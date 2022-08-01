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С сегодняшнего дня украинцы будут получать электронные рецепты на антибиотики, - Минздрав

антибіотики

Украинцы начнут получать электронный рецепт на антибиотики с сегодняшнего дня. Такая возможность будет доступна в учреждениях, подключенных к электронной системе здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

"Рецепт на антибиотик не является нововведением в Украине, с августа к бумажному рецепту только добавляется новый цифровой инструмент – электронный рецепт. То есть если заведение, к которому обратился пациент, пока не работает с ЕСОЗ, врач должен выписать пациенту бумажный рецепт", - говорится в сообщении.

Важно, чтобы именно врач сделал назначение, поскольку нецелесообразное и неправильное употребление антибиотиков может не только навредить человеку, но и стимулирует развитие глобальной проблемы – антибиотикорезистентности, в результате чего бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам. Да, уже совсем скоро инфекционные болезни, которые быстро и без последствий лечатся антибиотиками, могут стать смертельно опасными.

Чтобы получить рецепт на антибиотик, нужно:

1) Обратиться на прием к врачу. Это может быть врач как первичной медицинской помощи, так и специалист. Декларация для этого не требуется.

2) После осмотра врач при необходимости выпишет е-рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку, содержащую всю информацию о назначении.

3) Если заведение не работает с ЕСОЗ – врач выпишет пациенту бумажный рецепт.

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4) Пациент может приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить информационную справку или бумажный рецепт фармацевта.

Отпуск антибиотиков по рецепту в аптеках будет осуществляться только в тех регионах страны, где нет ограничений в доступе к медицинским услугам и лекарственным средствам. То есть на временно оккупированных территориях, а также на территориях, где ведутся боевые действия, аптеки на время действия военного положения будут отпускать антибиотики без рецепта. Еще одно исключение распространяется на закупки антибиотиков волонтерскими и благотворительными организациями. Так, по запросу воинской части, подразделения или определенного медицинского учреждения волонтеры по-прежнему могут закупать антибиотики у дистрибьюторов без рецепта", - добавляют в Минздраве.

Автор: 

Минздрав (4901) рецепт (40) электронные услуги (104)


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Топ комментарии
+18
Під час війни такі порядки могли запровадити тільки вороги українського народу. Потвори довбані
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01.08.2022 10:28
+14
Не знаю як зараз, але кілька років тому отримував "електронний рецепт" і зразу зіткнувся з декількома проблемами:
1. Перелік Аптек що по ними працюють дуже обмежений.
2. По "електронним рецептам" видають тільки з 10:00 до 17:00 - до чи після роботи ніяк.
3. Часто у Аптеці просто "не працює інтернет" і йдіть куди подалі.
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01.08.2022 10:35
+14
Так не будет. Я уже не говорю что у многих людей в селах у стариков нет не то что смартфонов а и интернета. Я говорю что теперь во время войны когда страна и так в жопе, кучу безработных цены заоблачные. Теперь еще миллионы людей будут уходить с работы тратить кучу денег на бензин или на маршрутку чтобы выстоять день в очереди к врачу за справкой чтобы выписал тебе антибиотики которые ты и сам знаешь что тебе нужно. А с температурой и болью всю эту процедуру проделать будет самый *кайф* наверное. Я еще раз убеждаюсь что наша власть четко руководствуется кремлевскими методичками как уничтожить украинцев и развалить Украину.
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01.08.2022 10:42
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Правила форума Совет форумчан
Ще один спосіб підзаробити для аптечних бариг
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01.08.2022 10:19 Ответить
В прифронтовій зоні без рецепту. Повезуть по селах цигани в два рази дорожче.
Купляєм пір'я, горіхи, квасолю, холодильники, метал,.....Продаєм кури, глину, антибіотики!
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01.08.2022 10:27 Ответить
Навпаки, бо продажі антибіотиків суттєво знизяться.
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01.08.2022 11:46 Ответить
Тебе надо в цырк, а то скушно там. Это у вас в МОЗ по бумагам знизяцця, а как покупали препараты по интернету и любыми другими путями, так и будут. И не понимать этого нормальному человеку невозможно. В эти сказки могу верить только чиновники от медицины.
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03.08.2022 22:57 Ответить
Ну тепер коновали будуть що дороще виписувати, заряджати банки з водою більш дієво чім медицина в країні.
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01.08.2022 10:22 Ответить
Під час війни такі порядки могли запровадити тільки вороги українського народу. Потвори довбані
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01.08.2022 10:28 Ответить
Якщо вам дійсно потрібні антибіотики, то в чому проблема подзвонити до свої лікарки, описати симптоми, вона вам випише рецепт і скине фото на Вайбер.
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01.08.2022 10:30 Ответить
В цьому й проблема. Не додзвонишся, не в кожного є смартфон та зв'язок.
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01.08.2022 10:34 Ответить
Проблема в тому, що такий порядок встановили не для того щоб лікарі по вайберу рецепти виписували.
В теперішніх умовах введення такого підходу - це злочин. Як в умовах війни, мільйонів біжанців вводити порядки які розраховані на нормальні умови?
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01.08.2022 10:34 Ответить
До якого свого лікаря? В країні 8 мильонів ВПО!
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01.08.2022 10:39 Ответить
іноді коли бачу де які коментарі - таке враження що люди з місяця впали
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01.08.2022 10:41 Ответить
Коли станете біженцем, поговоримо.
Ковід був , вже тоді всім не вистачало сімейних лікарів. Вмирали. А зараз? Знищено більше 300 лікарень і поліклінік.
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01.08.2022 11:03 Ответить
так я підтримую те що ви говорите, мав на увазі інших коментаторів
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01.08.2022 11:39 Ответить
не повірите, серед цих 8 мільйонів ВПО є лікарі-ВПО
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01.08.2022 11:34 Ответить
І що? І де вони? Вони з собою забрали всі свої права доступа і вже влаштувались у нову амбулаторію?
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01.08.2022 12:56 Ответить
станом на 6 липня 1758 лікарів так, влаштувались в нові заклади
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01.08.2022 13:20 Ответить
Так не будет. Я уже не говорю что у многих людей в селах у стариков нет не то что смартфонов а и интернета. Я говорю что теперь во время войны когда страна и так в жопе, кучу безработных цены заоблачные. Теперь еще миллионы людей будут уходить с работы тратить кучу денег на бензин или на маршрутку чтобы выстоять день в очереди к врачу за справкой чтобы выписал тебе антибиотики которые ты и сам знаешь что тебе нужно. А с температурой и болью всю эту процедуру проделать будет самый *кайф* наверное. Я еще раз убеждаюсь что наша власть четко руководствуется кремлевскими методичками как уничтожить украинцев и развалить Украину.
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01.08.2022 10:42 Ответить
Повністю згідний! Життя в Україні стає нестерпним, таке відчуття, що 52 мільйони українців було не вигідно і вони вирішили скоротити населення в 10 раз, щоб залишилися тільки кріпаки які будуть пахати на полях і вирощувати зерно на продаж в Африку.
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01.08.2022 11:09 Ответить
На який Вайбер?Ви знаєте,що є багато населених пунктів,маленьких сіл,де щоб зловити інтернет,потрібно годину по окрузі з телефоном ходити?А старі люди,у яких прості кнопочні телефони,як їм бути?Тому згодна з дописувачем вище-це злочин,вводити таке під час війни.Плісняві ******* загралися в паралельну реальність,а страждають прості люди,здебільшого з незахищених верств населення
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01.08.2022 10:49 Ответить
Ага. Т,е целью все этой "белиберды" было выписывание рецепта "по Вайберу"? Писец!
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01.08.2022 10:54 Ответить
Немає ніякої глобальної проблеми з резистентністю - це виключно особиста проблема індивіда який вживає антибіотики.
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01.08.2022 10:29 Ответить
Так. Це як алкоголізм чи наркоманія. Вибір кожного.
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01.08.2022 10:32 Ответить
Ні. Це як новий вид інфеції, який я можу поширювати. Тому це стосується не тільки мене (оточуючих мене також).
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01.08.2022 12:42 Ответить
Навіть більше скажу. Проблема резистентності до антибіотиків в більшості є тільки у лікарнях. Але там використовуються інші ліки, не такі форми та групи антибіотиків, які зазвичай виписуються у поліклініці. Полірезистентні мікроби живуть у лікарняних палатах. Звиклі до найсильніших антибіотиків у крапельницах, зміцнилі від змішаних хвороб пацієнтів з сусідніх ліжок, та звиклі до прибирання з хлоркою, спирту і так далі.
І питання рецептів у поліклініці на ліки в пігулках майже ніяк не допоможе вирішити це питання.
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01.08.2022 11:14 Ответить
50% антибіотиків на амбулаторному рівні пацієнти купують самі без призначення лікаря...
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01.08.2022 11:25 Ответить
Ще раз, але це не ті групи антибіотиків, якими зазвичай лікують у лікарнях і від резистентності до яких помирають.
У пігулках не ті ліки, які вводять через крапельницю. Якщо, навіть у вас буде резистентність до азітроміцину або амоксіцилину, які найчастіше продаються у пігулках. Це не врятує вас від резистентності лікарняних мікробів до цефтріаксону, наприклад, яким колять у лікарнях.
Люди ж самі собі крапельниці не ставлять дома, дуже рідко.
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01.08.2022 12:45 Ответить
Тому давайте й далі самостійно призначати собі антибіотики, які не допоможуть, заробляти резистентність, а потім лягати в лікарню і там ще збирати фул хаус.

Резистентні мікроорганізми живуть не тільки в лікарнях.

Може підгрузити вас ще поняттями про ротацію антибіотиків?
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01.08.2022 13:34 Ответить
Это все теории на постном масле. А на практике дело будет выглядеть следующим образом. В очень крупной поликлинике на Позняках, запись к семейному-за 3-4 дня. Даже записавшись, можешь не попасть на прием, ибо кучи больных и очень пожилых людей приходят на прием без всякой записи. И ты скорее окочуришся, чем выпишишь рецепт. Поэтому будешь покупать по интернету , без гарантии какой-либо, или договариваться в аптеке, или за деньги с любым врачем имеющим доступ к выписыванию рецептов. Теперь, теоретик, раскажи как в этих случаях будет или небудет "распространяться резистентность?
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03.08.2022 22:26 Ответить
Ви це як профільний спеціаліст системи охорони здоров'я стверджуєте чи так, з власного досвіду?
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01.08.2022 11:30 Ответить
Тут багато висококласних експертів в розтягнутих треніках, які розбираються в геополітиці, медицині і військовій справі. )))
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01.08.2022 11:58 Ответить
Дебилы
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01.08.2022 10:31 Ответить
А курятникам та свинарникам також по рецепту?
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01.08.2022 10:33 Ответить
антибіотиками краще не зловживать. не довше п'яти днів
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01.08.2022 10:34 Ответить
В іструкції згадується 28-денний термін при деяких болячках.
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01.08.2022 10:38 Ответить
Є такі хвороби, що роками їх п'ють не дай Боже...
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01.08.2022 10:40 Ответить
Теперь только чихнул будут скорую вызывать. Или когда клещ укусил. Посмотрим каким боком вылезет очередной маразм нашей власти.
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01.08.2022 10:34 Ответить
Не знаю як зараз, але кілька років тому отримував "електронний рецепт" і зразу зіткнувся з декількома проблемами:
1. Перелік Аптек що по ними працюють дуже обмежений.
2. По "електронним рецептам" видають тільки з 10:00 до 17:00 - до чи після роботи ніяк.
3. Часто у Аптеці просто "не працює інтернет" і йдіть куди подалі.
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01.08.2022 10:35 Ответить
Кілька років тому...

Кілька років тому тільки почала працювати програма "Доступні ліки". Кілька років тому тільки почала працювати Електронна система охорони здоров'я. Кілька років тому не у всіх лікарів (не кажучи про аптеки) був комп'ютер.
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01.08.2022 11:29 Ответить
Шоб эта ваша система провалилась в пропасть. Больному, очень старому человеку надо переться к семейному врачу, брать направления к врачам специалистам в поликлинике, записываться по телефону в регистратуре ко всем специалистам, стоять в очередях к ним, если не успел от одного к другому и в результате оказаться в очереди в аптеку, где нет и половины лекарств. Зато у чиновников о медицицины все все в ажуре, бумаги справные. Пожелаю вам всем, в глубокой старрсти обязательно насладиться плодами собственного бардака.
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03.08.2022 22:34 Ответить
В Европе антибиотики по рецепту, не понимаю в чём проблема. Причём, практически все антибиотики в аптеках продаются бесплатно (оплачиваются страховыми). Думаю, и Украина к этому придёт.
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01.08.2022 10:36 Ответить
проблема у тому, що в Україні повномасштабна війна. Чи може я щось пропустив - і в Євпропі теж ідуть повномасштабні бойові дії?
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01.08.2022 10:38 Ответить
Вообще не видишь разницы? Во-первых в Украине война и 8 миллионов беженцев. Во вторых, в Украине до сих пор нет всеобщего медицинского страхования.
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01.08.2022 10:43 Ответить
А ты цены на лекарства и на услуги врачей в Европе видел? А еще Европа за 50 лет разоружилась готовясь к миру, так же как и отказалась от АЕС якобы борясь за екологию как утверждал Шредер, и села полной жопой на росийскую газовую иглу. Ты хоть понимаешь что этот тупой закон выльется в миллирды долларов для украинцев? Представь миллионы украинцев бросивших работу и едущих в больницы стоять в очередях. А ездить сейчас ой как не дешево. Во время войны это самое то что желает наш враг
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01.08.2022 10:48 Ответить
предлагаете украинцам в Европу за рецептом ездить ?
или вьі русский брат и это тонкий стёб ?
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01.08.2022 13:43 Ответить
Сімейний лікар виписує, на телефон приходить код, ідеш до аптеки і купуєш. Всі діла.
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01.08.2022 10:37 Ответить
для собаки також?
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01.08.2022 10:43 Ответить
В селі живе бабуся. В неї кнопочний телефон. Без інтернету. Що їй робити?
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01.08.2022 10:43 Ответить
звернутися до свого сімейного лікаря, той її обстежить і за необхідності випише рецепт на антибіотик і дасть паперову пам'ятку рецепта.

Чи ви статтю взагалі не читаєте а тільки коментарі?
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01.08.2022 11:37 Ответить
Ви, пане, фантазер. Реальний світ трохи інший чим те що на папері написали кловуни з кварталу95.
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01.08.2022 11:45 Ответить
Я вам відповідаю як сімейний лікар який працює в селі в тому числі і з бабушками з кнопочними телефонами. А ви, вочевидь, як раз таки дуже відірвані від реального світу.
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01.08.2022 11:49 Ответить
Та невже? В мене мати в місті не може додзвонитись сімейному лікарю. Не бере слухавку.
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01.08.2022 12:01 Ответить
О 10:43 бабуся ще жила в селі...

Ви ж розумієте, що по телефону при первинному зверненні не бачачи пацієнта жоден адекватний лікар не випише антибіотик? Якщо, звісно, ваша мати дзвонить з цього приводу. В іншому випадку навіщо взагалі згадувати, що лікарю не можна додзвонитись?
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01.08.2022 12:27 Ответить
А ви знаєте що в Києві треба очікувати 2 тижні щоб потрапити до сімейного, а тоді ще 2 тижні щоб до фахівця, а тоді ще побігать по аптеках (або замовити/записатись в чергу на отримання)...

Якщо метою цього нововведення було зменшити навантаження на грунт - то ви на правильному шляху.
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01.08.2022 12:57 Ответить
Це вже питання нерівномірного розподілу медичних кадрів і в принципі їх недостатність
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01.08.2022 13:39 Ответить
Это питання в том, что вас, демагов надо бы разогнать в поля, "семейный ликар"! Семейный ликар не будет строчить на форумах бесконечные посты в оправдание идиотизма медицинского начальства. Разрушить систему, которая хоть мамо-мальски функционировали смогли, новую-кучи чиновников запустить так и не сумели..
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03.08.2022 22:42 Ответить
вы дурак ? а если доктор уехал или убило его ?
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01.08.2022 13:45 Ответить
Суспільство суцільних ідіотів: бухло та сигарати в будь-якій кількості без рецепту, а антибіотики по рецепту
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01.08.2022 10:40 Ответить
*****, а аптеки прийматимуть рецепти від приватного стоматолога чи ветеринарного лікаря?
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01.08.2022 10:40 Ответить
Слушне питання. Я думаю, що зеленим слугам пофіг.
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01.08.2022 10:44 Ответить
Це роблять для того,щоб вам життя ускладнити,а не думають за ваше здоров'я.Щоб ви лишній час тратили і нервували.
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01.08.2022 10:54 Ответить
Ви, певно, не бачили і не знаєте скільки людей, дітей щорічно помирає через те, що жоден антибіотик не допомагає. і, нажаль, це число зростає
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01.08.2022 11:24 Ответить
Зато паржом
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01.08.2022 11:04 Ответить
Так тоді й водяра, цигарки шкідливі теж. Їх мабуть тоже треба за рецептами видавати? Але ж вони продаються без рецептів. За цигарки луплять такий акциз шо мама не горюй. Прикриваючись заботою про здоров'я громадян. Тільки от я ніколи не бачав, щоб після викуреної цигарки хтось робив злочини на відміну від шмурдюка.
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01.08.2022 11:10 Ответить
На цигарки реба ціни як у ЄС від 7€ ось тоді твоя мама що не горює згадає наш акциз...)))
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01.08.2022 11:33 Ответить
Викуреною цигаркою ви робите злочин - шкодите своєму здоров'ю а також здоров'ю оточуючих (сподіваюсь чули про пасивне куріння)
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01.08.2022 11:41 Ответить
точно, медицина депутатам и мусорам ....
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01.08.2022 13:47 Ответить
Зайвий раз пересвідчуюсь скільки "темних" людей серед коментаторів. Антибіотики (як і багато інших груп препаратів) завжди були по рецепту (читайте інструкцію препарату "категорія відпуску") от тільки у нас на це чхали тривалий час. Проблема антибіотикорезистентності не є індивідуальною проблемою людини, яка ненормовано та безконтрольно вживає антибіотики. Всі ми міняємось між собою мікрофлорою яка може нести інформацію (про те як виробити резистентність) від людини яка "зловживає" доступністю антибіотиків до людини яка в житті не вживала антибіотик. Із введеням е-рецепта (старт якого, до речі, був запланований на квітень цього року) має розширитись і мережа аптек, в яких можна купити/отримати ліки за е-рецептом.
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01.08.2022 11:21 Ответить
Ти дебіл,чи прикидаєшся,в країні війна,щоб записатись до сімейного лікаря,потрібно чекати кілька днів,потім чекати на рецепт,потім шукати в аптеці і це хворій людині з температурою?За всі роки,що існує сімейна медицина,лікар жодного разу не віміряв мені тиску,а я гіпертонік,сидять дармоїди,щоб виписати направлення до спеціаліста, на якого ще потрібно чекати днів десять!Сімейна медицина,це повний провал діючої влади!
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01.08.2022 12:54 Ответить
Я особисто вас не ображав - це по-перше. По-друге не екстраполюйте свій персональний досвід на всю систему загалом. Якщо вам не подобається що ваш лікар не виміряв вам жодного разу тиск, то спочатку спитайте себе чи звертались ви саме з цією проблемою. Якщо так, то подумайте над зміною свого сімейного лікаря. Насильно вас ніхто не тримає.
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01.08.2022 13:42 Ответить
Тролль, хватит разводить лохов! Самая главная причина почему ввели эти ограничения- чиновникам надо показать, что "они работают. Все вы прекрасно понимаете, что ни о каком "меньшении потребления антибиотиков"речи идти не может в принципе. Ибо проблема заключается в отсутствии адекватной системы здравоохраниния в целом. Если бы система функционироаала, никто бы самолечением не занимался! В этом причина, а не в доступности-недоступности лекарств. И люди просто вынуждены будут, как в советское время"доставать" требуемые препараты, но в отличие от СССР, возможности "достать" безграничные, вот и вся "рехформа"!
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03.08.2022 22:51 Ответить
Антибіотики по рецепту то лише начало) так починалося у сусідній мадярї, тепер там усе за рецептами, і усе через лікарів, елементарні речи лікують як онкологію...
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01.08.2022 11:37 Ответить
Як би в медицині все було так елементарно, то ви б самі себе лікували... подорожником
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01.08.2022 11:53 Ответить
Во время войны это очень неправильное решение......
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01.08.2022 11:39 Ответить
Неправильне рішення писати коментар до статті далі заголовку якої ти не читав
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01.08.2022 11:42 Ответить
Правильне рішення. У нас чомусь всі рахують себе медично грамотними і при любих симпомах зразу жменями їдять антибіотики, навіть не розуміючи що проти вірусної інфекції антибіотики не діють.
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01.08.2022 12:03 Ответить
не знаю, доктора выписывают антибиотики без анализов , так что ваш рецепт мало чем отличается от без рецепта, но зелёные ублюдки доберутся и до остальных лекарств, эти твари и йод запретят, как марганцовку, задача депутатских мразей - усложнить жизнь лохам, чтоб вопросов не задавали
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01.08.2022 13:53 Ответить
Лікарі виписують антибіотики без аналізів тому що вони лікарі
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01.08.2022 20:26 Ответить
Куди вам тупорилим здирникам до європейських традицій?Український мега корупціонер Петро Петрович знову перемає прикриваючись європейськими ціностями.Для вас же любий закон як дишло,куди повернеш, там вийшло.
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01.08.2022 13:26 Ответить
не знаю, жрать антибиотики вообще не лучшая идея, но выпмсывают их , в основном, без анализов и прочего,
так что рецепт это подарок лохам отзе!президента и его ублюдочной партии мразейнарода,
хорошая инструкция от мразей из моз,
но что значит "звернутися на прийом до лікаря" ?
єто переводится как "обратиться на приём к врачу"
те пустые слова, без смысла , как и всё от зегнидной мрази,
обратиться к мифическому приёму, а доктор ....
где гарантии что после обращения к приёму будет доктор
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01.08.2022 14:05 Ответить
 
 