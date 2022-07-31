Стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав усіх захисників України "триматися" і заявив, що стратегічно Росія не має шансів перемогти у цій війні.
"Сьогодні хочу подякувати кожному миколаївцю за непохитність, за захист міста та області. Також дякую Нікополю, Харкову, Кривому Рогу та всій Дніпропетровщині, міцним людям Запоріжжя та області, всім українцям Херсонщини, кожній та кожному, хто захищає підступи до Одеси та області... Дякую за вашу сміливість! Стратегічно Росія не має шансів перемогти в цій війні", - сказав він у традиційному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Потрібно триматися, щоб і на тактичних рівнях держава-терорист відчувала свій програш. Потрібно триматися – на півдні, на сході та всюди. Зберігати нашу єдність – і не лише до перемоги, а й після неї, щоби якісно відновити все зруйноване окупантами. Вірю, що ми все це зробимо", – заявив президент.
Зеленський зазначив, що "зараз російська армія намагається посилити позиції в окупованих районах півдня нашої країни. Частину російських сил з їхніх позицій на сході перекидають на південь, Херсонщину та Запорізьку область. Але це їм не допоможе. Жоден із російських ударів не залишається без відповіді від наших військових та розвідників".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну не мужество ли ?
Вопрос единственный - нахера это делает Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ?
У него других занятий сейчас нет ?
@oUqXP4RXQRmPtlw
·
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1553781363005849603 3 ч
Таке враження що над Авдіівкою у небі господарують тільки літаки орків.
Кожного дня читаю про нанесення авіаційних ударів по наших позициях. Жодного збитого літака.
Де ПВО, англійські зенітні комплекси?
Тому орки і мають частковий успіх у Авдіівці.Втратимо місто яке 8 років наше.
(а кстати мамаРима-папаСаня все еще в Кр. роге)))
Видя бой из далека»!
Стратєг гундосий знайшовся!
Араам Лінкольн, щодня виступає на мітингу перед Білим домом.
Його особистий секретар Джон Ніколай, кожен день дає інтерв'ю, розповідаючи про те, коли і де має відбутися наступ військ генералів Гранта та Шермана..
Генерал Маклілан, їздить по Європі зі зразками озброєнь Конфедерації, влаштовуючи виставки.
А Томас Джордан, що створив агентурну мережу, та збирав інформацію на користь Конфедерації, запрошений працювати у Білий дім...
А, Зєля?
Кому нам дякувати?
У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект про зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пропонується запровадити адміністративну відповідальність порушення обмежень за умов дії воєнного стану.
Запропонованим законопроектом передбачено відповідальність за порушення комендантської години, режиму світломаскування, правил продажу алкоголю та ліків.
Тобто зараз роби що хочеш - ніякого покарання нема. І ми ще хочемо виграти війну?
"У мене немає часу думати стратегічно" (с) зеленьский
Строитель дорог херов.
Така поведінка влади на Банковій може свідчити про існування непублічних домовленностец з РФ про те, що утримуваний в полоні гарнізон захисників Маріуполя залишиться в заручниках Росії.
Наполеон та Олександр Македонський відпочивають...