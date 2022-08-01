Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР, - Пристайко
Украина требует от Российской Федерации вернуть хотя бы треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое она присвоила после того, как взяла на себя долги Советского Союза.
Об этом заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, это очень давняя история, которая заключается в том, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет РФ. Украина согласилась с этим, но не ратифицировала документы. Киев требовал от Москвы раскрыть информацию о зарубежных активах СССР и его долгах, чего не было сделано.
"Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию", - отметил Пристайко.
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и не нужно останавливаться!
пусть возвращают еще ядерное оружие, стратегические бомбардировщики и 500 ракет Х-22,
а иначе мы вступим в НАТО!
вымагай нехай се**тся с нашей территории... хоч наше не трогает...
Нам ба окуповані території України повернути, а тоді і до закордонного майна колишнього срср справа дійде.
Ты порядка 50 млрд долл было в тех деньгах! Сейчас это все 500 млрд долл!
Все деньги Сбербанка УССР ******** рашка в день подписания Акта о независимости Украины!
Тогда никаких "олигархов" и в проекте не было - одни токо комуняки разных сортов!
Це що за звір такий?
але неповна
почніть будь ласка з місця в Совбезе ООН
там не тільки про це йде мова, там йде ще мова про гроші приватних особ
була така історія, викладаю її по пам'яті
валютні кошти усіх українців зберігалися у Внештогрбанку СССР
моряків наприклад, усіх хто працював за кордоном, в межах СССР долари заміняли на чеки ВнешторгБанка
так от, у 1991-му році, коли СССР розвалився, зрозуміло що всі валютні кошти українців опинилися у іншої країні, у московитов
московити їх повертати відмовились
тоді наші довбойби підписали якийсь протокол (можливо просто від безнадегі, а можливо й за взяточку) що московити будуть поступово повертати гроші нам, але по віку українця - спочатку всім українцям яким виконалось 80 років, потім тим кому 70 років і так розписали на багато-багато років
сенс цього, що українці помруть, повертать буде нікому, або повертати будуть гривнами по старому курсу - типа за долар один купон
тобто приватні особи не отримали від московитов ровно нічого з заробітков за багато-багато років за кордоном
чому наші пішли на таке? це питання велике та нерозслідуване досі
пішли вони на таке шоб їм кацапські комуняки не заважали грабувати Україну
Після звірств - все стадо орків перевірити на поліграфі
- "підтримував війська в Україні?" - 10 років праці на Державу Україна-Русь з 50% сплати боргу.
Але то лишень фантазії...
Чому? - тому що нація потерпає занепад...
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Чи справді Ви український патріот:
1) Чим відрізняється манкурт від Павлика Морозова? На тепер до кого відносятся "Зеботи/порохоботи"?
2) Чому УНР не вистояла перед Московією?
3) Які заключні слова сказав Степан Хмара після захисника Медведчука на судовому засіданні?
4) В чому полягає національна ідея України?
5) Хто такий Сашко Білий та який зв'язок з міністром Аваковим?
6) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків?
7) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється з Конституцією України?
8) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
9) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
10) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
11) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
12) Розумієте ви як можновладці та олігархи виводять кошти сірими схемами минаючи оподаткування?
13) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
14) Чому Зе вкрав з Ковідного фонду грохі на "бетонку"?
но нужно требовать возвращение всех ценных артефактов --- картины иконы и проче прочее. что везли в рашку..
имущество за рубежом можно конфисковать. а вот за то что в запоребрике. нужно возвращать.
глядишь еще и янтарную комнату гдето в бункере найти можно
Правлячим класом були Степан Хмара та ті які загинули в ГУЛАГі...
Кляті ***
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Мріяти - невід'ємна риса нації, яка бажає одужати від соціальних хвороб...
Адже хто не знає минулого - не має майбутнього!!!
незнання історії не звільняє від відповідальності!
Так багато букв, а про рептілоїдів - ані рядочка!
Наші політики завжди найдуть свій інтерес. Хтось сумнівається, що "Квартал" обміняє претензії на зарубіжні активи на можливість виступити в "бальшом кримльовском дварце"?
Злые языки кажуть на более чем в 280 миллиардов РЖУблей в ценах 24 августа 1991 года...Когда Украина восстановила свою Независимость от 30 июня 1941 года...