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Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР, - Пристайко

вадим,пристайко

Украина требует от Российской Федерации вернуть хотя бы треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое она присвоила после того, как взяла на себя долги Советского Союза.

Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, это очень давняя история, которая заключается в том, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет РФ. Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документы. Киев требовал от Москвы раскрыть информацию о зарубежных активах СССР и его долгах, чего не было сделано.

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"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", - отметил Пристайко.

имущество (350) россия (95687) СССР (812) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+37
Коли вимагають , то риторика повинна бути інша . А не така - поверніть хоть третину , дайте хоть що небудбь .
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31.07.2022 23:37
+22
отдавали и целые... спросите покойного кравчука и еще теплого кучму
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31.07.2022 23:45
+21
"Зелень має яйця" - ти сценарист 95-го кварталу, зізнайся?
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01.08.2022 00:17
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Правила форума Совет форумчан
Коли вимагають , то риторика повинна бути інша . А не така - поверніть хоть третину , дайте хоть що небудбь .
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31.07.2022 23:37 Ответить
Небудь
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31.07.2022 23:38 Ответить
Так це не для того щоб щось отримати, просто натяк що росія це не СРСР.
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31.07.2022 23:40 Ответить
правильно-правильно!
и не нужно останавливаться!
пусть возвращают еще ядерное оружие, стратегические бомбардировщики и 500 ракет Х-22,
а иначе мы вступим в НАТО!
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31.07.2022 23:38 Ответить
Бомбардировщики им не отдавали , они в металлоломе , но мысль правильная .
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31.07.2022 23:42 Ответить
отдавали и целые... спросите покойного кравчука и еще теплого кучму
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31.07.2022 23:45 Ответить
Я , разумеется , спорить не буду , всех тонкостей я знать не могу .
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31.07.2022 23:49 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Рішення про поступове виведення з бойового складу Ту-22М3 було ухвалено в жовтні 2000 року. До квітня 2006-го було ліквідовано всі 60 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.
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31.07.2022 23:56 Ответить
мля...423 ракеты.... которыми теперь по нам валят....а крвчуку и кучму точно пох уже.
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01.08.2022 00:07 Ответить
кравчуки та кучми зробили це "за знижку" на газ...для пінчуків та фірташів....
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01.08.2022 01:05 Ответить
да, точно! ты сказал и я вспомнил! ....
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31.07.2022 23:47 Ответить
8 ту160 і 3 ту95 плюс майже 600 ракет х55 до них
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31.07.2022 23:57 Ответить
Зелень надумала дерибанити майно сесере через 30 років.
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31.07.2022 23:38 Ответить
Більшість зелені навіть не жило при ссср. Навіть пійонерами не були.
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31.07.2022 23:43 Ответить
зелупа не був піонером?
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01.08.2022 01:38 Ответить
жовтенятком ще міг бути, а пійонером навряд,
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01.08.2022 07:46 Ответить
Он по жизни пионЭр. Это призвание.
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01.08.2022 09:15 Ответить
Кравчука вибрали батьки Зелені, такі ж інфантили безмозкі
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01.08.2022 08:23 Ответить
Зелень має яйця і заявила кацапам те , що треба було сказати вже давно . А от у всіх папірєдніків яєць не було , Пятак . Розумієш різницю ?
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01.08.2022 00:12 Ответить
"Зелень має яйця" - ти сценарист 95-го кварталу, зізнайся?
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01.08.2022 00:17 Ответить
лукаш ,:"нужно только перестать стрелять", "заберите меня, хоть за долги"," шашлыки на день пААбеды ",я 🤢видел мир в глазу ***** 🤮🤮🤮🤮🤮ГДЕ ЯЙЦА У ЗЕЛЕНИХ - ДЕРКАЧ ПОРТНОВ ДЕРЬМАК ТАТАРОВ ЗДРИСНУВШИЙ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬВОЙНЫ БАКАНОВ С НАУМОВЫМ , чтоб вы с 73% *****
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01.08.2022 09:07 Ответить
Яиц там точно нет, но жопу точно має. И ты ее постоянно лижешь.
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01.08.2022 09:21 Ответить
нехай плотять *****
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31.07.2022 23:39 Ответить
ооо... не прошло и 30 лет... как во время вспомнилось...
вымагай нехай се**тся с нашей территории... хоч наше не трогает...
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31.07.2022 23:41 Ответить
гадаю такий зараз час шо за кордоном зможем шо хоч відсудить
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31.07.2022 23:43 Ответить
Борги срср вони на себе взяли? і які ж борги? за Голодомор взяли?
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31.07.2022 23:43 Ответить
За Голодомор винні ті ж самі що знали "Голобородько"... Суд он як на них гарно "працює"
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31.07.2022 23:56 Ответить
Зараз така вимога звучить досить дивно.
Нам ба окуповані території України повернути, а тоді і до закордонного майна колишнього срср справа дійде.
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31.07.2022 23:43 Ответить
Одне одному не заважає.
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31.07.2022 23:49 Ответить
кацапи щось триндять про те, що кацапія правонаступник сисисира, а нхто не винав і війну вони почали типа повернення земель.
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01.08.2022 07:48 Ответить
Пускай ЯО возвращают
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31.07.2022 23:49 Ответить
Все деньги Сбербанка УССР ******** рашка в день подписания Акта о независимости Украины!

Ты порядка 50 млрд долл было в тех деньгах! Сейчас это все 500 млрд долл!
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31.07.2022 23:49 Ответить
Их ******** наши крахоборы, которые называют сейчас олигархами. Это деньги народа, а потом люди 20 лет не доверяли банкам, потому что в свое время государство их тупо кинуло. Как и нынешнее поколение не будет доверять государству. которое их тупо заперло как зверей.
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31.07.2022 23:53 Ответить
Печальна ситуація... але добре що це ще пам'ятається... Добавити можно тільки попрану Конституцію,,, особливо в правах на надра, освіту та охорону здоров'я...
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31.07.2022 23:59 Ответить
Еще раз тебе говорю, чучело лищнехромосомное!

Все деньги Сбербанка УССР ******** рашка в день подписания Акта о независимости Украины!

Тогда никаких "олигархов" и в проекте не было - одни токо комуняки разных сортов!
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01.08.2022 00:19 Ответить
А капиталы олигархов, которыми они промышленность скупали, с неба появились?
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01.08.2022 00:44 Ответить
Прихватизація розпочалась у кінці 90х
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01.08.2022 01:31 Ответить
Так як і золотий, діамантовий фонди срср привласнили собі кацапи
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01.08.2022 01:32 Ответить
крахоборы

Це що за звір такий?
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01.08.2022 01:15 Ответить
******* олігархи - це колишній криміналітет, наперсточники з 90-х, які зрослися з колишною перефарбованою комуняцькою владою
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01.08.2022 01:34 Ответить
то непогана подача, дуже правильна
але неповна
почніть будь ласка з місця в Совбезе ООН
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31.07.2022 23:50 Ответить
Эта тема за эти активы мусолится уже десятилетия. Проще говоря Украине принадлежат около 16% активов СССР, а это очень большие деньги. Просто представьте, что 16% активов всего Союза принадлежат Украине. Речь идет о 300-400 млрд долларов.
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31.07.2022 23:51 Ответить
так це правда, борги СССР складали 1% від майна СССР
там не тільки про це йде мова, там йде ще мова про гроші приватних особ
була така історія, викладаю її по пам'яті
валютні кошти усіх українців зберігалися у Внештогрбанку СССР
моряків наприклад, усіх хто працював за кордоном, в межах СССР долари заміняли на чеки ВнешторгБанка
так от, у 1991-му році, коли СССР розвалився, зрозуміло що всі валютні кошти українців опинилися у іншої країні, у московитов
московити їх повертати відмовились
тоді наші довбойби підписали якийсь протокол (можливо просто від безнадегі, а можливо й за взяточку) що московити будуть поступово повертати гроші нам, але по віку українця - спочатку всім українцям яким виконалось 80 років, потім тим кому 70 років і так розписали на багато-багато років
сенс цього, що українці помруть, повертать буде нікому, або повертати будуть гривнами по старому курсу - типа за долар один купон
тобто приватні особи не отримали від московитов ровно нічого з заробітков за багато-багато років за кордоном
чому наші пішли на таке? це питання велике та нерозслідуване досі
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01.08.2022 00:02 Ответить
"чому наші пішли на таке?" - "ваші" це хто? комуняки всіх сортів?

пішли вони на таке шоб їм кацапські комуняки не заважали грабувати Україну
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01.08.2022 00:21 Ответить
Чеки ВТБ повернули, правда по трохи іншому курсу обміна (десь удвічі гіршому). Платили їми 1$=0.63 рублі, а повернули приблизно як 1руб=1 дойчемарка
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01.08.2022 01:22 Ответить
Ви, мабуть, не дуже знайомі з цією сітуацією. Оці валютні кошти ніяким чином людям назад не віддавали при СРСР. Взагалі. На чеки ВТБ (а вони були 2 різних видів - для дипломатів та моряків, з абсолюто різним курсом обміну на чорному ринку) можно було щось купляти у спец.магазинах (наприклад автівку на дипломатичні чеки). Ще їх можно було поміняти на рублі на чорному ринку (морські чеки приблизно 1:18 - 1:25, дипломатичні - 1:2,5 - 1:3). Ніяк більше їх не можна було використати...
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01.08.2022 01:32 Ответить
Чеки Внешторгбанка, моряки их называли Боны, использовались в магазинах Торгмортранса. Спекулятивная цена на пусть 1978-82гг была примерно 12-14руб за чек. Одесский магазин был вне конкуренции по портам совдепии. Был там отдельный почти магазин продуктовый, а там были сигареты---настоящие.Ричмонд. Вирджиния. Конечно Мальборо тоже. Блок стоил 2 руб чеками. На руках пачка шла 2-2,50 р. Был и Филлип Морис, Кэмел, Кент, Бенсон, Ротманс,Дунхил. И спиртное. Настоящее. Коньяки Мартель, Наполеон, Камю, вся планка Франции 10---15 руб чеками. Вся одежда Франция, Австрия, финны, Америка. Италия. Березка не попадала. Но там были чеки ВО. Внешпосылторг. На руках на пусть 1984г 1 чек 2---2,20, пусть 2, 50. С 1988г эти магазины стали закрывать. Причина не сразу вылезла. Появился баксик вдруг. И конечно бартер на тнп забугорные. Цена валюты на руках была примерно такая на 1980г 1 дол=5--5,50, 1 марка ФРГ=2 р. Анг.ф=7р. А не та комедь что совкам кидали и совки верили в Известиях за 1 дол=67-69коп, 1 фунт=90к. Ушла эпоха непуганых кретинов. Но выжили некоторые.
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01.08.2022 20:48 Ответить
Потрібно вимагати все.
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31.07.2022 23:52 Ответить
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31.07.2022 23:53 Ответить
Тільки "ЗА", і не третину а ВСЕ.

Після звірств - все стадо орків перевірити на поліграфі

- "підтримував війська в Україні?" - 10 років праці на Державу Україна-Русь з 50% сплати боргу.

Але то лишень фантазії...

Чому? - тому що нація потерпає занепад...

_________________

Чи справді Ви український патріот:
1) Чим відрізняється манкурт від Павлика Морозова? На тепер до кого відносятся "Зеботи/порохоботи"?
2) Чому УНР не вистояла перед Московією?
3) Які заключні слова сказав Степан Хмара після захисника Медведчука на судовому засіданні?
4) В чому полягає національна ідея України?
5) Хто такий Сашко Білий та який зв'язок з міністром Аваковим?
6) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків?
7) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється з Конституцією України?
8) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
9) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
10) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
11) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
12) Розумієте ви як можновладці та олігархи виводять кошти сірими схемами минаючи оподаткування?
13) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
14) Чому Зе вкрав з Ковідного фонду грохі на "бетонку"?
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31.07.2022 23:54 Ответить
Це ще зелень не чула про золото Полуботка. Вони і за це візьмуться.
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31.07.2022 23:58 Ответить
Я би цю тему Йулі підказав . Щось вона притихла зараз , лише зрідка з дурнуватими заявами вискакує.
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01.08.2022 00:20 Ответить
інколи вискакує, якусь дурню ляпне і пропадає
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01.08.2022 07:52 Ответить
Британія його вже витратила на завоювання Індії. Ще в 18 столітті
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01.08.2022 08:27 Ответить
Как одно к другому относится?
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01.08.2022 00:00 Ответить
Майже слово в слово казало *****, коли починало апирацию. Сподіваюсь, тварину, що повторює за *****м, заблокують всіма можливими способами.
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01.08.2022 00:02 Ответить
Ну можна поставити питання про повернення майна, яке в українців вкрали більшовики, тоді буде трохи більше.
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01.08.2022 00:19 Ответить
Це все одне, що примусувати вовка віддати його ласу здобич.
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01.08.2022 00:00 Ответить
еще нужно вклады сбербанка ссср поднять, проиндексировать и предъявить к оплате. Они же взяли на себя долг ссср.. ну вот
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01.08.2022 00:07 Ответить
Суб'єктивно добра річ, але як же зкорелювати зі писанням боргу судом Коломойському?
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01.08.2022 00:22 Ответить
кацапня вклады Сбербанка УССР и ********, а день подписания Акта о незавсимости Украины!
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01.08.2022 00:23 Ответить
Мені смішно, бачте, вони вимагають повернення майна в москаля. А даному випадку єдине, москаля треба знищувати та майно забирати, іншого не дано. Це така мерзота та іншого спілкування не розуміє.
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01.08.2022 00:21 Ответить
имущество это хорошо.

но нужно требовать возвращение всех ценных артефактов --- картины иконы и проче прочее. что везли в рашку..

имущество за рубежом можно конфисковать. а вот за то что в запоребрике. нужно возвращать.

глядишь еще и янтарную комнату гдето в бункере найти можно
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01.08.2022 00:23 Ответить
хоча б скіфське золото і картини не про.бали!
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01.08.2022 01:41 Ответить
короче потрапила рашка по повній
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01.08.2022 00:25 Ответить
Повинні як земля колхозу.
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01.08.2022 00:25 Ответить
на бабки попала
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01.08.2022 00:29 Ответить
Нагадайте мені ким воно було до цього і чому саме тепер коли верховного ********* чекають відповіді на ключові виклики, воно вискакує тут з пропозицією ексгумації кравчука
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01.08.2022 00:32 Ответить
Все верно. Дойдет до развала нарабсеи. свое нужно огрести.
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01.08.2022 00:38 Ответить
Кубань! Кубань была передана рашке незаконно!
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01.08.2022 01:13 Ответить
Зелений клин 'хабаровский край' и Кубань в состав Украины пожалуйста.
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01.08.2022 01:15 Ответить
Уявіть що було б якщо в Україні Батько Махно переміг московитів на НКВДешників...
Правлячим класом були Степан Хмара та ті які загинули в ГУЛАГі...

Кляті ***

________________
Мріяти - невід'ємна риса нації, яка бажає одужати від соціальних хвороб...
Адже хто не знає минулого - не має майбутнього!!!
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01.08.2022 01:24 Ответить
батько махно - підстилка більшовиків і нквд!

незнання історії не звільняє від відповідальності!
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01.08.2022 01:42 Ответить
чому ж обмежуватися тільки зеленим, адже там і інші були
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01.08.2022 01:29 Ответить
Зараз тебе закінчать в одну мить модератори.
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01.08.2022 03:01 Ответить
Нецікаво!
Так багато букв, а про рептілоїдів - ані рядочка!
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01.08.2022 03:04 Ответить
Скільки можна російську мову вживати. Українці де ваша гордість? Москалі першим ділом українські книжки спалюють і за українську мову вбивають а багатьох з вас як заклинило. Пиз-те на росію якщо вам западло в Україні говорити українською мовою.
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01.08.2022 04:38 Ответить
пристайко перднув як у воду щоб була тема ********* --- ***** не визнае нас як краину та як украинський народ и вся опг кремливська така сама . а пристайко майно хоче по брацьки подилити . краще вимагав би арештовувати вси активи ***** та його оточення та продавати з аукциону щоб нам допомогти . а не про сересер згадувати
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01.08.2022 06:33 Ответить
Україна ніколи не входила в ссср, а була окупована майже 70 років Московію.
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01.08.2022 06:39 Ответить
пристайко згадало... так нехай і розкаже як до посольств України за кордоном надходили телеграми з переліком майна і що відповідали українські посли пряного посолу... вони разом з МЗС і просрали все що можна...
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01.08.2022 06:43 Ответить
Коли президент займається піаром, то й усім можна.
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01.08.2022 08:18 Ответить
Це все балаканина. Якщо по суті, то Україна має найняти солідну міжнародну юридичну фірму і розпочинати судовий процес на довгі роки. Оплата фірмі - процент від виграшу.
Наші політики завжди найдуть свій інтерес. Хтось сумнівається, що "Квартал" обміняє претензії на зарубіжні активи на можливість виступити в "бальшом кримльовском дварце"?
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01.08.2022 08:28 Ответить
Мавзолейные Шариковы скомуниздили и банковские вклады украинских граждан на очень приличную сумму...
Злые языки кажуть на более чем в 280 миллиардов РЖУблей в ценах 24 августа 1991 года...Когда Украина восстановила свою Независимость от 30 июня 1941 года...
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01.08.2022 09:37 Ответить
Маразм! 30 лет не требовали, а теперь когда параша напала на нас потребовали. Параша и внимания не обратит сейчас на эти требования...
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01.08.2022 09:49 Ответить
Общая сумма долга всех братом 101 лярд, зелени. Чемпионы Вьетнам и куба, по почти 31 лярд, каждый. РФ долги взяла на себя, но потом списала, при Пушкине, чтобы привязать политически. Но хрен вышло в целом. Теперь нет смысла. Легко догадаться, что Украине по вкладу в совок запросто 30 лярдов было бы. Но отдавать конечно те шалопаи не смогли бы в реале. Ведь убогими остались.
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01.08.2022 14:03 Ответить
 
 