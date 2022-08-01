Миссия НАТО KFOR готова вмешаться в ситуацию в Косово, - заявление

Миссия НАТО KFOR заявила, что готова вмешаться в ситуацию на севере Косово. Она подчеркивает напряженность в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении в твиттере.

"KFOR готова вмешаться, если стабильность на севере Косово окажется под угрозой. KFOR будет принимать все меры, необходимые для обеспечения безопасности и спокойной обстановки в Косово в любой момент в соответствии со своим мандатом ООН", - отмечается в сообщении.

KFOR отмечает, что внимательно следит за ситуацией, глава миссии находится в контакте со всеми сторонами.

Напомним, 31 июля ситуация на границе Сербии и Косово обострилась.