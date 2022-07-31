Бывший вице-премьер России Чубайс попал в Европе в реанимацию. Есть подозрение на преднамеренное отравление
67-летний бывший российский вице-премьер-министр Анатолий Чубайс в воскресенье, 31 июля 2022 года, госпитализирован в реанимационное отделение одной из европейских клиник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила близкая к политику московская телеведущая Ксения Собчак.
Свою карьеру Чубайс начинал с должности советника у ее отца Анатолия Собчака, когда тот являлся мэром Санкт-Петербурга.
"Чубайс в реанимации. Говорила только с Авдотьей (женой Анатолия Чубайса. - Ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо. Внезапно начали отниматься руки и ноги", - отметила Ксения Собчак.
Также она привела комментарий лично Чубайса: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".
Синдром Гийена-Барре (СГБ) – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.
"Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты на предмет ядовитых веществ", - добавляет российский информационный ТГ-канал Ateo Breaking.
В 1990-х годах Чубайс являлся одним из главных вдохновителей и проводников рыночных реформ в России. Работал в командах Собчака, Гайдара, Ельцина.
Возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина. Затем был вице-премьером и министром финансов.
При Медведеве возглавил госкорпорацию "Роснано".
В связи с полномасштабным российским вторжением в Украину (24 февраля 2022 года) уехал из РФ со своей женой Авдотьей. Их видели в разных местах – в Турции, на Кипре, в Дубае и в Италии.
При этом открыто российскую агрессию Чубайс не осуждает. Близкие люди объясняют это его страхом перед якобы неизбежным в таком случае покушением, поскольку правитель России Владимир Путин и его окружение воспримут это как измену.
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що, теж "ограбил в 90-е" ?
бідун чубайсівський
як погода в Нарьян-Марі ?
каштани цвітуть ?
начеб-то у нас не було тих 90-х
що, теж "ограбил в 90-е" ?
працював на *********** режим останні 22 роки
успішно розвалював, між іншим !
P.S.Його ст. брат цілком притомний.
М. Жванецкий.
зараз "глубинний народ" рашки зле втішається та пускає свої бридкі слини
Впереди август.
Надо сделать с первого числа недодоступным въезд в Европу всем рашистам.
Абсолютно всем.
Некогда отделять плохих от хороших.
Потом.
Происходят массовые убийства и на их фоне неуместны туристы из страны-террориста.
Впереди август, я купил Бандеры бюст
Надо сделать с первого числа, да,чтобы зад кацапия пасла, еее
недоступным въезд в Европу, пусть целуют жопу, пусть целуют жопу,всем своим рашистам, демилитаристам,
Абсолютно всем, это будет мем,
Некогда делить плохих от хороших.
И разбираться некогда тоже
Массовых убийств кто потянет ношу
Все до одного, те кто молчали
И по куршавелям в шубах рассекали
Думай, на Земле неуместны туристы
Быдло туристы из страны-террориста.
але і це не гарантує, як твердить Віктор Суворов (справжнє ім'я: Володи́мир Богда́нович Різу́н)
До уваги громадян України!
Рекомендуємо громадянам України наразі утримуватися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію просимо телефонувати на гарячу лінію Посольства для громадян України (+381)63-111-31-85
Також в разі потреби можливо звертатися на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588
Черговий двійник ху#ла?
В Сербии заговорили о «денацификации» балканских стран, новая война?
Об этом написал топ-функционер правящей Сербской партии Джуканович.
«Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться», - отметил он.
Его твит вызвал бурную реакцию среди пользователей. Политику напомнили, что путин использовал «денацификацию» в качестве предлога для нападения на Украину.
«Что ж, мир расстроился, когда я написал, что Сербии, возможно, придется инициировать денацификацию Балкан. Я понимаю, что они всегда поддерживали каждого сербского врага», - ответил на обвинения Джуканович.
А прямо сейчас на сербско-косовской границе начались вооруженные столкновения.
Слышно сирену и автоматные очереди. По предварительной информации, армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности.
Остановите землю…
PS Сербия «дружит» с россией, а Косово стремится в ЕС и НАТО
https://t.me/kievreal1/26576
«Поступает ужасная информация из Косово и Метохии», - написал сербский депутат.
В то же время, по всему Северному Косово набат - церкви и монастыри вот уже полчаса непрерывно звонят в колокола. В городе звучат сирены.
Армия Косово планирует в полночь напасть на Сербию, - Вучич.
«Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня», - сказал президент Сербии.
▪️Полиция Сербии вынуждает автомобили и другой транспорт возвращаться с границы с Косово
▪️Вучич намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в Косово, - СМИ.
▪️Сербия стягивает армию к границам Косова, в том числе боевую авиацию, - СМИ
Он грозний фюлєр, а нє *******!
In this case - no sympathy can be offered.
этого ****** кто-то должен остановить!
Приготуй собі пакет
Ванька-встанька, не біжи
Вже немає куди йти
Ніякої людяності до представника орківських ублюдків. Ніякого жалю. Просто здохніть всі орки.
2. Много знает
3. Много денег
Ну ничего, до свадьбы заживет
одна з новин на одну із тем.
А теперь глаза не глядят никуда, даже в очках.
Шампанским.
С трудом припоминаю политика, которого в России ненавидели бы больше (ну разве что Горбачёва).
,але драпанув..
тому й отруїли
А засудив-пристрелили-не мучався би..
Про це https://t.me/bloodysx/21256 повідомила близька до політика московська телеведуча Ксенія Собчак. Хто така Собчак - Фауст, типа за все добре проти всього поганого, але проти путлера. Ця особа допомогла Ящину сысти в тюрму.
Скотина чубайс, як і абрамович імітує отруєння. Це гра в Башти Кремля - лохоторон для Байдена і Джонсона.
Верю - не верю? Ну, давайте.
Об этом сообщила близкая к политику московская телеведущая Ксения Собчак. Кто такая Собчак - Фауст, типа всего хорошо против всего плохого, но против путлера. Это лицо помогло Ящине уйти в тюрьму.
Скотина чубайс, как и абрамович имитирует отравление. Это игра в Башни Кремля - лохоторон для Байдена и Джонсона.
Можем спросим путлера про традиционные ценности - ну чтоб Башни Кремля начали трещать?
https://www.youtube.com/channel/UCKyaF8w468FnMYNA8acIgig вова про https://www.youtube.com/watch?v=4HOoyhpOY0g&lc=UgzsuUpinF4-************** 6 годин тому
Он думал, что темнейший забудет о нем, но нет! Коробочка с ядами всегда под рукой.
https://www.youtube.com/channel/UCyaJRTGwHt47-9iodp1XIdQ Google Chrom https://www.youtube.com/watch?v=4HOoyhpOY0g&lc=UgzsuUpinF4-**************.9e9PpiZ3vox9e9RupDLjH5 6 годин тому
Темнейший никогда, никого не забывает.