Бывший вице-премьер России Чубайс попал в Европе в реанимацию. Есть подозрение на преднамеренное отравление

67-летний бывший российский вице-премьер-министр Анатолий Чубайс в воскресенье, 31 июля 2022 года, госпитализирован в реанимационное отделение одной из европейских клиник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила близкая к политику московская телеведущая Ксения Собчак.

Свою карьеру Чубайс начинал с должности советника у ее отца Анатолия Собчака, когда тот являлся мэром Санкт-Петербурга.

"Чубайс в реанимации. Говорила только с Авдотьей (женой Анатолия Чубайса. - Ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо. Внезапно начали отниматься руки и ноги", - отметила Ксения Собчак.

Также она привела комментарий лично Чубайса: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное".

Синдром Гийена-Барре (СГБ) – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

"Комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты на предмет ядовитых веществ", - добавляет российский информационный ТГ-канал Ateo Breaking.

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В 1990-х годах Чубайс являлся одним из главных вдохновителей и проводников рыночных реформ в России. Работал в командах Собчака, Гайдара, Ельцина.

Возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина. Затем был вице-премьером и министром финансов.

При Медведеве возглавил госкорпорацию "Роснано".

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украину (24 февраля 2022 года) уехал из РФ со своей женой Авдотьей. Их видели в разных местах – в Турции, на Кипре, в Дубае и в Италии.

При этом открыто российскую агрессию Чубайс не осуждает. Близкие люди объясняют это его страхом перед якобы неизбежным в таком случае покушением, поскольку правитель России Владимир Путин и его окружение воспримут это как измену.