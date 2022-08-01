Місія НАТО KFOR готова втрутитися у ситуацію в Косові, - заява
Місія НАТО KFOR заявила, що готова втрутитися у ситуацію на півночі Косова. Вона наголошує на напруженості в регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві в твіттері.
"KFOR готова втрутитися, якщо стабільність на півночі Косова опиниться під загрозою. KFOR вживатиме всіх заходів, які необхідні для забезпечення безпеки та спокійної обстановки в Косові будь-якої миті відповідно до свого мандату ООН", - зазначається у повідомленні.
KFOR зазначає, що уважно стежить за ситуацією, глава місії перебуває у контакті з усіма сторонами.
Нагадаємо, 31 липня, ситуація на кордоні Сербії і Косово загострилася.
Топ коментарі
+16 Макс Полиграф
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+12 Anton Oliinyk
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+10 Хавронников Степан
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А зараз розділити цей гадюшник, відгородитись один від одного і жити далі
ти сам визнав, що косовари - це албанці, то якого хєра вони повинні жити у складі сербії, яка ще й винищувала їх буквально? там проживає більше 90 відсотків цього народу, то ж цілком логічно після розпаду югославії вони захотіли власну державу. донбас тут взагалі ні до чого.
до речі, право на самовизначення не є кацапською риторікою, просто кацапи спотворили це поняття і використвують його у свої пропаганді
То, что ты пишешь свою фамилию впереди имени - еще один четкий кацапский маркер! Этим отличаются кацапы - там важен ответ на вопрос "чей холоп будешь".
И украинской транскрипции не знаешь от слова совсем, еще и w в конце имени под польскую грамматику, а имя с одинарной V - вобщем, просто сиди на бутылке молча, чучело лишнехромосомное!
А в Косово звичайно є неприємні паралелі з нашою ситуацією. Але наскільки я знаю, західні країни визнали їх незалежність саме після сербського геноциду. Ми крисчан і даунбасят якось жаліли всі роки незалежності. Це бидло навіть українську мову не подужало вивчити. Тому ніяких підстав до незалежності чи від'єднання нема
З них 40 українців.
ось чому треба бути в НАТО, а не заглядати пуйлу в очі та інші місця.
Я не знаю, для чого ви заглядаєте ***** в очі та різні місця і чим вам Порох був поганий, який вів нас і у НАТО, і до ЄС. Але ж вам захотілось паржать.
Существуюшие границы не справедливы, но война за справедливость не имеет конца!