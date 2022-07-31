Стратегически у России нет шансов победить в этой войне, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех защитников Украины "держаться" и заявил, что стратегически у России нет шансов победить в этой войне.
"Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому Рогу и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждой и каждому, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость! Стратегически у России нет шансов победить в этой войне", - сказал он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и повсюду. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", - заявил президент.
Зеленский отметил, что "сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг, на Херсонщину и в Запорожскую область. Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков".
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Ну не мужество ли ?
Вопрос единственный - нахера это делает Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ?
У него других занятий сейчас нет ?
@oUqXP4RXQRmPtlw
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https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1553781363005849603 3 ч
Таке враження що над Авдіівкою у небі господарують тільки літаки орків.
Кожного дня читаю про нанесення авіаційних ударів по наших позициях. Жодного збитого літака.
Де ПВО, англійські зенітні комплекси?
Тому орки і мають частковий успіх у Авдіівці.Втратимо місто яке 8 років наше.
(а кстати мамаРима-папаСаня все еще в Кр. роге)))
Видя бой из далека»!
Стратєг гундосий знайшовся!
Араам Лінкольн, щодня виступає на мітингу перед Білим домом.
Його особистий секретар Джон Ніколай, кожен день дає інтерв'ю, розповідаючи про те, коли і де має відбутися наступ військ генералів Гранта та Шермана..
Генерал Маклілан, їздить по Європі зі зразками озброєнь Конфедерації, влаштовуючи виставки.
А Томас Джордан, що створив агентурну мережу, та збирав інформацію на користь Конфедерації, запрошений працювати у Білий дім...
А, Зєля?
Кому нам дякувати?
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується запровадити адміністративну відповідальність порушення обмежень за умов дії воєнного стану.
Запропонованим законопроектом передбачено відповідальність за порушення комендантської години, режиму світломаскування, правил продажу алкоголю та ліків.
Тобто зараз роби що хочеш - ніякого покарання нема. І ми ще хочемо виграти війну?
"У мене немає часу думати стратегічно" (с) зеленьский
Строитель дорог херов.
Така поведінка влади на Банковій може свідчити про існування непублічних домовленностец з РФ про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя залишиться в заручниках Росії.
Наполеон та Олександр Македонський відпочивають...