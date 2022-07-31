Україна вимагає від Росії повернути третину закордонного майна СРСР, - Пристайко

Україна вимагає від Російської Федерації повернути хоча б третину закордонного майна колишнього СРСР, яке вона привласнила після того, як взяла на себе борги Радянського Союзу.

Про це заявив посол України в Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, це дуже давня історія, яка полягає в тому, що Росія взяла на себе всі борги СРСР в обмін на те, що все його закордонне майно відійде РФ. Україна погодилася з цим, але не ратифікувала документи. Київ вимагав від Москви розкрити інформацію про закордонні активи СРСР та його борги, чого не було зроблено.

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"Зараз ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном. Зокрема, приміщення, які знаходяться в Британії і були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на Російську Федерацію", - зазначив Пристайко.