Варшави.

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19541) Кличко Віталій (3518) Польща (8535) Варшава (190) Тшасковський Рафал (13)


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Топ коментарі
+18
... який сказав: "Це нагорода українському народу"

Кличі - молодці !
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31.07.2022 20:27
+16
Вітання пану Кличку, визнав, що це нагорода народна.
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31.07.2022 20:24
+14
Кличко заслуговує цього звання, а от за що боневтіку купу нагород дали...
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31.07.2022 20:24
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для тих кому аблом читати всю статтю )))
підкреслюю - нагородили Віталія, але за нього отримав нагороду Володимир
(не переплутайте !!!)))
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31.07.2022 20:24 Відповісти
... який сказав: "Це нагорода українському народу"

Кличі - молодці !
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31.07.2022 20:27 Відповісти
Гордість....
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31.07.2022 21:20 Відповісти
Вітання пану Кличку, визнав, що це нагорода народна.
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31.07.2022 20:24 Відповісти
Кличко заслуговує цього звання, а от за що боневтіку купу нагород дали...
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31.07.2022 20:24 Відповісти
брити лоханулись - замість премії Чемберлена дали Боневтіку премію Черчиля
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31.07.2022 20:26 Відповісти
замість хронічного сіфілітіка,дали почесного філателіста)))
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31.07.2022 21:05 Відповісти
Ипааать ти дурний
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31.07.2022 21:21 Відповісти
А скажи йму в писок таке
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31.07.2022 21:22 Відповісти
ой ой ******** порвався,кому зелупі нарколижній.а як? зелупа бункерне чмо крутіше *****,сидить з охороною і жде 100500 "замах",тому ****** ***** і не повертайся раб
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31.07.2022 21:41 Відповісти
раб а раб як тобі "кінець епохи бідності" "хоть поржав"?
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31.07.2022 21:43 Відповісти
Не Боневтику, а Украине. И вручили тому, кто на данный момент Украину представляет. Звание почетного гражданина Варшавы тоже не Володимеру Кличко дали, а его брату. Но вручили Володимеру, который брата на тот момент представлял.
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31.07.2022 20:32 Відповісти
Maxim Ak-Murza,,я Вам дуже вдячний за підтримку України! Я не знаю,якої ви національності,але точно маю впевненість - наша людина! Хай щастить Вам,та Вашій родині!
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31.07.2022 20:43 Відповісти
Наполовину Киримли, наполовину Украинец. И я не делаю ничего такого особенного, чего не делает сегодня любой нормальный человек. Але приемно, дякую Пану. Вам и Вашим - Селям Алейкум ва-Рахматулля, тобто - Мир Вам и Милость Божья.
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31.07.2022 21:23 Відповісти
хай живе Річ Посполита Nova -
спільна союзна держава Польщі, України, Литви та Білорусі
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31.07.2022 20:24 Відповісти
Педалік, віддай це звання генералам з військової адміністрації міста, які його врятували, коли ти істеричні інтерв*ю "усьо пропало" давав Associated Press.
Як там, останній дерібан землі так і не відбувся дякуючи фракції ЄС і твої депутани роз*їхались по закордонних курортах. Позорисько!
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31.07.2022 21:22 Відповісти
Статуэтка - ракообразное на одной ноге? Ну почему же все помалкивали о войне, ведь знали же твари! Вот в чём вопрос виталька
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31.07.2022 21:41 Відповісти
Так він же в ТРО був записався? Дезертирував чи що?
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31.07.2022 22:09 Відповісти
 
 