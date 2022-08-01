С сегодняшнего дня украинцы будут получать электронные рецепты на антибиотики, - Минздрав

Украинцы начнут получать электронный рецепт на антибиотики с сегодняшнего дня. Такая возможность будет доступна в учреждениях, подключенных к электронной системе здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

"Рецепт на антибиотик не является нововведением в Украине, с августа к бумажному рецепту только добавляется новый цифровой инструмент – электронный рецепт. То есть если заведение, к которому обратился пациент, пока не работает с ЕСОЗ, врач должен выписать пациенту бумажный рецепт", - говорится в сообщении.

Важно, чтобы именно врач сделал назначение, поскольку нецелесообразное и неправильное употребление антибиотиков может не только навредить человеку, но и стимулирует развитие глобальной проблемы – антибиотикорезистентности, в результате чего бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам. Да, уже совсем скоро инфекционные болезни, которые быстро и без последствий лечатся антибиотиками, могут стать смертельно опасными.

Чтобы получить рецепт на антибиотик, нужно:

1) Обратиться на прием к врачу. Это может быть врач как первичной медицинской помощи, так и специалист. Декларация для этого не требуется.

2) После осмотра врач при необходимости выпишет е-рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку, содержащую всю информацию о назначении.

3) Если заведение не работает с ЕСОЗ – врач выпишет пациенту бумажный рецепт.

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4) Пациент может приобрести антибиотик по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно предъявить информационную справку или бумажный рецепт фармацевта.

Отпуск антибиотиков по рецепту в аптеках будет осуществляться только в тех регионах страны, где нет ограничений в доступе к медицинским услугам и лекарственным средствам. То есть на временно оккупированных территориях, а также на территориях, где ведутся боевые действия, аптеки на время действия военного положения будут отпускать антибиотики без рецепта. Еще одно исключение распространяется на закупки антибиотиков волонтерскими и благотворительными организациями. Так, по запросу воинской части, подразделения или определенного медицинского учреждения волонтеры по-прежнему могут закупать антибиотики у дистрибьюторов без рецепта", - добавляют в Минздраве.