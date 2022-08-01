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Пелосі планує відвідати Тайвань, - CNN

пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого туру Азією.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США.

За словами тайванського чиновника, очікується, що вона залишиться на Тайвані на ніч. Коли саме Пелосі приземлиться в Тайбеї, невідомо. Офіційний представник США підкреслив, що у Міноборони цілодобово працюють над моніторингом будь-яких переміщень китайців у регіоні та забезпечують план її безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай погрожує США перед поїздкою Пелосі на Тайвань: в регіоні розпочались військові навчання

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше Financial Times з посиланням на низку американських чиновників повідомляло, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі має намір відвідати Тайвань після 1 серпня.

Якби Пелосі відвідала Тайвань, це стало б першою поїздкою представника США такого рівня на острів з 1997 року. 

Китай наполягає на тому, що візит Пелосі до Тайваню стане кричущим порушенням політики "одного Китаю", що визначає статус території, і сигналом американської підтримки незалежності Тайваню. Також в КНР заявили, що дадуть відповідь "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, наголосив, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту. 

Також Ліцзянь заявив, що візит Пелосі на Тайвань "призведе до кричущих політичних наслідків".

Китайські державні ЗМІ повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін попередив президента США Джо Байдена про наслідки втручання у справи Тайваню, заявивши, що лідер Сполучених Штатів "грає з вогнем". Американський лідер водночас не підтримав можливість візиту Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

Китай (4630) США (23085) Тайвань (180) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+9
27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу Джерело:
только не китай, а кнр
от того китая, который был принят в оон изначально, только тайвать и остался
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01.08.2022 15:45
+9
Америка показує свою силу китайозам, щоб не сміли погрожувати. Підтримують свій авторитет, інакше ніяк якщо Китай і русня весь час хочуть його підірвати
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01.08.2022 15:57
+6
Нікому непотрібний візит,для чого зараз туди летіти?Для України це дуже херово.
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01.08.2022 15:54
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27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу Джерело:
только не китай, а кнр
от того китая, который был принят в оон изначально, только тайвать и остался
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01.08.2022 15:45 Відповісти
Только их не принят в ООН, а тот Китай был одной из стран-основателей этой организации. Они сами пишут это на своем сайте https://www.un.org/en/about-us/history-of-the-un. А в 70-х просто взяли и передали место Китая коммунякам. Уже тогда можно было понять что это за организация такая.
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01.08.2022 15:59 Відповісти
Пелосі - сталь!
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01.08.2022 15:51 Відповісти
Браво !

китайозам обломаэться лякати янки
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01.08.2022 17:26 Відповісти
Нікому непотрібний візит,для чого зараз туди летіти?Для України це дуже херово.
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01.08.2022 15:54 Відповісти
Америка показує свою силу китайозам, щоб не сміли погрожувати. Підтримують свій авторитет, інакше ніяк якщо Китай і русня весь час хочуть його підірвати
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01.08.2022 15:57 Відповісти
Пелоси едет по собственной ициативе . Белій дом против єтого визита . но запретить ей не имеет права. перед ней тайвань посещала делегация конгресменов , прошло все тихо. Но она 3й человек в США после президента. и такой визит на вгляд китая может расцениваться примерно так если бы в Крым приехал Байден или Макрон. как то так
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01.08.2022 16:02 Відповісти
Пентагон проти такого візиту,бо це може перерости в не передбачувальні наслідки.Від цього візиту тільки куйло буде радіти!Ну нехай летить але не на військовому літаку,а просто на цивільному.В такому випадку китайці +- непроти.
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01.08.2022 16:12 Відповісти
Вона вже полетіла ...(((
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01.08.2022 16:55 Відповісти
Баба,кажуть,крута і з характером...А китайці такі,що сто раз подумають,перш ніж прийняти відповідальне рішення.Так що десь на вісімдесятий раз їхнього думання Пелосі вже і відлетить з Тайваню назад у США...
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01.08.2022 17:37 Відповісти
тетка со стальными яйцами не то что щеневтик в бронике-бра
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01.08.2022 16:03 Відповісти
Яка вперта тітка...
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01.08.2022 16:18 Відповісти
Світ сходить з розуму або Земля вирішила зменшити популяцію своїх не розумних дітей. Всі ці дії не викликають оптимізму ждати залишилось недовго, як кажуть на двоє бабка ворожила як не умре то буде жива
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01.08.2022 16:23 Відповісти
Нерозумних
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01.08.2022 17:54 Відповісти
Очень скоро настанет момент истины. Мы где-то около аналога Карибского кризиса. Надеюсь, не в этот раз.
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01.08.2022 16:30 Відповісти
Все уже запаслись средствами противорадиационной защиты? Не все же сгорят в ядерном пепле, небольшая часть еще потрепыхается.
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01.08.2022 16:32 Відповісти
Тупая старуха, на руку Путлеру раздувает бессмысленный ажиотаж вокруг Тайваня, лучше бы в Палестину поехала,тварь безмозглая!
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01.08.2022 16:34 Відповісти
ти, поц, пишеш про леді !
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01.08.2022 17:28 Відповісти
Как все оживились за дело мира. Задайте Тайвань, главное чтоб не стреляли. Из-за таких Миролюбов как раз и воны начинаются, потому как не дали вовремя по ушам зарвавшимся соберателям земель.
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01.08.2022 16:52 Відповісти
Ненсі Пелосі- надзвичайно смілива і розумна жінка , яка своім приіздом до Тайваню , хоче показати кремлівському карлику і Сінь - дзінь - піню ,
що США підтримує народ Тайваню , який прагне свободи
від китайських коммуняк 😠
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01.08.2022 16:53 Відповісти
По Тайваню пока что не ******* ракетами как по Украине.
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01.08.2022 18:40 Відповісти
Це вам не бутафорський боневтік.
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01.08.2022 17:03 Відповісти
Очень даже логично, с Китая начать и закончить Руснёй. Все мировые проблемы будут разом решены. Станет немного холодновато на планете, ничего как-нибудь переживём, зато будет мир и покой
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01.08.2022 17:06 Відповісти
Так щас же потепление, наоборот хорошо что похолодает ))
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02.08.2022 00:08 Відповісти
Китай наверное думает что у него 1-я армия в мире )))))
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01.08.2022 17:07 Відповісти
От Тайваня до Китая 200 км, а до США 10 000 км
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02.08.2022 00:12 Відповісти
Юрий Швец: в этой поездке нет никакой цели.Украина от этого визита проиграет.При худшем сценарии внимание США переключится на конфликт с Китаем и негативно отразится на помощи Украине.
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01.08.2022 17:13 Відповісти
Юрий Швец неправ: от итогов этого противостояния зависит, останется ли на своём посту ( на третий срок) председатель Си, или его подвинут "комсомольцы"
вопрос в другом: выгодно ли Вашингтону оставить Си у власти, или уже есть более сговорчивый кандидат?
не исключено, что по итогам несомненно ведущегося сейчас торга между США и КНР самолёт с Нэнси Пелосси отвернёт от Тайваня и улетит на Гуам, в октябре Си вновь станет лидером КНР, а китайско-российская "дружба" пойдёт на дно аки крейсер "Москва"
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01.08.2022 17:24 Відповісти
кроме того, война между США и КНР окончательно добьёт ООН - кому выгодней?
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01.08.2022 17:27 Відповісти
Ты называешь оон организацией? Эта организация давно на бумаге. Разве оон остановил агрессию россии? Эта организация даже официально не осудила эту агрессию оставаясь в нейтральным. Это чисто символическая контора с кучей бездельников чиновников в галстуках.но с солидными зарплатами. Так вы поняли?
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01.08.2022 17:42 Відповісти
а ты понялИ?
ООН - организация, которая в послевоенные ( после 2 мировой войны) годы пыталась упорядочить и цивилизовать отношения между странами, нациями, народами и народностями, включая здравоохранение, права детей, защиту культурных ценностей
всё это выродилось после включения в СБ ООН РФ и КНР
вывод напрашивается сам собой
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01.08.2022 19:14 Відповісти
Ненси , ради личных амбиций наплевала на США , Украину , ЕС и НАТО , являясь третьим лицом в государстве !!! СВОЛОЧЬ ОНА !!! ( а путину это как бальзам )
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01.08.2022 17:32 Відповісти
Светлана, ссы вгору - может поцелишь в портрет путлера
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01.08.2022 19:21 Відповісти
Ненси молодчинка - не то что некоторые сцыкуны
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01.08.2022 17:47 Відповісти
Переключит внимание с Украины на Тайвань - ох и молодчина ...
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01.08.2022 18:20 Відповісти
Китайский флот (где ведущий авианосец сделан на базе корыта которое совок когдато передал Китаю) будет потоплен в первые часы боевого столкновения с американским флотом. Китайская армия такая-же дутая как и **********.
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01.08.2022 17:49 Відповісти
Недавно китайцы гордо выкладывали видео своих учений.. Плывет баржа, на ней стоят 3 САУ и 1 РСЗО, прикрученные проволокой, и стреляют куда- то.. баржа, Карл..
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02.08.2022 00:17 Відповісти
Зачем этот визит именно сейчас, Пелози объяснила ?
Или тайваньский климат благотворно влияет на её гормональный фон ?
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01.08.2022 18:19 Відповісти
Тупая старуха, на руку, Путлеру раздувает бессмысленный ажиотаж вокруг Тайваня, лучше бы Чубайса навестила ,тварь безмозглая!
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01.08.2022 18:29 Відповісти
а тебе слабо навестить, дурачок?
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01.08.2022 19:16 Відповісти
Цікаво було б якби Китай рипнувся
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01.08.2022 19:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tiiwoOLCWa4 тут дещо цікаве для нас, у кого обмаль делікатної інформації
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01.08.2022 19:14 Відповісти
але ж Пелосі тепер навіть назвала час свого прильоту до Тайбею
схоже, Байден навчився підвищувати ставки згідно з новою кремлівською модою
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01.08.2022 19:42 Відповісти
Будет операция по принуждению китайского ***** к миру вместе с московским *****
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01.08.2022 20:06 Відповісти
Если Китай захочет оккупировать Тайвань, он это очень быстро может сделать, и США в военном плане ничем не помешают. Там остров длиной 300 км и шириной 100 км, до Китая 200 км по морю. Китайцы могут тупо на моторных лодках переплыть с одними автоматами и завалить числом. Вопрос в том, что это даст Китаю. Угробить свою экономику, потеряв основного покупателя своего ширпотреба, чтоб еще один старый маразматик остался у власти ?
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02.08.2022 00:23 Відповісти
Кино начнется в 17:30 ,надо купить попкорн
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02.08.2022 11:19 Відповісти
 
 