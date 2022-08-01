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Пелоси планирует посетить Тайвань, - CNN

пелосі

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань в рамках своего тура по Азии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника и официального представителя США.

По словам тайваньского чиновника, ожидается, что она останется на Тайване на ночь. Когда именно Пелоси приземлится в Тайбэе, неизвестно. Официальный представитель США подчеркнул, что в Минобороны круглосуточно работают над мониторингом любых перемещений китайцев в регионе и обеспечивают план безопасности.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают свою военную силу вокруг Тайваньского пролива, поскольку растет напряжение из-за возможного визита на остров спикерки Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ранее Financial Times со ссылкой на ряд американских чиновников сообщало, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань после 1 августа.

Если бы Пелоси посетила Тайвань, это стало бы первой поездкой представителя США такого уровня на остров с 1997 года.

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Автор: 

Китай (2996) США (26877) Тайвань (113) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+9
27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу Джерело:
только не китай, а кнр
от того китая, который был принят в оон изначально, только тайвать и остался
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01.08.2022 15:45
+9
Америка показує свою силу китайозам, щоб не сміли погрожувати. Підтримують свій авторитет, інакше ніяк якщо Китай і русня весь час хочуть його підірвати
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01.08.2022 15:57
+6
Нікому непотрібний візит,для чого зараз туди летіти?Для України це дуже херово.
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01.08.2022 15:54
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27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу Джерело:
только не китай, а кнр
от того китая, который был принят в оон изначально, только тайвать и остался
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01.08.2022 15:45 Ответить
Только их не принят в ООН, а тот Китай был одной из стран-основателей этой организации. Они сами пишут это на своем сайте https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un. А в 70-х просто взяли и передали место Китая коммунякам. Уже тогда можно было понять что это за организация такая.
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01.08.2022 15:59 Ответить
Пелосі - сталь!
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01.08.2022 15:51 Ответить
Браво !

китайозам обломаэться лякати янки
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01.08.2022 17:26 Ответить
Нікому непотрібний візит,для чого зараз туди летіти?Для України це дуже херово.
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01.08.2022 15:54 Ответить
Америка показує свою силу китайозам, щоб не сміли погрожувати. Підтримують свій авторитет, інакше ніяк якщо Китай і русня весь час хочуть його підірвати
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01.08.2022 15:57 Ответить
Пелоси едет по собственной ициативе . Белій дом против єтого визита . но запретить ей не имеет права. перед ней тайвань посещала делегация конгресменов , прошло все тихо. Но она 3й человек в США после президента. и такой визит на вгляд китая может расцениваться примерно так если бы в Крым приехал Байден или Макрон. как то так
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01.08.2022 16:02 Ответить
Пентагон проти такого візиту,бо це може перерости в не передбачувальні наслідки.Від цього візиту тільки куйло буде радіти!Ну нехай летить але не на військовому літаку,а просто на цивільному.В такому випадку китайці +- непроти.
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01.08.2022 16:12 Ответить
Вона вже полетіла ...(((
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01.08.2022 16:55 Ответить
Баба,кажуть,крута і з характером...А китайці такі,що сто раз подумають,перш ніж прийняти відповідальне рішення.Так що десь на вісімдесятий раз їхнього думання Пелосі вже і відлетить з Тайваню назад у США...
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01.08.2022 17:37 Ответить
тетка со стальными яйцами не то что щеневтик в бронике-бра
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01.08.2022 16:03 Ответить
Яка вперта тітка...
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01.08.2022 16:18 Ответить
Світ сходить з розуму або Земля вирішила зменшити популяцію своїх не розумних дітей. Всі ці дії не викликають оптимізму ждати залишилось недовго, як кажуть на двоє бабка ворожила як не умре то буде жива
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01.08.2022 16:23 Ответить
Нерозумних
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01.08.2022 17:54 Ответить
Очень скоро настанет момент истины. Мы где-то около аналога Карибского кризиса. Надеюсь, не в этот раз.
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01.08.2022 16:30 Ответить
Все уже запаслись средствами противорадиационной защиты? Не все же сгорят в ядерном пепле, небольшая часть еще потрепыхается.
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01.08.2022 16:32 Ответить
Тупая старуха, на руку Путлеру раздувает бессмысленный ажиотаж вокруг Тайваня, лучше бы в Палестину поехала,тварь безмозглая!
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01.08.2022 16:34 Ответить
ти, поц, пишеш про леді !
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01.08.2022 17:28 Ответить
Как все оживились за дело мира. Задайте Тайвань, главное чтоб не стреляли. Из-за таких Миролюбов как раз и воны начинаются, потому как не дали вовремя по ушам зарвавшимся соберателям земель.
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01.08.2022 16:52 Ответить
Ненсі Пелосі- надзвичайно смілива і розумна жінка , яка своім приіздом до Тайваню , хоче показати кремлівському карлику і Сінь - дзінь - піню ,
що США підтримує народ Тайваню , який прагне свободи
від китайських коммуняк 😠
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01.08.2022 16:53 Ответить
По Тайваню пока что не ******* ракетами как по Украине.
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01.08.2022 18:40 Ответить
Це вам не бутафорський боневтік.
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01.08.2022 17:03 Ответить
Очень даже логично, с Китая начать и закончить Руснёй. Все мировые проблемы будут разом решены. Станет немного холодновато на планете, ничего как-нибудь переживём, зато будет мир и покой
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01.08.2022 17:06 Ответить
Так щас же потепление, наоборот хорошо что похолодает ))
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02.08.2022 00:08 Ответить
Китай наверное думает что у него 1-я армия в мире )))))
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01.08.2022 17:07 Ответить
От Тайваня до Китая 200 км, а до США 10 000 км
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02.08.2022 00:12 Ответить
Юрий Швец: в этой поездке нет никакой цели.Украина от этого визита проиграет.При худшем сценарии внимание США переключится на конфликт с Китаем и негативно отразится на помощи Украине.
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01.08.2022 17:13 Ответить
Юрий Швец неправ: от итогов этого противостояния зависит, останется ли на своём посту ( на третий срок) председатель Си, или его подвинут "комсомольцы"
вопрос в другом: выгодно ли Вашингтону оставить Си у власти, или уже есть более сговорчивый кандидат?
не исключено, что по итогам несомненно ведущегося сейчас торга между США и КНР самолёт с Нэнси Пелосси отвернёт от Тайваня и улетит на Гуам, в октябре Си вновь станет лидером КНР, а китайско-российская "дружба" пойдёт на дно аки крейсер "Москва"
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01.08.2022 17:24 Ответить
кроме того, война между США и КНР окончательно добьёт ООН - кому выгодней?
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01.08.2022 17:27 Ответить
Ты называешь оон организацией? Эта организация давно на бумаге. Разве оон остановил агрессию россии? Эта организация даже официально не осудила эту агрессию оставаясь в нейтральным. Это чисто символическая контора с кучей бездельников чиновников в галстуках.но с солидными зарплатами. Так вы поняли?
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01.08.2022 17:42 Ответить
а ты понялИ?
ООН - организация, которая в послевоенные ( после 2 мировой войны) годы пыталась упорядочить и цивилизовать отношения между странами, нациями, народами и народностями, включая здравоохранение, права детей, защиту культурных ценностей
всё это выродилось после включения в СБ ООН РФ и КНР
вывод напрашивается сам собой
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01.08.2022 19:14 Ответить
Ненси , ради личных амбиций наплевала на США , Украину , ЕС и НАТО , являясь третьим лицом в государстве !!! СВОЛОЧЬ ОНА !!! ( а путину это как бальзам )
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01.08.2022 17:32 Ответить
Светлана, ссы вгору - может поцелишь в портрет путлера
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01.08.2022 19:21 Ответить
Ненси молодчинка - не то что некоторые сцыкуны
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01.08.2022 17:47 Ответить
Переключит внимание с Украины на Тайвань - ох и молодчина ...
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01.08.2022 18:20 Ответить
Китайский флот (где ведущий авианосец сделан на базе корыта которое совок когдато передал Китаю) будет потоплен в первые часы боевого столкновения с американским флотом. Китайская армия такая-же дутая как и **********.
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01.08.2022 17:49 Ответить
Недавно китайцы гордо выкладывали видео своих учений.. Плывет баржа, на ней стоят 3 САУ и 1 РСЗО, прикрученные проволокой, и стреляют куда- то.. баржа, Карл..
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02.08.2022 00:17 Ответить
Зачем этот визит именно сейчас, Пелози объяснила ?
Или тайваньский климат благотворно влияет на её гормональный фон ?
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01.08.2022 18:19 Ответить
Тупая старуха, на руку, Путлеру раздувает бессмысленный ажиотаж вокруг Тайваня, лучше бы Чубайса навестила ,тварь безмозглая!
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01.08.2022 18:29 Ответить
а тебе слабо навестить, дурачок?
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01.08.2022 19:16 Ответить
Цікаво було б якби Китай рипнувся
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01.08.2022 19:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tiiwoOLCWa4 тут дещо цікаве для нас, у кого обмаль делікатної інформації
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01.08.2022 19:14 Ответить
але ж Пелосі тепер навіть назвала час свого прильоту до Тайбею
схоже, Байден навчився підвищувати ставки згідно з новою кремлівською модою
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01.08.2022 19:42 Ответить
Будет операция по принуждению китайского ***** к миру вместе с московским *****
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01.08.2022 20:06 Ответить
Если Китай захочет оккупировать Тайвань, он это очень быстро может сделать, и США в военном плане ничем не помешают. Там остров длиной 300 км и шириной 100 км, до Китая 200 км по морю. Китайцы могут тупо на моторных лодках переплыть с одними автоматами и завалить числом. Вопрос в том, что это даст Китаю. Угробить свою экономику, потеряв основного покупателя своего ширпотреба, чтоб еще один старый маразматик остался у власти ?
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02.08.2022 00:23 Ответить
Кино начнется в 17:30 ,надо купить попкорн
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02.08.2022 11:19 Ответить
 
 