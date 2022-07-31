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Новости Агрессия России против Украины Война
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Стратегически у России нет шансов победить в этой войне, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех защитников Украины "держаться" и заявил, что стратегически у России нет шансов победить в этой войне.

"Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому Рогу и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждой и каждому, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость! Стратегически у России нет шансов победить в этой войне", - сказал он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и повсюду. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", - заявил президент.

Зеленский отметил, что "сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг, на Херсонщину и в Запорожскую область. Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков".

Смотрите также: Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) обращение (752)


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Топ комментарии
+56
Йди *****. Що там з Азовцями?
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31.07.2022 22:55
+38
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за вечірні відосіки, як Україна.
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31.07.2022 23:08
+31
Де ПВО, англійські зенітні комплекси? - Мабуть київський бункер захищають.
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31.07.2022 23:02
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Правила форума Совет форумчан
Йди *****. Що там з Азовцями?
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31.07.2022 22:55 Ответить
Был советский фильм "Горячий снег". В результате боя от батареи и стрелкового батальона осталось всего семь человек. Так генерал им прямо на поле боя дал по ордену и сказал "все что могу..." Живым хоть ордена с медальками, а те что погибли?
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31.07.2022 23:06 Ответить
"генерал им прямо на поле боя дал по ордену и сказал "все что могу..." - и поехал мародерить Германию вагонными нормами
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31.07.2022 23:08 Ответить
Фільм про події 22 грудня 1942 року під час атаки Манштейна по деблокаді Сталінграда. До речі на реальних подіях. Контатаки РККА, правда не було. Манштейн сам відкотився, бо в його танків закінчувалося паливо, а Паулюс назустріч не прорвався.
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31.07.2022 23:28 Ответить
Воистину классика безсмертна, "рюмка водки да пятак серебра".
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31.07.2022 23:29 Ответить
До речі, прототип Бессонова - генерал Малиновський, в Німеччині не воював. І взагалі він був українцем з Одеси.
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31.07.2022 23:39 Ответить
І баклажки з "наркомовськими", де вони ті ордена обмивали.
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01.08.2022 07:42 Ответить
Ну так це ж фільм! А його знімали не військові, а "кутюрьє від кінематографу" Колись говорив з одним чоловіком, який консультував зйомки воєнного фільму Чоловік сам був фронтовиком Так у нього виник скандал з керівництвом знімальної групи з-за того, що він рекомендував одягти медсестру, яка витягувала з поля бою пораненого, у штани (як це і було на фронті) А йому доводили що це "нефотогенічно" і одягли її у вузьку габардинову спідницю, в якій вона і ноги широко розставить не могла, щоб окоп перестрибнуть! Він псіхонув і спитав: "Так вам "правда военная" нужна, или "красивая картинка"? і покинув зйомки Решту картини знімали без нього (правда - в титрах прізвище залишили)
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01.08.2022 07:57 Ответить
треба навпаки..., бо як ми дiзнеэмось що там з Азовцями, якщо воно вiдразу пiде *****?
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31.07.2022 23:16 Ответить
Але практично їй хтось допомагає
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31.07.2022 22:57 Ответить
Стратегічно має перемогти, але є такий мерзотник, дерьмак, який проти цього і практично підсирає Конгресу в допомозі.
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01.08.2022 07:51 Ответить
ни о чем. пустая болтовня
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31.07.2022 22:57 Ответить
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31.07.2022 23:10 Ответить
Вот вы все ругаетесь, а человек по полдня тратит кучу своего времени на сценаристов, осветителей, операторов, гриммеров, суфлёров и заучивание текстов.

Ну не мужество ли ?

Вопрос единственный - нахера это делает Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ?

У него других занятий сейчас нет ?
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31.07.2022 23:19 Ответить
...тут к месту вспомнить старый советский анекдот про вьетнамского космонавта с синими руками Делает то, что знает и умеет, к сожалению, некому научить его чему-нибудь толковому, так что пусть снимает видосики и не путается под ногами у взрослых, занятых серьезными проблемами...
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31.07.2022 23:33 Ответить
А які ще в нього заняття?Головне відосік черговий втюхати своїм зебілам...
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31.07.2022 23:36 Ответить
у него сейчас кино такое. играть роль президента... ъотя говорят страной рулит Дермак
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01.08.2022 05:43 Ответить
Для нього головне зараз спецоперація "зерно". К зерну вона відношення не має, тільки к Одесі.
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01.08.2022 07:02 Ответить
А він більше нічого не вміє!
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01.08.2022 07:58 Ответить
Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

·

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1553781363005849603 3 ч

Таке враження що над Авдіівкою у небі господарують тільки літаки орків.

Кожного дня читаю про нанесення авіаційних ударів по наших позициях. Жодного збитого літака.

Де ПВО, англійські зенітні комплекси?

Тому орки і мають частковий успіх у Авдіівці.Втратимо місто яке 8 років наше.
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31.07.2022 22:59 Ответить
Де ПВО, англійські зенітні комплекси? - Мабуть київський бункер захищають.
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31.07.2022 23:02 Ответить
так і є
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31.07.2022 23:07 Ответить
ППО...))
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31.07.2022 23:11 Ответить
...стратєх квартальний
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31.07.2022 23:01 Ответить
паРаша Украину не победит. А вот твои друзья зебилы угробить ее могут! УЖЕ гробят, пока народу суют обзоры с фронта - чтоб меньше смотрели на ситуацию в тылу.
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31.07.2022 23:01 Ответить
сначала прое***, готовясь к шашлыкам, теперь мамкин стратех !!!
(а кстати мамаРима-папаСаня все еще в Кр. роге)))
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31.07.2022 23:01 Ответить
Поїдь це хлопцям під Авдіївкою розкажи, та єрмака з собою візьми, нехай керівник держави подивиться що відбувається на передовій.
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31.07.2022 23:02 Ответить
Та якось хлопці під Мажино чи на Соммі сиділи роками під значно щільнішими обстрілами і держали позиції роками. А от втрата нашими хлопцями найукріпленіших позицій всого за срані 3-4 дні наступу ворога, ********* на думки, що або бажання немає тримати до останнього, або просто вони так собі вояки у контактному бою.
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31.07.2022 23:25 Ответить
мажино? серьозно? то та мажино яку французи 10 років ліпили,а адік взяв і обійшов?))) бо бачте фошизд проклятий цінував своїх солдат,і знайшов спосіб не гробити їх пачками,а Сомм то взагалі ****** порівняння.по перше там був АБСОЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ у всьому,особливо в артилерії,"нічийна земля" не спроста була нічиєю,і вкопано там було так,що навіть у другу світову так не вкопувались
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01.08.2022 00:44 Ответить
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31.07.2022 23:03 Ответить
На днях у нашій коханій Верховні раді депутат Трухін, тей самий який скоїв ДТП в стані алкогольного сп'яніння і хотів піти погуляти в ліс, хотів протягнути закон за яким частину грошей з армії хотів направити на будівництво доріг. Не вистачило пару голосів.
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31.07.2022 23:03 Ответить
і в цьому самий *******, що не вистачило кілька голосів,тобто решта ********* цілком були згодні... а потім ті ******* писком дежурної соски кулеби щось ******* на Спартц.
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31.07.2022 23:20 Ответить
З цим зеленим ********* треба щось робити, інакше перемоги Україні не бачити. Будуть нові розміновані Чонгари, будуть нові закривавлені Бучі, будуть нові "********" і "нє нагнєтайтє", буде чергове недофінансування і недоозброєння армії, будуть нові "злиті" спецоперації і віддані на поталу ворогу українські Герої, будуть нові "гарантії" і "домовленості"... Намагатись перемогти ворога, коли його п'ята колона сидить на Банковій і у ВР? ****, це якийсь їбаний сюр. Ось вона - ціна голосування "по пріколу", "какая разніца" і "ліш би нє Порошенко".
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31.07.2022 23:33 Ответить
і тому Президент нашпігував владу русскіми агентами і лояльними особисто до нього корупціонерами, як ковбасу?
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31.07.2022 23:03 Ответить
Боже, яке воно стратегічне сьогодні 😺
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31.07.2022 23:05 Ответить
Добре! Нехай стратегічно програла, ще в березні. Коли будете звітувати про тактичні успіхи?
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31.07.2022 23:05 Ответить
Причём бубочка к войне?Он снимает ролики и делает фотосессии.Ермак тырит бабки и готовит следующие выборы.А воюют совсем другие люди и делают это очень хорошо
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31.07.2022 23:13 Ответить
Так если они войну просрут, выборов не будет вообще.
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31.07.2022 23:17 Ответить
Если мы войну просрём, ***** поставит их вечными гауляйтерами над просторами новобразованной малороссии так шо ЗЕшобла, дермак и лично пан ,,президент" Бонэвтик ничего не теряют
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01.08.2022 07:18 Ответить
В Забайкалье разворошили могилы подохших в Украине орков https://www.youtube.com/watch?v=JlwQ8tseFWw
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31.07.2022 23:06 Ответить
«Каждый мнит в себе стратега,
Видя бой из далека»!

Стратєг гундосий знайшовся!
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31.07.2022 23:07 Ответить
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за вечірні відосіки, як Україна.
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31.07.2022 23:08 Ответить
А на Донбасі повзе вперед без стратегії ?
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31.07.2022 23:11 Ответить
Цікавий розвиток подій, так би мовити, альтернативна історія.
Араам Лінкольн, щодня виступає на мітингу перед Білим домом.
Його особистий секретар Джон Ніколай, кожен день дає інтерв'ю, розповідаючи про те, коли і де має відбутися наступ військ генералів Гранта та Шермана..
Генерал Маклілан, їздить по Європі зі зразками озброєнь Конфедерації, влаштовуючи виставки.
А Томас Джордан, що створив агентурну мережу, та збирав інформацію на користь Конфедерації, запрошений працювати у Білий дім...
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31.07.2022 23:13 Ответить
будеш ******* і відоси снімать а не воювать - тоді має всі шанси
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31.07.2022 23:16 Ответить
Ви дійсно бажаете,щоб він складав бойові оперції?І не пожалкуєте після цього?!От зі всією серьозністю!
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31.07.2022 23:49 Ответить
А як же так вийшло, що орки за 24-72 години вийшли на Херсон, Миколаїв, Нікополь, Харків, Кривий Ріг, Енергодар, Бердянськ, Маріуполь, захопили більшу частину Запоріжжя та Херсонщини?
А, Зєля?
Кому нам дякувати?
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31.07.2022 23:16 Ответить
Дякуйте 73.
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01.08.2022 08:09 Ответить
Сьогодні 158 день війни. Опубліковано: 26 липня 2022 !!!!!!!!!!!

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується запровадити адміністративну відповідальність порушення обмежень за умов дії воєнного стану.

Запропонованим законопроектом передбачено відповідальність за порушення комендантської години, режиму світломаскування, правил продажу алкоголю та ліків.

Тобто зараз роби що хочеш - ніякого покарання нема. І ми ще хочемо виграти війну?
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31.07.2022 23:19 Ответить
Поки тезка по прізвищу .уйла буде знімати відосики, а не сидіти за ґратами - це в українців немає жодних шансів.
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31.07.2022 23:21 Ответить
"Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні" (с) зеленський

"У мене немає часу думати стратегічно" (с) зеленьский
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31.07.2022 23:21 Ответить
зеля...., сделал бы ты то, что у тебя получается лучше всего - сыграй нам на рояле! ))
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31.07.2022 23:23 Ответить
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31.07.2022 23:26 Ответить
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31.07.2022 23:47 Ответить
СВОИ встретились!
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01.08.2022 11:35 Ответить
Ходяча піаніна по 8.
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31.07.2022 23:49 Ответить
Шоу'-гном замазолил глаза своими видоискатель и изнасиловал уши своими "гениальными" высказываниями
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31.07.2022 23:27 Ответить
стратег!
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31.07.2022 23:31 Ответить
Стратегичо,мы прое..ли шашлыки на 9 мая.
Строитель дорог херов.
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31.07.2022 23:32 Ответить
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31.07.2022 23:32 Ответить
А если его еще больше раздеть ? Длительное нахождение в мужском коллективе-подводная лодка , где нет женщин, к добру не приводит, факт на лицо, а бюстгалтер на голову.
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01.08.2022 01:24 Ответить
Чому офіційний Київ Президент Зеленський та Офіс Президента, МЗС України мовчить про необхідність повернути з полону РФ ВСІХ незаконноутримуваних захисників Маріуполя!!!?!

Така поведінка влади на Банковій може свідчити про існування непублічних домовленностец з РФ про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя залишиться в заручниках Росії.
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31.07.2022 23:34 Ответить
Українці допустили стратегічної помилки обравши тебе ,
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31.07.2022 23:35 Ответить
Много болтает,может голосовые связки повредит и будет молчать? Тоже не вариант,замена этому. говоруну в ОП всегда найдется.
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31.07.2022 23:43 Ответить
як там було? хоть паржом? ну шо, усім смішно?
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31.07.2022 23:44 Ответить
Каанєшна. Коли проти другої армії світу воює найвеличніший пабідун.
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31.07.2022 23:45 Ответить
ZOV.Совпадение?😁
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31.07.2022 23:47 Ответить
жалюгідна істота,азовців зрадив і відосіки кліпає.
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01.08.2022 00:18 Ответить
Хуже Зеленского только зрадоё..ы
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01.08.2022 01:31 Ответить
Як же я ненавиджу ту зелену потвору. Дайте його хоч за горло потримати.
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01.08.2022 03:47 Ответить
З такими покидьками як Зеля, у нас також нема шансів перемогти.
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01.08.2022 06:55 Ответить
Ze даст Патрушеву Ленкиной скумбрии по 8 гришиков и рабZZeя встане с кален...😈😃
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01.08.2022 07:13 Ответить
А тактически?Не верю шашлычнику.
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01.08.2022 07:14 Ответить
В ОТСТАВКУ!!! Пока рулит дермак, прикрываясь этим любителем видосиков, Украина не отобьётся от кацапов. Вместо помощи армии Бонэвтик опять закатывает деньги в асфальт, устраивает ,,пир во время чумы" для первых леди и джентельменов и фоткает свою скумбрию по 8 у знаменитого фотографа из ,,Вог".
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01.08.2022 07:35 Ответить
Гениялісімус України війде в історію як самий крутий чувак усіх часів та народів...
Наполеон та Олександр Македонський відпочивають...
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01.08.2022 07:44 Ответить
Що будеш "бамбіть" придурок недороблений!!!
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01.08.2022 08:06 Ответить
Наговаривает видосики? Спроси народ в диалоге, ты прозреешь зеленое лайно...
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01.08.2022 08:25 Ответить
а що хтось ще дивиться ці гундосні відосики?
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01.08.2022 08:52 Ответить
дибіл.Прочто дибіл.
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01.08.2022 08:58 Ответить
Але дерьмак та зелені зрадники в оп допоможуть
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01.08.2022 09:08 Ответить
Це голос і обличчя 73%. Ну як вам? Протризвіли? Проснулися зранку з будуна і побачили, що натворили? Побачили, що все добре у відосах не відповідає дійсності за вашим вікном? Мільйони покинули все і поїхали спасати свою душу і сім'ю. То це ви так бачили "хуже нє будєт"? Так робили разом? Думали, що дядя буде за вас все робити, а ви піаритися і обсирати дядю? Дядьо пішов, залишив вам хозяйство і ви всі гроші витратили, умосно на морозиво, а що далі? Хто буде виганяти ворога, коли вся ОП із бувших януковича, які цю Україну здавали, тільки в інший спосіб? На місцях також Володя зробив перетрубацію..., а ворог суне і суне зі сходу, лупить з півдня і здійснює теракти по всій Україні, вбиваючи ракетами жінок і дітей, знищуючи будівлі. Гарні дороги? Можете вільно їхати в Буковель, на море..., тільки моря вже немає і їхати не бажано, бо скрізь блокпости і ворог. Погано вам жилося до квітня 2019 року? Повірили в обіцянки шахраїв? Як там кіно про Голобородьку, так такого в сценарії не було? Отож!
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01.08.2022 09:55 Ответить
"Чомусь" я йому не вірю зовсім...
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01.08.2022 10:44 Ответить
РФ не победит Украину. шапито ее продаст и предаст раньше.
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01.08.2022 11:34 Ответить
 
 