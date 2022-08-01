Пелоси планирует посетить Тайвань, - CNN

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего тура по Азии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника и официального представителя США.

По словам тайваньского чиновника, ожидается, что она останется на Тайване на ночь. Когда именно Пелоси приземлится в Тайбэе, неизвестно. Официальный представитель США подчеркнул, что в Минобороны круглосуточно работают над мониторингом любых перемещений китайцев в регионе и обеспечивают план безопасности.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.

Если бы Пелоси посетила Тайвань, это стало бы первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

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