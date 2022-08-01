С сегодняшнего дня украинцы будут получать электронные рецепты на антибиотики, - Минздрав
Украинцы начнут получать электронный рецепт на антибиотики с сегодняшнего дня. Такая возможность будет доступна в учреждениях, подключенных к электронной системе здравоохранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.
"Рецепт на антибиотик не является нововведением в Украине, с августа к бумажному рецепту только добавляется новый цифровой инструмент – электронный рецепт. То есть если заведение, к которому обратился пациент, пока не работает с ЕСОЗ, врач должен выписать пациенту бумажный рецепт", - говорится в сообщении.
Важно, чтобы именно врач сделал назначение, поскольку нецелесообразное и неправильное употребление антибиотиков может не только навредить человеку, но и стимулирует развитие глобальной проблемы – антибиотикорезистентности, в результате чего бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам. Да, уже совсем скоро инфекционные болезни, которые быстро и без последствий лечатся антибиотиками, могут стать смертельно опасными.
Чтобы получить рецепт на антибиотик, нужно:
1) Обратиться на прием к врачу. Это может быть врач как первичной медицинской помощи, так и специалист. Декларация для этого не требуется.
2) После осмотра врач при необходимости выпишет е-рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку, содержащую всю информацию о назначении.
3) Если заведение не работает с ЕСОЗ – врач выпишет пациенту бумажный рецепт.
4) Пациент может приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить информационную справку или бумажный рецепт фармацевта.
Отпуск антибиотиков по рецепту в аптеках будет осуществляться только в тех регионах страны, где нет ограничений в доступе к медицинским услугам и лекарственным средствам. То есть на временно оккупированных территориях, а также на территориях, где ведутся боевые действия, аптеки на время действия военного положения будут отпускать антибиотики без рецепта. Еще одно исключение распространяется на закупки антибиотиков волонтерскими и благотворительными организациями. Так, по запросу воинской части, подразделения или определенного медицинского учреждения волонтеры по-прежнему могут закупать антибиотики у дистрибьюторов без рецепта", - добавляют в Минздраве.
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Купляєм пір'я, горіхи, квасолю, холодильники, метал,.....Продаєм кури, глину, антибіотики!
В теперішніх умовах введення такого підходу - це злочин. Як в умовах війни, мільйонів біжанців вводити порядки які розраховані на нормальні умови?
Ковід був , вже тоді всім не вистачало сімейних лікарів. Вмирали. А зараз? Знищено більше 300 лікарень і поліклінік.
І питання рецептів у поліклініці на ліки в пігулках майже ніяк не допоможе вирішити це питання.
У пігулках не ті ліки, які вводять через крапельницю. Якщо, навіть у вас буде резистентність до азітроміцину або амоксіцилину, які найчастіше продаються у пігулках. Це не врятує вас від резистентності лікарняних мікробів до цефтріаксону, наприклад, яким колять у лікарнях.
Люди ж самі собі крапельниці не ставлять дома, дуже рідко.
Резистентні мікроорганізми живуть не тільки в лікарнях.
Може підгрузити вас ще поняттями про ротацію антибіотиків?
1. Перелік Аптек що по ними працюють дуже обмежений.
2. По "електронним рецептам" видають тільки з 10:00 до 17:00 - до чи після роботи ніяк.
3. Часто у Аптеці просто "не працює інтернет" і йдіть куди подалі.
Кілька років тому тільки почала працювати програма "Доступні ліки". Кілька років тому тільки почала працювати Електронна система охорони здоров'я. Кілька років тому не у всіх лікарів (не кажучи про аптеки) був комп'ютер.
или вьі русский брат и это тонкий стёб ?
Чи ви статтю взагалі не читаєте а тільки коментарі?
Ви ж розумієте, що по телефону при первинному зверненні не бачачи пацієнта жоден адекватний лікар не випише антибіотик? Якщо, звісно, ваша мати дзвонить з цього приводу. В іншому випадку навіщо взагалі згадувати, що лікарю не можна додзвонитись?
Якщо метою цього нововведення було зменшити навантаження на грунт - то ви на правильному шляху.
так что рецепт это подарок лохам отзе!президента и его ублюдочной партии мразейнарода,
хорошая инструкция от мразей из моз,
но что значит "звернутися на прийом до лікаря" ?
єто переводится как "обратиться на приём к врачу"
те пустые слова, без смысла , как и всё от зегнидной мрази,
обратиться к мифическому приёму, а доктор ....
где гарантии что после обращения к приёму будет доктор