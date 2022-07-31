Стратегически у России нет шансов победить в этой войне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех защитников Украины "держаться" и заявил, что стратегически у России нет шансов победить в этой войне.

"Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому Рогу и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждой и каждому, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость! Стратегически у России нет шансов победить в этой войне", - сказал он в традиционном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и повсюду. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", - заявил президент.

Зеленский отметил, что "сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны. Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг, на Херсонщину и в Запорожскую область. Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа от наших военных и разведчиков".

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