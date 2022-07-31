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Україна вимагає від Росії повернути третину закордонного майна СРСР, - Пристайко

вадим,пристайко

Україна вимагає від Російської Федерації повернути хоча б третину закордонного майна колишнього СРСР, яке вона привласнила після того, як взяла на себе борги Радянського Союзу.

Про це заявив посол України в Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, це дуже давня історія, яка полягає в тому, що Росія взяла на себе всі борги СРСР в обмін на те, що все його закордонне майно відійде РФ. Україна погодилася з цим, але не ратифікувала документи. Київ вимагав від Москви розкрити інформацію про закордонні активи СРСР та його борги, чого не було зроблено.

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"Зараз ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном. Зокрема, приміщення, які знаходяться в Британії і були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на Російську Федерацію", - зазначив Пристайко.

Автор: 

майно (332) росія (65394) СРСР (346) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+37
Коли вимагають , то риторика повинна бути інша . А не така - поверніть хоть третину , дайте хоть що небудбь .
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31.07.2022 23:37
+22
отдавали и целые... спросите покойного кравчука и еще теплого кучму
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31.07.2022 23:45
+21
"Зелень має яйця" - ти сценарист 95-го кварталу, зізнайся?
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01.08.2022 00:17
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Коли вимагають , то риторика повинна бути інша . А не така - поверніть хоть третину , дайте хоть що небудбь .
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31.07.2022 23:37 Відповісти
Небудь
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31.07.2022 23:38 Відповісти
Так це не для того щоб щось отримати, просто натяк що росія це не СРСР.
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31.07.2022 23:40 Відповісти
правильно-правильно!
и не нужно останавливаться!
пусть возвращают еще ядерное оружие, стратегические бомбардировщики и 500 ракет Х-22,
а иначе мы вступим в НАТО!
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31.07.2022 23:38 Відповісти
Бомбардировщики им не отдавали , они в металлоломе , но мысль правильная .
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31.07.2022 23:42 Відповісти
отдавали и целые... спросите покойного кравчука и еще теплого кучму
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31.07.2022 23:45 Відповісти
Я , разумеется , спорить не буду , всех тонкостей я знать не могу .
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31.07.2022 23:49 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Рішення про поступове виведення з бойового складу Ту-22М3 було ухвалено в жовтні 2000 року. До квітня 2006-го було ліквідовано всі 60 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.
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31.07.2022 23:56 Відповісти
мля...423 ракеты.... которыми теперь по нам валят....а крвчуку и кучму точно пох уже.
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01.08.2022 00:07 Відповісти
кравчуки та кучми зробили це "за знижку" на газ...для пінчуків та фірташів....
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01.08.2022 01:05 Відповісти
да, точно! ты сказал и я вспомнил! ....
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31.07.2022 23:47 Відповісти
8 ту160 і 3 ту95 плюс майже 600 ракет х55 до них
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31.07.2022 23:57 Відповісти
Зелень надумала дерибанити майно сесере через 30 років.
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31.07.2022 23:38 Відповісти
Більшість зелені навіть не жило при ссср. Навіть пійонерами не були.
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31.07.2022 23:43 Відповісти
зелупа не був піонером?
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01.08.2022 01:38 Відповісти
жовтенятком ще міг бути, а пійонером навряд,
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01.08.2022 07:46 Відповісти
Он по жизни пионЭр. Это призвание.
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01.08.2022 09:15 Відповісти
Кравчука вибрали батьки Зелені, такі ж інфантили безмозкі
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01.08.2022 08:23 Відповісти
Зелень має яйця і заявила кацапам те , що треба було сказати вже давно . А от у всіх папірєдніків яєць не було , Пятак . Розумієш різницю ?
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01.08.2022 00:12 Відповісти
"Зелень має яйця" - ти сценарист 95-го кварталу, зізнайся?
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01.08.2022 00:17 Відповісти
лукаш ,:"нужно только перестать стрелять", "заберите меня, хоть за долги"," шашлыки на день пААбеды ",я 🤢видел мир в глазу ***** 🤮🤮🤮🤮🤮ГДЕ ЯЙЦА У ЗЕЛЕНИХ - ДЕРКАЧ ПОРТНОВ ДЕРЬМАК ТАТАРОВ ЗДРИСНУВШИЙ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬВОЙНЫ БАКАНОВ С НАУМОВЫМ , чтоб вы с 73% *****
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01.08.2022 09:07 Відповісти
Яиц там точно нет, но жопу точно має. И ты ее постоянно лижешь.
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01.08.2022 09:21 Відповісти
нехай плотять *****
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31.07.2022 23:39 Відповісти
ооо... не прошло и 30 лет... как во время вспомнилось...
вымагай нехай се**тся с нашей территории... хоч наше не трогает...
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31.07.2022 23:41 Відповісти
гадаю такий зараз час шо за кордоном зможем шо хоч відсудить
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31.07.2022 23:43 Відповісти
Борги срср вони на себе взяли? і які ж борги? за Голодомор взяли?
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31.07.2022 23:43 Відповісти
За Голодомор винні ті ж самі що знали "Голобородько"... Суд он як на них гарно "працює"
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31.07.2022 23:56 Відповісти
Зараз така вимога звучить досить дивно.
Нам ба окуповані території України повернути, а тоді і до закордонного майна колишнього срср справа дійде.
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31.07.2022 23:43 Відповісти
Одне одному не заважає.
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31.07.2022 23:49 Відповісти
кацапи щось триндять про те, що кацапія правонаступник сисисира, а нхто не винав і війну вони почали типа повернення земель.
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01.08.2022 07:48 Відповісти
Пускай ЯО возвращают
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31.07.2022 23:49 Відповісти
Все деньги Сбербанка УССР ******** рашка в день подписания Акта о независимости Украины!

Ты порядка 50 млрд долл было в тех деньгах! Сейчас это все 500 млрд долл!
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31.07.2022 23:49 Відповісти
Их ******** наши крахоборы, которые называют сейчас олигархами. Это деньги народа, а потом люди 20 лет не доверяли банкам, потому что в свое время государство их тупо кинуло. Как и нынешнее поколение не будет доверять государству. которое их тупо заперло как зверей.
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31.07.2022 23:53 Відповісти
Печальна ситуація... але добре що це ще пам'ятається... Добавити можно тільки попрану Конституцію,,, особливо в правах на надра, освіту та охорону здоров'я...
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31.07.2022 23:59 Відповісти
Еще раз тебе говорю, чучело лищнехромосомное!

Все деньги Сбербанка УССР ******** рашка в день подписания Акта о независимости Украины!

Тогда никаких "олигархов" и в проекте не было - одни токо комуняки разных сортов!
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01.08.2022 00:19 Відповісти
А капиталы олигархов, которыми они промышленность скупали, с неба появились?
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01.08.2022 00:44 Відповісти
Прихватизація розпочалась у кінці 90х
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01.08.2022 01:31 Відповісти
Так як і золотий, діамантовий фонди срср привласнили собі кацапи
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01.08.2022 01:32 Відповісти
крахоборы

Це що за звір такий?
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01.08.2022 01:15 Відповісти
******* олігархи - це колишній криміналітет, наперсточники з 90-х, які зрослися з колишною перефарбованою комуняцькою владою
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01.08.2022 01:34 Відповісти
то непогана подача, дуже правильна
але неповна
почніть будь ласка з місця в Совбезе ООН
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31.07.2022 23:50 Відповісти
Эта тема за эти активы мусолится уже десятилетия. Проще говоря Украине принадлежат около 16% активов СССР, а это очень большие деньги. Просто представьте, что 16% активов всего Союза принадлежат Украине. Речь идет о 300-400 млрд долларов.
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31.07.2022 23:51 Відповісти
так це правда, борги СССР складали 1% від майна СССР
там не тільки про це йде мова, там йде ще мова про гроші приватних особ
була така історія, викладаю її по пам'яті
валютні кошти усіх українців зберігалися у Внештогрбанку СССР
моряків наприклад, усіх хто працював за кордоном, в межах СССР долари заміняли на чеки ВнешторгБанка
так от, у 1991-му році, коли СССР розвалився, зрозуміло що всі валютні кошти українців опинилися у іншої країні, у московитов
московити їх повертати відмовились
тоді наші довбойби підписали якийсь протокол (можливо просто від безнадегі, а можливо й за взяточку) що московити будуть поступово повертати гроші нам, але по віку українця - спочатку всім українцям яким виконалось 80 років, потім тим кому 70 років і так розписали на багато-багато років
сенс цього, що українці помруть, повертать буде нікому, або повертати будуть гривнами по старому курсу - типа за долар один купон
тобто приватні особи не отримали від московитов ровно нічого з заробітков за багато-багато років за кордоном
чому наші пішли на таке? це питання велике та нерозслідуване досі
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01.08.2022 00:02 Відповісти
"чому наші пішли на таке?" - "ваші" це хто? комуняки всіх сортів?

пішли вони на таке шоб їм кацапські комуняки не заважали грабувати Україну
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01.08.2022 00:21 Відповісти
Чеки ВТБ повернули, правда по трохи іншому курсу обміна (десь удвічі гіршому). Платили їми 1$=0.63 рублі, а повернули приблизно як 1руб=1 дойчемарка
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01.08.2022 01:22 Відповісти
Ви, мабуть, не дуже знайомі з цією сітуацією. Оці валютні кошти ніяким чином людям назад не віддавали при СРСР. Взагалі. На чеки ВТБ (а вони були 2 різних видів - для дипломатів та моряків, з абсолюто різним курсом обміну на чорному ринку) можно було щось купляти у спец.магазинах (наприклад автівку на дипломатичні чеки). Ще їх можно було поміняти на рублі на чорному ринку (морські чеки приблизно 1:18 - 1:25, дипломатичні - 1:2,5 - 1:3). Ніяк більше їх не можна було використати...
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01.08.2022 01:32 Відповісти
Чеки Внешторгбанка, моряки их называли Боны, использовались в магазинах Торгмортранса. Спекулятивная цена на пусть 1978-82гг была примерно 12-14руб за чек. Одесский магазин был вне конкуренции по портам совдепии. Был там отдельный почти магазин продуктовый, а там были сигареты---настоящие.Ричмонд. Вирджиния. Конечно Мальборо тоже. Блок стоил 2 руб чеками. На руках пачка шла 2-2,50 р. Был и Филлип Морис, Кэмел, Кент, Бенсон, Ротманс,Дунхил. И спиртное. Настоящее. Коньяки Мартель, Наполеон, Камю, вся планка Франции 10---15 руб чеками. Вся одежда Франция, Австрия, финны, Америка. Италия. Березка не попадала. Но там были чеки ВО. Внешпосылторг. На руках на пусть 1984г 1 чек 2---2,20, пусть 2, 50. С 1988г эти магазины стали закрывать. Причина не сразу вылезла. Появился баксик вдруг. И конечно бартер на тнп забугорные. Цена валюты на руках была примерно такая на 1980г 1 дол=5--5,50, 1 марка ФРГ=2 р. Анг.ф=7р. А не та комедь что совкам кидали и совки верили в Известиях за 1 дол=67-69коп, 1 фунт=90к. Ушла эпоха непуганых кретинов. Но выжили некоторые.
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01.08.2022 20:48 Відповісти
Потрібно вимагати все.
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31.07.2022 23:52 Відповісти
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31.07.2022 23:53 Відповісти
Тільки "ЗА", і не третину а ВСЕ.

Після звірств - все стадо орків перевірити на поліграфі

- "підтримував війська в Україні?" - 10 років праці на Державу Україна-Русь з 50% сплати боргу.

Але то лишень фантазії...

Чому? - тому що нація потерпає занепад...

_________________

Чи справді Ви український патріот:
1) Чим відрізняється манкурт від Павлика Морозова? На тепер до кого відносятся "Зеботи/порохоботи"?
2) Чому УНР не вистояла перед Московією?
3) Які заключні слова сказав Степан Хмара після захисника Медведчука на судовому засіданні?
4) В чому полягає національна ідея України?
5) Хто такий Сашко Білий та який зв'язок з міністром Аваковим?
6) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків?
7) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється з Конституцією України?
8) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
9) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
10) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
11) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
12) Розумієте ви як можновладці та олігархи виводять кошти сірими схемами минаючи оподаткування?
13) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
14) Чому Зе вкрав з Ковідного фонду грохі на "бетонку"?
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31.07.2022 23:54 Відповісти
Це ще зелень не чула про золото Полуботка. Вони і за це візьмуться.
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31.07.2022 23:58 Відповісти
Я би цю тему Йулі підказав . Щось вона притихла зараз , лише зрідка з дурнуватими заявами вискакує.
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01.08.2022 00:20 Відповісти
інколи вискакує, якусь дурню ляпне і пропадає
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01.08.2022 07:52 Відповісти
Британія його вже витратила на завоювання Індії. Ще в 18 столітті
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01.08.2022 08:27 Відповісти
Как одно к другому относится?
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01.08.2022 00:00 Відповісти
Майже слово в слово казало *****, коли починало апирацию. Сподіваюсь, тварину, що повторює за *****м, заблокують всіма можливими способами.
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01.08.2022 00:02 Відповісти
Ну можна поставити питання про повернення майна, яке в українців вкрали більшовики, тоді буде трохи більше.
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01.08.2022 00:19 Відповісти
Це все одне, що примусувати вовка віддати його ласу здобич.
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01.08.2022 00:00 Відповісти
еще нужно вклады сбербанка ссср поднять, проиндексировать и предъявить к оплате. Они же взяли на себя долг ссср.. ну вот
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01.08.2022 00:07 Відповісти
Суб'єктивно добра річ, але як же зкорелювати зі писанням боргу судом Коломойському?
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01.08.2022 00:22 Відповісти
кацапня вклады Сбербанка УССР и ********, а день подписания Акта о незавсимости Украины!
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01.08.2022 00:23 Відповісти
Мені смішно, бачте, вони вимагають повернення майна в москаля. А даному випадку єдине, москаля треба знищувати та майно забирати, іншого не дано. Це така мерзота та іншого спілкування не розуміє.
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01.08.2022 00:21 Відповісти
имущество это хорошо.

но нужно требовать возвращение всех ценных артефактов --- картины иконы и проче прочее. что везли в рашку..

имущество за рубежом можно конфисковать. а вот за то что в запоребрике. нужно возвращать.

глядишь еще и янтарную комнату гдето в бункере найти можно
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01.08.2022 00:23 Відповісти
хоча б скіфське золото і картини не про.бали!
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01.08.2022 01:41 Відповісти
короче потрапила рашка по повній
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01.08.2022 00:25 Відповісти
Повинні як земля колхозу.
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01.08.2022 00:25 Відповісти
на бабки попала
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01.08.2022 00:29 Відповісти
Нагадайте мені ким воно було до цього і чому саме тепер коли верховного ********* чекають відповіді на ключові виклики, воно вискакує тут з пропозицією ексгумації кравчука
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01.08.2022 00:32 Відповісти
Все верно. Дойдет до развала нарабсеи. свое нужно огрести.
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01.08.2022 00:38 Відповісти
Кубань! Кубань была передана рашке незаконно!
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01.08.2022 01:13 Відповісти
Зелений клин 'хабаровский край' и Кубань в состав Украины пожалуйста.
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01.08.2022 01:15 Відповісти
Уявіть що було б якщо в Україні Батько Махно переміг московитів на НКВДешників...
Правлячим класом були Степан Хмара та ті які загинули в ГУЛАГі...

Кляті ***

________________
Мріяти - невід'ємна риса нації, яка бажає одужати від соціальних хвороб...
Адже хто не знає минулого - не має майбутнього!!!
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01.08.2022 01:24 Відповісти
батько махно - підстилка більшовиків і нквд!

незнання історії не звільняє від відповідальності!
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01.08.2022 01:42 Відповісти
чому ж обмежуватися тільки зеленим, адже там і інші були
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01.08.2022 01:29 Відповісти
Зараз тебе закінчать в одну мить модератори.
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01.08.2022 03:01 Відповісти
Нецікаво!
Так багато букв, а про рептілоїдів - ані рядочка!
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01.08.2022 03:04 Відповісти
Скільки можна російську мову вживати. Українці де ваша гордість? Москалі першим ділом українські книжки спалюють і за українську мову вбивають а багатьох з вас як заклинило. Пиз-те на росію якщо вам западло в Україні говорити українською мовою.
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01.08.2022 04:38 Відповісти
пристайко перднув як у воду щоб була тема ********* --- ***** не визнае нас як краину та як украинський народ и вся опг кремливська така сама . а пристайко майно хоче по брацьки подилити . краще вимагав би арештовувати вси активи ***** та його оточення та продавати з аукциону щоб нам допомогти . а не про сересер згадувати
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01.08.2022 06:33 Відповісти
Україна ніколи не входила в ссср, а була окупована майже 70 років Московію.
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01.08.2022 06:39 Відповісти
пристайко згадало... так нехай і розкаже як до посольств України за кордоном надходили телеграми з переліком майна і що відповідали українські посли пряного посолу... вони разом з МЗС і просрали все що можна...
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01.08.2022 06:43 Відповісти
Коли президент займається піаром, то й усім можна.
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01.08.2022 08:18 Відповісти
Це все балаканина. Якщо по суті, то Україна має найняти солідну міжнародну юридичну фірму і розпочинати судовий процес на довгі роки. Оплата фірмі - процент від виграшу.
Наші політики завжди найдуть свій інтерес. Хтось сумнівається, що "Квартал" обміняє претензії на зарубіжні активи на можливість виступити в "бальшом кримльовском дварце"?
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01.08.2022 08:28 Відповісти
Мавзолейные Шариковы скомуниздили и банковские вклады украинских граждан на очень приличную сумму...
Злые языки кажуть на более чем в 280 миллиардов РЖУблей в ценах 24 августа 1991 года...Когда Украина восстановила свою Независимость от 30 июня 1941 года...
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01.08.2022 09:37 Відповісти
Маразм! 30 лет не требовали, а теперь когда параша напала на нас потребовали. Параша и внимания не обратит сейчас на эти требования...
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01.08.2022 09:49 Відповісти
Общая сумма долга всех братом 101 лярд, зелени. Чемпионы Вьетнам и куба, по почти 31 лярд, каждый. РФ долги взяла на себя, но потом списала, при Пушкине, чтобы привязать политически. Но хрен вышло в целом. Теперь нет смысла. Легко догадаться, что Украине по вкладу в совок запросто 30 лярдов было бы. Но отдавать конечно те шалопаи не смогли бы в реале. Ведь убогими остались.
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01.08.2022 14:03 Відповісти
 
 