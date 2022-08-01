Відсьогодні українці отримуватимуть електронні рецепти на антибіотики, - МОЗ
Українці почнуть отримувати електронний рецепт на антибіотики від сьогодні. Така можливість буде доступною в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у МОЗ.
"Рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні, з серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент – електронний рецепт. Тобто якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт", - йдеться у повідомленні.
Важливо, аби саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків. Так, уже зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними.
Щоб отримати рецепт на антибіотик, потрібно:
1) Звернутися на прийом до лікаря. Це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар спеціаліст. Декларація для цього не потрібна.
2) Після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення.
3) Якщо заклад не працює з ЕСОЗ – лікар випише пацієнту паперовий рецепт.
4) Пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.
"Відпуск антибіотиків за рецептом в аптеках буде здійснюватися тільки у тих регіонах країни, де немає обмежень у доступі до медичних послуг та лікарських засобів. Тобто на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях де ведуться бойові дії, аптеки на час дії воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепта Ще одне виключення поширюється на закупки антибіотиків волонтерськими та благодійними організаціями. Так, на запит військової частини, підрозділу чи певного медичного закладу волонтери як і нині можуть закуповувати антибіотики у дистрибʼюторів без рецепта", - додають у МОЗ.
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Купляєм пір'я, горіхи, квасолю, холодильники, метал,.....Продаєм кури, глину, антибіотики!
В теперішніх умовах введення такого підходу - це злочин. Як в умовах війни, мільйонів біжанців вводити порядки які розраховані на нормальні умови?
Ковід був , вже тоді всім не вистачало сімейних лікарів. Вмирали. А зараз? Знищено більше 300 лікарень і поліклінік.
І питання рецептів у поліклініці на ліки в пігулках майже ніяк не допоможе вирішити це питання.
У пігулках не ті ліки, які вводять через крапельницю. Якщо, навіть у вас буде резистентність до азітроміцину або амоксіцилину, які найчастіше продаються у пігулках. Це не врятує вас від резистентності лікарняних мікробів до цефтріаксону, наприклад, яким колять у лікарнях.
Люди ж самі собі крапельниці не ставлять дома, дуже рідко.
Резистентні мікроорганізми живуть не тільки в лікарнях.
Може підгрузити вас ще поняттями про ротацію антибіотиків?
1. Перелік Аптек що по ними працюють дуже обмежений.
2. По "електронним рецептам" видають тільки з 10:00 до 17:00 - до чи після роботи ніяк.
3. Часто у Аптеці просто "не працює інтернет" і йдіть куди подалі.
Кілька років тому тільки почала працювати програма "Доступні ліки". Кілька років тому тільки почала працювати Електронна система охорони здоров'я. Кілька років тому не у всіх лікарів (не кажучи про аптеки) був комп'ютер.
или вьі русский брат и это тонкий стёб ?
Чи ви статтю взагалі не читаєте а тільки коментарі?
Ви ж розумієте, що по телефону при первинному зверненні не бачачи пацієнта жоден адекватний лікар не випише антибіотик? Якщо, звісно, ваша мати дзвонить з цього приводу. В іншому випадку навіщо взагалі згадувати, що лікарю не можна додзвонитись?
Якщо метою цього нововведення було зменшити навантаження на грунт - то ви на правильному шляху.
так что рецепт это подарок лохам отзе!президента и его ублюдочной партии мразейнарода,
хорошая инструкция от мразей из моз,
но что значит "звернутися на прийом до лікаря" ?
єто переводится как "обратиться на приём к врачу"
те пустые слова, без смысла , как и всё от зегнидной мрази,
обратиться к мифическому приёму, а доктор ....
где гарантии что после обращения к приёму будет доктор