Місія НАТО KFOR готова втрутитися у ситуацію в Косові, - заява

Місія НАТО KFOR заявила, що готова втрутитися у ситуацію на півночі Косова. Вона наголошує на напруженості в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві в твіттері.

"KFOR готова втрутитися, якщо стабільність на півночі Косова опиниться під загрозою. KFOR вживатиме всіх заходів, які необхідні для забезпечення безпеки та спокійної обстановки в Косові будь-якої миті відповідно до свого мандату ООН", - зазначається у повідомленні.

KFOR зазначає, що уважно стежить за ситуацією, глава місії перебуває у контакті з усіма сторонами.

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.