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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх захисників України "триматися" і заявив, що стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні.

"Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за непохитність, за захист міста та області. Також дякую Нікополю, Харкову, Кривому Рогу та всій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя та області, всім українцям Херсонщини, кожній та кожному, хто захищає підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість! Стратегічно Росія не має шансів перемогти в цій війні", - сказав він у традиційному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися – на півдні, на сході та всюди. Зберігати нашу єдність – і не лише до перемоги, а й після неї, щоби якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що "зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни. Частину російських сил з їхніх позицій на сході перекидають на південь, Херсонщину та Запорізьку область. Але це їм не допоможе. Жоден із російських ударів не залишається без відповіді від наших військових та розвідників".

Також читайте: Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за незламність, за захист міста й області, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) звернення (608)


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Топ коментарі
+56
Йди *****. Що там з Азовцями?
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31.07.2022 22:55
+38
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за вечірні відосіки, як Україна.
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31.07.2022 23:08
+31
Де ПВО, англійські зенітні комплекси? - Мабуть київський бункер захищають.
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31.07.2022 23:02
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Йди *****. Що там з Азовцями?
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31.07.2022 22:55 Відповісти
Был советский фильм "Горячий снег". В результате боя от батареи и стрелкового батальона осталось всего семь человек. Так генерал им прямо на поле боя дал по ордену и сказал "все что могу..." Живым хоть ордена с медальками, а те что погибли?
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31.07.2022 23:06 Відповісти
"генерал им прямо на поле боя дал по ордену и сказал "все что могу..." - и поехал мародерить Германию вагонными нормами
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31.07.2022 23:08 Відповісти
Фільм про події 22 грудня 1942 року під час атаки Манштейна по деблокаді Сталінграда. До речі на реальних подіях. Контатаки РККА, правда не було. Манштейн сам відкотився, бо в його танків закінчувалося паливо, а Паулюс назустріч не прорвався.
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31.07.2022 23:28 Відповісти
Воистину классика безсмертна, "рюмка водки да пятак серебра".
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31.07.2022 23:29 Відповісти
До речі, прототип Бессонова - генерал Малиновський, в Німеччині не воював. І взагалі він був українцем з Одеси.
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31.07.2022 23:39 Відповісти
І баклажки з "наркомовськими", де вони ті ордена обмивали.
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01.08.2022 07:42 Відповісти
Ну так це ж фільм! А його знімали не військові, а "кутюрьє від кінематографу" Колись говорив з одним чоловіком, який консультував зйомки воєнного фільму Чоловік сам був фронтовиком Так у нього виник скандал з керівництвом знімальної групи з-за того, що він рекомендував одягти медсестру, яка витягувала з поля бою пораненого, у штани (як це і було на фронті) А йому доводили що це "нефотогенічно" і одягли її у вузьку габардинову спідницю, в якій вона і ноги широко розставить не могла, щоб окоп перестрибнуть! Він псіхонув і спитав: "Так вам "правда военная" нужна, или "красивая картинка"? і покинув зйомки Решту картини знімали без нього (правда - в титрах прізвище залишили)
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01.08.2022 07:57 Відповісти
треба навпаки..., бо як ми дiзнеэмось що там з Азовцями, якщо воно вiдразу пiде *****?
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31.07.2022 23:16 Відповісти
Але практично їй хтось допомагає
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31.07.2022 22:57 Відповісти
Стратегічно має перемогти, але є такий мерзотник, дерьмак, який проти цього і практично підсирає Конгресу в допомозі.
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01.08.2022 07:51 Відповісти
ни о чем. пустая болтовня
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31.07.2022 22:57 Відповісти
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31.07.2022 23:10 Відповісти
Вот вы все ругаетесь, а человек по полдня тратит кучу своего времени на сценаристов, осветителей, операторов, гриммеров, суфлёров и заучивание текстов.

Ну не мужество ли ?

Вопрос единственный - нахера это делает Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ?

У него других занятий сейчас нет ?
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31.07.2022 23:19 Відповісти
...тут к месту вспомнить старый советский анекдот про вьетнамского космонавта с синими руками Делает то, что знает и умеет, к сожалению, некому научить его чему-нибудь толковому, так что пусть снимает видосики и не путается под ногами у взрослых, занятых серьезными проблемами...
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31.07.2022 23:33 Відповісти
А які ще в нього заняття?Головне відосік черговий втюхати своїм зебілам...
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31.07.2022 23:36 Відповісти
у него сейчас кино такое. играть роль президента... ъотя говорят страной рулит Дермак
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01.08.2022 05:43 Відповісти
Для нього головне зараз спецоперація "зерно". К зерну вона відношення не має, тільки к Одесі.
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01.08.2022 07:02 Відповісти
А він більше нічого не вміє!
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01.08.2022 07:58 Відповісти
Сіндзе,або Або

@oUqXP4RXQRmPtlw

·

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1553781363005849603 3 ч

Таке враження що над Авдіівкою у небі господарують тільки літаки орків.

Кожного дня читаю про нанесення авіаційних ударів по наших позициях. Жодного збитого літака.

Де ПВО, англійські зенітні комплекси?

Тому орки і мають частковий успіх у Авдіівці.Втратимо місто яке 8 років наше.
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31.07.2022 22:59 Відповісти
Де ПВО, англійські зенітні комплекси? - Мабуть київський бункер захищають.
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31.07.2022 23:02 Відповісти
так і є
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31.07.2022 23:07 Відповісти
ППО...))
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31.07.2022 23:11 Відповісти
...стратєх квартальний
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31.07.2022 23:01 Відповісти
паРаша Украину не победит. А вот твои друзья зебилы угробить ее могут! УЖЕ гробят, пока народу суют обзоры с фронта - чтоб меньше смотрели на ситуацию в тылу.
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31.07.2022 23:01 Відповісти
сначала прое***, готовясь к шашлыкам, теперь мамкин стратех !!!
(а кстати мамаРима-папаСаня все еще в Кр. роге)))
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31.07.2022 23:01 Відповісти
Поїдь це хлопцям під Авдіївкою розкажи, та єрмака з собою візьми, нехай керівник держави подивиться що відбувається на передовій.
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31.07.2022 23:02 Відповісти
Та якось хлопці під Мажино чи на Соммі сиділи роками під значно щільнішими обстрілами і держали позиції роками. А от втрата нашими хлопцями найукріпленіших позицій всого за срані 3-4 дні наступу ворога, ********* на думки, що або бажання немає тримати до останнього, або просто вони так собі вояки у контактному бою.
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31.07.2022 23:25 Відповісти
мажино? серьозно? то та мажино яку французи 10 років ліпили,а адік взяв і обійшов?))) бо бачте фошизд проклятий цінував своїх солдат,і знайшов спосіб не гробити їх пачками,а Сомм то взагалі ****** порівняння.по перше там був АБСОЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ у всьому,особливо в артилерії,"нічийна земля" не спроста була нічиєю,і вкопано там було так,що навіть у другу світову так не вкопувались
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01.08.2022 00:44 Відповісти
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31.07.2022 23:03 Відповісти
На днях у нашій коханій Верховні раді депутат Трухін, тей самий який скоїв ДТП в стані алкогольного сп'яніння і хотів піти погуляти в ліс, хотів протягнути закон за яким частину грошей з армії хотів направити на будівництво доріг. Не вистачило пару голосів.
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31.07.2022 23:03 Відповісти
і в цьому самий *******, що не вистачило кілька голосів,тобто решта ********* цілком були згодні... а потім ті ******* писком дежурної соски кулеби щось ******* на Спартц.
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31.07.2022 23:20 Відповісти
З цим зеленим ********* треба щось робити, інакше перемоги Україні не бачити. Будуть нові розміновані Чонгари, будуть нові закривавлені Бучі, будуть нові "********" і "нє нагнєтайтє", буде чергове недофінансування і недоозброєння армії, будуть нові "злиті" спецоперації і віддані на поталу ворогу українські Герої, будуть нові "гарантії" і "домовленості"... Намагатись перемогти ворога, коли його п'ята колона сидить на Банковій і у ВР? ****, це якийсь їбаний сюр. Ось вона - ціна голосування "по пріколу", "какая разніца" і "ліш би нє Порошенко".
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31.07.2022 23:33 Відповісти
і тому Президент нашпігував владу русскіми агентами і лояльними особисто до нього корупціонерами, як ковбасу?
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31.07.2022 23:03 Відповісти
Боже, яке воно стратегічне сьогодні 😺
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31.07.2022 23:05 Відповісти
Добре! Нехай стратегічно програла, ще в березні. Коли будете звітувати про тактичні успіхи?
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31.07.2022 23:05 Відповісти
Причём бубочка к войне?Он снимает ролики и делает фотосессии.Ермак тырит бабки и готовит следующие выборы.А воюют совсем другие люди и делают это очень хорошо
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31.07.2022 23:13 Відповісти
Так если они войну просрут, выборов не будет вообще.
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31.07.2022 23:17 Відповісти
Если мы войну просрём, ***** поставит их вечными гауляйтерами над просторами новобразованной малороссии так шо ЗЕшобла, дермак и лично пан ,,президент" Бонэвтик ничего не теряют
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01.08.2022 07:18 Відповісти
В Забайкалье разворошили могилы подохших в Украине орков https://www.youtube.com/watch?v=JlwQ8tseFWw
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31.07.2022 23:06 Відповісти
«Каждый мнит в себе стратега,
Видя бой из далека»!

Стратєг гундосий знайшовся!
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31.07.2022 23:07 Відповісти
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за вечірні відосіки, як Україна.
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31.07.2022 23:08 Відповісти
А на Донбасі повзе вперед без стратегії ?
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31.07.2022 23:11 Відповісти
Цікавий розвиток подій, так би мовити, альтернативна історія.
Араам Лінкольн, щодня виступає на мітингу перед Білим домом.
Його особистий секретар Джон Ніколай, кожен день дає інтерв'ю, розповідаючи про те, коли і де має відбутися наступ військ генералів Гранта та Шермана..
Генерал Маклілан, їздить по Європі зі зразками озброєнь Конфедерації, влаштовуючи виставки.
А Томас Джордан, що створив агентурну мережу, та збирав інформацію на користь Конфедерації, запрошений працювати у Білий дім...
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31.07.2022 23:13 Відповісти
будеш ******* і відоси снімать а не воювать - тоді має всі шанси
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31.07.2022 23:16 Відповісти
Ви дійсно бажаете,щоб він складав бойові оперції?І не пожалкуєте після цього?!От зі всією серьозністю!
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31.07.2022 23:49 Відповісти
А як же так вийшло, що орки за 24-72 години вийшли на Херсон, Миколаїв, Нікополь, Харків, Кривий Ріг, Енергодар, Бердянськ, Маріуполь, захопили більшу частину Запоріжжя та Херсонщини?
А, Зєля?
Кому нам дякувати?
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31.07.2022 23:16 Відповісти
Дякуйте 73.
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01.08.2022 08:09 Відповісти
Сьогодні 158 день війни. Опубліковано: 26 липня 2022 !!!!!!!!!!!

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується запровадити адміністративну відповідальність порушення обмежень за умов дії воєнного стану.

Запропонованим законопроектом передбачено відповідальність за порушення комендантської години, режиму світломаскування, правил продажу алкоголю та ліків.

Тобто зараз роби що хочеш - ніякого покарання нема. І ми ще хочемо виграти війну?
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31.07.2022 23:19 Відповісти
Поки тезка по прізвищу .уйла буде знімати відосики, а не сидіти за ґратами - це в українців немає жодних шансів.
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31.07.2022 23:21 Відповісти
"Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні" (с) зеленський

"У мене немає часу думати стратегічно" (с) зеленьский
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31.07.2022 23:21 Відповісти
зеля...., сделал бы ты то, что у тебя получается лучше всего - сыграй нам на рояле! ))
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31.07.2022 23:23 Відповісти
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31.07.2022 23:26 Відповісти
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31.07.2022 23:47 Відповісти
СВОИ встретились!
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01.08.2022 11:35 Відповісти
Ходяча піаніна по 8.
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31.07.2022 23:49 Відповісти
Шоу'-гном замазолил глаза своими видоискатель и изнасиловал уши своими "гениальными" высказываниями
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31.07.2022 23:27 Відповісти
стратег!
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31.07.2022 23:31 Відповісти
Стратегичо,мы прое..ли шашлыки на 9 мая.
Строитель дорог херов.
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31.07.2022 23:32 Відповісти
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31.07.2022 23:32 Відповісти
А если его еще больше раздеть ? Длительное нахождение в мужском коллективе-подводная лодка , где нет женщин, к добру не приводит, факт на лицо, а бюстгалтер на голову.
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01.08.2022 01:24 Відповісти
Чому офіційний Київ Президент Зеленський та Офіс Президента, МЗС України мовчить про необхідність повернути з полону РФ ВСІХ незаконноутримуваних захисників Маріуполя!!!?!

Така поведінка влади на Банковій може свідчити про існування непублічних домовленностец з РФ про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя залишиться в заручниках Росії.
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31.07.2022 23:34 Відповісти
Українці допустили стратегічної помилки обравши тебе ,
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31.07.2022 23:35 Відповісти
Много болтает,может голосовые связки повредит и будет молчать? Тоже не вариант,замена этому. говоруну в ОП всегда найдется.
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31.07.2022 23:43 Відповісти
як там було? хоть паржом? ну шо, усім смішно?
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31.07.2022 23:44 Відповісти
Каанєшна. Коли проти другої армії світу воює найвеличніший пабідун.
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31.07.2022 23:45 Відповісти
ZOV.Совпадение?😁
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31.07.2022 23:47 Відповісти
жалюгідна істота,азовців зрадив і відосіки кліпає.
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01.08.2022 00:18 Відповісти
Хуже Зеленского только зрадоё..ы
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01.08.2022 01:31 Відповісти
Як же я ненавиджу ту зелену потвору. Дайте його хоч за горло потримати.
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01.08.2022 03:47 Відповісти
З такими покидьками як Зеля, у нас також нема шансів перемогти.
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01.08.2022 06:55 Відповісти
Ze даст Патрушеву Ленкиной скумбрии по 8 гришиков и рабZZeя встане с кален...😈😃
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01.08.2022 07:13 Відповісти
А тактически?Не верю шашлычнику.
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01.08.2022 07:14 Відповісти
В ОТСТАВКУ!!! Пока рулит дермак, прикрываясь этим любителем видосиков, Украина не отобьётся от кацапов. Вместо помощи армии Бонэвтик опять закатывает деньги в асфальт, устраивает ,,пир во время чумы" для первых леди и джентельменов и фоткает свою скумбрию по 8 у знаменитого фотографа из ,,Вог".
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01.08.2022 07:35 Відповісти
Гениялісімус України війде в історію як самий крутий чувак усіх часів та народів...
Наполеон та Олександр Македонський відпочивають...
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01.08.2022 07:44 Відповісти
Що будеш "бамбіть" придурок недороблений!!!
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01.08.2022 08:06 Відповісти
Наговаривает видосики? Спроси народ в диалоге, ты прозреешь зеленое лайно...
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01.08.2022 08:25 Відповісти
а що хтось ще дивиться ці гундосні відосики?
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01.08.2022 08:52 Відповісти
дибіл.Прочто дибіл.
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01.08.2022 08:58 Відповісти
Але дерьмак та зелені зрадники в оп допоможуть
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01.08.2022 09:08 Відповісти
Це голос і обличчя 73%. Ну як вам? Протризвіли? Проснулися зранку з будуна і побачили, що натворили? Побачили, що все добре у відосах не відповідає дійсності за вашим вікном? Мільйони покинули все і поїхали спасати свою душу і сім'ю. То це ви так бачили "хуже нє будєт"? Так робили разом? Думали, що дядя буде за вас все робити, а ви піаритися і обсирати дядю? Дядьо пішов, залишив вам хозяйство і ви всі гроші витратили, умосно на морозиво, а що далі? Хто буде виганяти ворога, коли вся ОП із бувших януковича, які цю Україну здавали, тільки в інший спосіб? На місцях також Володя зробив перетрубацію..., а ворог суне і суне зі сходу, лупить з півдня і здійснює теракти по всій Україні, вбиваючи ракетами жінок і дітей, знищуючи будівлі. Гарні дороги? Можете вільно їхати в Буковель, на море..., тільки моря вже немає і їхати не бажано, бо скрізь блокпости і ворог. Погано вам жилося до квітня 2019 року? Повірили в обіцянки шахраїв? Як там кіно про Голобородьку, так такого в сценарії не було? Отож!
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01.08.2022 09:55 Відповісти
"Чомусь" я йому не вірю зовсім...
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01.08.2022 10:44 Відповісти
РФ не победит Украину. шапито ее продаст и предаст раньше.
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01.08.2022 11:34 Відповісти
 
 