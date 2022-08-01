Пелоси планирует посетить Тайвань, - CNN
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего тура по Азии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника и официального представителя США.
По словам тайваньского чиновника, ожидается, что она останется на Тайване на ночь. Когда именно Пелоси приземлится в Тайбэе, неизвестно. Официальный представитель США подчеркнул, что в Минобороны круглосуточно работают над мониторингом любых перемещений китайцев в регионе и обеспечивают план безопасности.
27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.
Если бы Пелоси посетила Тайвань, это стало бы первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.
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только не китай, а кнр
от того китая, который был принят в оон изначально, только тайвать и остался
китайозам обломаэться лякати янки
що США підтримує народ Тайваню , який прагне свободи
від китайських коммуняк 😠
вопрос в другом: выгодно ли Вашингтону оставить Си у власти, или уже есть более сговорчивый кандидат?
не исключено, что по итогам несомненно ведущегося сейчас торга между США и КНР самолёт с Нэнси Пелосси отвернёт от Тайваня и улетит на Гуам, в октябре Си вновь станет лидером КНР, а китайско-российская "дружба" пойдёт на дно аки крейсер "Москва"
ООН - организация, которая в послевоенные ( после 2 мировой войны) годы пыталась упорядочить и цивилизовать отношения между странами, нациями, народами и народностями, включая здравоохранение, права детей, защиту культурных ценностей
всё это выродилось после включения в СБ ООН РФ и КНР
вывод напрашивается сам собой
Или тайваньский климат благотворно влияет на её гормональный фон ?
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