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Місія НАТО KFOR готова втрутитися у ситуацію в Косові, - заява

нато

Місія НАТО KFOR заявила, що готова втрутитися у ситуацію на півночі Косова. Вона наголошує на напруженості в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві в твіттері.

"KFOR готова втрутитися, якщо стабільність на півночі Косова опиниться під загрозою. KFOR вживатиме всіх заходів, які необхідні для забезпечення безпеки та спокійної обстановки в Косові будь-якої миті відповідно до свого мандату ООН", - зазначається у повідомленні.   

KFOR зазначає, що уважно стежить за ситуацією, глава місії перебуває у контакті з усіма сторонами.

Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.

Автор: 

Косово (93) НАТО (6463) Сербія (370)


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Топ коментарі
+16
"Дружили б з піндосами" - кацап детектед
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01.08.2022 01:25
+12
може й не кацап, але в голові насрано. захищати сербський шовінізм... риторика взагалі надто руснява. роби висновки
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01.08.2022 01:39
+10
Наросія давно вже втрутилась і без всяких попереджень
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01.08.2022 01:18
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01.08.2022 01:15 Відповісти
Наросія давно вже втрутилась і без всяких попереджень
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01.08.2022 01:18 Відповісти
ну что там денацификаторы, бузят еще?
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01.08.2022 01:18 Відповісти
Та розділити те Косово. Північ Сербії, решту албанії. Нема такого народу косовари. Є албанці, які відтяпали частину Сербії. Але так як серби це друзі *****, тобто вибрали завідомо програшну сторону, то і отримали розвал країни. Дружили б з піндосами, то я впевнений, що Косово було б їхнє.
А зараз розділити цей гадюшник, відгородитись один від одного і жити далі
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01.08.2022 01:20 Відповісти
"Дружили б з піндосами" - кацап детектед
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01.08.2022 01:25 Відповісти
Помиляєшся. З мене такий самий кацапи, як з ***** людина. Піндоси, чи американці, чи англосакси... Як їх не назви- це наші союзники. А серби і кацапи вороги. До речі, косова нас підтримує також ( можливо більше на словах), але що з них взяти... Тому я за Косово. І проти братушек *****
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01.08.2022 01:32 Відповісти
може й не кацап, але в голові насрано. захищати сербський шовінізм... риторика взагалі надто руснява. роби висновки
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01.08.2022 01:39 Відповісти
Де я захищаю польський шовінізм? Тим що не визнаю так званих косоварів окремим народом? Це те саме, що лугандонців чи крисчан визнати окремими народами,які мають право на самовизначення. Оце і є кацапська риторика. Косовари- це звичайнісінькі албанці, які дають піздюлец шовіністам сербам
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01.08.2022 03:18 Відповісти
слухай, досить цих дебільних порявнянь з нашою ситуацією. там взагалі інше, не спекулюй над цим!
ти сам визнав, що косовари - це албанці, то якого хєра вони повинні жити у складі сербії, яка ще й винищувала їх буквально? там проживає більше 90 відсотків цього народу, то ж цілком логічно після розпаду югославії вони захотіли власну державу. донбас тут взагалі ні до чого.
до речі, право на самовизначення не є кацапською риторікою, просто кацапи спотворили це поняття і використвують його у свої пропаганді
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01.08.2022 05:50 Відповісти
я написав про сербський шовінізм, а не польський. цікаво ти обмовився... мабуть по фрейду
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01.08.2022 05:53 Відповісти
а що по Фрейду, у Фрейда, як обнюхувався, все зводилось до пісюнів, раз ти про нього згадав, то у тебе теж. Ну така твоя тупа логіка. А косовари не мають права забирати сербську землю.
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01.08.2022 07:32 Відповісти
це всеодно що захищати совок і казати: нема такого народу як українці, ми всі славянє. українська мова - польский суржик і так далі по методичці
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01.08.2022 01:41 Відповісти
Ага, "хохлы, малоросы, шароварники - как их не назови это наши"

То, что ты пишешь свою фамилию впереди имени - еще один четкий кацапский маркер! Этим отличаются кацапы - там важен ответ на вопрос "чей холоп будешь".

И украинской транскрипции не знаешь от слова совсем, еще и w в конце имени под польскую грамматику, а имя с одинарной V - вобщем, просто сиди на бутылке молча, чучело лишнехромосомное!
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01.08.2022 02:22 Відповісти
Людина, яка пише мені мацковским ублюдочним язіком буде вчити мене української мови?😁😁
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01.08.2022 03:15 Відповісти
Так ти сам пишеш ублюдочно. "Пєндоси", це фашистський новояз кацапів. В українській мові цього слова не існує. "Англосакси", це германські племена - жодного відношення до США не мають.
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01.08.2022 08:27 Відповісти
И Ростысляв
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01.08.2022 10:24 Відповісти
Сербія є ворогом України, набагато більшим ніж наприклад Угорщина чи Вірменія
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01.08.2022 01:34 Відповісти
ну да. віддати північ косово, там де живуть серби - сербам, а все остальне косово, там де живуть албанці - албанії, да і все.
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01.08.2022 01:59 Відповісти
але тоді виходить, що ми повинні віддати крим кацапам, так як там 60% кацапів живе?
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01.08.2022 02:00 Відповісти
Я тебе розчарую. В Криму зараз 95%кацапського бидла. І з ними треба зробити те саме, що чехо зробили з судетськими німцями, що поляки на жаль, зробили з українцями по ту сторону Бугу, що совєти зробили з німцями кенігсбергу. ***** за Урал.

А в Косово звичайно є неприємні паралелі з нашою ситуацією. Але наскільки я знаю, західні країни визнали їх незалежність саме після сербського геноциду. Ми крисчан і даунбасят якось жаліли всі роки незалежності. Це бидло навіть українську мову не подужало вивчити. Тому ніяких підстав до незалежності чи від'єднання нема
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01.08.2022 03:26 Відповісти
Там, щось 3000+ військових.
З них 40 українців.
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01.08.2022 01:34 Відповісти
нема вже там українців, Зеленський вивів після нападу рашки на нас
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01.08.2022 01:41 Відповісти
Дієва місія. Таку би на Донбас...
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01.08.2022 01:40 Відповісти
Бесполезно. Полягут под ударами арты.
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01.08.2022 02:11 Відповісти
Вчера полягла арта, 40 вагонов, под ударами himars.
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01.08.2022 02:21 Відповісти
Да тут така каша з ватою в голові у сербів, вони люто ненавидять НАТО (бо получили від них п!зди) та дрочуть на вождя усіх вождів -Тіто (недосралін місцевий) який дуже хотів бачити Албанію у складі Югославії що взяв і фактично подарував їм то Косово пересиливши відтіля сербів, після цього той конфлікт почав поступово загострюватися, частково призвів до роспаду Югославії і зараз вони мають статус нацменьшинств і могли б цим безмежно користуватися, але ж ні - не дає покою їм зайва хромосома мабуть, та й ще СПЦ (місцеве РПЦ) увесь час підливає оліїї - ось і зараз як у 99-му році вони безперервно дзвінять у колокола по всіх своїх церквах (питається накуя? то ви так тіпа не хочите війни?) А останні ннадцять років серби ще й на ***** почали рівнятись, коротше якщо Вучичь рипнеться відгребуть вони знову та втратять ще більше...
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01.08.2022 01:44 Відповісти
Та походу вучіч сам очікує. Це якісь місцеві нацики собі балів набирають. Ніхто там не рипнеться. Балканські війни вже европейцям надоїли. Придушать у зародку.
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01.08.2022 03:30 Відповісти
тут я навіть вподобайку тобі поставлю
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01.08.2022 05:59 Відповісти
"Якісь місцеві нацики" можна було коротше визначити: місцеві серби.
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01.08.2022 13:46 Відповісти
Хммм, а я думала, що НАТа існує тільки для того, щоб висловити занепокоєння та запевнити увесь світ, що вона не втручається у війни.
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01.08.2022 01:47 Відповісти
своїх членів вони захищають завжди. от тільки оголосили, що втрутяться - і зразу не стало ніякого конфлікту.
ось чому треба бути в НАТО, а не заглядати пуйлу в очі та інші місця.
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01.08.2022 08:40 Відповісти
Як я і казала, висловили занепокоєння та не втрутились. А конфлікт нікуди не дівся, напруга буде зростати на Балканах.

Я не знаю, для чого ви заглядаєте ***** в очі та різні місця і чим вам Порох був поганий, який вів нас і у НАТО, і до ЄС. Але ж вам захотілось паржать.
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01.08.2022 15:13 Відповісти
я порохобот, такшо не за адресою ваші закиди)
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01.08.2022 21:27 Відповісти
Я - рафінований порохобот. Уявіть, як «приємно» було мені читати ваші закиди про заглядання ***** у різні місця.
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02.08.2022 10:34 Відповісти
А місія НАТО КФОР не готова втрутитися в те що рашисти зараз Україну заливають українською кров'ю!
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01.08.2022 01:52 Відповісти
Ну ви порівняли теж. Чи то розійняти діток в пісочниці, які пасочки не поділили, чи зупинити напад озброєних грабіжників на озброєних господарів. Там же і вбити якогось КФОРівця можуть.
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01.08.2022 02:15 Відповісти
всесвітне Zло намагається "розкрутити" світову війну
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01.08.2022 02:00 Відповісти
чого зразу їбанутих себів не вїбали?
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01.08.2022 02:32 Відповісти
Путин и Китая подговорил и Сербию и других злодеев подговаривает. КНДР начнет с Южной Кореей воевать и по всем прокси-войнам холодной войны. Путин начинает мировую войну злодеев против нормальных стран. Пока Путина не грохнут, в мире дела будут все хуже и хуже! Потому что Путин не признает своих поражений и будет двигаться вперед к захвату мира или к хаосу и развалу мира. Единственный путь, который даст Западу победу без войн - это уничтожение Путина и всего его имперско-нацистско-террористического режима!
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01.08.2022 03:08 Відповісти
Вот тут НАТО герои. **** там той Сербии. Это против Параши они ссыкуны. Все за спинами украинцев прячутся. С чего бы НАТО за Косово впрягаться * Государство не член НАТО как и Украина, но ... Таки да, Сербия не Московия
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01.08.2022 05:51 Відповісти
Украина даже не хочет признавать независимость Косово, хотя весь цивилизованный мир признал.
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01.08.2022 09:58 Відповісти
Только дай дай дай.. и ничего взамен.
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01.08.2022 09:59 Відповісти
О , тут как раз задача для уровня НАТО , чтоб напрячтся і не обосратся.
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01.08.2022 06:10 Відповісти
Не удивлюсь если миссия НАТО KFOR соссыт вмешиваться.
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01.08.2022 09:25 Відповісти
Они все идиоты.
Существуюшие границы не справедливы, но война за справедливость не имеет конца!
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01.08.2022 10:16 Відповісти
Что-то флажков на картинке маловато
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01.08.2022 10:27 Відповісти
вдохновляет и вселяет какие-то мысли тот факт, что США уговорили косоваров подождать 1 месяц
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01.08.2022 10:39 Відповісти
Серби в великій кількості скачуть в Києві в Печерській Лаврі з натовпом челяді, під прикриттям ряс, там у них тайна "маліна", де вони зустрічаються. Там дуже важливий центр російських спецсплужб, де вони влаштовують цілі зʼїзди, й цілком ймовірно, ховають і боєвиків і зброю. Куди дивиться наше СБУ? Якщо вони ПЛ накриють, то там відкриється неймовірний російський гадюшник.
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01.08.2022 10:40 Відповісти
Вже навтручались свого часу...
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01.08.2022 10:41 Відповісти
 
 