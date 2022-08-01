Пелосі планує відвідати Тайвань, - CNN
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого туру Азією.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого тайванського урядовця та офіційного представника США.
За словами тайванського чиновника, очікується, що вона залишиться на Тайвані на ніч. Коли саме Пелосі приземлиться в Тайбеї, невідомо. Офіційний представник США підкреслив, що у Міноборони цілодобово працюють над моніторингом будь-яких переміщень китайців у регіоні та забезпечують план її безпеки.
27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Раніше Financial Times з посиланням на низку американських чиновників повідомляло, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі має намір відвідати Тайвань після 1 серпня.
Якби Пелосі відвідала Тайвань, це стало б першою поїздкою представника США такого рівня на острів з 1997 року.
Китай наполягає на тому, що візит Пелосі до Тайваню стане кричущим порушенням політики "одного Китаю", що визначає статус території, і сигналом американської підтримки незалежності Тайваню. Також в КНР заявили, що дадуть відповідь "рішучими заходами" якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь, наголосив, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.
Також Ліцзянь заявив, що візит Пелосі на Тайвань "призведе до кричущих політичних наслідків".
Китайські державні ЗМІ повідомили, що лідер КНР Сі Цзіньпін попередив президента США Джо Байдена про наслідки втручання у справи Тайваню, заявивши, що лідер Сполучених Штатів "грає з вогнем". Американський лідер водночас не підтримав можливість візиту Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.
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только не китай, а кнр
от того китая, который был принят в оон изначально, только тайвать и остался
китайозам обломаэться лякати янки
що США підтримує народ Тайваню , який прагне свободи
від китайських коммуняк 😠
вопрос в другом: выгодно ли Вашингтону оставить Си у власти, или уже есть более сговорчивый кандидат?
не исключено, что по итогам несомненно ведущегося сейчас торга между США и КНР самолёт с Нэнси Пелосси отвернёт от Тайваня и улетит на Гуам, в октябре Си вновь станет лидером КНР, а китайско-российская "дружба" пойдёт на дно аки крейсер "Москва"
ООН - организация, которая в послевоенные ( после 2 мировой войны) годы пыталась упорядочить и цивилизовать отношения между странами, нациями, народами и народностями, включая здравоохранение, права детей, защиту культурных ценностей
всё это выродилось после включения в СБ ООН РФ и КНР
вывод напрашивается сам собой
Или тайваньский климат благотворно влияет на её гормональный фон ?
схоже, Байден навчився підвищувати ставки згідно з новою кремлівською модою